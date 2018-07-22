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Старый новый «Зенит» лучшего тренера в мире

22 июля 2018, 21:26

Спаллетти подколол Семака и уверен, что у его бывшего клуба все будет хорошо. «Соккер.ру» сомневается, ведь «Зенит» почти не изменился. 

Контрольные матчи – для тренеров

Лучано в шутку назвал Сергея Богдановича «лучшим тренером в мире» и допустил, что все у «Зенита» будет хорошо. Команда одержала четыре победы на сборах, а в пятом поединке устроила перестрелку с красивыми голами с «Интером». Причем могли даже выиграть, если бы грамотно отреагировали на шикарный удар Эрнани. Или если арбитр не поставил бы спорный пенальти в ворота Лунева.  

Вот все эти результаты – не повод перехваливать. Годами приходится повторять эту мысль, ведь спарринги оценивать нужно так, словно вы не болельщики или зрители, а часть тренерского штаба. Важно сравнивать готовность игрока сейчас с тем, как обычно играет на пике. Оценивать тактику – Семак настаивает, что даже в перестрелке с «Интером» хватало пищи для аналитических размышлений. 

Полезно понимать, что физически прибавят, полной концентрации и полного контакта в единоборствах в таких играх быть не может – люди берегут ноги к сезону. Наконец, не стоит переоценивать результат в товарняках, поскольку только сезон рассудит. Победы, ничьи или поражения – не важно. Важно смотреть глубже и шире. И если так поступить, то понятно – у команды Семака хватает минусов. 

Кто будет играть в основе?

Проблема Семака «Зенита» в том, что это в лучшем случае «Зенит» Луческу, в худшем – сами знаете чей. Лунев, Анюков, Мак, Нобоа, Эрнани, Нету, Шатов, Дзюба и Иванович играли за Мирчу. И у них ничего в итоге не получилось. Дальше пришел Манчини, навез аргентинцев – опять же, все выходят на поле у Семака. 

Каждый на сборах – претендент на основу, кроме Кержакова и Лодыгина, ведь Лунев – основной голкипер. Но пока не ясно, какой будет основа «Зенита», ведь с «Дженоа» и «Интером» обкатали разные варианты, и результат с пятью пропущенными голами показал – сыгранной команды нет, хотя новых лиц тоже, ведь трансферов нет. 

Вероятный состав «Зенита» на старт сезона (4-4-2): Лунев – Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин – Мак, Паредес, Нобоа, Шатов – Дзюба, Дриусси.  

Семака хотят использовать?

Денег не выдали, казнить не позволили. Словно напомнили тренеру, что Семак пришел, поскольку никто сильнее не согласился, а Манчини оказался временной фигурой, как и Луческу. Но Сергею Богдановичу нельзя соглашаться быть «удобным».  

Как только Семак станет свадебным генералом - ставьте крест на разговорах о возвращении фаворита к мощной игре и уверенным победам хотя бы в РПЛ. Ведь очевидно, что Сергеем Богдановичем и его репутацией прикрылись. Была идея прикрыться Адвокатом, но старика решили не мучить. Сезон ведь будет кровожадным.  

Какие слабости видны на сборах?

Учитываем, что это товарищеские матчи, и смотрим скорее на  структуру игры, чем на конкретные решения отдельных игроков. Что не так с командной игрой?  

1. Лунев не руководит обороной. Было проблемой и раньше, ведь Андрей – отличный вратарь, но одиночка. Защита оторвана от голкипера, что приводит к ляпам, ведь Кержаков и Лодыгин тоже не приказывают Мевле, Нету и Ивановичу. Также Лунь, как его величают партнеры, огорчает подходом к пенальти. Андрей с Дзюбой разыгрывают серии на тренировках, и форвард чаще совершает сэйвы, да и с «Интером» гадал, и Икарди забил. 

