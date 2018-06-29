​Сборная группового этапа ЧМ-18. Игроки РФПЛ вместе с Роналду

29 июня 2018, 22:35

Два футболиста из основы символической сборной первой части мундиаля играли в России, а еще один мог оказаться в РФПЛ. На «Соккер.ру» - о героях чемпионата!

Вратари

Каспер Шмейхель (Дания)

Хватает мощных вратарей, но не из числа суперзвезд цеха вроде Нойера, Де Хеа или Алиссона. Чо Хен-У из Южной Кореи поспособствовал вылету Германии, в трех матчах у него 12 сэйвов. Столько же спасений у Шмейхеля – сильная работа, повлиявшая на долгожданный выход Дании в плей-офф. Навас, Стойкович и Зоммер тоже выручали свои сборные, но аналогичной стеной не показались. Даже из 17 личных подвигов Очоа не все были такими, как большие спасения Шмейхеля против Франции, Австралии и Перу. Пропустил один раз, и то с пенальти. Зато не скучал, как Муслера, не пропустивший вовсе.

Альтернатива: Гильермо Очоа (Мексика).

Защитники

Киран Триппьер (Англия)

Пусть у англичан была легкая группа, которую они испугались возглавить, но Саутгейт не случайно перевел Уокера в центр защиты, а правую бровку отдал Триппьеру. Универсал из «Тоттенхэма» был полезен в атаке, принес пользу в защите и, хотя у него были достойные конкуренты, например, Марио Фернандес, оставил неплохое впечатление после двух сыгранных матчей, а потом и отдохнул ради плей-офф.

Альтернатива: Марио Фернандес (Россия).

Диего Годин (Уругвай)

Многие отмечают Хименеса за гол в ворота Египта – вправду важный мяч, который в итоге помог даже сборной России, ведь гарантировал выход после двух побед. Но ключевым защитником команды, которая так и не пропускала на групповом этапе, был и остается Диего. Годин в числе лучших защитников планеты и доказывает это делом – по 9 удачных действий в обороне за игру, сумасшедшего класса защитник.

Альтернатива: Йерри Мина (Колумбия).

Андреас Гранквист (Швеция)

Жаль, что Гранквист покинул «Краснодар». Но капитан сборной Швеции оставит о России хорошую память, а ЧМ-18 станет ярким прощанием со знакомой землей. Андреас играет великолепно, а бонусом становятся его походы к чужим воротам. После ухода из сборной Ибрагимовича, который болеет за команду и хвалит ее, вожаком стал Гранквист. У ветерана получается замечательно.

Альтернатива: Хосе Хименес (Уругвай).

Хесус Гальярдо (Мексика)

На турнире пока нет лучшего левого защитника. Марсело травмировался из-за мягкого матраса, Стринич, Коларов, Родригес, Жирков, Аугустинссон и Сабали выдавали хорошие матчи, но никто из списка чемпионов мира не переигрывал, кроме Хесуса. Пусть против Классона мексиканец сыграл неважно – был заменен, а Мексика сгорела, с немцами и южными корейцами Гальярдо оказался очень полезен в защите и выделил Лосано коридор в атаке.

Альтернатива: Иван Стринич (Хорватия).

Полузащитники

Лука Модрич (Хорватия)

Великий полузащитник, о чем просто напомнил, если кто вдруг забыл. Показал привычно шикарное понимание игры и умение быть полезным всюду. На совести Луки вынос Аргентины со счетом 3:0 с красивым голом в ворота сборной Месси. Также достойная игра во всех остальных поединках. Два забитых мяча, точность паса выше, чем у Де Брюйне или Азара. Ракитич тоже был хорош, но выбираем капитана хорватов.

Альтернатива: Нголо Канте (Франция).

Александр Головин (Россия)

Как думаете, Испания должна проигрывать Марокко и Ирану без Иско? А Бельгия сборным Туниса и Панамы точно бы уступила без Азара? Вот поэтому два игрока, которые опытнее и заметно выше классом, чем Головин, заслуживают место в символической сборной группового этапа, но не получат его. Как без Модрича Хорватия другая, так без Александра российская команда сама не своя, что и доказали в третьем туре. 1 гол, 2 ассиста, участие в голевых атаках и разрушении – Головин выстрелил, как тот же Иско откатал обязательную программу.

Альтернатива: Иско (Испания).

Филиппе Коутиньо (Бразилия)

Пока у бразильцев лишь один футболист играет как чемпион мира. И это точно не Неймар. Хавбек Коутиньо умудрился найти нишу в схеме, где Жуниор тоже левее центра, а со спины старается атаковать Марсело. Но Филипе умный, расчетливый, а главное - волевой и полезный. Конечно, не только Коутиньо хочется выделить из людей, связывающих центр поля и атаку, но персонально именно бразилец выступил чисто и красиво. Делит с Черышевым третье место по системе «гол плюс пас» - 2 мяча и 1 ассист при точности передач в 90 %.

Альтернатива: Денис Черышев (Россия).

