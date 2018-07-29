Большая битва за Лигу Европы в РПЛ

вчера, 19:33

Сыграли между собой середняки, мечтающие выступить в Лиге Европы, и «Соккер.ру» называет козыри каждого – в этой погоне многие, и Карпин, и Хохлов, и Бердыев.

Три сезона назад между шестым и тринадцатым местами, отправляющими команду в стыковые матчи, было 14 пунктов. Причем на шестой строчке находился «Спартак». Два сезона назад между этими позициями было уже 18 пунктов разницы, а посередине находился будущий чемпион «Локомотив» - на восьмом месте. Но в прошлом чемпионате «Уфа» набрала всего на 8 пунктов больше, чем «Амкар».

Одни отправились в Лигу Европы, вторые – вылетели и исчезли с футбольной карты профессионального футбола. Восемь пунктов это 2 победы и 2 ничьи. В этом сезоне вряд ли увидим изменения в названиях клубов первой пятерки – разве что кто-то в стиле «Спартака» или «Локомотива» прошлых лет нырнет ниже. Но скорее все пять клубов-фаворитов будут делить прямые еврокубковые путевки. И остается еще одна – кубковая.

Вероятность, что дважды подряд в турнире будет сенсация, как в случае с победой «Тосно», не стоит. Но даже если будет, финансово клубы невысокого уровня не готовы к Европе. Шестое место в РПЛ снова будет означать Лигу Европы. Но какие плюсы у тех, кто может его занять? И зачем каждому из претендентов еврокубки?

Зачем «Рубину» Лига Европы?

Нужна новая попытка подружить народ и футбол в Казани. Чтобы хотя бы изредка на трибунах шикарного стадиона оказывались фанаты. Чтобы Бердыев заработал премиальные, как с «Ростовом», улучшил финансовое положение «Рубина». Наконец, кроме опыта тренера и класса многих игроков первой команды, казанцы могут предложить также подготовку прошлого сезона. Курбан Бекиевич явно закладывал основы на этот чемпионат и, даже если будет это отрицать, мечтает о шестом месте, которое снова может стать еврокубковым.

- Курбан Бердыев – козырь, которого нет ни у одного другого в списке. Тренер-чемпион, который «Ростов» поднял из зоны стыковых в ЛЧ ;

- шикарный стадион пустует, и хотя причина не в отсутствии в Казани Лиги Европы, но Бердыеву нужны еврокубки, чтобы вернуть веру в «Рубин»;

- сильный и сбалансированный состав, в котором есть парочка новичков, есть вовремя подписанные из «Зенита» ребята, сохранили Наваса и все могут сыграть круто – от Джанаева до Азмуна.

Зачем «Динамо» Лига Европы?

Здесь попадание в еврокубки назвали задачей на сезон, причем сделал это не один из руководителей легендарного клуба, а главный тренер. Хохлов заявил, что через Кубок или чемпионат надо пробиться в Европу. Будет сложно, поскольку в составе не все играют, как Самба Соу в лучших матчах, но «Динамо» даже в прошлом году после смены тренера и игровых проблем могло зацепиться за шестое место. Москвичи наладили игру в защите – сегодня не проиграли «Арсеналу» в меньшинстве. Но глупое удаление Тетте подчеркивает, как динамовцы умеют усложнять себе жизнь на ровном месте. Но они не хуже других в этом списке – позиция для старта.

- в 11 последних матчах РПЛ всего 3 поражения, а у Шунина пять «сухих» матчей;

- команда сохранила Соу, и в первом туре он снова играл так, как в лучших матчах прошлого сезона – прекрасный разрушитель;

- если до закрытия трансферного окна найдут результативного форварда – получится полноценный состав для борьбы за ЛЕ .

Зачем «Арсеналу» Лига Европы?

Кононов разочарован после матча с «Динамо» - в большинстве не сумели забить. Но скорее должны благодарить судьбу, что Рыков не сумел забить – Левашов потащил. Конечно, у «канониров» даже без Божовича и Дзюбы хватает козырей, Комбаров и Хагуш – хорошие атакующие фланги, Горбатенко, Ткачев и Кангва могут выдумывать моменты, Чаушич неплох в центре полузащиты, и только нового форварда этой конструкции не хватает. Тулякам Лига Европы нужна еще и для того, чтобы дали денег на новичков – команда небезнадежная, ей нужны стимулы для развития.