2. В защите пока бардак. Ошибки спартаковского масштаба. Тут причина отчасти в том, что состав постоянно тасуют, ведь даже без Кришито, Жиркова и Мамманы два комплекта защитников. Семак просит играть компактно – слишком вжимаются в штрафную. Мевля если не пожарит, то исправляет чужие грубые ошибки, ведь Нету вернулся во всех смыслах. Набиуллин пока ужасен в защите. Анюков постоянно не успевает. Нет сплава опыта и молодости, и яркого акцента, коим был Кришито, нет. 

3. «Зениту» нужен разрушитель. Огромная беда – ни один из тех, кто выходил на поле на сборах, не убедил в роли Цербера, даже Краневиттер. Отчасти потому, что нет игрока конкретной позиции – чистого опорника, отчасти из-за отсутствия концепции игры. Оздоев - это одна задача, Нобоа – другая, Паредес – третья, и так вплоть до Эрнани. Соперники часто бьют издали и занимают пустоты между линиями. Даже игроки «Дженоа» получали секунды для принятия решений и красивых передач с места в стиле Крооса или Де Брюйне.  

4. Плеймейкера тоже не хватает. Кто лидер этой команды? Если Дзюба, то стоит столбом впереди или прессингует, маловато движения для лидерства. А Паредес ровно такой, как был в прошлом сезоне. Кокорин пока не готов играть, хотя тренируется, но Александр тоже не новый Халк или Данни. Вожака, которые были в чемпионские годы – вспомните Зырянова, Широкова или Аршавина, недостает. Тонких решений мало, когда говорим о комбинационной игре. Из шести последних голов ни одного командного. 

5. Семак ставит примитивную игру. Может, в будущем Сергей Богданович порадует оригинальными идеями, но начал с азов. «Зенит» простой, как две копейки, что опасно для команды, которой ломать «автобусы». Непонятно, за счет чего преодолеют кризис позиционных атак. Прессингуют старательно, но командных голов не видели. Если назвать «Зенит» за неделю до начала сезона никаким, то это будет констатацией, а не оскорблением. Конечно, это сиюминутная оценка, нужно смотреть официальные матчи, но тренер Семак не оригинален – факт. Впрочем, есть веская причина. 

На поле «сборная неудачников»?

Луческу жаловался, что отобрали Гарая, Витселя и Халка, не дали денег на сильных игроков. Отчасти прав. Манчини дали денег – навез, но не тех. А Семаку теперь разгребать. «Зенит» начнет сезон как старая команда Луческу-Манчини с правками нового тренера и без Кришито. При этом они снова фавориты РПЛ. Третий год подряд многие читатели «Соккер.ру» в чемпионском опросе ставят на команду из Санкт-Петербурга! 

Кто выиграет чемпионат России 2018/19? 

Самый богатый клуб, униженный теперь еще и пятым местом, хочет взять реванш. Но что такого умеет Сергей Богданович, чтобы заставить Смольникова, Нету, Эрнани, Шатова, Дриусси и Паредеса провести сказочный стабильный сезон, а «Зенит» стать коллективом без конфликтов и командой без явных изъянов? Как заставить соперников их бояться, не меняя заявку? 

Очевидно ведь, что Семак согласился начать сезон с людьми Луческу и Манчини и лишь затем вносить правки. В теории может сработать. Ведь что объединяет подопечных Сергея Богдановича? Максимум из них предыдущие тренеры не выжали. С другой стороны, «Зенит» сильно рискует – дарит право на реванш футболистам с внушительной историей неудач. 

Оставили центральной фигурой в обороне Ивановича, хотя Бано не справляется и скидывает ответственность на Мевлю. Не нашли замену Кришито, слева Чернов и Набиуллин, оба слабее, чем Смольников справа, хотя Игорь и сам не идеал. Вернули старенького Анюкова. Не добавили в схему разрушителя, полагаясь на Паредеса и Нобоа. Не имеют альтернативы для уставшего Дзюбы впереди. Заболотный такой, как был весной, а Кокорин не готов. 

