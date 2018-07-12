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Сборная ЧМ всех времен. Версия «Соккер.ру»

12 июля 2018, 19:15

В ожидании финала «Соккер.ру» составил футбольную команду, которая вобрала в себя главных, на наш взгляд, героев всех мундиалей. Гении, звезды, уникумы – все здесь!

Вратарь

Дино Дзофф (Италия)

В символической сборной Евро знаменитый итальянский голкипер «проиграл конкуренцию» Льву Яшину, но на чемпионатах мира Дино успешнее. Дзофф выиграл «серебро» в 1970-м, не будучи основным голкипером «Скуадра Адзурры», но дюжину лет спустя Дино поднял над головой Кубок мира, будучи капитаном и вожаком итальянской стаи. На минутку, Дзоффу на момент триумфа Италии на ЧМ-1982 было 40 лет.

Защитники

Кафу (Бразилия)

Этот подобный вихрю правый защитник бороздил правую бровку в фирменном стиле и был главной звездой в своем амплуа на всей планете. Что касается чемпионатов мира, то у Кафу две победы на ЧМ-1994 и ЧМ-2002 (в качестве капитана), а между двумя триумфами притаилось серебро – поражение в финале от Франции на ЧМ-1998. Если кто и мог бы составить Кафу конкуренцию на позиции правого защитника в этой символической сборной, то другие бразильцы – Джалма Сантос и Карлос Альберто.

Франц Беккенбауэр (Германия)

Один из лучших игроков в истории Германии и всего мирового футбола, получивший прозвище Кайзер (Император). Франц выигрывал чемпионат мира как игрок и как тренер – мощное достижение, но если говорить только о карьере футболиста, то у Беккенбауэра есть полный комплект наград мундиалей, а еще он в свое время изменил футбол, разделившись между защитой и полузащитой. Позиция Франца выглядит неоспоримой.

Бобби Мур (Англия)

Здесь мог быть еще один Кайзер – Даниэль «Эль Кайзер» Пассарелла, двукратный чемпион мира, однако сложный выбор был сделан в пользу английского капитана с десятилетним стажем и победителя ЧМ-1966 Бобби Мура. Легенда «Вест Хэма» и сборной Англии, элегантный мастер и настоящий вожак. Недаром сам Пеле однажды назвал Бобби Мура величайшим защитником, против которого ему доводилось играть.

Пауль Брайтнер (Германия)

Наш добрый знакомый Роберто Карлос тоже отлично выглядел на чемпионатах мира, завоевал «серебро» и «золото», наносил убийственные удары со штрафных, однако Пауль Брайтнер при аналогичном сборе медалей еще и является совладельцем уникального достижения. «Красный Пауль» (такое прозвище он получил из-за приверженности идеям коммунизма) забивал в двух разных финалах чемпионатов мира – в 1974-м и в 1982-м.

Полузащитники

Лотар Маттеус (Германия)

Один из четырех футболистов, выступавших на пяти чемпионатах мира, а по количеству матчей в рамках финальных стадий мундиалей Лотар в одиночку удерживает первую строчку. Первым турниром Маттеуса стал ЧМ-1982, где сборная ФРГ завоевала «серебро», четыре года спустя немцы снова проиграли в финале, а вот в 1990-м Германия и Маттеус стали сильнейшими в мире, взяв реванш у Аргентины за поражение на предыдущем чемпионате мира.

Зинедин Зидан (Франция)

Поклонники Зидана и Франции сожалеют, что Зизу упустил шанс выиграть свой второй чемпионат мира, да еще и удалился в финале после знаменитого удара лысиной в грудь Матерацци. Дело было в 2006-м, «трехцветные» уступили в серии пенальти, а вот восемью годами раньше Зидан сыграл решающую роль в победе над Бразилией в финале, забив два мяча все той же лысиной, которая еще была обрамлена растительностью. На двух турнирах Зинедин выступал шикарно и определенно входит в список легенд мундиалей.

Диего Марадона (Аргентина)

Даже Месси признает, что великому игроку для подтверждения своего статуса «на века» необходима победа на чемпионате мира. У соотечественника Лионеля в этом месте нет пробела, причем именно Диего был главной движущей силой сборной Аргентины на ЧМ-1986. Там была и рука Бога, и, возможно, самый красивый гол в истории чемпионатов мира, и много чего еще. Сейчас Марадона предстает в образе не всегда трезвого старика с неадекватным поведением, но тут уж как хотите – любите или презирайте его сейчас, но примите за данность, что Диего Армандо был и остается одной из главных звезд в истории мундиалей.

Нападающие

Пеле (Бразилия)

Король футбола – и этим все сказано. Пеле – единственный футболист в мире, который сумел выиграть три чемпионата мира – в 1958-м, 1962-м и 1970-м. В сумме забил 12 голов в финальных турнирах, лучшим из которых в исполнении Пеле стал, пожалуй, его первый чемпионат мира, состоявшийся в Швеции. Тогда 17-летний форвард удивил весь мир и забил два мяча в ворота хозяев в финале.

