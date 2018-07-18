Самый дорогой вратарь мира. «Ливерпуль» готов побить рекорд Буффона

18 июля 2018, 19:00

Из Ливерпуля сообщают, что Алиссон – новый самый дорогой вратарь в истории футбола. «Соккер.ру» сравнивает Бекера с конкурентами по АПЛ и клубу.

В Англии судачат, что «Челси» утром не стал делать новое предложение по Алиссону. Зная трансферные привычки Сарри, а также понимая проблемы лондонцев, скорее можно предположить, что вернут в клуб Чеха – легенде «аристократов» как раз привезли Лено в качестве конкурента в «Арсенале». Или найдут других кандидатов, вроде Шмейхеля. Или Кейлора Наваса в обмен на Куртуа с доплатой.

Так что «Ливерпуль» остается один на один с «Ромой», чей спортивный директор Мончи умеет торговаться. Сообщают, что после отклонения 70 миллионов евро, «красные» дали на пять больше, и римляне согласны – продают за 75 миллионов контракт, купленный всего за 7 два года назад. Алиссон может вести переговоры о зарплате. Самое время обсудить вратарскую проблему «Ливерпуля» и будущего самого дорогого вратаря планеты.

Кариус - приличный голкипер, убитый одним матчем?

Начать важно с немца, который есть. Лорис словно получил черную метку из-за непонятных ошибок, которые случились после того, как в него врезался Серхио Рамос – тонкий знаток неудачных для соперников падений. Врачи говорят, что у Кариуса было сотрясение мозга. Но финал заново не сыграют, а если немцу было плохо – надо было срочно просить о замене. Так что нюансы важны, но не влияют на общую оценку грубых ошибок.

Вратарь Кариус в той же западне, что был Акинфеев из-за серии в ЛЧ – прошлое будут вспоминать всегда. А ведь Лорис прилично отработал в прошлом сезоне в АПЛ, на его счету ни одной результативной ошибки, которая привела бы к ударам в створ. Для сравнения, у чемпиона мира Льориса – 8 ляпов, и 5 завершились голами, у Де Хеа – три штуки, у Эдерсона – шесть.

Кариус собрал 10 «сухих» матчей (против 18 у Де Хеа), но оборона «Ливерпуля» и не подразумевала нули за нулями. У Лориса такой же процент отраженных ударов, как у Пикфорда, Куртуа и Эдерсона. Важно отметить, что оборона «красных» реже включала немца в игру, чем защитные линии «Эвертона» и МЮ своих вратарей, но Кариус не был изгоем в АПЛ, он ошибался в Киеве.

Алиссон вправду лучший из тех, кого могли пригласить?

Благодаря неудачам Де Хеа в России, «Реал» обратился к запасным вариантам. За Алиссона решили не переплачивать, забирают у «Челси» Куртуа – бельгиец снова хотел в Мадрид, где когда-то уже играл. Получается, «Челси» нужен новый вратарь и «Ливерпулю» нужен новый голкипер. «Красные» спешат, ведь дошло до обсуждений ошибок Кариуса в спаррингах – Клопп пытался спасти репутацию немца, но не смог.

Учитывая, что Облак не спешит уходить из «Атлетико» - разве что в «Реал» бы позвали, то мог перейти на другую сторону мадридской улицы, Алиссон правду является лотом номер один на вратарском рынке. Опасно лишь, что на его счету всего один крутой сезон за «Рому», причем без трофеев. Почти хорошо бежать за «Наполи» и «Ювентусом», и почти хорошо сыграть против «Барселоны», чтобы вылететь от «Ливерпуля» - скромный список достижений.

Щесны переигрывал Алиссона в его первом сезоне в Европе, но затем ушел, что позволило бразильцу засиять. Всего 28 пропущенных мячей, целых 17 «сухих» матчей – почти что повтор достижения Де Хеа в АПЛ, из каждых 2.8 сэйвов за игру 64 % - из пределов штрафной площади, Алиссон – крупный парень и не боится контактной борьбы с нападающими. Предки Алиссона – немцы, он немецкий бразилец, так что Клопп пригласил парня, чьи дедушки и бабушки могли знать немецкий.

