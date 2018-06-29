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​Сборная группового этапа ЧМ-18. Игроки РФПЛ вместе с Роналду

29 июня 2018, 22:35

Два футболиста из основы символической сборной первой части мундиаля играли в России, а еще один мог оказаться в РФПЛ. На «Соккер.ру» - о героях чемпионата! 

Вратари

Каспер Шмейхель (Дания)

Хватает мощных вратарей, но не из числа суперзвезд цеха вроде Нойера, Де Хеа или Алиссона. Чо Хен-У из Южной Кореи поспособствовал вылету Германии, в трех матчах у него 12 сэйвов. Столько же спасений у Шмейхеля – сильная работа, повлиявшая на долгожданный выход Дании в плей-офф. Навас, Стойкович и Зоммер тоже выручали свои сборные, но аналогичной стеной не показались. Даже из 17 личных подвигов Очоа не все были такими, как большие спасения Шмейхеля против Франции, Австралии и Перу. Пропустил один раз, и то с пенальти. Зато не скучал, как Муслера, не пропустивший вовсе.   

Альтернатива: Гильермо Очоа (Мексика). 

Защитники

Киран Триппьер (Англия)

Пусть у англичан была легкая группа, которую они испугались возглавить, но Саутгейт не случайно перевел Уокера в центр защиты, а правую бровку отдал Триппьеру. Универсал из «Тоттенхэма» был полезен в атаке, принес пользу в защите и, хотя у него были достойные конкуренты, например, Марио Фернандес, оставил неплохое впечатление после двух сыгранных матчей, а потом и отдохнул ради плей-офф.

Альтернатива: Марио Фернандес (Россия). 

Диего Годин (Уругвай)

Многие отмечают Хименеса за гол в ворота Египта – вправду важный мяч, который в итоге помог даже сборной России, ведь гарантировал выход после двух побед. Но ключевым защитником команды, которая так и не пропускала на групповом этапе, был и остается Диего. Годин в числе лучших защитников планеты и доказывает это делом – по 9 удачных действий в обороне за игру, сумасшедшего класса защитник. 

Альтернатива: Йерри Мина (Колумбия). 

Андреас Гранквист (Швеция)

Жаль, что Гранквист покинул «Краснодар». Но капитан сборной Швеции оставит о России хорошую память, а ЧМ-18 станет ярким прощанием со знакомой землей. Андреас играет великолепно, а бонусом становятся его походы к чужим воротам. После ухода из сборной Ибрагимовича, который болеет за команду и хвалит ее, вожаком стал Гранквист. У ветерана получается замечательно. 

Альтернатива: Хосе Хименес (Уругвай). 

Хесус Гальярдо (Мексика)

На турнире пока нет лучшего левого защитника. Марсело травмировался из-за мягкого матраса, Стринич, Коларов, Родригес, Жирков, Аугустинссон и Сабали выдавали хорошие матчи, но никто из списка чемпионов мира не переигрывал, кроме Хесуса. Пусть против Классона мексиканец сыграл неважно – был заменен, а Мексика сгорела, с немцами и южными корейцами Гальярдо оказался очень полезен в защите и выделил Лосано коридор в атаке.

Альтернатива: Иван Стринич (Хорватия).  

Полузащитники

Лука Модрич (Хорватия)

Великий полузащитник, о чем просто напомнил, если кто вдруг забыл. Показал привычно шикарное понимание игры и умение быть полезным всюду. На совести Луки вынос Аргентины со счетом 3:0 с красивым голом в ворота сборной Месси. Также достойная игра во всех остальных поединках. Два забитых мяча, точность паса выше, чем у Де Брюйне или Азара. Ракитич тоже был хорош, но выбираем капитана хорватов. 

Альтернатива: Нголо Канте (Франция). 

