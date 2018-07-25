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Мощная крепость. Та команда, которая не боится «Реала» и «Барселоны»

25 июля 2018, 15:00

В играх на выживание им мало равных. «Соккер.ру» допускает – опытная и сильная команда возьмет чемпионство, а начать планирует с победы над «Реалом». 

Симеоне – опытный министр обороны

378 официальных матчей провел «Атлетико» с аргентинским тренером. В 200 играх собрали «сухари», меняя голкиперов и состав линии обороны. Целых 53 % поединков без пропущенных мячей для такого уровня – фантастический показатель. Еще невероятнее, что «матрасники» с Диего пропустили всего 266 голов. Это 1.5 мяча за игру в тех матчах, когда «Атлетико» допускал ошибки в защите и всего по 0.7 гола, если учитывать все игры. Забить им дважды крайне сложно, даже один гол – выше среднего показателя.

Но и голы не гарантируют победу, ведь Симеоне всегда может сыграть на ничью, а это у него получается. Неудивительно, что Диего не хочет терять Година, ведь нашел алхимическую формулу успеха в защите. В прошлом сезоне у Симеоне было 58 поединков, в 49 случаях в первых таймах «Атлетико» не пропускал. Независимо от соперника и стиля, сломать их практически невозможно. Диего – большой тренер, который шикарно ставит игру. Закономерно, что он снова в списке лучших наставников года по версии ФИФА. В Мадриде тренирует 6.5 лет, а 15 августа в Таллине сыграет уже в шестом еврокубковом финале! 

«Атлетико» давно привык к трофеям

Диего завоевал шесть трофеев, пять из них – разные, а Лигу Европы выигрывал дважды. Также может взять второй Суперкубок УЕФА, если окажется, что Лопетеги не успел настроить «Реал» на бой против сыгранного соседа. У Симеоне с психологической накачкой проблем нет, он и тактик, и стратег, и психолог. У «Атлетико» жирная статистика – 233 победы в 378 матчах (62 %, процент поражений – 16.6 %). Было два финала ЛЧ, и хотя поражения от «Реала» получились обидными, «индейцы» не сломались морально и идут дальше. 

Выходами в те финалы показывали, что готовы к новым победам. А успех против «Марселя» - расчетливый и тренерский, невзирая на отсутствие Симеоне на бровке, подтвердил статус тренера. Диего отбывал дисквалификацию и метался за стеклом на стадионе в Лионе, но отстраниться от этой команды не пожелал. Как был частью «Атлетико» в бытность игроком, так и остался теперь, когда настала пора трофеев, интересных трансферов и нового стадиона. На «Ванда Метрополитано» ждут свежие карнавалы. 

В воротах «индейцев» шикарный голкипер

Пусть Алиссон получил порцию комплиментов за последний сезон «Ромы», пусть за него заплатили рекордные деньги для вратарей, но в матче Бразилии и Бельгии чудеса творил не он. Де Хеа вовсе провалился на ЧМ-18, что подмочило репутацию Давида. Так что лучший вратарь мира сейчас и за прошлый сезон – словенец Облак. Самый надежный и спокойный из топов. В 48 матчах прошлого сезона собрал 29 «сухарей», пропустив всего 26 раз. Признаем важность обороны, но и вратарь не дремал. 

Общая статистика Яна тоже захватывает: 92 чистых матча после 160 попыток. Средняя температура по палате «Номер один» при Симеоне – 53 % игр без пропущенных мячей, а у Яна еще выше – 57.5 %. Невероятно круто для команды, которая весь прошлый сезон потратила, чтобы перейти к атаке. Может, не все заметили, но «Атлетико» структурно теперь думает не только о защите. Хотя в обороне привычный порядок. Облак собирал «сухари» чаще, чем обычно – в 60 % случаев, поэтому взял третий подряд «Трофей Саморы», приз вратарю с наименьшим количеством пропущенных мячей в Примере. 