Атака пока у «Зенита» поставлена хуже, чем была у «Уфы». Голая импровизация и дальние удары против «Дженоа» и «Интера». С таким набором не просто нерешенных, а даже не решаемых пока проблем традиционный фаворит может потерять много пунктов. А потом панические закупки зимой не спасут сезон. Отказавшись от покупок, Сергей Богданович поступил по-человечески. 

А вот те, кто его нанял, бездействуют. Не дали денег на игроков самого высокого класса. Не позволили расчистить заявку. Насколько новый тренер самостоятельный? При этом в Санкт-Петербурге ждут новый десерт из того, что завалялось в холодильнике. Парадокс, но опасность как раз в том, что старт может получиться. На каком месте «Зенит» Луческу был после 12 матчей? На первом, делил лидерство. Не забыли, где был «Зенит» Манчини после 13 туров? Правильно – первым. 

Можно поверить, что футболисты, взятые не под Сергея Богдановича, а под Мирчу и Роберто, без них сыграют лучше в концовке сезона? Здесь вам не «Уфа», багажа Ганчаренко нет, перестройка сложнее. У «Зенита» объективно много нерешенных тактических, кадровых и не только неурядиц, так что Нобоа – оптимист. И если добрый тренер Семак допустит ошибки, команда выступит еще примитивнее, чем в предыдущих сезонах. 

Ниже в таблице падать некуда, но и оснований для качественного прорыва пока мало. «Зенит» Семака ставит на мотивацию и реваншизм, у них ремейк «Отряда самоубийц». Вступают в сезон без подписаний, после потери Кришито и возвращений в заявку тех, кто провалил в сумме три сезона, отдав чемпионства ЦСКА, «Спартаку» и «Локомотиву».