Александр Головин (Россия)

Как думаете, Испания должна проигрывать Марокко и Ирану без Иско? А Бельгия сборным Туниса и Панамы точно бы уступила без Азара? Вот поэтому два игрока, которые опытнее и заметно выше классом, чем Головин, заслуживают место в символической сборной группового этапа, но не получат его. Как без Модрича Хорватия другая, так без Александра российская команда сама не своя, что и доказали в третьем туре. 1 гол, 2 ассиста, участие в голевых атаках и разрушении – Головин выстрелил, как тот же Иско откатал обязательную программу. 

Альтернатива: Иско (Испания). 

Филиппе Коутиньо (Бразилия)

Пока у бразильцев лишь один футболист играет как чемпион мира. И это точно не Неймар. Хавбек Коутиньо умудрился найти нишу в схеме, где Жуниор тоже левее центра, а со спины старается атаковать Марсело. Но Филипе умный, расчетливый, а главное - волевой и полезный. Конечно, не только Коутиньо хочется выделить из людей, связывающих центр поля и атаку, но персонально именно бразилец выступил чисто и красиво. Делит с Черышевым третье место по системе «гол плюс пас» - 2 мяча и 1 ассист при точности передач в 90 %. 

Альтернатива: Денис Черышев (Россия). 

Хуан Кинтеро (Колумбия)

Как сказано выше, Азар пешком обыгрывал Панаму и Тунис, причем не в одиночку, при активной поддержке. А Колумбии ради первого места в группе пришлось попотеть. Думали, Хамес устроит в России повтор бразильского карнавала? Не угадали, ключевым плеймейкером Колумбии стал Кинтеро. Относится к «стоячим дирижерам» - штучному футбольному товару. Хуан обеспечил результат, поэтому выделяем его в списке героев. Жаль, «Краснодар» не успел подписать Кинтеро до старта турнира, теперь цена выросла. 

Альтернатива: Эден Азар (Бельгия). 

Нападающие

Криштиану Роналду (Португалия)

Роналду в новом репертуаре – точечной полезности. Не сыграл первую скрипку, но прекрасно читал игру. Принес три очка с Марокко, да и сборной Испании трижды на ЧМ до него не забивали. Роналду смог отличиться на ЧМ в почтенном для форварда возрасте. Ждать от него манеры Лосано было бы странно, но португалец жутко эффективен. Даже нереализованный пенальти – первый для португальцев в истории ЧМ, не мешает Криштиану оказаться среди героев. 

Альтернатива: Диего Коста (Испания).

Ромелу Лукаку (Бельгия)

В принципе, здесь мог оказаться и Кейн, если бы его голы в ворота тех же соперников, что у Лукаку, не отличались по исполнению. Ромелу, конкурируя в сборной с прекрасным форвардом Батшуайи, умудрился сделать два дубля подряд, работая с невероятной чистотой. Кейн повторил достижение бельгийца – стал вторым со времен Марадоны, кто собирал по два гола в двух матчах подряд. Но Харри бил пенальти и подставлялся для рикошетов. Лукаку сыграл четче и по черновой работе был круче.  

Альтернатива: Харри Кейн (Англия).

Главный тренер

Янне Андерссон (Швеция)

Переиграли Южную Корею – вымучили победу. Не проиграли Германии, но уступили Кроосу, хотя Тони и сам не мог представить, что получится так удачно пробить. Наконец, выиграли у Мексики, избежав морального провала после осечки в Сочи. Во всех матчах шведы были разными, и в каждом поединке чувствовалась тренерская рука. Только Табарес и Осорио представили похожие тренерские проекты, но последний проиграл Андерссону 0:3. Кандидатом здесь мог быть и Черчесов, но его личный счет против тренера Уругвая знаете. 

Альтернатива: Оскар Табарес (Уругвай). 

Лучший молодой игрок. Александр Головин (Россия)

Нигериец Ндиди и вингер сборной Мексики Лосано составили Головину достойную конкуренцию в номинации. Но российский полузащитник, проведя два матча из трех, их переиграл. Хотя на турнире есть крутые необстрелянные игроки, если зададитесь целью найти молодого футболиста, который попадает в символические сборные всего группового этапа от изданий разных континентов, то увидите только Головина. 

