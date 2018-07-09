Вице-капитан провалил чемпионат. Что делать Смолову?

Футболист ждал прорыва на ЧМ-18, а получился кошмар наяву. «Соккер.ру» оценивает нашумевшую личную историю, взволновавшую всю Россию.

Федор Михайлович провалил ЧМ-18

Говорим о футболе. Лучший российский снайпер последних лет провалил ЧМ. Черчесов не назначал людей на серию, а спрашивал: «Кто готов?» Смолов дважды шел именно первым. Де Хеа едва не парировал удар, Субашич успел перестроиться. Во втором случае у Федора не получилось пробить технично или сильно, хотя удар поставлен и мастерства хватало.

Мог не бить? Вряд ли единственный нападающий на поле может не исполнять пенальти. Смолов был капитаном сборной. На его совести значительная доля голов в товарняках. Положение обязывало, долгое время был железно основным. Еще и конкурент Кокорин травмировался. Но Черчесов в последнюю секунду сменил тактику из-за травм Джикии и Васина.

Начало личного кошмара ЧМ для Смолова положила травма Дзагоева. В схемах «5-3-1-1» или «5-4-1» позиция Федору подходила, а в модели «4-5-1» - нет. Чемпионат мира Черчесов начал с «4-4-1-1», где Алан играл рядом, чуть ниже Смолова, а на флангах были Головин и Самедов. Федор получал примерно ту же позицию, что в «Краснодаре».

А потом появился Черышев. Денис мгновенно закрыл зону левого инсайда для отхода Федора. Головин стал плеймейкером, но не по принципу Дзагоева-Перейры. Оба умеют работать стоя, а Головин тогда бегал больше всех. В рожденной в игре с Саудовской Аравией схеме Смолову не было места. Для него чемпионат мира в качестве основного закончился.

Зато игра в длинный пас с верховой борьбой идеально подошла Дзюбе. Все сложилось в пользу сборной, но случайно. Не так давно Артем показывал с Кокориным усы – Черчесов обиделся. Полгода назад Дзюба стал запасным в «Зените», забыв о голах. Тот Артем был заложником тактики и самодурства Манчини, этот Федор – природного течения.

Черчесов рассудил верно, сменив схему. Но не мог не давать Смолову время! Вот этот момент многие не просекли. Дзюбе немало лет, часто боролся и в конце уставал. А у Артема по позиции один резервист. Черчесов выпускал Смолова, поскольку взял на ЧМ-18 лишь двух нападающих. Стратегически это, конечно, ошибка тренера. Хотя даже тактическая ловушка не оправдывает Федора.

Надо было сражаться и приспосабливаться. Но первый вице-капитан команды не понял суть роли джокера. Дзюба первым осознал, что чемпионат мира – другой уровень, влюбился в праздник и стал его частью. А Федор играл, как в РФПЛ, где у него 4.5 удара каждые 90 минут – рекорд лиги. Смолову нужно право на ошибку, чтобы забивать, а на ЧМ серий ударов не было. Вот и провалился на протяжении всех 160 минут, не только в серии с Хорватией.

В реакции болельщиков ничего страшного

А теперь немного лирики. Не ищите правильное или ошибочное мнение по реакции на промах Смолова. Ведь это традиционный эпизод для мира сборных. Стерлинг пока не промазал с «точки», а в Англии его уже распяли. Бедняге Фернандиньо мяч попал в руку и залетел в ворота сборной Бразилии – соотечественники начали оскорблять по расовому принципу и угрожать семье.

Никаких аналогий, но истории стандартные. Россияне, которые заявляют, что «Федор украл мою мечту», словно всерьез мечтали о полуфинале до начала ЧМ, не равны тем, кто прицепился к Фернандиньо. Но показательно, что на каждом континенте найдутся арбитры из Верховного Суда. Сборную Южной Кореи по прилете домой забросали яйцами, а ведь корейцы считаются почтительным народом.

Когда эмоции захлестывают, находить крайнего – обычная практика. Стара, как ненависть миллионов советских фанатов и политиков к Яшину в 1962 году. Льва Ивановича, напомню, ненавидели… с чужих слов. Никто не видел, как он пропускал, не было трансляций турнира в Чили. Но вратарю устроили обструкцию со слов радиокомментатора, чтобы через год облизать с головы до пят после «Золотого мяча».

Федор легко отделался? Нет, зато его отлично поддержала команда. Не всем так везло, того же Акинфеева точно винили даже напарники. Игоря ругали после матча с Южной Кореей, хотя там и Капелло не взял Дзюбу, и форварды сыграли бездарно. Не перекрыли одну-единственную ошибку. Но кому нужны факты, когда есть эмоции? Так что в реакции на промах Смолова ничего постыдного, нового и ужасного. Всегда найдутся те, кто отругает в Сети.

Будущее Смолова важнее прошлого

Вы можете спорить, но Федору болельщики уделили слишком много внимания. Когда вся сборная России на крупных турнирах проходила путь Смолова – неоправданных надежд, тогда злость была логичной. А сейчас хватило воинов. Кутепов сражался с Хорватией с травмой. Зобнин сыграл за двух человек по цифрам. Акинфеев был на своем месте – даже с учетом традиционного невезения и обидных голов.

Фернандес – хищник, Черышев получил отплату за десятки травм. А что Федор? Смолову нужно искать новую команду. Нужно выходить из зоны комфорта. Остаться профессионалом. Ведь его давно отмечали для себя скауты зарубежных клубов, хотя поверьте, что в каждом отчете был пункт «слабая игра в решающих матчах». Это не первый промах Смолова в решающий момент.