Роналдо (Бразилия)

Дважды чемпион мира, один из лучших форвардов в мировой истории. Сейчас таких не делают. Эх. Особенно круто Роналдо выступил на полях Японии и Южной Кореи в 2002-м, когда забил восемь мячей, в том числе два в финале. На счету Роналдо 15 голов в финальных стадиях чемпионатов мира, именно он перебил в свое время долго державшийся рекорд Герда Мюллера, но нашелся тот, кто перехватил пальму первенства.

Мирослав Клозе (Германия)

Клозе четыре года назад сумел догнать и перегнать Роналдо, теперь именно немецкий форвард возглавляет исторический список снайперов мундиалей с 16 голами. Мирослав забивал свои голы на четырех турнирах – с 2002-го по 2014-й, и на каждом из этих чемпионатов Германия была в призах («серебро», две «бронзы» и «золото»). Стоило Клозе завершить карьеру, и Бундесманшафт не вышла из группы.

Книга рекордов и фактов чемпионатов мира

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Все комментарии
starche
starche
вчера в 10:25
Клозе!!!??? Это нормальному даже в голову не придёт!
starche
starche
вчера в 10:24
Абсолютно надуманный состав.
sn_spb
sn_spb
19 июля в 10:10
Оооочень сомнительная сборная.
Вратарь:
Конечно Яшин.
Защ:
Кафу, Мальдини, Канаваро, Р. Карлос.
Полу:
З.Зидан, Пирло, Рональдиньо.
Нап:
Кройф, Марадонна, Пеле.

Запасные:
Вратарь:
Зепп Майер (Оливер Канн)
Защ:
Р. Куман, Неста, Франц Бекенбауэр, Де Бур
Полузащ:
Руд Гуллит, Зико, Недвед,
Нап:
Роналдо, Эйсебио, Гарринча.

Очень сложно выбрать, т.к. на самом деле великих игроков было безумное количество.
рус фан
рус фан
19 июля в 07:14
Клозе хоть и лучший снайпер все таки лишний на мой взгляд.
Garrincha58
Garrincha58
18 июля в 12:26
сколько людей столько и мнений
Кёниг
Кёниг
18 июля в 04:25
Клозе лишний. Уж лучше Герда Мюллера.
france football
france football
15 июля в 21:16
Платини и Кройфа можно было добавить.
Да, первый дважды останавливался в 1/2, второй сыграл в одном финале и проиграл, но игроки очень достойные.
suiw
suiw
15 июля в 15:55
Глупость про Дзофа. Яшин-брал 4-е место на ЧМ и именно во многом благодаря ему сборная выходила в 1/2 в 1966. А Дзофф стоял за железобетонной защитой итальянцев
Red_team
Red_team
14 июля в 15:54
Y.N.W.A.:
Ладно, ловите... Яшин Факетти Бекенбауэр Мальдини Р.Карлос Зидан Марадона Месси Пеле Роналдо Роналду Нет баланса, но это лучшие.
Месси? ты же шутишь? Да и что Роналду на ЧМ сделал такого?
Red_team
Red_team
14 июля в 15:53
yasukuni:
Лучший-то он лучший, только Герд Мюллер был бы более к месту. Да и при всем уважении к Бобби Муру Неста явно сильнее. Кстати, защита без единого итальянца смотрится странно. Факетти, Костакурта, Каннаваро и так далее.
Мур - один из величайших защитников в истории, Неста ни разу не сильнее
DXTK
DXTK
13 июля в 21:20
Вот такая сборная получилась у меня.

ГК: Лев Яшин (СССР)
Защ: Паоло Мальдини (Италия) - Бобби Мур (Англия)- Франц Беккенбауер(Германия)-Роберто Карлос (Бразилия)
Пол:. Йохан Кройф (Голландия) - Зинедин Зидан (Франция)- Диего Марадона (Аргентина)
Нап: Герд Мюллер (Германия)-Пеле (Бразилия)- Роналдо (Бразилия)

Запасные

ГК : Джанлуиджи Буффон (Италия)
Защ : Кафу (Бразилия) - Обдулио Варела (Уругвай)- Даниэл Пассарелла (Аргентина)- Пауль Брайтнер (Германия)
Пол: Андреас Иньеста (Испания)- Ривалдо (Бразилия)- Бобби Чарльтон (Англия)
Нап: Лионель Месси (Аргентина) - Гарринча (Бразилия) - Криштиану Роналду (Португалия)

