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Вице-капитан провалил чемпионат. Что делать Смолову?

вчера, 13:00
Вице-капитан провалил чемпионат. Что делать Смолову?

Футболист ждал прорыва на ЧМ-18, а получился кошмар наяву. «Соккер.ру» оценивает нашумевшую личную историю, взволновавшую всю Россию.

Федор Михайлович провалил ЧМ-18

Говорим о футболе. Лучший российский снайпер последних лет провалил ЧМ. Черчесов не назначал людей на серию, а спрашивал: «Кто готов?» Смолов дважды шел именно первым. Де Хеа едва не парировал удар, Субашич успел перестроиться. Во втором случае у Федора не получилось пробить технично или сильно, хотя удар поставлен и мастерства хватало.  

Мог не бить? Вряд ли единственный нападающий на поле может не исполнять пенальти. Смолов был капитаном сборной. На его совести значительная доля голов в товарняках. Положение обязывало, долгое время был железно основным. Еще и конкурент Кокорин травмировался. Но Черчесов в последнюю секунду сменил тактику из-за травм Джикии и Васина.

Начало личного кошмара ЧМ для Смолова положила травма Дзагоева. В схемах «5-3-1-1» или «5-4-1» позиция Федору подходила, а в модели  «4-5-1» - нет. Чемпионат мира Черчесов начал с «4-4-1-1», где Алан играл рядом, чуть ниже Смолова, а на флангах были Головин и Самедов. Федор получал примерно ту же позицию, что в «Краснодаре».

А потом появился Черышев. Денис мгновенно закрыл зону левого инсайда для отхода Федора. Головин стал плеймейкером, но не по принципу Дзагоева-Перейры. Оба умеют работать стоя, а Головин тогда бегал больше всех. В рожденной в игре с Саудовской Аравией схеме Смолову не было места. Для него чемпионат мира в качестве основного закончился.

Зато игра в длинный пас с верховой борьбой идеально подошла Дзюбе. Все сложилось в пользу сборной, но случайно. Не так давно Артем показывал с Кокориным усы – Черчесов обиделся. Полгода назад Дзюба стал запасным в «Зените», забыв о голах. Тот Артем был заложником тактики и самодурства Манчини, этот Федор – природного течения.

Черчесов рассудил верно, сменив схему. Но не мог не давать Смолову время! Вот этот момент многие не просекли. Дзюбе немало лет, часто боролся и в конце уставал. А у Артема по позиции один резервист. Черчесов выпускал Смолова, поскольку взял на ЧМ-18 лишь двух нападающих. Стратегически это, конечно, ошибка тренера. Хотя даже тактическая ловушка не оправдывает Федора.

Надо было сражаться и приспосабливаться. Но первый вице-капитан команды не понял суть роли джокера. Дзюба первым осознал, что чемпионат мира – другой уровень, влюбился в праздник и стал его частью. А Федор играл, как в РФПЛ, где у него 4.5 удара каждые 90 минут – рекорд лиги. Смолову нужно право на ошибку, чтобы забивать, а на ЧМ серий ударов не было. Вот и провалился на протяжении всех 160 минут, не только в серии с Хорватией.

В реакции болельщиков ничего страшного

А теперь немного лирики. Не ищите правильное или ошибочное мнение по реакции на промах Смолова. Ведь это традиционный эпизод для мира сборных. Стерлинг пока не промазал с «точки», а в Англии его уже распяли. Бедняге Фернандиньо мяч попал в руку и залетел в ворота сборной Бразилии – соотечественники начали оскорблять по расовому принципу и угрожать семье.

Никаких аналогий, но истории стандартные. Россияне, которые заявляют, что «Федор украл мою мечту», словно всерьез мечтали о полуфинале до начала ЧМ, не равны тем, кто прицепился к Фернандиньо. Но показательно, что на каждом континенте найдутся арбитры из Верховного Суда. Сборную Южной Кореи по прилете домой забросали яйцами, а ведь корейцы считаются почтительным народом.

