Мощная Бельгия – третий призер ЧМ-18

«Красные дьяволы» забили быстрый мяч и защитили преимущество. Англия прижала соперника, но «Соккер.ру» фиксирует, как победил сильнейший.

217 секунд понадобилось Бельгии, чтобы пробить оборону сборной Англии. К слову, рекорд чемпионатов мира по скорости голов поставили именно в матче за третье место. Турок Хакан Шукюр забил в ворота Южной Кореи в 2002 году на 11-й секунде поединка. Та игра была веселее нынешней – 3:2 в пользу сборной Терима.

40 удачных обводок совершил Эден Азар на чемпионате мира. Лучший показатель турнира, никого рядом нет даже близко – Мбаппе собрал пока только 28 удачных примеров дриблинга. 3 гола, 2 ассиста – Эден может отправляться в «Реал» с чистой совестью, капитан не подвел страну. Три из четырех попыток дриблинга Азара удачные – космический показатель.

27 матчей провел тренер Мартинес у руля сборной Бельгии и проиграл всего дважды – Испании в товарищеской игре и Франции на днях. Прекрасная статистика, 20 побед, 5 ничьих, 2 поражения – показатели одной из ведущих команд мира. В новом рейтинге сборных ФИФА Бельгия может быть первой.

23 гола в 24 матчах за сборную Бельгии при тренере Мартинесе у Ромелу Лукаку. Неплохо для человека, который отреагировал на назначение знакомого по «Эвертону» наставника едким вопросом: «Вы издеваетесь?» Хотя сегодня форвард не забил Англии – турнир провел не хуже такого же полезного Дзюбы.

19 представителей АПЛ вышли на поле в стартовых составах Бельгии и Англии. Такого в решающих матчах чемпионата мира не видели, получился маленький поединок Премьер-Лиги, ведь только Витсель, Тилеманс и Менье представляли другие лиги.

16 голов у Бельгии на чемпионате мира в России. Лучший показатель, причем его вряд ли смогут побить – хорваты забили 12 раз с учетом мячей в овертаймах, но в финале от них не ждут четырех точных ударов, а Франции надо шесть голов, чтобы повторить за Бельгией. «Красные дьяволы» - атакующая машина из страны, где 11 миллионов населения!

Кстати, из-за этих голов известный магазин в Бельгии компенсирует стоимость телевизоров, купленных по акции перед ЧМ. Ставили на то, что Бельгия не забьет больше 15, а компенсировать миллионы евро… английской страховой компании. И здесь бельгийцы нагрели британцев! Забавно, что даже футболисты покупали родственникам телевизоры по акции – Азар сэкономил бельгийцам деньги на празднование!

10 разных игроков забили за Бельгию на ЧМ-18, Менье дополнил длинный список. Хотя провели два десятка чемпионатов мира, увидели сотни составов, в том числе великих сборных, лишь три команды смогли собрать десятку голеадоров.

Франция в 1982-м – стали четвертыми на турнире, а также чемпионская Италия в 2006-м. Но Бельгия не играла овертаймы на ЧМ-18, имела меньше времени, чтобы подчеркнуть, что забить может каждый второй в заявке. Крутая банда!

6 голов осталось у Харри Кейна, 4 – у Лукаку, Ромелу не смог догнать англичанина, но и задачи такой перед столбом Бельгии никто не ставил. На центрального форварда не играли специально, так что англичанин, если завтра Мбаппе или Гризманн не сделают хет-трики, ни с кем «Золотой бутсой» не поделится. Но три мяча из шести забил с пенальти...

4-е место заняла Англия на чемпионате мира в России – лучший результат за двадцать восемь лет, повторение четвертого места в 1990 году, но поколение Гаскойна и Линекера вышло из запоя, чтобы проиграть Роберто Баджо и Скиллачи со счетом 1:2, а поколение Кейна не сумело реализовать моменты.

2 мяча забили в матче за третье место впервые в истории. Обычно в таких играх или один гол, или много. В 2002 и 2010 году увидели по пять мячей, в 2006-м – четыре, а в Бразилии хозяев голландцы разгромили со счетом 3:0. Теперь пришла пора матча с двумя голами, и это первый случай двух голов и счета 2:0.

3 комплекта медалей чемпионатов мира у Тьерри Анри – выигрывал «золото» и «серебро» как нападающий сборной Франции, а теперь получит «бронзу» как ассистент главного тренера сборной Бельгии. Красавец – отлично подготовил команду морально, только в матче с французами его подопечные оказались не в своей тарелке.

3 человека из состава Бельгии на матч группового раунда против Англии появились сегодня на поле стадиона «Санкт-Петербург». Мартинес серьезно отнесся к игре за третье место, выпустив многих основных. Саутгейт поступил похожим образом, хотя повторил полузащиту из того матча и выпустил на свою голову Роуза.

3 победы в футболе у Бельгии над Англией, неудобный соперник. За всю историю противостояния провели 23 поединка, и британцы выиграли 15 раз. «Красные дьяволы» переписывают историю, сейчас их команда мощнее, чем у англичан – до встреч в России выиграли один раз в 1936 году в товарищеском матче, а теперь две победы 1:0 и 2:0.

2 из 4 братьев-футболистов Азаров сыграли на ЧМ-18 – Торган выходил в первом матче против Англии в группе, и получат бронзовые медали. Второй случай в истории чемпионатов мира после «золота» Джеки и Бобби Чарльтонов в 1966. А вот в 1998 году братья де Буры вместе со сборной Нидерландов отдали медали Хорватии.

1 раз в истории сборной Бельгии их вратарь заслужил «сухой матч» в плей-офф - неожиданный факт, ведь давно на чемпионатах мира играют. Но раньше всегда пропускали, а теперь Куртуа отбил все попытки Англии. Их было немало – 6 точных ударов, пускай лучший сэйв вечера на счету Алдервейрелда, а не Тибо.

1 удар в створ ворот у Кейна в четырех матчах после группового раунда. Хотя Харри забил с пенальти Колумбии, капитан провалил решающие поединки, ведь центральный нападающий не нашел позиции для ударов. Против Бельгии сегодня тоже ни разу не попал в створ – только 2 удара мимо.

1 раз в истории бельгийского футбола выиграли медали чемпионата мира. В восьмидесятых играли хуже – три поражения за турнир с четвертым местом, а сейчас в 7 матчах 6 побед. «Золотое поколение» оправдало авансы, причем если бы зашли в полуфинал со стороны турнирной сетки Англии – могли завтра сыграть в финале.

Санкт-Петербург попрощался с чемпионатом мира, а Бельгия после минимального поражения в полуфинале порадовала фанатов первыми медалями ЧМ, которые останутся в памяти страны навсегда.

«Красные дьяволы» - одна из самых мощных сборных планеты, теперь официально. У тренера Роберто Мартинеса вчера был день рождения – всего 45 лет, вся тренерская карьера впереди, и поздравили его так, как следовало.

Матч не получился ярким и невероятно результативным, Бельгия работала на фоне усталости и грамотно отбивалась, но второй раз за турнир победили Англию и получили исторические медали. Встретимся с ними в решающих матчах юбилейного Евро-2020?