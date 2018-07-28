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06:00 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 2:2
(5:3 п.) 		Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм---
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16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М---
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Суперкубок России разыгран: настырный ЦСКА дожал чемпиона

вчера, 02:11

В убаюкивающем зрителей матче молодые армейцы под руководством «Наполеона» Ганчаренко превзошли плохо готовый к сезону «Локомотив». «Соккер.ру» досмотрел до конца!

Первоначальная идея заголовка: «Суперкубок не разыгран! Трофей не заслужил никто». Статья под таким названием вышла бы в ночном эфире «Соккер.ру», не забей ЦСКА и «Локомотив» в основное и дополнительное время. Такое обоюдное наказание за пассивность и бестолковость участники матча в Нижнем Новгороде заслуживали на протяжении большей части вечера, но гол Хетага Хосонова, забитый по правилам, несмотря на бурные протесты железнодорожников, переключил реальность. Абсолютно плох в матче за Суперкубок России был только «Локомотив». ЦСКА сегодня тоже сложно обвинить в ярком, содержательном, цельном футболе, но откуда взяться связной игре, когда ты потерял половину основного состава, в том числе многолетних лидеров, а один из немногих важных персонажей получает травму уже в первую четверть часа? Армейцы выступили, прямо скажем, выше уровня ожиданий за счет правильного настроя, внятной тактики Ганчаренко и хорошей готовности. «Локомотив» был никем и ничем. У команды не было имени. У команды не было лица.

«Локомотив»: ужас на крыльях ночи

Ужас – не тот, который вселяет в соперников страх, а тот, который просто ужас. На «Локомотив» в матче за Суперкубок невозможно было взглянуть без слез жалости. Куда пропала чемпионская команда? Кто ее украл? Ладно, слишком утрировать не стану, все-таки объективных факторов для выступления в стиле «кто в лес, кто по дрова» достаточно. Юрий Семин опасался, что не сможет привести команду к общему знаменателю, и теперь есть все основания утверждать, что опасения опытного тренера сбылись.  «Локомотив» в Нижнем Новгороде не был командой, на поле вышел набор игроков в одинаковых футболках, действовавших вразнобой. Понимаю, что братья Миранчуки, Фарфан, Рыбус, Фернандеш и Чорлука принимали участие в чемпионате мира. Вернулись в разное время и с разными эмоциями, но плохая новость в том, что даже те игроки, которые прошли сборы от начала до конца, задохнулись уже по ходу второго тайма.

Железнодорожники не выдерживали физически, их действиям и с самого начала не хватало свежести, а по ходу матча накапливающаяся усталость давала о себе знать все больше и больше. ЦСКА бежал, пусть иногда невпопад, но «Локомотив» в это время тяжело дышал и двигался через боль. Может быть, это и не просчет тренерского штаба, а запланированная акция, чтобы пик физической готовности пришелся на осень, когда «Локо» будет играть в Лиге чемпионов, но выглядели чемпионы ужасно и сами это понимали. Постоянные ошибки, неверные решения, склоки между партнерами – Кверквелия и Игнатьев агрессивно выясняли отношения, а квинтэссенцией стало удаление Соломона, который хамски обошелся с Бекао. Грузинский защитник, который был лучшим игроком команды в чемпионском сезоне, психанул на стандарте у чужих ворот. Показательная история, подчеркнувшая бессилие «Локомотива» в Нижнем Новгороде.

ЦСКА: рано петь осанну

Признаться, ЦСКА приятно удивил. Ожидал увидеть гораздо более сырую версию армейцев. И эта еще не то чтобы готова, но чувствуется, что Виктор Ганчаренко провел кропотливую работу на сборах, армейцы утратили качественных исполнителей, но очень важно, что у них осталось самоощущение победителей. ЦСКА не паниковал без братьев Березуцких, Игнашевича, Головина, Натхо и Вернблума, тренерский штаб сумел переключить команду на новую частоту. «Локомотив» отдал молодому составу соперника мяч, предпочитая действовать на контратаках, и хотя армейцы не слишком преуспели в позиционных атаках, они, по крайней мере, старались играть в футбол, а не «возить тачку».