Хуан Кинтеро (Колумбия)

Как сказано выше, Азар пешком обыгрывал Панаму и Тунис, причем не в одиночку, при активной поддержке. А Колумбии ради первого места в группе пришлось попотеть. Думали, Хамес устроит в России повтор бразильского карнавала? Не угадали, ключевым плеймейкером Колумбии стал Кинтеро. Относится к «стоячим дирижерам» - штучному футбольному товару. Хуан обеспечил результат, поэтому выделяем его в списке героев. Жаль, «Краснодар» не успел подписать Кинтеро до старта турнира, теперь цена выросла.

Альтернатива: Эден Азар (Бельгия).

Нападающие

Криштиану Роналду (Португалия)

Роналду в новом репертуаре – точечной полезности. Не сыграл первую скрипку, но прекрасно читал игру. Принес три очка с Марокко, да и сборной Испании трижды на ЧМ до него не забивали. Роналду смог отличиться на ЧМ в почтенном для форварда возрасте. Ждать от него манеры Лосано было бы странно, но португалец жутко эффективен. Даже нереализованный пенальти – первый для португальцев в истории ЧМ, не мешает Криштиану оказаться среди героев.

Альтернатива: Диего Коста (Испания).

Ромелу Лукаку (Бельгия)

В принципе, здесь мог оказаться и Кейн, если бы его голы в ворота тех же соперников, что у Лукаку, не отличались по исполнению. Ромелу, конкурируя в сборной с прекрасным форвардом Батшуайи, умудрился сделать два дубля подряд, работая с невероятной чистотой. Кейн повторил достижение бельгийца – стал вторым со времен Марадоны, кто собирал по два гола в двух матчах подряд. Но Харри бил пенальти и подставлялся для рикошетов. Лукаку сыграл четче и по черновой работе был круче.

Альтернатива: Харри Кейн (Англия).

Главный тренер

Янне Андерссон (Швеция)

Переиграли Южную Корею – вымучили победу. Не проиграли Германии, но уступили Кроосу, хотя Тони и сам не мог представить, что получится так удачно пробить. Наконец, выиграли у Мексики, избежав морального провала после осечки в Сочи. Во всех матчах шведы были разными, и в каждом поединке чувствовалась тренерская рука. Только Табарес и Осорио представили похожие тренерские проекты, но последний проиграл Андерссону 0:3. Кандидатом здесь мог быть и Черчесов, но его личный счет против тренера Уругвая знаете.

Альтернатива: Оскар Табарес (Уругвай).

Лучший молодой игрок. Александр Головин (Россия)

Нигериец Ндиди и вингер сборной Мексики Лосано составили Головину достойную конкуренцию в номинации. Но российский полузащитник, проведя два матча из трех, их переиграл. Хотя на турнире есть крутые необстрелянные игроки, если зададитесь целью найти молодого футболиста, который попадает в символические сборные всего группового этапа от изданий разных континентов, то увидите только Головина.

Впечатливший ветеран. Эссам Аль-Хадари (Египет)

До встречи с Кавани и Суаресом здесь побеждал Игнашевич. Из списка ветеранов, где находятся Балой, Маркес, Кэхилл и Кабальеро, точно выделяется, ведь на турнире мало людей старше тридцати пяти. И только один, кому за сорок – вратарь сборной Египта. Судя по тому, как сражался против Саудовской Аравии и взял пенальти, Эссам серьезно готовился к турниру. Пусть проиграл, но зато выделился и запомнился.

Жертвенность этапа. Кевин Де Брюйне (Бельгия)

Почти все заметили ударную игру Азара. Но мало кто подмечает, что свободу Лукаку, Мертенсу и Азару обеспечивают без опорного полузащитника. Витсель, как знаете, не второй Бускетс, вот и приходится глубинному плеймейкеру Де Брюйне жертвовать собой. Пусть только один его пас стал голевым, но Кевин создал девять моментов за две игры. Очень хорош и может засиять в плей-офф.

Лучшая сборная первой части. Хорватия

Златко Далич не похож на тренера, который подмял под себя состав из игроков «Ливерпуля», «Атлетико», «Барселоны», «Интера», «Реала» и «Ювентуса». Значит, хорваты – команда зрелых и самостоятельных футболистов, которые и тренера слушают, и себе на уме. Если Англию и Бельгию не проверили большие соперники, если Франция, Испания и Бразилия затаились, а Германия провалилась, то Хорватия сыграла четко, ярко и солидно. По три победы только у Уругвая, Бельгии и команды Далича. Но Месси унижали лишь коллеги Модрича.

Групповой турнир сложился так, что можно составить несколько вариантов символических сборных. На многих позициях сумасшедшая конкуренция. Но куда важнее показать ваш личный взгляд на то, кто стал героем, нежели спорить о чужом мнении. Пишите в комментариях свои варианты, ведь интересно узнать благодаря разным точкам зрения, насколько многогранным оказался групповой этап чемпионата мира в России?