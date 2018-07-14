Франция – Хорватия: противостояние достойных

Этот матч все ближе! Скоро мы узнаем имя нового чемпиона мира. «Соккер.ру» «сталкивает» сборные Франции и Хорватии.

История противостояний

Обычно у европейских сборных набегает солидная история встреч, битв с самым разным содержанием. А вот Франция и Хорватия похвастаться такой историей особо не могут. Тут, конечно, дело еще и в том, что Хорватия все же относительно молодое государство. Со времени обретения ею независимости с французами хорваты сыграли всего пять раз. При этом три победы за Францией, а оставшиеся два матча завершились вничью. То есть Хорватия еще ни разу не обыгрывала французов. В последний раз эти соперники сходились в 2011 году в товарищеском матче. Он закончился нулевой ничьей – ничего примечательного. А вот в соревновательном режиме в последний раз играли в 2004 году на групповой стадии чемпионата Европы. Тот поединок вышел более боевым и завершился со счетом 2:2. А самым памятным, конечно, является матч в полуфинале ЧМ-1998. Тогда сразу после перерыва хорваты благодаря голу легендарного Давора Шукера вышли вперед. Но героический дубль в той встрече оформил Лилиан Тюрам, принеся победу французам, которые последние 15 минут игры проводили в меньшинстве после удаления Лорана Блана. Тот чемпионат мира стал самым успешным в истории и Франции, и Хорватии. Французы выиграли его, а хорваты стали третьими, обыграв в матче за бронзу Нидерланды (2:1). Говорят, что тот состав хорватской команды был самым сильным в истории. Но сейчас Модрич и компания переписывают ту самую историю.

Путь к финалу

Так получилось, что количественно соперники провели равное число матчей, что логично, но хорваты отыграли больше времени. Все из-за их героической поступи в плей-офф. Туда они пробились относительно беспроблемно. Начали с победы над Нигерией (2:0), потом красиво разгромили Аргентину (3:0), сразу обозначив себя как одних из фаворитов, следом была победа над Исландией (2:1). А вот в плей-офф не обходилось без дополнительного времени ни разу. В серии пенальти была бита Дания – тот матч вызвал вопросы по качеству и содержанию именно в исполнении Хорватии – градус восторженности снизился. Потом была серия пенальти с Россией, которую тоже хорваты выиграли. А в полуфинале до серии не довели, одержав в дополнительное время волевую победу над Англией. То есть на полный матч больше сыграли по времени хорваты, чем французы – на 90 минут. Франция из своего квартета выбралась достаточно спокойно, хотя ее игра вызывала вопросы. Слишком уж неубедительно были обыграны Австралия (2:1) и Перу (1:0), если сравнивать с той же Хорватией в ее группе. А потом вовсе случилась нулевая ничья с Данией – единственная на турнире. Зато в плей-офф Франция, шедшая по сложной стороне сетки, обходилась без дополнительного времени. Сперва эффектно перестреляла Аргентину (4:3), потом прагматично одолела Уругвай (2:0), затем хладнокровно справилась с Бельгией (1:0). Так и пересеклись пути-дорожки Франции и Хорватии.

Тактика

Дидье Дешам играет от сильных качеств своей команды, не устраивая каких-то подковерных интриг, хитрых перестановок или сюрпризов для соперников. Противник почти всегда может угадать сочетание футболистов сборной Франции и схему. Но угадать – одно, а успешно противостоять – другое. Дешам не из новаторов, которые ринулись внедрять схемы с тремя защитниками. Он использует одну из классических, но универсальных схем 4-2-3-1, которая легко трансформируется и в более атакующий, и в более оборонительный вариант в зависимости от задачи на поле.

Ориентировочный состав сборной Франции (4-2-3-1): Льорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Погба, Канте – Мбаппе, Гризманн, Матюиди – Жиру.

При этом у Дешама есть неплохая вариативность и за счет игроков запаса. Правда, прибегать к ней на этом турнире не приходилось практически – французы успешно и с имеющейся расстановкой решали задачи и исправляли недочеты. Без кардинальных перестановок. У Хорватии вариативности куда меньше, состав довольно узкий, но Златко Даличу не мешает это успешно реализовывать определенные перестановки. В основном, конечно, для этого используется Крамарич, выход которого меняет тоже вполне себе в целом классическую схему хорватской команды. Ковачич и остальные, как правило, используются уже для освежения, а не для перестроений.

Ориентировочный состав сборной Хорватии (4-1-4-1): Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Брозович – Ребич, Модрич, Ракитич, Перишич – Манджукич.

Ключевые противостояния

Кулак в центре поля

Безусловно, в значительной степени судьбу матча решит то, как в центре поля команды справятся друг с другом. Треугольник Канте-Погба-Матюиди при поддержке отрабатывающих по полной Гризманна и Мбаппе против треугольника Ракитич-Модрич-Брозович при поддержке Ребича и Перишича. Вот это «при поддержке» очень важно добавлять, поскольку обе команды по ходу турнира показали, что только коллективное взаимодействие и отработка всеми участниками игры программы по отбору и обороне может привести к успеху. Так что никто не чурается грязной работы. Но сердце этих сборных – в центре поля. Продавить его – и ты владеешь ситуацией. Но не нужно путать это с контролем мяча. Обе команды умеют контролировать ситуацию, не владея мячом. В этом тоже одна из интриг: кому будет отдан мяч?

Пружины в атаке

Соперники схожи в том, как умеют разворачивать скоростное наступление. Это стремительные пружины, раскатывающиеся веером или тонкой иглой. В глубине находятся превосходные мастера паса, на острие – мастера силовой борьбы, давления и отвлечения защитников, а на флангах – креативные универсальные скоростные и техничные игроки, берущие качеством исполнения, как Мбаппе, Перишич, или напором и мощью, как Ребич или Матюиди.

Надежность тылов

Современный футбол таков, что никто не чурается играть по счету. Тот, кто обвиняет французов в скучной игре и засушливом футболе, должен понимать, что Франция так играла, потому что на протяжении почти всего турнира ситуация в матчах ее устраивала, она действовала по счету. Так действуют абсолютно все на чемпионате, просто кому-то приходится чаще применять турбо-режим, чтобы спасаться. Те же хорваты, когда их все устраивало в счете в игре с Россией, прижимались и пытались выстраивать стену, но не получилось. Или хваленые летучие бельгийцы, которые в свежайшем матче за третье место с Англией при комфортном счете ушли в цепкую защиту с четкими фирменными контратаками. Покуда счет устраивает, все так играют. Только у кого-то получается, а у кого-то нет. На подходе к финалу все яснее становилось, насколько важна безошибочность защитников и вратарей. Без спасений Ловрена, Варана, Умтити, Виды, Льориса и Субашича этих команд тут не было бы. И в финале это будет иметь ключевое значение.

А что букмекеры? Тут фаворит предсказуемый - Франция. Контора «Леон» дает коэффициент 1.46 на то, что обладателем кубка станут «трехцветные». Успех хорватов оценивается коэффициентом 2.99. Еще более заманчивый коэффициент на победу сборной Хорватии в основное время - 4.80. В то время как триумф французов в рамках 90 минут оценивается в 1.95.

Прогноз «Соккер.ру». Нас вряд ли будет ждать отрытый поединок, поскольку обе команды понимают, насколько ценно то, что стоит на кону. Они умеют играть по счету, по ситуации, поэтому будут выжидать ошибки друг друга. Вероятность их совершения и превращения в гол примерно равна. Так что можем предположить даже наличие дополнительного времени, в котором сойдутся мощь и ресурсы французов и характер хорватов.