Когда эмоции захлестывают, находить крайнего – обычная практика. Стара, как ненависть миллионов советских фанатов и политиков к Яшину в 1962 году. Льва Ивановича, напомню, ненавидели… с чужих слов. Никто не видел, как он пропускал, не было трансляций турнира в Чили. Но вратарю устроили обструкцию со слов радиокомментатора, чтобы через год облизать с головы до пят после «Золотого мяча».  

Федор легко отделался? Нет, зато его отлично поддержала команда. Не всем так везло, того же Акинфеева точно винили даже напарники. Игоря ругали после матча с Южной Кореей, хотя там и Капелло не взял Дзюбу, и форварды сыграли бездарно. Не перекрыли одну-единственную ошибку. Но кому нужны факты, когда есть эмоции? Так что в реакции на промах Смолова ничего постыдного, нового и ужасного. Всегда найдутся те, кто отругает в Сети.

Будущее Смолова важнее прошлого

Вы можете спорить, но Федору болельщики уделили слишком много внимания. Когда вся сборная России на крупных турнирах проходила путь Смолова – неоправданных надежд, тогда злость была логичной. А сейчас хватило воинов. Кутепов сражался с Хорватией с травмой. Зобнин сыграл за двух человек по цифрам. Акинфеев был на своем месте – даже с учетом традиционного невезения и обидных голов.

Фернандес – хищник, Черышев получил отплату за десятки травм. А что Федор? Смолову нужно искать новую команду. Нужно выходить из зоны комфорта. Остаться профессионалом. Ведь его давно отмечали для себя скауты зарубежных клубов, хотя поверьте, что в каждом отчете был пункт «слабая игра в решающих матчах». Это не первый промах Смолова в решающий момент.

Зато уже бывал на дне и в окружении критиков. Его много лет считали не футболистом, а мажором и бездарностью. После чего заиграл в «Урале», а потом забивал за «Краснодар». Для российского форварда жизнь по синусоиде – норма. У самого результативного в истории российского футбола Кержакова есть личный глагол о промахах!

Но такое ощущение, что все задают неправильные, неважные вопросы о Смолове. Можно критиковать или нельзя? Ваше личное дело, свобода слова. Сам виноват? Конечно, взрослый мужик не смог выполнить работу. Есть смягчающие обстоятельства? Да, Черчесов оставил дома Чалова, у которого футбольная природа для выхода на замены.

Антон Миранчук бесполезен для конкретно взятой заявки. Оправдывают ли стратегические ошибки форварда Смолова? Нет, конечно. Характер серии пенальти задает первый удар. Первый, третий и пятый выстрелы – психологически ключевые, об этом даже исследования делали. Федор согласился исполнять пенальти дважды, оба раза получилось скверно. Но это уже прошлое!  

А в настоящем Смолов закрыл дорогу в «Спартак». Федор больше не нужен Семаку в «Зените» - там состоящий из адреналина Дзюба и свой Смолов по фамилии Кокорин. В духе Семина забрать Федора в «Локомотив» и вернуть ему уверенность в игре. Но жаль, что теперь вряд ли найдется клуб АПЛ, готовый заплатить цену, которая устроит Галицкого. Может получить свист от фанатов «Спартака», «Зенита» и ЦСКА.

Но переход в «Локомотив», учитывая Лигу чемпионов – не худший вариант. Мечтал о топ-5, но в нынешнем моральном состоянии может оказаться на «банке», и тогда погибнет как футболист. А Семин мастер работы с Фарфанами и Денисовыми, послушный Смолов ему как подарок. Ведь как футболист он лучше, чем сейчас думает баба Дуся, при которой дядя Валера назвал его *********.

У Федора есть время, чтобы отыграться

Смолов не самый тупой и не самый наглый российский футболист. Не судите по рекламному образу. Никакого высокомерия и игры спустя рукава не было. Родился богатым, в отличие от большинства коллег, его деньги и лимит не портили – всю жизнь испорченный, из обеспеченной семьи. Зато в футболе ради футбола. Просто Федор не такой крутой, как его татуировки. Но разве это новость? Спросите бывшую – ехидно подтвердит.

