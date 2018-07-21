Роналдиньо, Зидан и Роналдо. Сколько стоили бы звезды прошлого сейчас?

Ровно 15 лет назад «Барселона» представила Роналдиньо. «Соккер.ру», вспомнив сумму трансфера, оценил стоимость легенд в современных реалиях.

Роналдиньо

Когда, откуда и куда? 2003 год, из ПСЖ в «Барселону».

За сколько? 33 млн евро.

За Головина сейчас заплатят не намного меньше, чем заплатила «Барселона» за Роналдиньо. А вратарь Алиссон вчера обошелся «Ливерпулю» вместе с бонусами вдвое дороже. Тому Роналдиньо было всего двадцать три года, но уже являлся чемпионом мира, забивал Симену за шиворот за год до трансфера, успешно играл за ПСЖ. Проще говоря, это примерно как переход Мбаппе в 2019 в «Барселону». Сколько бы пришлось заплатить? Явно не три десятка миллионов!

Стоимость с учетом инфляции евро: 42 млн евро.

Оценочная стоимость в 2018: 180 млн евро.

Зинедин Зидан

Когда, откуда и куда? 2001 год, из «Ювентуса» в «Реал».

За сколько? 77.5 млн евро.

Зидану было почти двадцать четыре, когда «Ювентус» купил его за 3.5 млн евро в пересчете. А через пять лет «бьянконери» отдали чемпиона мира и Европы за сумму в 20 раз большую. Классика от туринского клуба, классика от Переса – подписал француза за огромные деньги. Но для нынешних времен, когда за мелкого Винисиуса «сливочные» спокойно отдают 45 млн евро, отданные за Зидана деньги – копейки. Пожалуй, сейчас логично сравнивать с ценником Азара, только надо учитывать, что Зидан котировался в 2001 году куда выше, хотя был старше, чем сейчас Эден, оцененный в 190 млн евро.

Стоимость с учетом инфляции евро: 99 млн евро.

Оценочная стоимость в 2018: 200 млн евро.

Рио Фердинанд

Когда, откуда и куда? 2002 год, из «Лидса» в МЮ.

За сколько? 46 млн евро.

Если рекорд Буффона держался семнадцать лет, то рекорд защитника Рио прожил чуть меньше – двенадцать, пока Давид Луис не перешел в ПСЖ. Впрочем, есть также версия, что «Милан» получил от парижан за Тиаго Силву 50 млн евро на два года раньше. В любом случае, Фердинанд был самым дорогим защитником в истории футбола минимум десять лет. Но как бы таланты англичанина оценили сегодня, в мире, где Стоунз стоит 55 млн евро? Похоже, только ван Дейк мог бы побить рекорд Фердинанда, и то – не факт.

Стоимость с учетом инфляции евро: 58 млн евро.

Оценочная стоимость в 2018: 70 млн евро.

Криштиану Роналду

Когда, откуда и куда? 2009 год, из МЮ в «Реал».

За сколько? 94 млн евро.

Прошло девять лет – много для трансферного рынка. На тот момент Роналду стал самым дорогим игроком в истории футбола, и справедливо, ведь последующей игрой за «Реал» доказал умение забивать мячи, брать кубки и личные трофеи и приносить испанскому клубу деньги. Криштиану заиграл в Мадриде, поскольку был готов после школы Фергюсона. В МЮ тоже оказывался в финалах и выиграл много наград. В 2009 году Роналду было всего 24, это как переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ получается. И цена соответствующая!

Стоимость с учетом инфляции евро: 106 млн евро.

Оценочная стоимость в 2018: 200 млн евро.

Тьерри Анри

Когда, откуда и куда? 2007 год, из «Арсенала» в «Барселону».

За сколько? 24 млн евро.

Раз сейчас в рейтинге самых дорогих игроков в истории много французов, важно показать, сколько бы стоила главная звезда атаки сборной Франции начала века. Анри перешел в «Барселону» одиннадцать лет назад, и ему было немало лет. Но тот же Игуаин стоил больше для «Ювентуса» в похожем возрасте в 2016! И кто скажет, что крайний форвард Анри не такой мастеровитый, как центральный Гонсало? Гвардиола очень вовремя выдернул из «Арсенала» Тьерри, отпустили за «копейки» по нынешним меркам. Сейчас и в тридцать лет форвард масштаба француза всего 24 млн евро стоить не будет. А 11 лет назад мог!

Стоимость с учетом инфляции евро: 28 млн евро.

Оценочная стоимость в 2018: 50 млн евро.

Хуан Себастьян Верон

Когда, откуда и куда? 2001 год, из «Лацио» в МЮ.

За сколько? 43 млн евро.

Верон был одним из самых дорогих полузащитников в истории и одним из самых дорогих хавбеков своего времени. Через пятнадцать лет после его перехода в МЮ – не самого удачного трансфера, столько же денег англичане отдали за Мхитаряна. И снова не сказать, что получилось здорово. Но те 43 миллиона евро отличаются от этих, европейская валюта обесценивалась. Зато аргентинских игроков до сих пор ценят высоко, ведь в современном мире форвард Игуаин стоил вдвое больше, чем тот атакующий хавбек Верон на пике формы.

