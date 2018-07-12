Английские недоработки

12 июля 2018, 10:30

Сборная Англии достойно провела чемпионат мира, однако поборется только за третье место. «Соккер.ру» - о главных недостатках англичан, помешавших им выйти в финал.

Снижение давления по ходу игры

К полуфиналу «фишка» сборной Англии с мощным стартовым натиском была разгадана, кажется, всеми. Британцы очень мощно начинали почти все матчи, стараясь смести соперника мощью, напором и забить быстрые голы. Это удалось сделать с Тунисом, удалось с Панамой, игра с Бельгией из-за большой ротации состава стала несколько особенной, мощно напирали с самого начала на Колумбию и Швецию, которые к этому были все же готовы, поэтому быстрых голов не позволили забить. Хорваты тоже знали об этой особенности, но все же допустили осечку и пропустили.

Однако этот стартовый натиск либо сам по себе оказывается для англичан слишком энергозатратным, либо обусловлен как раз тем, что Гарет Саутгейт понимал: сборная не сможет равномерно распределить силы на всю игру и обязательно просядет к концу, поэтому надо делать акцент на дебюте. Даже в матчах, которые поначалу казались сверхубедительными, англичане постепенно снижали давление, тонус, позволяли сопернику переворачивать рисунок игры. Так чуть не спасся Тунис, так спаслась Колумбия, так спаслась Хорватия. Англия словно морально и физически постепенно сдувается – чем дальше матч, тем сильнее этот эффект. Пусть порой он прерывается отдельными индивидуальными всплесками на морально-волевых.

Психологический прессинг

По степени медийного давления равных сборной Англии нет. Как бы она ни выступала, до какой бы стадии ни дошла, всегда на эту команду обрушивается огромное давление со стороны прессы, болельщиков, экспертов. По степени безумия вокруг сборной Англии от турнира к турниру можно подумать, что англичане – чемпионы всего, которые обязаны выигрывать каждый чемпионат – настолько огромен ажиотаж вокруг команды всегда.

И это создает определенное напряжение, закрепощает в какой-то мере сборную, когда у нее что-то не получается. Она стопорится, чтобы этот момент не испортить. Об этом давлении как о пагубном явлении высказывался и Саутгейт, отмечавший также, что команда недостаточно опытная для того, чтобы справляться с подобными проявлениями. Дополнительный груз в виде боязни совершить ошибку очень часто приводит как раз к ее совершениям.

Недооценка соперника

Эта сторона турнирной сетки, по которой шествовали Англия и Хорватия, всеми оценивалась как упрощенная относительно противоположной стороны, где были собраны настоящие мастодонты. Поэтому как-то пренебрежительно говорилось о том, что любой выходец с этой части сетки будет сюрпризом. Только Англия на общем фоне смотрелась предпочтительнее. И за время плей-офф все только убеждались во мнении о том, что англичанам чуть ли не ковровая дорожка выстелена к финалу. И эта убежденность, уверенность, становящаяся излишней, передавалась постепенно игрокам, самой команде, которая просто уже не представляла, что может проиграть.

Особенно вкупе со своим фирменным мощным началом, которое придает еще больше веры в себя и в то, что в любой момент ты можешь дожать. Хорваты же, несмотря на яркую игру на групповой стадии, в плей-офф свой крутой статус чуть утратили, поскольку им пришлось через серию пенальти прорываться мимо не самых впечатляющих датчан и россиян. Плюс вся эта волна энтузиазма вокруг успехов сборной Англии. Британцы уже не сомневались, что выйдут в финал, заразив этим и игроков, о чем после матча уже сказали хорватские футболисты.

Хорватия, ты что творишь?! Остановись!

Однообразие игры

Англичане старались демонстрировать быстрый комбинационный футбол, однако даже в этих попытках он смотрелся довольно однообразно. Можно лишь упомянуть способ, каким Англия чаще всего поражала ворота соперников. Это стандарты. Из 12 голов сборной Англии на турнире девять были забиты после стандартных положений. И это – рекорд. Само по себе это очень крутая находка, очень крутая «фишка», поскольку стандартов в каждой игре довольно много, и если отточить их розыгрыш до идеального, то можно не беспокоиться практически за результат.

Вот и Саутгейт так подумал, выучив своих подопечных до невероятного состояния, при котором каждый угловой или штрафной – это потенциальный голевой момент или гол. Однако футбол требует разнообразия и гибкости. За счет одного прокачанного элемента можно дойти далеко, но не до конца. В какой-то момент в игре с Хорватией от Англии потребовалось применить гибкость, изменить тактику, но сделать этого она не смогла.

Плохая реализация моментов

Однако даже тактическое однообразие и эпизодическая комбинаторика, основанная на базе игроков «Тоттенхэма» с отдельными вкраплениями, могла прокатить у сборной Англии. Об этом говорят и сами футболисты. Для этого нужно было лишь лучше использовать те моменты, которые возникали. Впрочем, это универсальный аргумент, поскольку моментов хватало и у соперников сборной Англии. Тут мы возвращаемся к самому первому пункту.

Английский футбол несколько демонстративен. В том плане, что очень мощное начало создает иллюзию того, что команда в целом превосходит соперника. Но это палка о двух концах. Задачей тогда становится максимальная реализация в дебюте встречи и сохранение надежды на то, что у соперника не будет такой же реализации, когда инициатива неизбежно перейдет к нему позднее.

А это в матчах сборной Англии случается все время. К этой бы реализации добавить еще и умение наглухо закрываться потом в обороне, раз уж теряете контроль над ситуацией. Но и этим британцы похвастаться не могут. Так по крупицам и сложились основные недостатки сборной Англии, которые не позволили ей выйти в финал, но и не помешали добраться до полуфинала. Все же в целом за счет козырей, которые являются обратной стороной каждого из недостатков, это удалось сделать. А именно: мощный дебют, отточенные стандарты и использование связей игроков «шпор», вера в себя. Еще чуть-чуть поработать - и всё получится. Команда-то молодая.