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
26 июля в 11:21
Семака и брали, чтобы он из средних игроков создал топ-клуб. И по сравнению с другими командами у него есть преимущество, что этих игроков у него очень много. Глубина состава огромная.
el777
el777
24 июля в 19:12
Всё правильно он написал, только нужно добавить, что Семак, как тренер НОЛЬ! Что Зенит в начале сезона был абсолютно лучшим и посыпался благодаря Зюбе, Шатову и другим псам, которые всеми силами сливали тренера. Сейчас это не команда и Семак сдуется. Нужен Тренер, которому Мюллер и его лизуны не должны мешать.
PITER_1
PITER_1
24 июля в 17:26
МКС:
Почитайте на досуге его прошлогодние вирши, может и проясните для себя что нить. Кстати о школах, достопамятный Панов помнится выпускник школы Зенита, что однако не мешает ему топить за Спартак из Москвы. Так что, как то вот так Батенька.
у наркоши башню сорвало, обидки затоил, вот и топит хоть за что то из вредности
PITER_1
PITER_1
24 июля в 17:25
не интересно, домыслы автора о ни о чем.
лучше просто писал бы мне завидно, хочу быть ближе к газпрому, подарите хоть одну акцию нищеброду проморковному.
KUDE9IR
KUDE9IR
24 июля в 16:42
Nikola45:
Автор ненавидящий Зенит всеми фибрами своей души рассказывает что делать Зениту! Константин Горин, поезжайте в Тарасовку и там рассказывайте (указывайте) кому и что делать!
    МКС
    МКС
    24 июля в 07:49
    Nikola45:
    Зря вы батенька пытаетесь выступать экспертом! Стасик Горин это псевдоним! Есть такая привычка у журналистов и не только желтой прессы брать псевдонимы! Так вот БАТЕНЬКА под этим псевдонимом пишет не болельщик с берегов Невы! А воспитанник Тарасовской школы! Костик Генич! Вот так то Батенька!
    Почитайте на досуге его прошлогодние вирши, может и проясните для себя что нить. Кстати о школах, достопамятный Панов помнится выпускник школы Зенита, что однако не мешает ему топить за Спартак из Москвы. Так что, как то вот так Батенька.
    gentlewolf
    gentlewolf
    24 июля в 02:47
      Leningrad 84
      Leningrad 84
      24 июля в 00:35
      Kollljan:
      А кто автор этого бреда? Советую, прежде чем умничать, купи учебник логики для гуманитарных факультетов и прочти его.
      А без учебника логики никак не обойтись (тем более, только для гуманитарных факультетов)? Может, объяснишь свою глубокую мысль в двух словах, без сложных логических умозаключений...
      Kollljan
      Kollljan
      23 июля в 22:02
      Leningrad 84:
      Вот не знал! Спасибо за информацию. Только не понимаю, зачем Константину Михайловичу Геничу прятаться на Соккере под псевдонимом С.Горина?
      И тот, и тот - жид.
      Kollljan
      Kollljan
      23 июля в 22:02
      А кто автор этого бреда? Советую, прежде чем умничать, купи учебник логики для гуманитарных факультетов и прочти его.
      Leningrad 84
      Leningrad 84
      23 июля в 21:55
      Nikola45:
      Для информации! Станислав Горин, это псевдоним Константина Генича!
      Вот не знал! Спасибо за информацию. Только не понимаю, зачем Константину Михайловичу Геничу прятаться на Соккере под псевдонимом С.Горина?
      Nikola45
      Nikola45
      23 июля в 20:11
      МКС:
      Зря вы так батенька. Стасик Горин старый болельщик команды с берегов Невы. Не раз мы с ним ругались по этому поводу. Однако статейка очень грамотная, и ваша ничейка с 83 командой из вашего любимого рейтинга, это очень наглядно показала. Полностью согласен с каждым словом. Защита времен Спартака середины 2000ных, Воротчик никакущий, толкового нападения НЕТ, ( нет ну голы то конечно красивые, никто не спорит) , но голы СЛУЧАЙНЫЕ. Организации атак НЕТ. Короче резюмирую - ОЧЕНЬ УДОБНАЯ груша для битья в этом сезоне.
      Зря вы батенька пытаетесь выступать экспертом! Стасик Горин это псевдоним! Есть такая привычка у журналистов и не только желтой прессы брать псевдонимы! Так вот БАТЕНЬКА под этим псевдонимом пишет не болельщик с берегов Невы! А воспитанник Тарасовской школы! Костик Генич! Вот так то Батенька!
      Nikola45
      Nikola45
      23 июля в 20:06
      Leningrad 84:
      Вообще-то Горин Станислав, а не Константин, но все равно пусть он действительно едет в Тарасовку...
      Для информации! Станислав Горин, это псевдоним Константина Генича!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      23 июля в 14:55
      В народе есть пословица... дурак думками богат... Мечтать не вредно)))
      Фата лист
      Фата лист
      23 июля в 11:41
      Анюков вряд ли сезон в старте начнет, скорее всего Смольников будет основным. В паре с Мевлей оптимально выглядит Маммана, но у него травма до сентября. Кузяев и Кокорин еще в основе должны быть, вряд ли Мак и Нобоа будут первыми номерами на своих позициях.
      Leningrad 84
      Leningrad 84
      23 июля в 10:44
      Nikola45:
      Автор ненавидящий Зенит всеми фибрами своей души рассказывает что делать Зениту! Константин Горин, поезжайте в Тарасовку и там рассказывайте (указывайте) кому и что делать!
      Вообще-то Горин Станислав, а не Константин, но все равно пусть он действительно едет в Тарасовку...
      Leningrad 84
      Leningrad 84
      23 июля в 09:54
      амурец:
      поживём посмотрим
      Увидим!
      112910415
      112910415
      23 июля в 09:32
      но хоть скучно не будет!
      mikysss
      mikysss
      23 июля в 09:15
      steelhead:
      Календарь у Зенита достаточно удачный, думаю, что ко встрече со Спартаком подойдут в качестве лидера чемпионата. По игрокам - состав однозначно сильнейший, дело не в игроках, а в отсутствии командной игры. Автор сокрушается, что нет опорника у Зенита. А зачем он? Зенит мячом владеет по 70% игрового времени, ему не опорник нужен, а кто-то вроде Данни, чтобы и пас мог дать, и сам мяч до штрафной протащить и ударить, когда у команды игра не идет. Вот такой футболист нужен, но где ж его взять?
        mikysss
        mikysss
        23 июля в 08:58
        лучшего? хаха я вас умоляю - Самого Продажного, это да
        МКС
        МКС
        23 июля в 08:55
        Nikola45:
        Автор ненавидящий Зенит всеми фибрами своей души рассказывает что делать Зениту! Константин Горин, поезжайте в Тарасовку и там рассказывайте (указывайте) кому и что делать!
        Зря вы так батенька. Стасик Горин старый болельщик команды с берегов Невы. Не раз мы с ним ругались по этому поводу. Однако статейка очень грамотная, и ваша ничейка с 83 командой из вашего любимого рейтинга, это очень наглядно показала.
        Полностью согласен с каждым словом. Защита времен Спартака середины 2000ных, Воротчик никакущий, толкового нападения НЕТ, ( нет ну голы то конечно красивые, никто не спорит) , но голы СЛУЧАЙНЫЕ. Организации атак НЕТ.