Зато уже бывал на дне и в окружении критиков. Его много лет считали не футболистом, а мажором и бездарностью. После чего заиграл в «Урале», а потом забивал за «Краснодар». Для российского форварда жизнь по синусоиде – норма. У самого результативного в истории российского футбола Кержакова есть личный глагол о промахах!

Но такое ощущение, что все задают неправильные, неважные вопросы о Смолове. Можно критиковать или нельзя? Ваше личное дело, свобода слова. Сам виноват? Конечно, взрослый мужик не смог выполнить работу. Есть смягчающие обстоятельства? Да, Черчесов оставил дома Чалова, у которого футбольная природа для выхода на замены.

Антон Миранчук бесполезен для конкретно взятой заявки. Оправдывают ли стратегические ошибки форварда Смолова? Нет, конечно. Характер серии пенальти задает первый удар. Первый, третий и пятый выстрелы – психологически ключевые, об этом даже исследования делали. Федор согласился исполнять пенальти дважды, оба раза получилось скверно. Но это уже прошлое!

А в настоящем Смолов закрыл дорогу в «Спартак». Федор больше не нужен Семаку в «Зените» - там состоящий из адреналина Дзюба и свой Смолов по фамилии Кокорин. В духе Семина забрать Федора в «Локомотив» и вернуть ему уверенность в игре. Но жаль, что теперь вряд ли найдется клуб АПЛ, готовый заплатить цену, которая устроит Галицкого. Может получить свист от фанатов «Спартака», «Зенита» и ЦСКА.

Но переход в «Локомотив», учитывая Лигу чемпионов – не худший вариант. Мечтал о топ-5, но в нынешнем моральном состоянии может оказаться на «банке», и тогда погибнет как футболист. А Семин мастер работы с Фарфанами и Денисовыми, послушный Смолов ему как подарок. Ведь как футболист он лучше, чем сейчас думает баба Дуся, при которой дядя Валера назвал его *********.

У Федора есть время, чтобы отыграться

Смолов не самый тупой и не самый наглый российский футболист. Не судите по рекламному образу. Никакого высокомерия и игры спустя рукава не было. Родился богатым, в отличие от большинства коллег, его деньги и лимит не портили – всю жизнь испорченный, из обеспеченной семьи. Зато в футболе ради футбола. Просто Федор не такой крутой, как его татуировки. Но разве это новость? Спросите бывшую – ехидно подтвердит.

Даже в интервью часто теряется. Немного нелепый парень, как в безвкусном пиджаке на шоу Урганта. Вопрос психологии. Не вписался морально и тактически в по-спортивному наглую сборную России. А вот не забить с «точки» мог любой. Дзюба не гуру пенальти, у армейцев с одиннадцатиметровыми исторически беда – у всех, кроме Игнашевича.

Зобнин так наелся, что не понимал, где находится. У Фернандеса бразильские гены – пробил мимо ворот. Так что критиковать Смолова за переоценку собственной психологической стойкости нормально. Нормально и бессмысленно, ведь травля Федора не поможет. Куда важнее смотреть на команду. Ведь та доказала, что поняла главную потребность фанатов – увидеть самоотдачу. Сыграйте на пределе и все простят.

Федор не смог. Мечтал, хотел, не смог. Бить сидячего на пустом стадионе непродуктивно. Но есть отличие от прошлых российских историй, в основном вратарских. Если Филимонов выпустил из рук скользкий мяч – а до этого играл хорошо, то Смолов получил два года подготовки в команде Черчесова, 160 минут на самом ЧМ, не страдал от травм, но провалился.

Пора разобраться в себе, найти психологические причины, но не искать оправданий. А вот отыграться Федор сможет, когда получит время в отборе к Евро-2020 и на клубном уровне. Должен рвать и метать весь следующий сезон, где бы ни оказался. Прошлое не изменишь, значит, нужны перемены в будущем. В России так мало сильных форвардов, что у Смолова будет шанс в очередной раз завоевать ваше доверие.

Сказку былью не сделали, но сказочке не конец. На Евро-2020 пробиться проще, чем на ЧМ-22. Надо ковать железо, пока горячо. Смолов – часть команды Черчесова. Эта сборная заслужила, чтобы ее не разделяли. Все уступили Хорватии и все прошли Испанию. Смолов огорчил, разочаровал и вас, и себя, но это не последний матч сборной. Так что ждем реванша, никак иначе.

Два года назад многие из этого состава назвали себя словом на букву «г». Игнашевич, Головин, Самедов, Смолов и Дзюба проиграли Уэльсу, который в Россию даже не доехал. А теперь с Кутеповым и Гранатом в защите прошли Испанию. Это футбол, тут всегда есть герои и часто – антигерой. Смолов сейчас на заслуженном месте, сыграл во всех матчах ужасно, но шанс отработать лучше обязательно получит.

Только в жизни Акинфеева и Дзюбы подобных эпизодов с провалами перед возвращением в сумме штук десять. Лучше не забывайте, что истории успехов Зобнина, Кутепова, Черышева и Фернандеса богаче, ярче и важнее истории провала Смолова. Но разве народ готов обсуждать только первых и подождать реванша последнего? Похоже, чемпионат мира намекнул, что менять подход нужно не только Смолову.