Даже в интервью часто теряется. Немного нелепый парень, как в безвкусном пиджаке на шоу Урганта. Вопрос психологии. Не вписался морально и тактически в по-спортивному наглую сборную России. А вот не забить с «точки» мог любой. Дзюба не гуру пенальти, у армейцев с одиннадцатиметровыми исторически беда – у всех, кроме Игнашевича.

Зобнин так наелся, что не понимал, где находится. У Фернандеса бразильские гены – пробил мимо ворот. Так что критиковать Смолова за переоценку собственной психологической стойкости нормально. Нормально и бессмысленно, ведь травля Федора не поможет. Куда важнее смотреть на команду. Ведь та доказала, что поняла главную потребность фанатов – увидеть самоотдачу. Сыграйте на пределе и все простят.

Федор не смог. Мечтал, хотел, не смог. Бить сидячего на пустом стадионе непродуктивно. Но есть отличие от прошлых российских историй, в основном вратарских. Если Филимонов выпустил из рук скользкий мяч – а до этого играл хорошо, то Смолов получил два года подготовки в команде Черчесова, 160 минут на самом ЧМ, не страдал от травм, но провалился.

Пора разобраться в себе, найти психологические причины, но не искать оправданий. А вот отыграться Федор сможет, когда получит время в отборе к Евро-2020 и на клубном уровне. Должен рвать и метать весь следующий сезон, где бы ни оказался. Прошлое не изменишь, значит, нужны перемены в будущем. В России так мало сильных форвардов, что у Смолова будет шанс в очередной раз завоевать ваше доверие.

Сказку былью не сделали, но сказочке не конец. На Евро-2020 пробиться проще, чем на ЧМ-22. Надо ковать железо, пока горячо. Смолов – часть команды Черчесова. Эта сборная заслужила, чтобы ее не разделяли. Все уступили Хорватии и все прошли Испанию. Смолов огорчил, разочаровал и вас, и себя, но это не последний матч сборной. Так что ждем реванша, никак иначе.

Два года назад многие из этого состава назвали себя словом на букву «г». Игнашевич, Головин, Самедов, Смолов и Дзюба проиграли Уэльсу, который в Россию даже не доехал. А теперь с Кутеповым и Гранатом в защите прошли Испанию. Это футбол, тут всегда есть герои и часто – антигерой. Смолов сейчас на заслуженном месте, сыграл во всех матчах ужасно, но шанс отработать лучше обязательно получит.

Только в жизни Акинфеева и Дзюбы подобных эпизодов с провалами перед возвращением в сумме штук десять. Лучше не забывайте, что истории успехов Зобнина, Кутепова, Черышева и Фернандеса богаче, ярче и важнее истории провала Смолова. Но разве народ готов обсуждать только первых и подождать реванша последнего? Похоже, чемпионат мира намекнул, что менять подход нужно не только Смолову.  