        Короче резюмирую - ОЧЕНЬ УДОБНАЯ груша для битья в этом сезоне.
        Правдин Семён
        Правдин Семён
        23 июля в 08:50
        В прошлом сезоне громадной ошибкой было выгнать Дани,который был сердцем Зенита и мог бы вытащить клуб на первое место. Теперь ушёл Кришито-один из лучших в мире на своей позиции. Это тоже скажется.Ведь он был везде :по всему периметру защиты, в атаке,отдавал передачи,забивал.Вот кого нужно было удерживать любой ценой. И уже нельзя назвать Зенит единоличным фаворитом в борьбе за золото.
        dinoel
        dinoel
        23 июля в 08:42
        Видимо, Горин вышел из отпуска, взятого после 5:0
        амурец
        амурец
        23 июля в 08:11
        Leningrad 84:
        У Семака - получится!
        поживём посмотрим
        denmig
        denmig
        23 июля в 07:51
        Снова пятое место!
        yasukuni
        yasukuni
        23 июля в 07:42
        steelhead:
        Календарь у Зенита достаточно удачный, думаю, что ко встрече со Спартаком подойдут в качестве лидера чемпионата. По игрокам - состав однозначно сильнейший, дело не в игроках, а в отсутствии командной игры. Автор сокрушается, что нет опорника у Зенита. А зачем он? Зенит мячом владеет по 70% игрового времени, ему не опорник нужен, а кто-то вроде Данни, чтобы и пас мог дать, и сам мяч до штрафной протащить и ударить, когда у команды игра не идет. Вот такой футболист нужен, но где ж его взять?
        Самый дорогой состав в России не значит самый сильный. Это вам не МанСити и не ПСЖ. В Ла Лиге и то уже не однозначно, а у нас и подавно.
        Leningrad 84
        Leningrad 84
        23 июля в 07:40
        Гегемон России:
        Нутром чувствую, лучший тренер после 10-ого тура в Уфу обратно чемоданы паковать будет))
        Гегемон, твое красно-белое нутро ошибается!
        Leningrad 84
        Leningrad 84
        23 июля в 07:39
        Питерский Пивасик:
        чую раскатаем спартак 5-0 опять
        Достаточно 5:1...
        Leningrad 84
        Leningrad 84
        23 июля в 07:37
        амурец:
        игроки то у Зенита не плохие, вот сделать команду из них пока ещё ни у кого не получилось
        У Семака - получится!
        Leningrad 84
        Leningrad 84
        23 июля в 07:37
        Когда не о чем писать, Горин всегда льет грязь на Зенит...
        Все у Семака получится. Зенит классно смотрится в последних играх!
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