Впечатливший ветеран. Эссам Аль-Хадари (Египет)

До встречи с Кавани и Суаресом здесь побеждал Игнашевич. Из списка ветеранов, где находятся Балой, Маркес, Кэхилл и Кабальеро, точно выделяется, ведь на турнире мало людей старше тридцати пяти. И только один, кому за сорок – вратарь сборной Египта. Судя по тому, как сражался против Саудовской Аравии и взял пенальти, Эссам серьезно готовился к турниру. Пусть проиграл, но зато выделился и запомнился. 

Жертвенность этапа. Кевин Де Брюйне (Бельгия)

Почти все заметили ударную игру Азара. Но мало кто подмечает, что свободу Лукаку, Мертенсу и Азару обеспечивают без опорного полузащитника. Витсель, как знаете, не второй Бускетс, вот и приходится глубинному плеймейкеру Де Брюйне жертвовать собой. Пусть только один его пас стал голевым, но Кевин создал девять моментов за две игры. Очень хорош и может засиять в плей-офф. 

Лучшая сборная первой части. Хорватия

Златко Далич не похож на тренера, который подмял под себя состав из игроков «Ливерпуля», «Атлетико», «Барселоны», «Интера», «Реала» и «Ювентуса». Значит, хорваты – команда зрелых и самостоятельных футболистов, которые и тренера слушают, и себе на уме. Если Англию и Бельгию не проверили большие соперники, если Франция, Испания и Бразилия затаились, а Германия провалилась, то Хорватия сыграла четко, ярко и солидно. По три победы только у Уругвая, Бельгии и команды Далича. Но Месси унижали лишь коллеги Модрича. 

Групповой турнир сложился так, что можно составить несколько вариантов символических сборных. На многих позициях сумасшедшая конкуренция. Но куда важнее показать ваш личный взгляд на то, кто стал героем, нежели спорить о чужом мнении. Пишите в комментариях свои варианты, ведь интересно узнать благодаря разным точкам зрения, насколько многогранным оказался групповой этап чемпионата мира в России?

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Аксинья
Аксинья
30 июня в 23:49
теперь Гинер никому меньше чем за 50 лямов Головина не впарит...
Фата лист
Фата лист
30 июня в 15:42
Scuderia Ferrari:
Никто не называет Головина не то что гениальным, а игроком мало-мальски выше среднего уровня. Но как человек, смотревший матчи сборной России (а не судящий по сухой статистике), могу сказать, что Головин - мотор сборной, скоростной, умный, мобильный. А кого пиарят и называют суперзвездой и великим - так это квинси промеса, едва ли не лучшего футболиста за всю историю РФПЛ, и это при том, что спартак при нём ни разу не дошёл дальше 1/16 Финала ЛЕ (а в 2015 и 2016 так и вовсе в еврокубки не попал), а сборная Голландии не попала на Евро и ЧМ и была разорвана Исландией и Болгарией в отборе. Да и вообще, Данни, Вагнер Лав, Халк - игроки просто недосягамые для промеса.
Вагнер Лав недосягаем для всех. Я не видел еще футболиста в нашем чемпионате с таким же вкладом, как у бразильца, разве, что Аршавина можно вспомнить в его лучшие годы Зенита. А Халк с Данни не тянут.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
30 июня в 10:05
Мыловара прямо "штырит" при упоминании Головина (как ранее Акинфеева даже без упоминания о нём;) )
Дружище, Александр в матче с Египтом не отметился в системе г+п ни разу, это да. Но глянь статистику матча по пробегу, отборам и точности паса и удивись...
В матче с Уругваем вместо Головина сыграл Миранчук. И?..... Я, по-моему, за весь матч всего раза три-четыре его фамилию услышал, и в паре из них о браке в игре...
Зобнин - молодчага, особенно в матче с Уругваем. Я это и ранее отмечал.
Меня просто интересует, доколе некоторые приверженцы вполне определённого клуба будут оценивать игру игроков Сборной России не по самой игре оных, а отталкиваясь, как мне кажется, из комплекса неполноценности собственной команды? ;)
С Уважением, Олег.
Dinamovets1927
Dinamovets1927
30 июня в 08:40
Роналду тащит,а Косте партнёры помогают!Почувствуй разницу!!!
spartach n1
spartach n1
30 июня в 08:26
Опять головешку пиарят ))
Jum13
Jum13
30 июня в 07:50
mugik1973:
Причем тут Кутепов и Зобнин? Ты лучше ответь что 93 минуты делал на поле Головин в матче с Египтом? Понять не возможно, кто составлял эту сборную? В матчах сборной России с Египтом и саудовской Аравии лучшим игроком признавался забыл как его фамилия. А недорозумение из ЦСКА в сборной.
Ты не видел Головина в матче с Египтом? Маловар вон вообще Зобнина 3 матча везде видел. У спартачей сезонный психоз начался - это нормально. Кто лучший молодой игрок? Правильно - Головин. А вы и дальше продолжайте не смотреть футбол
MALOVAR
MALOVAR
30 июня в 07:45
смешно ,разве что Вагнер более разноплановый,хитрый и умный а Данни и Халк не выше Промеса ,оба - потери мяча
MALOVAR
MALOVAR
30 июня в 07:42
Зоба три матча провел на высоком уровне ,Головин один
MALOVAR
MALOVAR
30 июня в 07:39
как же превознесли Хорватию после победы над разбродом латинским)) но у нас так всегда

