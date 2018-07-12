Сборная ЧМ всех времен. Версия «Соккер.ру»

12 июля 2018, 19:15

В ожидании финала «Соккер.ру» составил футбольную команду, которая вобрала в себя главных, на наш взгляд, героев всех мундиалей. Гении, звезды, уникумы – все здесь!

Вратарь

Дино Дзофф (Италия)

В символической сборной Евро знаменитый итальянский голкипер «проиграл конкуренцию» Льву Яшину, но на чемпионатах мира Дино успешнее. Дзофф выиграл «серебро» в 1970-м, не будучи основным голкипером «Скуадра Адзурры», но дюжину лет спустя Дино поднял над головой Кубок мира, будучи капитаном и вожаком итальянской стаи. На минутку, Дзоффу на момент триумфа Италии на ЧМ-1982 было 40 лет.

Защитники

Кафу (Бразилия)

Этот подобный вихрю правый защитник бороздил правую бровку в фирменном стиле и был главной звездой в своем амплуа на всей планете. Что касается чемпионатов мира, то у Кафу две победы на ЧМ-1994 и ЧМ-2002 (в качестве капитана), а между двумя триумфами притаилось серебро – поражение в финале от Франции на ЧМ-1998. Если кто и мог бы составить Кафу конкуренцию на позиции правого защитника в этой символической сборной, то другие бразильцы – Джалма Сантос и Карлос Альберто.

Франц Беккенбауэр (Германия)

Один из лучших игроков в истории Германии и всего мирового футбола, получивший прозвище Кайзер (Император). Франц выигрывал чемпионат мира как игрок и как тренер – мощное достижение, но если говорить только о карьере футболиста, то у Беккенбауэра есть полный комплект наград мундиалей, а еще он в свое время изменил футбол, разделившись между защитой и полузащитой. Позиция Франца выглядит неоспоримой.

Бобби Мур (Англия)

Здесь мог быть еще один Кайзер – Даниэль «Эль Кайзер» Пассарелла, двукратный чемпион мира, однако сложный выбор был сделан в пользу английского капитана с десятилетним стажем и победителя ЧМ-1966 Бобби Мура. Легенда «Вест Хэма» и сборной Англии, элегантный мастер и настоящий вожак. Недаром сам Пеле однажды назвал Бобби Мура величайшим защитником, против которого ему доводилось играть.

Пауль Брайтнер (Германия)

Наш добрый знакомый Роберто Карлос тоже отлично выглядел на чемпионатах мира, завоевал «серебро» и «золото», наносил убийственные удары со штрафных, однако Пауль Брайтнер при аналогичном сборе медалей еще и является совладельцем уникального достижения. «Красный Пауль» (такое прозвище он получил из-за приверженности идеям коммунизма) забивал в двух разных финалах чемпионатов мира – в 1974-м и в 1982-м.

Полузащитники

Лотар Маттеус (Германия)

Один из четырех футболистов, выступавших на пяти чемпионатах мира, а по количеству матчей в рамках финальных стадий мундиалей Лотар в одиночку удерживает первую строчку. Первым турниром Маттеуса стал ЧМ-1982, где сборная ФРГ завоевала «серебро», четыре года спустя немцы снова проиграли в финале, а вот в 1990-м Германия и Маттеус стали сильнейшими в мире, взяв реванш у Аргентины за поражение на предыдущем чемпионате мира.

Зинедин Зидан (Франция)

Поклонники Зидана и Франции сожалеют, что Зизу упустил шанс выиграть свой второй чемпионат мира, да еще и удалился в финале после знаменитого удара лысиной в грудь Матерацци. Дело было в 2006-м, «трехцветные» уступили в серии пенальти, а вот восемью годами раньше Зидан сыграл решающую роль в победе над Бразилией в финале, забив два мяча все той же лысиной, которая еще была обрамлена растительностью. На двух турнирах Зинедин выступал шикарно и определенно входит в список легенд мундиалей.

Диего Марадона (Аргентина)

Даже Месси признает, что великому игроку для подтверждения своего статуса «на века» необходима победа на чемпионате мира. У соотечественника Лионеля в этом месте нет пробела, причем именно Диего был главной движущей силой сборной Аргентины на ЧМ-1986. Там была и рука Бога, и, возможно, самый красивый гол в истории чемпионатов мира, и много чего еще. Сейчас Марадона предстает в образе не всегда трезвого старика с неадекватным поведением, но тут уж как хотите – любите или презирайте его сейчас, но примите за данность, что Диего Армандо был и остается одной из главных звезд в истории мундиалей.

Нападающие

Пеле (Бразилия)

Король футбола – и этим все сказано. Пеле – единственный футболист в мире, который сумел выиграть три чемпионата мира – в 1958-м, 1962-м и 1970-м. В сумме забил 12 голов в финальных турнирах, лучшим из которых в исполнении Пеле стал, пожалуй, его первый чемпионат мира, состоявшийся в Швеции. Тогда 17-летний форвард удивил весь мир и забил два мяча в ворота хозяев в финале.

Роналдо (Бразилия)

Дважды чемпион мира, один из лучших форвардов в мировой истории. Сейчас таких не делают. Эх. Особенно круто Роналдо выступил на полях Японии и Южной Кореи в 2002-м, когда забил восемь мячей, в том числе два в финале. На счету Роналдо 15 голов в финальных стадиях чемпионатов мира, именно он перебил в свое время долго державшийся рекорд Герда Мюллера, но нашелся тот, кто перехватил пальму первенства.

Мирослав Клозе (Германия)

Клозе четыре года назад сумел догнать и перегнать Роналдо, теперь именно немецкий форвард возглавляет исторический список снайперов мундиалей с 16 голами. Мирослав забивал свои голы на четырех турнирах – с 2002-го по 2014-й, и на каждом из этих чемпионатов Германия была в призах («серебро», две «бронзы» и «золото»). Стоило Клозе завершить карьеру, и Бундесманшафт не вышла из группы.

Книга рекордов и фактов чемпионатов мира