Неизбежно возникало много сумбура в самых разных зонах, но никто не проседал так, чтобы поломать командный рисунок, который пока не слишком четкий и цельный, но уже существует. Пожалуй, тяжелее всего пришлось Кириллу Набабкину, который после травмы Алана Дзагоева переместился в центральную зону, где в официальных матчах никогда не играл. Ганчаренко все же сохранил схему 3-5-2, поставив в оборону Чернова в окружении двух новичков-иностранцев – Бекао и Магнуссона. Фланги и линия атаки не претерпели разительных изменений, а вот в центре поля уже на 13-й минуте игры образовался удивительный треугольник Набабкин – Бистрович – Ефремов, который в какой-то момент принял другую удивительную вариацию: Хосонов – Бистрович – Бийол.

Конечно, ЦСКА не мог сыграть идеально таким составом в первом же официальном матче сезона, но это уже проблемы «Локомотива», который не сумел подковырнуть очевидные слабости противника. Армейцы победили и, более того, по игре смотрелись предпочтительнее железнодорожников, однако рано говорить о том, что у этой команды обязательно все получится. К матчу за Суперкубок России ЦСКА оказался готов лучше, но впереди длинный сезон, по ходу которого встретятся и перепады формы и настроения (молодым это свойственно), и проблемы роста, и травмы. Сейчас армейцев поздравляем с трофеем и «берем на карандаш» - следить за развитием команды будет любопытно. Пожалуй, сейчас даже сам Виктор Ганчеренко вряд ли четко понимает возможности своей обновленной команды.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:41
Матч как символ всей РПЛ.

