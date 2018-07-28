Суперкубок России разыгран: настырный ЦСКА дожал чемпиона

вчера, 02:11

В убаюкивающем зрителей матче молодые армейцы под руководством «Наполеона» Ганчаренко превзошли плохо готовый к сезону «Локомотив». «Соккер.ру» досмотрел до конца!

Первоначальная идея заголовка: «Суперкубок не разыгран! Трофей не заслужил никто». Статья под таким названием вышла бы в ночном эфире «Соккер.ру», не забей ЦСКА и «Локомотив» в основное и дополнительное время. Такое обоюдное наказание за пассивность и бестолковость участники матча в Нижнем Новгороде заслуживали на протяжении большей части вечера, но гол Хетага Хосонова, забитый по правилам, несмотря на бурные протесты железнодорожников, переключил реальность. Абсолютно плох в матче за Суперкубок России был только «Локомотив». ЦСКА сегодня тоже сложно обвинить в ярком, содержательном, цельном футболе, но откуда взяться связной игре, когда ты потерял половину основного состава, в том числе многолетних лидеров, а один из немногих важных персонажей получает травму уже в первую четверть часа? Армейцы выступили, прямо скажем, выше уровня ожиданий за счет правильного настроя, внятной тактики Ганчаренко и хорошей готовности. «Локомотив» был никем и ничем. У команды не было имени. У команды не было лица.

«Локомотив»: ужас на крыльях ночи

Ужас – не тот, который вселяет в соперников страх, а тот, который просто ужас. На «Локомотив» в матче за Суперкубок невозможно было взглянуть без слез жалости. Куда пропала чемпионская команда? Кто ее украл? Ладно, слишком утрировать не стану, все-таки объективных факторов для выступления в стиле «кто в лес, кто по дрова» достаточно. Юрий Семин опасался, что не сможет привести команду к общему знаменателю, и теперь есть все основания утверждать, что опасения опытного тренера сбылись. «Локомотив» в Нижнем Новгороде не был командой, на поле вышел набор игроков в одинаковых футболках, действовавших вразнобой. Понимаю, что братья Миранчуки, Фарфан, Рыбус, Фернандеш и Чорлука принимали участие в чемпионате мира. Вернулись в разное время и с разными эмоциями, но плохая новость в том, что даже те игроки, которые прошли сборы от начала до конца, задохнулись уже по ходу второго тайма.

Железнодорожники не выдерживали физически, их действиям и с самого начала не хватало свежести, а по ходу матча накапливающаяся усталость давала о себе знать все больше и больше. ЦСКА бежал, пусть иногда невпопад, но «Локомотив» в это время тяжело дышал и двигался через боль. Может быть, это и не просчет тренерского штаба, а запланированная акция, чтобы пик физической готовности пришелся на осень, когда «Локо» будет играть в Лиге чемпионов, но выглядели чемпионы ужасно и сами это понимали. Постоянные ошибки, неверные решения, склоки между партнерами – Кверквелия и Игнатьев агрессивно выясняли отношения, а квинтэссенцией стало удаление Соломона, который хамски обошелся с Бекао. Грузинский защитник, который был лучшим игроком команды в чемпионском сезоне, психанул на стандарте у чужих ворот. Показательная история, подчеркнувшая бессилие «Локомотива» в Нижнем Новгороде.

ЦСКА : рано петь осанну

Признаться, ЦСКА приятно удивил. Ожидал увидеть гораздо более сырую версию армейцев. И эта еще не то чтобы готова, но чувствуется, что Виктор Ганчаренко провел кропотливую работу на сборах, армейцы утратили качественных исполнителей, но очень важно, что у них осталось самоощущение победителей. ЦСКА не паниковал без братьев Березуцких, Игнашевича, Головина, Натхо и Вернблума, тренерский штаб сумел переключить команду на новую частоту. «Локомотив» отдал молодому составу соперника мяч, предпочитая действовать на контратаках, и хотя армейцы не слишком преуспели в позиционных атаках, они, по крайней мере, старались играть в футбол, а не «возить тачку».

Неизбежно возникало много сумбура в самых разных зонах, но никто не проседал так, чтобы поломать командный рисунок, который пока не слишком четкий и цельный, но уже существует. Пожалуй, тяжелее всего пришлось Кириллу Набабкину, который после травмы Алана Дзагоева переместился в центральную зону, где в официальных матчах никогда не играл. Ганчаренко все же сохранил схему 3-5-2, поставив в оборону Чернова в окружении двух новичков-иностранцев – Бекао и Магнуссона. Фланги и линия атаки не претерпели разительных изменений, а вот в центре поля уже на 13-й минуте игры образовался удивительный треугольник Набабкин – Бистрович – Ефремов, который в какой-то момент принял другую удивительную вариацию: Хосонов – Бистрович – Бийол.