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Все комментарии
scikuni
scikuni
сегодня в 14:46
смолова конечно тупо сделали козлом отпущения как в свою очередь мамаева и коко делали, чтобы московских отмазать, но федя сам виноват, болельщиков оскорблял, постоянно ныл что хочет свалить, за клуб не выкладывался в следствие чего в очередной раз лч была потеряна, я думаю его надо скидывать тете гале, как можно мариновать игнатьева который во всех матчах в которых выходил делал полезное действо, будь то лч то рфпл или млч.а потом говорим где ж талантов взять в стране вызовем игнаша 40летнего 30на, но вы сами не даете им раскрываться
tabas
tabas
сегодня в 12:21
Наконец-то истерика закончится и орущая "Ра-си-я" наконец-то вчитается в проект пенсионной реформы. И что она будет орать ближе к осени — интересно будет понаблюдать. Надеюсь, что: "Пен-си-я! Пен-си-я!"
Гром 222
Гром 222
сегодня в 12:18
79ать надо его всей командой
starche
starche
сегодня в 11:44
Мириться с Лопырёвой.
всё продинамил
всё продинамил
сегодня в 01:49
Футболистам надо запретить сниматься в рекламе. Она портит их карму.
mortid
mortid ответил bnm750x
вчера в 22:12
bnm750x:
А не специально ли Смолов промахнулся ? Мог ли Федя сдать игру ? Не нравятся мне его глазки.Детектор лжи Федю ждёт.
Так ещё Ванга говорила, что в сборной России окажется хорватский волк в овечьей шкуре и имя ему "Кэшбэк". И что в те времена даже "человек-буй" и весь народ российский пострадает от этого двуликого, так что сто пудов засланный хорватик :D
pomor45
pomor45
вчера в 21:57
А теперь немного лирики.
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Тут, кроме лирики и нет ничего.
bnm750x
bnm750x
вчера в 18:34
А не специально ли Смолов промахнулся ? Мог ли Федя сдать игру ? Не нравятся мне его глазки.Детектор лжи Федю ждёт.
Rattlehead
Rattlehead ответил zenit_forever2014
вчера в 17:45
zenit_forever2014:
Не согласна с автором....Все болельщики с удовольствием обсуждают прогресс ребят и хвалят не завися от того кто за кого болеет....что касается Феди он заслужил критику в свой адрес....и ему и правда повезло, что его команда поддержала... Дзюба прав был говоря, что вы нас сейчас поддержите, а потом оцените как кто сыграл....ЧМ для нашей сборной закончился, значит все мы имеем полное право подвести итоги...ведь никто во время ЧМ не критиковал Смолова открыто и все его поддерживали.....а сейчас он получает то, на что наиграл...
Критиковать его начали еще после первого матча, особенно на фоне того, что сменивший его Дзюба за 20 минут сделал столько, сколько Смолов впоследствии не сделал за весь чемпионат. "Бег - это не моё", заявил он однажды. Если бы это сказал Пирло или Чави, я бы еще понял, но слышать подобное от игрока уровня Смолова - это просто курам на смех. Как говорят в народе, гроша не стоит, а глядит рублем.
stavr74
stavr74 ответил Dark MU
вчера в 17:45
Dark MU:
Не заладился у человека ЧМ, может переволновался или просто морально не готов был, зачем его обвинять во всех грехах?
надо было отказаться играть за сборную и бить пенальти. ему кэшбэк нужнее.
вся команда билась 5 матча через не могу. а он как пассажир прохлаждался.
valt134
valt134
вчера в 17:40
Время покажет...
WAARLOT
WAARLOT
вчера в 17:37
бузова все равно выйдет замуж за федора
bnm750x
bnm750x
вчера в 17:28
Надо сказать честно,Федя игрок не нужный для такого уровня как ЧМ.Слабый,не уверенный.Но только ли он один такой ? Черчесов тоже не Бердыев,но Бердыев отказался,увы.После забитого мяча хорватам,надо было закрываться,как делает Бердыев и не чудить,не надо нашим троешникам доказывать что они могут учится на пятёрки.Не могут ! Сколько матчей Рубина с Барсой просмотрел перед матчем с Испанией Черчесов можно со счёта сбится.Но тренер сырой и в матче с Хорватией это сказалось.
bnm750x
bnm750x
вчера в 17:20
Федя,что нам нужно,-Гол,? Какой гол-Кэшбек !
игорь черемисин
игорь черемисин ответил Dark MU
вчера в 16:55
Dark MU:
А Фернандес не утащил?Пеналь тоже смазал
А ничего,что Фернандес гол забил с игры на последней минуте???! А твой смолов ещё виновен в забитом нам хорватами голом в доп.время??! Как тебе это?А невдомёк тебе,что если бы смолов-расписной под хохлому не промазал,то и Фернандес не нервничал и забил бы свой пинальти???Как тебе такой расклад???Ваш смолов это типичный совковый зажравшийся "жопоног"!-вот его квалификация однако уважаемый!