Просто классика: Игра была равна, играли два... Ну вы знаете ))
pomor45
pomor45 ответил Илья Кузнецов
вчера в 21:24
Илья Кузнецов:
Ну неужели непонятно, что это сделано для "зрелищности" и сбора денег. Большая часть аудитории не пошли бы на Локо-Авангард за те же деньги, что и на Локо-ЦСКА. Вспомни, что на финал кубка Тосно-Авангард вообще пришлось бесплатный вход делать. В наше время всё делается для прибыли, а не для благотворительности или популяризации футбола. Никому не выгодны "выскочки" без денег из регионов, потому премьер-лигу хотят сократить, а не расширить, что было бы более правильным для развития футбола, а не для коммерции.
Прибыль очень важна, но для этой цели следует не отдельные пары подбирать, а для начала создать ПФЛ по типу КХЛ.
MAUS
MAUS ответил serh62
вчера в 18:59
serh62:
конкретная ситуация вас всех гложет потому. что играл ЦСКА и выиграл. если бы вчера вместо тосно играл любой другой клуб, вы бы молчали. ЦСКА вам всегда поперек горла...
вот-вот !
играл бы любой другой клуб, вместо Тосно— но играл цска))))
выиграли и молодцы, а то у всех поняшек аж пена изо рта, от того что Спартак у Локо выиграл, и давай судачить : “Кубок Соли”. А вчера значит Супер Кубок был)))) Вы уж определитесь с названием этого кубка, а то когда Спартак выигрывает - то это Кубок Соли, как Цска, Зенит и дт то это Супер Кубок))))
смешно от вас и ваших выбросов!
serh62
serh62 ответил MAUS
вчера в 15:46
MAUS:
я сейчас за конкретную ситуацию, а не то что было или будет! В матче СК должны играть участники разных турниров ЧР и КБ. (это показательный матч, коммерческий) Может еще проводить матч Супер-Пупер Кубка: ЧР против 2 /3-его или 5-ого места ЧР ???? Ты хоть раз видел мачт СК Европы, чтобы в нем играли победитель и финалист ЛЧ? СК Европы: чемпион ЛЧ vs чемпион ЛЕ. И баста, вопрос закрыт, и если такие матчи в РПФЛ есть значит регламента нет, либо его под себя кто-то подмял !
конкретная ситуация вас всех гложет потому. что играл ЦСКА и выиграл. если бы вчера вместо тосно играл любой другой клуб, вы бы молчали. ЦСКА вам всегда поперек горла...
MAUS
MAUS ответил serh62
вчера в 15:21
serh62:
ты лучше скажи на каком основании спартак играл в супер кубке два раза как вице чемпион?..что то этот факт никто из ваших упорно не хочет замечать. вероятно потому, что оба раза играл с чемпионом-ЦСКА и оба раза проиграл))))))в своем глазу бревна не видите, а в чужом и пылинку замечаете.
я сейчас за конкретную ситуацию, а не то что было или будет!
В матче СК должны играть участники разных турниров ЧР и КБ. (это показательный матч, коммерческий)
Может еще проводить матч Супер-Пупер Кубка: ЧР против 2 /3-его или 5-ого места ЧР ????
Ты хоть раз видел мачт СК Европы, чтобы в нем играли победитель и финалист ЛЧ?
СК Европы: чемпион ЛЧ vs чемпион ЛЕ.
И баста, вопрос закрыт, и если такие матчи в РПФЛ есть значит регламента нет, либо его под себя кто-то подмял !
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил pomor45
вчера в 13:52
pomor45:
СК выявил много разногласий по поводу состава участников, если один из участников по регламенту (чемпионов ЧР и КР) выбывает. В этот раз выбыл чемпион КР - Тосно. Его по регламенту заменил ЦСКА, что и стало предметом спора. Надо не собачиться друг с другом попусту, а подумать над изменением регламента, который был составлен в те времена, когда представитель низшего дивизиона мог выиграть КР только в страшном сне. Сегодня за счёт деградации ПЛ ситуация изменилась так, что это уже не сон, а реальность. Поэтому логичным было бы при выбытии Тосно вывести в СК другого финалиста КР - Авангард. Только, боюсь, что с таким ЛОКО обладателем СК стал бы Авангард, а уж Тосно уровня финала КР выиграл бы у любого из нынешних участников СК. Таковы печальные реалии выравнивания уровне РПЛ и ФНЛ.
Ну неужели непонятно, что это сделано для "зрелищности" и сбора денег. Большая часть аудитории не пошли бы на Локо-Авангард за те же деньги, что и на Локо-ЦСКА. Вспомни, что на финал кубка Тосно-Авангард вообще пришлось бесплатный вход делать. В наше время всё делается для прибыли, а не для благотворительности или популяризации футбола. Никому не выгодны "выскочки" без денег из регионов, потому премьер-лигу хотят сократить, а не расширить, что было бы более правильным для развития футбола, а не для коммерции.