Стоимость с учетом инфляции евро: 55 млн евро.

Оценочная стоимость в 2018: 90 млн евро.

Луиш Фигу

Когда, откуда и куда? 2000 год, из «Барселоны» в «Реал»

За сколько? 60 млн евро.

Представить переход капитана «Барселоны» - Хави, Иньесты или Месси, в состав «Реала» сейчас крайне сложно. Фигу тоже пришлось увернуться от свиной головы после скандального решения, но в «Реал» Луиш пошел за большими трофеями, которые получил в итоге, так что ни секунды не жалел. Португалец стоил клубу из Мадрида 60 млн евро, хотя понятно, что сейчас полузащитник его статуса котировался бы куда выше. За вингеров Лемара и Мареза в 2018 году платят больше.

Стоимость с учетом инфляции евро: 79 млн евро.

Оценочная стоимость в 2018: 140 млн евро.

Джанлуиджи Буффон

Когда, откуда и куда? 2001 год, из «Пармы» в «Ювентус»

За сколько? 54 млн евро.

Семнадцать лет держался мировой рекорд, даже Нойер и Эдерсон не сумели подобраться к Буффону – решение «Ювентуса» никто не мог перебить. Но тут появился «Ливерпуль» и нашел для трансфера Алиссона еще больше денег. Бразилец должен доказать, что может стать для «красных» спасителем, как Буффон был для «Ювентуса» полтора десятилетия. Но все-таки интересно, сколько бы стоил тот молодой Джиджи в 2018 году?

Стоимость с учетом инфляции евро: 70 млн евро.

Оценочная стоимость в 2018: 100 млн евро.

Роналдо

Когда, откуда и куда? 2002 год, из «Интера» в «Реал»

За сколько? 45 млн евро.

«Реал» заплатил за Роналдо меньше, чем через много лет «Ливерпуль» отдал за Бентеке. Если оценивать числа, ведь не забываем об инфляции. Роналдо, как помните, оказался в Мадриде после невероятно удачного чемпионата мира – до сих пор никто 8 голов за ЧМ не забивает. О нем к тому времени все знали – и о состоянии коленей, и о проблемах с эндокринной системой и весом. Но речь о центральном нападающем, к которому непросто подобраться по уровню даже тем, за кого позже платили невероятно много, вроде Суареса. Роналдо – двукратный обладатель «Золотого мяча», легенда, а обошелся «Реалу» всего в 45 млн евро. Сейчас все было бы иначе, невзирая на проблемные колени.

Стоимость с учетом инфляции евро: 57 млн евро.

Оценочная стоимость в 2018: 120 млн евро.

Получается, нынешние рекорды не такие уж уникальные?

После поездки в Россию Погба, Мбаппе и Дембеле – тройка чемпионов мира из сборной Франции. Но в дни, когда за них отстегивали более ста миллионов евро, ничего невероятного не выигрывали и объемного на поле не представляли. Ведь были слишком молоды, как и сейчас. Тогда как Зидан, Роналду, Роналдо или Роналдиньо в свои времена смотрелись убедительнее, были постарше.

Так что если кому-то хочется забросить их трансферы вниз рейтинга на основании, что свои миллионы заработали для «Ювентуса», МЮ, «Интера» и ПСЖ в прошлом, то пусть не забывают – кроме инфляции, есть еще и законы рынка. За 15 лет со дня презентации Роналдиньо в качестве игрока «Барселоны» клубы прибавили в доходах и могут больше тратить. Вернее, не могут, а вынуждены.

В ФИФА поселилась коррупция, агенты распоясались, зарплаты игроков выросли. Вот и цены пошли вверх. Молодой Роналду на рынке 2017-2018 годов ценился бы не ниже Неймара. Зидан примерно в том же возрасте, что сейчас Азар, стоил бы не 75, а под двести миллионов с учетом всех регалий и возможностей. А Роналдиньо по пути из ПСЖ набрал бы для парижан на пару мешков денег больше.

Даже Буффон и дорогущие защитники прошлого – Тюрам или Фердинанд, вряд ли стоили бы меньше Алиссона, ван Дейка и Стоунза. За Кафу и Роберто Карлоса в возрасте Уокера и Менди никто бы не смог заплатить меньше. Очень важное напоминание в наше безумное трансферное время. Цены выросли – Канте скоро поставит рекорд для своей позиции, но новый вид сверхфутболистов не вывели. Роналдо остается Роналдо, Зидан – Зиданом, а Роналдиньо – Роналдиньо.

Все – живые легенды и не хуже нынешних звезд. Но игроков похожего масштаба сейчас не купить за 3.5 млн евро даже в молодости – за столько «Ювентус» забрал Зинедина. Или за 5 млн евро – столько сам ПСЖ выплатил за Роналдиньо. В этом смысле мир футбола поменялся бесповоротно. Нового Роналдо из Бразилии в Европу больше не завезут через Голландию за 5.5 млн евро. Теперь такой игрок стоил бы 50 млн евро в восемнадцать лет или даже больше – помним, что ПСЖ за юного Мбаппе заплатил 180 млн евро.