Головин один матч шикарно провел ,второй на уровне команды,третий пропустил ,поэтому достаточно с него упоминания в конце. А вот Маркуса Рохо ,Диего Косту можно вспомнить
Zidane.5
Zidane.5
30 июня в 07:09
Кстати Мессе в сборной худших игроков.
Artak78
Artak78
30 июня в 06:13
По каждому, отдельному игроку, мнение у каждого своё, и тут, добится кокого-то согласия, будет сложно. Но то, что сборные Хорватии и Бельгии, были лучшими на групповой стадии, на мой взгляд, это факт! И вот, ещё вопрос. "На совести Луки вынос Аргентины со счетом 3:0 с красивым голом в ворота сборной Месси". Сборная Месси _ это уже официальное название сборной Аргентины, или это, всё же такой оборот речи?
mangoх12
mangoх12
30 июня в 03:51
c Пенальду перебор ,Коста намного полезнее был
iNels
iNels
30 июня в 02:21
ну головин тут явно лишний, и это без хейта

а) он провел 66% игр, а не 100, чтобы попасть в сборную
б) из пункта "а" вытекает, что для того, чтобы попасть в сборную при 2 матчах из 3, их оба надо провести великолепно, а матч с египтом он откровенно провалил
в) да, первую игру с саудовцами он провел отлично, но на этом его яркая игра на чемпионате и закончилась (надеюсь, с испанией зажжет).