serh62
serh62 ответил MAUS
вчера в 13:40
MAUS:
Вася! «Нелепый» - это потому что ЦСКА нелепо попал в этот СК, по регламенту в нем должны играть ЧР и Победитель КР. ЧР -есть, а заменить Тосно должен был финалист КР. Цска мог заменить Локо, но никак участника другого турнира, в котором цска вылетел еще вначале турнира. С таким же успехом с Локо в СК мог играть и Краснодар и Зенит! Но играл цска, в очередной раз подтверждая что гиннер заправляет в РПФЛ.
ты лучше скажи на каком основании спартак играл в супер кубке два раза как вице чемпион?..что то этот факт никто из ваших упорно не хочет замечать. вероятно потому, что оба раза играл с чемпионом-ЦСКА и оба раза проиграл))))))в своем глазу бревна не видите, а в чужом и пылинку замечаете.
MAUS
MAUS ответил pomor45
вчера в 13:33
pomor45:
СК выявил много разногласий по поводу состава участников, если один из участников по регламенту (чемпионов ЧР и КР) выбывает. В этот раз выбыл чемпион КР - Тосно. Его по регламенту заменил ЦСКА, что и стало предметом спора. Надо не собачиться друг с другом попусту, а подумать над изменением регламента, который был составлен в те времена, когда представитель низшего дивизиона мог выиграть КР только в страшном сне. Сегодня за счёт деградации ПЛ ситуация изменилась так, что это уже не сон, а реальность. Поэтому логичным было бы при выбытии Тосно вывести в СК другого финалиста КР - Авангард. Только, боюсь, что с таким ЛОКО обладателем СК стал бы Авангард, а уж Тосно уровня финала КР выиграл бы у любого из нынешних участников СК. Таковы печальные реалии выравнивания уровне РПЛ и ФНЛ.
100% ,
это я как раз и хотел донести дону «армейская душа» , но видать у него «армейское забрало» или «армейские розовые очки», через которые он видит только Цска и ничего больше.
Terminator-2010
Terminator-2010 ответил pomor45
вчера в 13:27
pomor45:
СК выявил много разногласий по поводу состава участников, если один из участников по регламенту (чемпионов ЧР и КР) выбывает. В этот раз выбыл чемпион КР - Тосно. Его по регламенту заменил ЦСКА, что и стало предметом спора. Надо не собачиться друг с другом попусту, а подумать над изменением регламента, который был составлен в те времена, когда представитель низшего дивизиона мог выиграть КР только в страшном сне. Сегодня за счёт деградации ПЛ ситуация изменилась так, что это уже не сон, а реальность. Поэтому логичным было бы при выбытии Тосно вывести в СК другого финалиста КР - Авангард. Только, боюсь, что с таким ЛОКО обладателем СК стал бы Авангард, а уж Тосно уровня финала КР выиграл бы у любого из нынешних участников СК. Таковы печальные реалии выравнивания уровне РПЛ и ФНЛ.
Написал какой-то бред и думаешь получить за это премию "Пулицера"?!?)) Согласна, регламент нужно переписать, подкоректировать, НО.....о том, что якобы Авангард и уж тем более Тосно, порвали бы ЛОКО и ЦСКА - БРЕД! ФНЛ, останется -ФНЛ. Или ты думаешь, если Тосно, в полуфинале КР обыграл Спартак, то они высше уровня РПЛ, высше уровня футболистов Спартака, ЛОКО, ЦСКА и т.д? На тот момент, все мною названные клубы, играли в еврокубках (т.е. каждый 4-й день в неделю) и определенная нагрузка, усталость, была у Спартака. Но они хотя бы ровно играли в РФПЛ и бооее-менее в Еврокубках. А твой хваленный Тосно, играл только в чемпионате и....как играли? Сколько у них побед было, где они оказались в конце сезона? В общем....твое видение футбола, странное. Сейчас, начало сезона, все команды не в лучшей форме, ЛОКО немножко не рассчитал с "физикой", ЦСКА, еще не сыгрались, т.к. 60% команды новички (а если некоторые в прошлом сезоне играли по 5-15 минут в отдельных матчах, то тех людей, с которыми играли (Натхо, Вернблум, Кучаев, Головин, Березуцкие, Игнашевич), их нет), нужно заново сыграться с НОВЫМИ партнерами и для этого, нужно время. Ну, а если ты говоришь о том, что тогдашний Тосно обыграл бы нынешних ЛОКО и ЦСКА,то отвечу также, тогдашние ЛОКО и ЦСКА, разорвали бы того Тосно, как тузик фуфайку...)
pomor45
pomor45
вчера в 11:30