Бонус: Жюст Фонтен (Франция) - лучший бомбардир одного турнира 13 голов.
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum
13 июля в 21:02
Клозе?! Автора совсем занесло. И Брайтнер с Марадоной в этой компании под большим вопросом!
steelhead
steelhead
13 июля в 18:06
Клозе вообще не футболист, если сравнивать его с остальными попавшими в эту сборную. Причины понятны (голы в финальной стадии), но надо еще смотреть и на полный профайл игрока. Клозе - заурядный нап, коих сотни. Просто в сильной команде играл.
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
13 июля в 14:00
RUSTY8:
ну тогда Брайтнер в каком пике дефом-вингером был)))
все играли вынуждено на разных местах, просто номинально он тоже ЦП как и маттеус, вот гер литти ) считается треквартистой (по итальянским меркам), то есть ЦАП, а на деле где только не играл )
RUSTY8
RUSTY8
13 июля в 12:17
-BallonD'or1984-:
я так понял тут берут на момент пика карьеры, тогда для маттеуса это 90г, он играл тогда ЦП, от "ворот до ворот"
ну тогда Брайтнер в каком пике дефом-вингером был)))
Алексей Петров
Алексей Петров
13 июля в 12:17
Клозе даже в топ 100 напов не входит как по мне.Почти все его голы командам очень низкого уровня Сауд. Аравии, Эквадору, Ирландии, Коста-рики,Камеруну, Гане, Австралии
Фата лист
Фата лист
13 июля в 11:41
Как не крути, а Роберто Карлоса не хватает.
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
13 июля в 10:49
RUSTY8:
а маттеус ваще хав, хотя большую часть карьеру провел дефом, а на старости лет был ваще либеро
я так понял тут берут на момент пика карьеры, тогда для маттеуса это 90г, он играл тогда ЦП, от "ворот до ворот"
cevin cigan
cevin cigan
13 июля в 08:44
Тема для споров.Нужно вообще соблюдать какую то цикличность. Есть в футболе мастодонты типа Пеле и Марадоны-тут точно не поспоришь,а вот остальных можно добавлять по вкусу(не признать талант Круифа?Где Р.Карлос? Каннаваро-обладатель ЗМ?)
Правдин Семён
Правдин Семён
13 июля в 08:42
Ну и состав!Дух захватывает!
Vladimir Makarov
Vladimir Makarov
13 июля в 08:28
Беккенбауэр? Ха-ха-ха-ха
yasukuni
yasukuni
13 июля в 07:05
GaIIIuK:
ты видимо забыл что Мирослав лучший бомбардир в истории сборной германии и лучший бомбардир в истории всех чм,так что лучше молчи если ее знаешь кто это или почитай перед тем как писать настолько глупый коммент и да у него 4 медали чм так просто забыл и он единственный в мире такой!!!
Бомбардиров много, а вот фантастических напов на два порядка меньше. Ну заколотил когда-то Фонтен 13 штук за один чемп, и что? Ни до, ни после про него не слышали. Кто там, Саленко, вроде, пять штук Сенегалу забил, и опять-таки, что из этого?

Месси в таких списках вообще не пришей кобыле хвост. Действительно, лучше бы Кемпеса, Марадону и Каниджу вспомнили. Они команду в одиночку тащили. Вот Роналду не повезло, не за ту страну выступает. Чего бы мог добиться, скажем, Яри Литтманен, если бы решился Финляндию на Германию поменять, в смысле паспорт.

А Кайзера Франца не надо обижать. В итальянских защитниках сам черт ногу сломит, один другого лучше, но Кайзер он один.
RUSTY8
RUSTY8
13 июля в 06:51
-BallonD'or1984-:
брайтнер защитник? ооо, не знал.. надо ему сообщить..
а маттеус ваще хав, хотя большую часть карьеру провел дефом, а на старости лет был ваще либеро
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 00:25
GaIIIuK:
ты видимо забыл что Мирослав лучший бомбардир в истории сборной германии и лучший бомбардир в истории всех чм,так что лучше молчи если ее знаешь кто это или почитай перед тем как писать настолько глупый коммент и да у него 4 медали чм так просто забыл и он единственный в мире такой!!!
Клозе )))))))))
GaIIIuK
GaIIIuK
12 июля в 23:09
Jeck Denielse:
Клозе ??? без комментариев..)))
ты видимо забыл что Мирослав лучший бомбардир в истории сборной германии и лучший бомбардир в истории всех чм,так что лучше молчи если ее знаешь кто это или почитай перед тем как писать настолько глупый коммент и да у него 4 медали чм так просто забыл и он единственный в мире такой!!!
Dominators
Dominators
12 июля в 22:27
Князю бан по барабану:
С защитниками я вообще не согласен. Какой на фиг Мур, какой фриц? Где Мальдини, где братья Барези?
Сборная АВТОРА набор фамилий .Невозможно оценить и сравнить звезд разных поколений .Было бы честно выбрать сборную каждого ЧМ отдельно . а потом уже и решать у кого больше попаданий .Где Диди автор ,,сухого листа ,,где Жаирзиньо , где Ривелино . Где белый Пеле - Тостао ., где доктор Сократес . Где Паоло Росси ,Мальдини ,Неста .Тема шикарная ,игроков как грязи , автору 3 балла .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 22:06
Клозе ???

без комментариев..)))
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
12 июля в 21:47
Dominators:
Стесняюсь спросить , где дважды ЧМ Гарринча ,нужно расширить список .
С защитниками я вообще не согласен. Какой на фиг Мур, какой фриц? Где Мальдини, где братья Барези?
Антон Гнатенко 1
Антон Гнатенко 1
12 июля в 21:31
Роналдо просто бог футбола, благодаря ему я просто обожаю футбол
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
12 июля в 21:27
Где Гарринча, Кройфф, Герд Мюллер, Эйсебио???
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