Гризманн продемонстрировал верность

У Антуана было личное приглашение от чемпиона Испании. А еще и приглашение Месси – Лионель хотел, чтобы Гризманн торжественно вошел в его тень. Или в банду с Суаресом, ведь третьим Дембеле не стал, а Коутиньо, хоть и близкий друг Луиса, скорее займет вакантное место нового Иньесты. Отсюда интерес к тому же Виллиану, слухи о Черышеве и покупка Малкома – очертили позицию и амплуа для усиления. Гризманн под нее не очень подходил, ведь стал вторым нападающим, игроком атаки с широкими полномочиями. 

Все благодаря Симеоне. Дешам лишь грамотно использовал умение Антуана приносить пользу. Гризманн – один из лучших футболистов мира, чемпион планеты, обладатель ЛЕ. Причем парень, которого «Барселона» хотела забрать за 100 млн евро – таковы были отступные, отличается от Месси и Роналду. Готов жертвовать собой ради командного результата. Антуан пережил большие неудачи с «Атлетико» и сборной, но эволюционировал, а не сдался. Многие думали, что после победы в ЛЕ уйдет, но остался – комфортно в Мадриде. 

У «Реала» и «Барселоны» перемены

Без Роналду и Зидана в «Реале» будет минимум две войны - на поле и в раздевалке. Бой Лопетеги за авторитет в команде, которую поставил на место лишь Зидан, Бенитес не справился. И сражение Иско, Бэйла, Асенсио, Модрича и нового звездного форварда за лидерство по игре. У «Барселоны» тоже проблем хватает. Важно не превратиться в сборную Аргентины, где Месси вроде как прямо не указывает, что делать, а на деле все на него оглядываются. И заканчивается потом, как в Риме или Казани – ярко, но печально. 

Понятно, что «Реал» и «Барселона» даже в сезоне, когда им важно поменяться и прибавить, остаются формальными фаворитами Ла Лиги. Но помните ведь, какие трудности испытал «Реал» в прошлом сезоне? «Сливочные» не смогли составить «Барселоне»  конкуренцию в чемпионате. А вот «Атлетико» не хватило лишь одного. Понимания, что Симеоне, Облак, Годин, Коке и Гризманн не уходят, а новый форвард будет круче Гамейро. «Атлетико» не нужно меняться, чтобы побеждать еще чаще. В том числе побеждать новые «Реал» и «Барселону». 

«Атлетико» поставит на чемпионство

Выиграв еврокубок – второй раз после четвертой попытки, Симеоне не ушел в «Арсенал» или «Челси», хотя точно звали. Остался и остались его лидеры. Плюс приехал Лемар, из которого можно выжать больше, чем из Витоло или Корреа, да и Желсон - молодой и талантливый. Осталось лишь сохранить состав защиты. Чтобы Годин не уехал и чтобы не подтвердились слухи о Врсалько – вице-чемпион мира якобы хочет в «Интер». Но если все останутся, получим настоящую крепость.  

Гризманн является известным игроком популярной в мире компьютерной игры «Fortnite». О его увлечении в курсе каждый, кто знает секрет его празднования с показыванием буквы «L». Но если в игровом мире так празднуют, обзывая соперника «лузером», то «Атлетико» - команда победителей. Если «индейцы» сделают ставку именно на Ла Лигу и новое чемпионское звание, бросив все силы – «Реалу» и «Барселоне» будет сложно. Не смотрите, что в прошлом сезоне чемпион оторвался от Симеоне на 14 пунктов. 

Создали крепость, которую не взять

В игровом мире, где важна номинальная сила персонажей и их характеристики, «Атлетико» - третий клуб Испании. Но именно в сезоне 2018/19, который конкуренты потратят на перестройку, а Симеоне хватит оперативной наладки, может выстрелить проверенная, крепко сбитая и способная развиваться команда. Они и так хороши, а могут быть еще сильнее. Ведь никакого ключевого пока не потеряли, поняли, что им вместе хорошо. Сам факт, что остались многие ведущие игроки, о многом говорит. 