СК выявил много разногласий по поводу состава участников, если один из участников по регламенту (чемпионов ЧР и КР) выбывает. В этот раз выбыл чемпион КР - Тосно. Его по регламенту заменил ЦСКА, что и стало предметом спора. Надо не собачиться друг с другом попусту, а подумать над изменением регламента, который был составлен в те времена, когда представитель низшего дивизиона мог выиграть КР только в страшном сне. Сегодня за счёт деградации ПЛ ситуация изменилась так, что это уже не сон, а реальность. Поэтому логичным было бы при выбытии Тосно вывести в СК другого финалиста КР - Авангард. Только, боюсь, что с таким ЛОКО обладателем СК стал бы Авангард, а уж Тосно уровня финала КР выиграл бы у любого из нынешних участников СК. Таковы печальные реалии выравнивания уровне РПЛ и ФНЛ.
Red-blue oldhorse
Red-blue oldhorse
вчера в 11:18
Для начала сезона очень хорошая игра! Пик формы нужен к ЛЧ.
pomor45
pomor45 ответил MAUS
вчера в 11:11
MAUS:
это ты будешь надеяться чтобы такого с поняшками не случилось, а игра/состав цска явно лигочемпионский, ну для ЧР сойдет , там гиннер всё разрулит и цска вновь с таким составом станет вторым)))))
Если будут так пренебрегать соперником, как ЛОКО в этом СК, то вполне возможно, что и разрулит. В противном случае сколько бы не рулил, а ничего не получится. Всё-таки причину надо искать прежде всего в себе, а потом в происках врага.
Армейская душа
Армейская душа ответил MAUS
вчера в 11:03
MAUS:
это ты будешь надеяться чтобы такого с поняшками не случилось, а игра/состав цска явно лигочемпионский, ну для ЧР сойдет , там гиннер всё разрулит и цска вновь с таким составом станет вторым)))))
Чего не случилось? Оспартачивания? Бейба - релакс, ЦСКА это профессиональный футбольный клуб
pomor45
pomor45 ответил MAUS
вчера в 11:01
MAUS:
ЦСКА с таким составом, и без усиления (3-5 футболистов) в этом сезоне ЛЧ будет всех рвать как тузик грелку. только на фоне такого унылого локо можно было выиграть матч СК. Ждем полного фиаско в ЛЧ от ЦСКА.
Прошедший ЧМ просто изобиловал этой гибельной для футбола тактикой. Она принесла успех нашей и многим другим сборным и погубила команды, исповедующие истинный футбол. Антифутбол вообще способен сожрать футбол, если не найдут против его противоядие - тоже в виде разрушения, но уже не созидательных атак, а "автобусов".
MAUS
MAUS ответил Армейская душа
вчера в 10:59
Армейская душа:
Да - после Энфилда свинти только на это и надеются )))
это ты будешь надеяться чтобы такого с поняшками не случилось, а игра/состав цска явно лигочемпионский, ну для ЧР сойдет , там гиннер всё разрулит и цска вновь с таким составом станет вторым)))))
Армейская душа
Армейская душа ответил MAUS
вчера в 10:58
MAUS:
Вазылий, я тебе в первом посте и написал, что это НЕЛЕПОСТЬ ибо СК— это матч ЧР и победителя КР.
    MAUS
    MAUS ответил Армейская душа
    вчера в 10:54
    Армейская душа:
    Если к дате проведения матча за Суперкубок обладатель Кубка России не будет являться командой Премьер-лиги, ему предоставляется право отказаться от участия в матче за Суперкубок — в этом случае его заменяет команда, занявшая второе место в Чемпионате. Участие команд РФПЛ в матче за Суперкубок является обязательным. Петрушка - ещё остались вопросы?
    Вазылий, я тебе в первом посте и написал, что это НЕЛЕПОСТЬ ибо СК— это матч ЧР и победителя КР.
    Армейская душа
    Армейская душа ответил MAUS
    вчера в 10:54
    MAUS:
    ЦСКА с таким составом, и без усиления (3-5 футболистов) в этом сезоне ЛЧ будет всех рвать как тузик грелку. только на фоне такого унылого локо можно было выиграть матч СК. Ждем полного фиаско в ЛЧ от ЦСКА.
      MAUS
      MAUS ответил pomor45
      вчера в 10:48
      pomor45:
      Каким первым? Именно за счёт тактики разрушения и дурацкого гола в результате и проскочили. Хотя и разрушать было нечего - ЛОКО ничего не создал ни разу.
      ЦСКА с таким составом, и без усиления (3-5 футболистов) в этом сезоне ЛЧ будет всех рвать как тузик грелку. только на фоне такого унылого локо можно было выиграть матч СК. Ждем полного фиаско в ЛЧ от ЦСКА.
      Армейская душа
      Армейская душа ответил MAUS
      вчера в 10:44
      MAUS:
      походу, ты этот регламент почитал , а не прочитал!
      Если к дате проведения матча за Суперкубок обладатель Кубка России не будет являться командой Премьер-лиги, ему предоставляется право отказаться от участия в матче за Суперкубок — в этом случае его заменяет команда, занявшая второе место в Чемпионате. Участие команд РФПЛ в матче за Суперкубок является обязательным.