игорь черемисин
игорь черемисин
вчера в 16:47
Всё правильно здесь сказано-всякий может ошибиться и пробить мимо ворот!Но со смоловым особый случай.Это самый слабый игрок и попал он в сборную лишь по чьей-то сильной протекции.И Черчесов говорят не хотел его видеть в сборной.Да и выпускал его только во втором тайме,а надо было вообще не выпускать этого горе-игрунка!Потому как смолов это типичный"жопоног"и толку от него никогда и нигде не будет-потому как это сбя любивый лентяй и себарит-только понты корявые и всё!
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил d_fincher
вчера в 16:38
d_fincher:
Смолов провалился и утащил нас на дно. Если бы не он - мы бы сейчас готовились к игре с Англией в полуфинале. Давайте запомним это. Нельзя прощать пижонам такую безответственность.
Марио вообще по воротам не попал. Смолова не за пенальти ругают. А за то, что на фоне эмоционально заряженных на борьбу на 200% Дзюбы, Зобнина, Фернандеса, Головина он выглядел безвольной тряпкой, которой, в общем-то, пох..й на игру, татуировки важнее показать
RoArt
RoArt ответил d_fincher
вчера в 16:33
d_fincher:
Смолов провалился и утащил нас на дно. Если бы не он - мы бы сейчас готовились к игре с Англией в полуфинале. Давайте запомним это. Нельзя прощать пижонам такую безответственность.
Вам нельзя - сало на ЧМ-18 вообще не отобралось.
Нам можно!
D.vil
D.vil
вчера в 16:16
Не уверена, что у Смолова будет возможность себя реабилитировать... Ему 27 лет, к 2020 ему будет 30! Для напа -это много... Надо было в Китай ему уезжать, когда была возможность, какая Европа в 27... Год, два и сбавлять начнет сильно...
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 15:59
Да тут дело ни в пенальти!!!!!!!!!!!Тут дело в его наплевательском отношении к сборной и стране.Все 5 матчей ребята выкладывались полностью,а этот рекламщик еле ноги по полю передвигал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Таким вход в сборную заказан!!!!!!!!!!!!!!!!
Dark MU
Dark MU ответил stavr74
вчера в 15:38
stavr74:
Вице-капитан провалил чемпионат. Что делать Смолову? что делать, что делать )) к Урганту идти в передачу напарником работать , ему кэшбэк дороже
Не заладился у человека ЧМ, может переволновался или просто морально не готов был, зачем его обвинять во всех грехах?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 15:37
Насели все на Смолова). Даже Игаря так не гнобили после Ю-Кореи, в Бразилии. Эксперты, пресса, тренера поддержали его тогда, даже Мудко погладил по голове будущего алмаза. Где он сейчас?). Не слышно). Не потому-ли, что Федор за пару туров до окончания чемпионата на всю страну заявил, что ему все понятно в РФПЛ, после того, как его дисквалифицировали(не за что) на матч с гинеровцами?). Это же был камень в огород и к нему в том числе. Какая реакция была функционера известна).
А так автор верно отметил про схемы Черчесова, ну не вписался футболист, а пенальти-это лоторея. И не видел, чтобы он ходил пешком, отрабатывал в защите помогая всем. Думаю он после критики станет только сильней. Подниматься после падения-это он тоже проходил. Удачи Федору Смолову.
Dark MU
Dark MU ответил stavr74
вчера в 15:37
stavr74:
он хотя бы шанс дал , забив в доп время
А что, толку если пеналь смазал,разница в чём?
stavr74
stavr74 ответил Dark MU
вчера в 15:35
Dark MU:
А Фернандес не утащил?Пеналь тоже смазал
он хотя бы шанс дал , забив в доп время
stavr74
stavr74
вчера в 15:34
Вице-капитан провалил чемпионат. Что делать Смолову?
что делать, что делать ))
к Урганту идти в передачу напарником работать , ему кэшбэк дороже
амурец
амурец ответил Dark MU
вчера в 15:26
фернандес вообще-то вернул надежду в Овер тайме
Dark MU
Dark MU ответил d_fincher
вчера в 15:06
d_fincher:
Смолов провалился и утащил нас на дно. Если бы не он - мы бы сейчас готовились к игре с Англией в полуфинале. Давайте запомним это. Нельзя прощать пижонам такую безответственность.
А Фернандес не утащил?Пеналь тоже смазал
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:40
Давайте по нашему по Российски.. лежачего не бьют.. Вся это история с Фёдором нелепость и скорее она бы закончилась.
Accinit
Accinit
вчера в 14:34
Никуда ему не нужно, будет также играть в сборной чабана, как и играл.
Egorium
Egorium
вчера в 14:32
В спартак его, он же хотел.
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