Роналду не случайно и вовремя для себя покинул Мадрид. Месси не всегда уютно в «Барселоне». А Гризманн, Облак, Симеоне и их «Атлетико» прошлый сезон, похоже, провели даже ниже возможностей. Взяли ЛЕ, вылетев из группы Лиги чемпионов, но в будущем могут сделать ставку на турнир из 38 финалов. «Матрасники» уже брали чемпионское звание и не прочь повторить, ведь им важно набирать фанатов среди испанцев. В играх на выживание летающей крепости нет аналогов. «Атлетико» - один из самых грамотных клубов планеты. 

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Все комментарии
kiendjin
kiendjin
28 июля в 09:47
Про чемпионат речь может не идти..Барса задавит всех..А вот в ЛЧ Атлетико антифутболят, врятли они прыгнул выше головы..2 место ЛаЛиги и все )).
Евгений Сибель
Евгений Сибель
25 июля в 20:36
Атлетико самый грамотный клуб планеты, тактику любой команды ломают. С ними ниКто не разбежится
ᅠ
25 июля в 19:49
Фата лист:
Угу, клуб тратит на покупку одного футболиста 70 млн евро, а у него оказывается нет материальной базы...
Половина клубов АПЛ богаче Атлетико и могут позволить себе ещё большие траты, но они же не стали от этого топ-клубами.
П.С. В этом столетии только всплески были у Валенсии, Лидса, Байера, Порту, Монако, Боруссии...Но у них ни у кого не было стабильности. Атлетико из их когорты, а не ровня Барселоне или Ювентусу, которые могут уйти в тень на некоторое время, но и только - как были на вершине, так на ней всю свою жизнь и проводят.
Фата лист
Фата лист
25 июля в 19:43
ᅠ:
Нас рассудит время. Я высказал лишь свою точку зрения. Молодой состав, не молодой - это не поможет Атлетико. Каждый клуб, если у него нет мощной финансовой базы, движется по синусоиде - некий подъём, потом обязательный спад. И так по кругу. Из клубов второго эшелона, кто вышел в топ-клубы и там закрепился, только Челси можно привести в пример. Ну, ещё на подходе двое - Сити и ПСЖ. У Атлетико нет такой материальной базы, они своих лидеров продают. А те, кто не хочет уходить, как Годин, например, те просто состарятся скоро и завершат карьеру. Что касается Симеоне, то у любого тренера, даже самого топового, есть пик развития в команде. Зидан в Реале, Лёв в сборной Германии, Гвардиола в Барселоне - это только лишь из свежих примеров. Чем Симеоне отличается от них? Моё мнение - нынешний Атлетико уже не сможет быть как та команда ещё трёх-четырёх летней давности, она уже слабее. А черед ещё три-четыре года она станет обычным середняком. Спираль жизни вернёт её на своё привычное место.
Угу, клуб тратит на покупку одного футболиста 70 млн евро, а у него оказывается нет материальной базы...
ᅠ
25 июля в 17:53
Фата лист:
Бред, как может быть пик позади, когда у них достаточно молодой состав, который готов сражаться за трофеи именно в мадридском клубе, если бы это было не так, то Гризманн ушел бы из клуба, как в свое время это делали Агуэро, Форлан, Фалькао, Коста...
Нас рассудит время. Я высказал лишь свою точку зрения. Молодой состав, не молодой - это не поможет Атлетико. Каждый клуб, если у него нет мощной финансовой базы, движется по синусоиде - некий подъём, потом обязательный спад. И так по кругу.
Из клубов второго эшелона, кто вышел в топ-клубы и там закрепился, только Челси можно привести в пример. Ну, ещё на подходе двое - Сити и ПСЖ. У Атлетико нет такой материальной базы, они своих лидеров продают. А те, кто не хочет уходить, как Годин, например, те просто состарятся скоро и завершат карьеру.
Что касается Симеоне, то у любого тренера, даже самого топового, есть пик развития в команде. Зидан в Реале, Лёв в сборной Германии, Гвардиола в Барселоне - это только лишь из свежих примеров. Чем Симеоне отличается от них?