      Петрушка - ещё остались вопросы?
      MAUS
      MAUS ответил Армейская душа
      вчера в 10:41
      Армейская душа:
      Петрушка! Почитай регламент и перестань кривляться - там всё написано
      походу, ты этот регламент почитал , а не прочитал!
      Армейская душа
      Армейская душа ответил MAUS
      вчера в 10:36
      MAUS:
      Вася! «Нелепый» - это потому что ЦСКА нелепо попал в этот СК, по регламенту в нем должны играть ЧР и Победитель КР. ЧР -есть, а заменить Тосно должен был финалист КР. Цска мог заменить Локо, но никак участника другого турнира, в котором цска вылетел еще вначале турнира. С таким же успехом с Локо в СК мог играть и Краснодар и Зенит! Но играл цска, в очередной раз подтверждая что гиннер заправляет в РПФЛ.
        pomor45
        pomor45 ответил Великолепный
        вчера в 10:36
        Великолепный:
        Чистая победа ВМГ! Молодежным составом...и так играть...Я в шоке. Думал будем отбиваться и играть на контратаках, а по сути весь матч вели игру первым номером. И это заслуга Ганчаренко!
        Каким первым? Именно за счёт тактики разрушения и дурацкого гола в результате и проскочили. Хотя и разрушать было нечего - ЛОКО ничего не создал ни разу.
        MAUS
        MAUS ответил Армейская душа
        вчера в 10:34
        Армейская душа:
        Конечно зрелищней. Когда играют в футбол без правил - это то еще зрелище. Кстати, а в прошлом году СК тоже был "нелепым трофеем"? Просто спартачи им так гордятся...
        Вася!
        «Нелепый» - это потому что ЦСКА нелепо попал в этот СК, по регламенту в нем должны играть ЧР и Победитель КР. ЧР -есть, а заменить Тосно должен был финалист КР. Цска мог заменить Локо, но никак участника другого турнира, в котором цска вылетел еще вначале турнира. С таким же успехом с Локо в СК мог играть и Краснодар и Зенит! Но играл цска, в очередной раз подтверждая что гиннер заправляет в РПФЛ.
        pomor45
        pomor45
        вчера в 10:33
        Не знаю, что будет делать со своим хрустальным ветераном ЦСКА, но в сборной на Дзагоева больше полагаться нельзя.
        Petr Makovenko
        Petr Makovenko
        вчера в 10:22
        автор про селекцию не написал. опять селекция удалась.
        то ли еще будет!!!!
        AmIIIeR89
        AmIIIeR89 ответил mikysss
        вчера в 09:46
        mikysss:
        Дзагоев дернул мышцу совсем недавно в матче с Аравией, и тут опять травма? Смотрел игру на работе с выключенным звуком - и немой вопрос - что это было? Прошлогодний матч Спартак - Локо, был зрелищнее, хоть и голы были забиты в доп. время, но с первых минут атака на атаке на скоростях, че говорить фарфан на 10-й минуте в перекладину головой ... А тут... УГ чес слово
        Чм вообще-то. Это повлияло 100%, плюс жара за 30
        Alean
        Alean
        вчера в 09:35
        Очень важная победа для ЦСКА, для молодых ребят которых только к этому матчу собрали почувствовать вкус победы было важно, теперь этот опыт останется с ними и будет понятно к чему стремиться. Понятно что в силу молодости скорее всего будут спады, но команды будет прогрессировать.
        По одной игре судить сложно, но Магнусом уже показал, что с функциями Игнашевича он вполне может справляться, опять же в силу разности в возраста это скорее усиление данной позиции, остальная оборона показала, что на неё можно положится и пожарить в свой штрафной не намерена.
        Витиньо ушёл, если честно не самый забивной нап не самый настырный, подписание нового нападающего вполне может усилить линию нападения ЦСКА, по сравнению с прошлым годом.
        Остаётся линия полузащиты, на Дзагоева надежда не велика, так что кому то из молодых ребят придётся брать на себя роль первой скрпки, посмотрим кто будет новым Головиным)
        Армейская душа
        Армейская душа ответил mikysss
        вчера в 09:34
        mikysss:
        Дзагоев дернул мышцу совсем недавно в матче с Аравией, и тут опять травма? Смотрел игру на работе с выключенным звуком - и немой вопрос - что это было? Прошлогодний матч Спартак - Локо, был зрелищнее, хоть и голы были забиты в доп. время, но с первых минут атака на атаке на скоростях, че говорить фарфан на 10-й минуте в перекладину головой ... А тут... УГ чес слово
        Конечно зрелищней. Когда играют в футбол без правил - это то еще зрелище. Кстати, а в прошлом году СК тоже был "нелепым трофеем"? Просто спартачи им так гордятся...
        ЦСКА Самый титулованный
        ЦСКА Самый титулованный
        вчера в 09:00
        ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА ЦСКА!!!
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