Что его отличает от Кариуса? Техничность – Алиссон зрелищнее, как голкипер. При этом ногами он, как подобает бразильцу, работает на уровне Эдерсона из МС. Гвардиола многое выиграл благодаря выносам нового голкипера, так что Клоппу надо учесть, что у Алиссона точность паса на 10 % выше, чем у Кариуса, причем не только за счет коротких передач на защитников. Алиссон – современный сильный вратарь. Но стоит ли он 75 миллионов евро?

Клопп решил главную проблему «Ливерпуля»?

Так сейчас пишут в Англии, но с мнением можно поспорить. Конечно, вратарь – половина команды, если голкипер на уровне. Но не стоит забывать, сколько «Рома» порой пропускала с Алиссоном в рамке. А поскольку «Ливерпуль» торгуется за Виду, имея Ловрена – хотя оба хорватских игрока волевые, но не безгрешные, то можно заявить, что далеко не все проблемы Клоппа с кадрами решает одна покупка, пусть и с космическим ценником.

Алиссон может усилить команду, он огромный и солидный вратарь. Однако не лучшим образом управляет защитой – вернее, не руководит ею вовсе, отдавая это право одному из защитников. Кроме того, у «Ливерпуля» не все гладко на флангах обороны. Остаются вопросы по опорной зоне, где Хендерсон не играет так технично и цепко, как Жоржиньо с Канте – хавбеки «Челси». А главная проблема Клоппа заключается в том, что даже прекрасная игра Салаха, Мане, Фирмино и Кейта в новом сезоне ничего команде не гарантирует.

«Ливерпулю» мало сыграть на пределе, им нужно отработать идеально. Зато трансферы проворачивают сильные. Кейта и Фабиньо пригодятся. Да и Шакири не худший из вариантов для ротации. Но у Клоппа не бывает полного контроля над настоящим и будущим его команд. Будучи строгим наставником, оставляет право на импровизацию. Когда Тите позволил Бразилии побежать вперед без Каземиро против Бельгии – даже Алиссон не помог пройти в полуфинал. Но именно ему суждено стать тем, кто побьет «вечный» рекорд Буффона.

В конечном итоге все сводится к трем простым пунктам:

1. Бывший форвард и защитник Клопп как тренер никогда не был специалистом по вратарям. Развивать их особо не умел, доверяя помощникам. А те, как показали еврокубковые финалы и Кариуса, и Миньоле, не справились. Как и сами стражи ворот эмоционально. Психологическая подпитка голкиперов Клоппу никогда не удавалась – даже Вайденфеллер в Дортмунде был командой в команде.

2. Кариус остается заложником футбольного вратарского стереотипа. Его запомнили по парочке ошибок в решающей игре, мгновенно выключив из памяти цифры – а в АПЛ Лорис много раз выручал «Ливерпуль», пусть никогда не был вратарем уровня Нойера или Буффона. Теперь у немца проблемы, ведь из «Ливерпуля» его побоятся забрать сильные клубы – нужно начинать сначала, но с багажом ошибок, которые увидел весь мир в финале ЛЧ.

3. Хотя у Алиссона отличные показатели и он даже Эдерсона выставил на скамейку в сборной, на чемпионате мира против Бельгии у будущего новичка «Реала» Куртуа множество сэйвов против Бразилии. А вот Алиссон, когда надо было выручить вопреки удачливости соперника – не справился. Одного сказочного сезона в «Роме» мало, чтобы сегодня заявлять, что выложенные за бразильца 75 миллионов евро решают ключевую проблему Клоппа на пути к новым победам и финалам.

Алиссон – прекрасный вратарь, но не новый Буффон, нет той же фактуры и масштаба личности. Так что третий в немецком треугольнике – Бекер, Кариус и Клопп, не обязательно испечет для «Ливерпуля» золотые медали. Но Алиссон может сыграть в АПЛ не хуже, чем в Серии А. Если адаптируется к давлению быстрее, чем Де Хеа – герой МЮ в чемпионате, но бесполезный для клуба и сборной в решающих международных матчах. Алиссон по цифрам не проигрывает даже Давиду. Осталось показать класс на Туманном Альбионе.

У «Ливерпуля» появляется вратарь с такими же показателями, как признанный чудотворец из «Манчестер Юнайтед». Становится лишь интереснее!