Моё мнение - нынешний Атлетико уже не сможет быть как та команда ещё трёх-четырёх летней давности, она уже слабее. А черед ещё три-четыре года она станет обычным середняком. Спираль жизни вернёт её на своё привычное место.
Верг
Верг
25 июля в 17:00
нужны разгоняющие атаку полузащитники в первую очередь, гризманн играет по всей переферии центра поля и ему помогали габи с коке, габи ушел доигрывать, нужен игрок еще лучше. Защита самая сильная, нападение с костой, саулем и номинальным гризманом тоже окей.
ману дель мораль
ману дель мораль
25 июля в 16:55
Ну на мой взгляд Севилья в этом списке отпадает. Всегда была Севильей в моем понимании этого клуба.
Gelious
Gelious
25 июля в 16:49
Андреа:
у Переса на ла лигу денег не хватило, всё в лигу чемпионов вложил, поэтому и выигрывают
Ясненько, с вами все понятно.
Фата лист
Фата лист
25 июля в 16:46
ᅠ:
Пик Атлетико уже позади. Из него не получится нового Челси, не останется этот клуб в когорте сильнейших на долгое время. В этом веке уже сверкали и Валенсия, и Вильярреал, и Севилья. Два-три, максимум пять лет, и команда станет снова нынешнего уровня Валенсии и Севильи.
Бред, как может быть пик позади, когда у них достаточно молодой состав, который готов сражаться за трофеи именно в мадридском клубе, если бы это было не так, то Гризманн ушел бы из клуба, как в свое время это делали Агуэро, Форлан, Фалькао, Коста...
Фата лист
Фата лист
25 июля в 16:44
После ухода Роналду у Реала футболиста уровня Гризманна нет, много слухов, а громкого трансфера все еще не свершилось.
ᅠ
25 июля в 16:35
Пик Атлетико уже позади. Из него не получится нового Челси, не останется этот клуб в когорте сильнейших на долгое время. В этом веке уже сверкали и Валенсия, и Вильярреал, и Севилья. Два-три, максимум пять лет, и команда станет снова нынешнего уровня Валенсии и Севильи.
Андреа
Андреа
25 июля в 16:30
Gelious:
Ну так лига и не ЛЧ. В турнирах второго плана постоянно кто-то очки у кого-то отнимает из фаворитов. Не велика потеря.
у Переса на ла лигу денег не хватило, всё в лигу чемпионов вложил, поэтому и выигрывают
Serg_Diamond
Serg_Diamond
25 июля в 16:27
Крепость то у них хорошая, а вот креатива в атаке порой не хватало. Надеюсь в этом сезоне они действительно смогут выстрелить по всем фронтам - у них сохранился костяк и будут приличные усиления в средней и атакующей линиях.
Андреа
Андреа
25 июля в 16:23
Gelious:
Да-да, конечно. Так много засуживаний. Причем Атлетико такой смелый против Реала, что смело выставляет смелый автобус. Вот это я понимаю не боятся..
атлеты не Реал боятся, атлеты боятся судейский корпус который всех кто против Реала прессуют. не мало засуживаний Бавария, атлеты, ЮВЕ да всех кто в лиге чемпионов против реала играют.
Gelious
Gelious
25 июля в 16:16
Ragnar_Lodbrok:
Зато в Ла Лиге регулярно очки отбирают
Ну так лига и не ЛЧ. В турнирах второго плана постоянно кто-то очки у кого-то отнимает из фаворитов. Не велика потеря.
Gelious
Gelious
25 июля в 16:15
Андреа:
судьи за Реал постоянно топят, в игре с Реалом шансы атлетов равны нулю
Да-да, конечно. Так много засуживаний. Причем Атлетико такой смелый против Реала, что смело выставляет смелый автобус. Вот это я понимаю не боятся..
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
25 июля в 16:11
Зато в Ла Лиге регулярно очки отбирают
Андреа
Андреа
25 июля в 16:07
Gelious:
Ага, так не боится, что 4 года подряд в ЛЧ вылетали от Реал в плей-офф, пока решили из группы не выходить вообще.
судьи за Реал постоянно топят, в игре с Реалом шансы атлетов равны нулю
Gelious
Gelious
25 июля в 15:40
Ага, так не боится, что 4 года подряд в ЛЧ вылетали от Реал в плей-офф, пока решили из группы не выходить вообще.
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