т.е человек провел здорово лишь 1 матч группы из 3 с одной из худших команд всего турнира и попадает в символическую сборную. мда
амурец
амурец
30 июня в 01:58
Вроде все по делу
mugik1973
mugik1973
30 июня в 01:46
Ты наверное хотел напмсать, эту сборную составлял ГИНЕР
mugik1973
mugik1973
30 июня в 01:45
Причем тут Кутепов и Зобнин? Ты лучше ответь что 93 минуты делал на поле Головин в матче с Египтом? Понять не возможно, кто составлял эту сборную? В матчах сборной России с Египтом и саудовской Аравии лучшим игроком признавался забыл как его фамилия. А недорозумение из ЦСКА в сборной.
nik9373
nik9373
30 июня в 00:55
Деду за ЦСКА.Дед,ты хоть читай иногда кто автор статьи.Тут таких "международных" экспертов пруд пруди.
Serg3.12
Serg3.12
29 июня в 23:55
Мина впечатлил в отличие от Година
Остальные все по делу
Jum13
Jum13
29 июня в 23:49
d_fincher:
У меня вопрос небольшой. Когда вы перестанете вбивать в голову сверло под названием "Головин"? Вот эти вот статьи про гениального Головина, суперзвезду, лидера и просто великого футболиста. И конкретно: что Головин делает в сборной группового этапа, если в игре с Египтом он на 93 минуты просто выключился из игры, а в игре с Уругваем вовсе не играл? Соккер, перестаньте, а, ну серьезно - откуда тут Головин? За два удачных действия в игре с Аравией? Не смешно же.
Головин отыграл 93 минуты в матче с Египтом в отличии от двух спартаковских клоунов - Зобушки-кривоногушки и Кутепиньо. Один привез пенальти, а на второго судья посмотрел и пожалел полено, не стал давать второй пенальти
war4ar
war4ar
29 июня в 23:43
Как Головин попал в список??? В матче с Египтом его не было видно на поле ... похоже список составлял первый канал
Serg_Diamond
Serg_Diamond
29 июня в 23:18
d_fincher:
У меня вопрос небольшой. Когда вы перестанете вбивать в голову сверло под названием "Головин"? Вот эти вот статьи про гениального Головина, суперзвезду, лидера и просто великого футболиста. И конкретно: что Головин делает в сборной группового этапа, если в игре с Египтом он на 93 минуты просто выключился из игры, а в игре с Уругваем вовсе не играл? Соккер, перестаньте, а, ну серьезно - откуда тут Головин? За два удачных действия в игре с Аравией? Не смешно же.
Опять бомбит?
Головин вошел в символическую сборную группового этапа ЧМ!
На его счету 1 гол, две голевые и одна предголевая, он создал только за один матч 5 голевых моментов - столько в сборной России никто никогда за один матч не создавал - НИКОГДА!
А что с Уругваем не играл, так без него и проиграли))
А что там, семинулевого губошлёпа - воспитателя жен, из полиции уже выпустили?
Vеnom
Vеnom
29 июня в 23:17
Моськи нет,персофанки в печали)))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
29 июня в 23:13
Никто не называет Головина не то что гениальным, а игроком мало-мальски выше среднего уровня. Но как человек, смотревший матчи сборной России (а не судящий по сухой статистике), могу сказать, что Головин - мотор сборной, скоростной, умный, мобильный. А кого пиарят и называют суперзвездой и великим - так это квинси промеса, едва ли не лучшего футболиста за всю историю РФПЛ, и это при том, что спартак при нём ни разу не дошёл дальше 1/16 Финала ЛЕ (а в 2015 и 2016 так и вовсе в еврокубки не попал), а сборная Голландии не попала на Евро и ЧМ и была разорвана Исландией и Болгарией в отборе. Да и вообще, Данни, Вагнер Лав, Халк - игроки просто недосягамые для промеса.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
29 июня в 23:09
d_fincher:
У меня вопрос небольшой. Когда вы перестанете вбивать в голову сверло под названием "Головин"? Вот эти вот статьи про гениального Головина, суперзвезду, лидера и просто великого футболиста. И конкретно: что Головин делает в сборной группового этапа, если в игре с Египтом он на 93 минуты просто выключился из игры, а в игре с Уругваем вовсе не играл? Соккер, перестаньте, а, ну серьезно - откуда тут Головин? За два удачных действия в игре с Аравией? Не смешно же.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    29 июня в 23:06
    Вот прям распирает гордость за то, что КАПИТАН сборной Швеции, оставившей ЧЕМПИОНОВ МИРА за бортом, - игрок, много лет игравший за Краснодар!
    d_fincher
    d_fincher
    29 июня в 22:59
    У меня вопрос небольшой. Когда вы перестанете вбивать в голову сверло под названием "Головин"? Вот эти вот статьи про гениального Головина, суперзвезду, лидера и просто великого футболиста.

    И конкретно: что Головин делает в сборной группового этапа, если в игре с Египтом он на 93 минуты просто выключился из игры, а в игре с Уругваем вовсе не играл? Соккер, перестаньте, а, ну серьезно - откуда тут Головин? За два удачных действия в игре с Аравией? Не смешно же.
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