- новый тренер Кононов, как и Божович, выводил свои команды в Лигу Европы из РПЛ . «Арсенал» доверяет приличным наставникам;

- у «пушкарей» сильные фланги – Комбаров, Хагуш и Ткачев помогут не меньше, чем Беляев в защите – важно, что его не потеряли;

- как и у «Динамо», после ухода Дзюбы и Джорджевича есть серьезная проблема с форвардами. В заявке такого попросту нет, Лесовому 20 лет, Кангва играет на фланге.

Зачем «Ахмату» Лига Европы?

Такое ощущение, что к клубу слегка потеряло интерес руководство. Никак не получалось выйти в Лигу Европы, а поскольку в УЕФА вряд ли позволят проводить матчи еврокубков на родном для «Ахмата» стадионе, то и особых попыток усилить состав и набрать людей, чтобы Ледяхов оказался на шестой строчке, не видно. С другой стороны, после тренерской чехарды были правильные решения в плане выбора рулевого, и стиль у команды есть. Правда, они невезучие – нередко теряли верные очки.

- на поле многие в идеальном для футбола возрасте – Вилькеру, Швецу, Мохаммади, Берише и Исмаэлу ровно столько лет, чтобы бороться за высокое место;

- техничная команда, у «Ахмата» яркий стиль, и они могут, если найдут ключ к в основном закрытым командам РПЛ , добиваться побед, ведь в атаке изобретательнее многих;

- у «Ахмата» всегда найдутся деньги, если зимой окажется, что до Лиги Европы – шаг. В этом списке ни у кого такой возможности нет, и трансферный фактор может стать важным в итоге.

Зачем «Уфе» Лига Европы?

Попадание в еврокубки придает провинциальным клубам смысл существования, привлекает народ на трибуны. Чтобы ее игроки шли на повышение. Или тренеры, как Семак с Ганчаренко. Стоцкий ушел в «Краснодар» - тоже выиграл от попадания в Лигу Европы. Показали другим футболистам, что можно и нужно идти в «Уфу», ведь здесь неплохой футбол и возможность себя показать. Клубу еврокубки нужны, чтобы доказать особый статус среди середняков. Если дважды подряд будут шестыми – выделятся.

- давненько никто из середняков не выделялся, если «Уфа» хочет заслужить особый статус – надо финишировать на шестой строчке;

- новый выход в ЛЕ будет значить, что Томаров подхватил команду Ганчаренко и Семака и удержал планку;

- у «Уфы» сильный вратарь – Беленов, и опытные люди в разных линиях. Команда бойцов.

Зачем «Ростову» Лига Европы?

Чтобы Карпин не сильно горевал, когда не выполнит основную задачу на сезон – победить в РПЛ . А если серьезно, то на новом стадионе хорошо бы поиграть с европейскими соперниками. «Ростов» остается боевитым коллективом, и хотя ЧМ -18 показал, что теперь исландская тактика в чистом виде не пройдет – времена Бердыева ушли, Карпин не умеет играть так же. Валерию Георгиевичу не помешает шестое место, чтобы доказать себе, что способен ставить успешную игру без состава «Спартака» из прошлого. А сама путевка нужна для фанатов – они в Ростове-на-Дону хорошие.

- чтобы Карпин вернулся в список успешных тренеров, ведь в «Спартаке» не завоевывал титулы, но воевал за чемпионство;

- «Ростов-Арена» заслуживает прекрасных поединков, и хотя в РПЛ тоже весело, в городе помнят бои в еврокубках и хотели бы повторить;

- у команды состав из опытных игроков – Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Паршивлюк, Гацкан, Калачев, Юсупов и Ионов не могут ждать, у них в запасе не так много сезонов. Даже Алексею скоро тридцать.

«Рубин» точно фаворит в этой борьбе?

Минусы всех претендентов выявит сезон, но разница в таблице снова может быть минимальной. «Уфа» опередила «Арсенал» на один пункт, «Динамо» - на два, «Ахмат» - на четыре, хотя у всей тройки были такие странные потери очков, что каждый знает - самолично упустил старт в Лиге Европы. Причем все в разном смысле были к нему не готовы, даже победившая бывшая команда Семака.

Но снова эта погоня будет самой массовой в РПЛ . За шестое место реально могут вести борьбу минимум шесть клубов. Но не забываем о тех же «Крыльях Советов» - всякое бывало. Если любой из первой пятерки возьмет Кубок России – а вероятность высока после прошлогоднего позорного провала, то билет в еврокубки может достаться и «Рубину», и «Динамо», и «Ахмату». Только в АПЛ есть пять претендентов на чемпионский титул из топ-5 лиг.