Заявили о себе. Зарубежные клубы интересуются игроками сборной России

Удачное выступление на чемпионате мира помогло Западу узнать больше о российских игроках. Теперь слухи отправляют в Европу не только Головина. Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов собрал все сплетни.

Александр Головин

«Ювентус» хотел подписать Головина еще до старта чемпионата, но в ЦСКА почувствовали, что Александр может поднять свою трансферную стоимость на мундиале и не прогадали. По ходу дела в борьбу за полузащитника вмешался «Челси», отодвинувший «Старую Синьору» в сторону. Английский клуб готов удовлетворить запросы армейцев, а дружеские отношения Евгения Гинера и Романа Абрамовича способствуют обретению взаимопонимания, вот только планы президентов может сорвать сам футболист. Сообщается, что после перехода Криштиану Роналду в «Ювентус» Головин через своих агентов сообщил «бьянконери», что хочет выступать именно в Турине. Почти не остается сомнений, что Александр уедет этим летом из России, вопрос лишь в том – куда?

Илья Кутепов

Защитник «Спартака» неожиданно вырвался на второе место среди игроков сборной России по количеству слухов, вертящихся вокруг его долговязой фигуры. Действительно, Илья, до этого выступавший за национальную команду нестабильно и допустивший ряд результативных ошибок в контрольных матчах, на чемпионате мира расцвел рядом с Сергеем Игнашевичем и отработал очень достойно, да еще и стал примером мужества. Большую часть матча против Хорватии Кутепов провел с жутким ушибом стопы. Когда по Сети разлетелись фото с травмой, пользователи зарубежных сайтов писали: «Вот это боец! Неймара бы уже доставили в реанимацию!» Это тоже плюсик в резюме Ильи, хотя главное – его зрелая игра, которая привлекла внимание «Вест Хэма», «РБ Лейпциг», дортмундской «Боруссии», «Фиорентины» и «Лиона». Сам Кутепов мечтает, чтобы его следующим клубом после «Спартака» стал «Милан».

Игорь Акинфеев

Как известно, пожилых вратарей не бывает, поэтому Игорю Акинфееву не поздно начать европейскую карьеру, если у него есть такое желание. Во всяком случае, выступление на чемпионате мира позволило ему снова заявить о себе на весь мир. Об интересе со стороны «Наполи» сообщалось еще по ходу турнира, но и другие клубы, находящиеся в поисках опытного голкипера, могут активизироваться, ведь Игорь провел сильный турнир, выиграл серию пенальти против Испании и мог повторить аналогичный подвиг в сражении с Хорватией.

Марио Фернандес

Лучший бразилец на чемпионате мира 2018 года? Ответ однозначный – Марио Фернандес. Наконец-то правый бек ЦСКА сумел и за сборную России сыграть в полную силу, а лучшие версии Фернандеса – это очень хороший европейский уровень, поэтому неудивительно, что сразу посыпались вопросы, предложения и опровержения. Из того, что известно, Марио заинтересовал «Валенсию», однако «Лос Чес» испугались ценника в 20 миллионов евро – а чего они собственно ждали? Кроме того, русский бразилец находится в сфере интересов «Интера», который готовится к возвращению в Лигу чемпионов. Нет никаких сомнений, что Фернандес может заиграть в Европе, причем сразу в серьезном клубе. Правда, известно, что по характеру Марио – домосед, в ЦСКА его все устраивает, так что к нему еще нужно найти подход, чтобы выманить его в другой клуб и другую страну, даже если удастся договориться с Гинером по сумме отступных. В этом смысле у Фернандеса типичный менталитет российского игрока.

Алан Дзагоев

Дзагоев еще перед чемпионатом мира говорил о желании попробовать свои силы в Европе, и такая возможность у него появляется, несмотря на то, что Алан мало игровых минут провел на мундиале из-за травмы. Тем не менее, отведенное ему время полузащитник отработал вдохновенно, даже сделал результативную передачу на Марио Фернандеса в овертайме матча с Хорватией. Итальянские СМИ утверждают, что Дзагоев нужен римскому «Лацио», который занят поисками замены уходящему в «Вест Хэм» Фелипе Андерсону. Спортивный директор «Орлов» Игли Таре высокого мнения о российском полузащитнике и рассчитывает перевезти его в Вечный Город.

Артем Дзюба

Артем Дзюба сыграл заметную роль на чемпионате мира, да и вообще не заметить огромного форварда довольно проблематично. В зарубежных СМИ после побед нашей команды не раз писали про «гигантского медведя в атаке», поэтому логично, что Дзюбу теперь хотят видеть в других командах. Причем не только на Западе, но и на Востоке: интерес к Артему проявлял китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» и давал царскую зарплату. Правда, в чемпионате Китая сегодня последний день дозаявок, так что не успели. Зато есть звонки из Британии, самый настойчивый – новичок АПЛ «Кардифф Сити».

Не упомянуты в слухах. Роман Зобнин и Денис Черышев

Еще двух отличившихся со знаком «+» парней не связывают с трансферами в другие клубы. Денис Черышев и так играет в Европе, на его карьеру серьезно повлияли травмы, ему бы в «Вильярреале» на фоне успеха на чемпионате мира отвоевать место в стартовом составе, а вот самый выносливый игрок мундиаля Роман Зобнин точно обратил на себя внимание серьезных клубов, но, видимо, он не собирается покидать «Спартак» этим летом. Большинство слухов возникают из-за агентов и появляются в информационном пространстве намеренно. Когда Роман захочет покинуть «Спартак» и уехать в Европу, он это сделает, сейчас, похоже, время еще не пришло, и Зобнин хочет провести за «красно-белых» полноценный сезон, сыграть в Лиге чемпионов, ведь предыдущая кампания получилась скомканной из-за тяжелой травмы.