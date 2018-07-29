Сборная России против заслуженных мастеров жаловаться

29 июля 2018, 23:42

В кои-то веки футболистов в России наградили, и сразу выстроилась очередь недовольных чемпионов из других видов спорта. «Соккер.ру» не понимает злых атлетов.

Гамова и компания не имеют аргументов

Пишут, что претензии чемпионки по волейболу «можно понять». Врут и хотят показаться корректными. Мол, у Екатерины Александровны претензии не к футболистам, а к чиновникам, которые решили их наградить. Стоп. То есть четвертьфинал чемпионата мира по футболу и вылет по пенальти от финалиста не важнее для России, чем любая победа в любом финале любой Олимпиады?

Звание «Заслуженный мастер спорта» всегда выдавали не только за медали. Сотни раз. Есть пункт - награда за повышение авторитета РФ в мире. У Карпина это звание с 2012 года без всяких побед, а прицепились к команде Черчесова. ЧМ -18 важнее для поднятия престижа страны, чем любое «золото» любой Олимпиады, ведь их десятки раз в два года. «Серебро» ОИ, за которое наградили саму Гамову, не изменило авторитет РФ в мире.

А сэйв Акинфеева изменил. О России и сборной заговорили в положительном ключе. Дети пойдут в футбол, так что Гамова и все, кто ее поддержал, неправы от «а» до «я». А поскольку не умеют четко формулировать мысли, то еще и нарвались на критику фанатов футбола. Народ подумал, что унизили героев лета. В принципе, так и есть, ведь даже по смыслу футболисты заслужили звания, не только юридически.

Особенность футбола легко осознать

Похоже, спортсмены не понимают, насколько футбол важнее для мира, чем остальные виды. Почему дико популярен? Для игры хватает мяча. Пеле босым играл на пляже. В хоккей без коньков, клюшки, шайбы и льда не сыграешь. Многие виды спорта недоступны и из-за экипировки, и из-за физики. Немножко толстый не побежит стометровку профессионально, с ростом 165 сантиметров не сыграешь в хоккей или баскетбол, без реакции нельзя в бокс.

Футбол намного демократичнее – пробуют все и играют сотни миллионов без экипировки фехтовальщика или без трамплина для прыжков с лыжами. Получится даже у одноглазых. Есть немало таких примеров, даже на уровне великих – вратарь Гордон Бэнкс. А многих великих атлетов других видов с одним глазом знаете? В футболе можно быть хилым и худым, а в волейболе есть целые команды низкого роста?

Звания в России раздают нелогично

Государство оказало Гамовой больше почестей и заплатило больше денег премиальными, чем любой девушке, которая работает врачом или учителем, принося не меньше пользы. А придирка к футболистам - поиск хайпа и попытка выехать со своей обидой на популярности Акинфеева, Игнашевича и Дзюбы. Все, теперь тайна раскрыта – награды дают, кому и когда хотят. Вот это поворот!

Гамова, наверное, не в курсе, но звание Заслуженный мастер спорта есть даже у иностранных футболистов. После победы в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы игроки сборной Украины Тимощук и Горшков стали «Заслуженными мастерами спорта РФ », хотя других легионеров того «Зенита» не выделили, да и права вроде как по закону не имели. Выдача таких наград всегда была хаотичностью, равной по смысловой пустоте орденам времен Брежнева.

Откуда вывод, что именно в 2018 году бюрократическую примочку «обесценили»? Спортсмен, который жалуется, всегда смотрится неуклюже. Знаем и по плаксе Неймару, и по недовольным волейболистам. Если Гамова считает чиновников, определяющих «заслуженных», некомпетентными, всегда может отказаться от «корочки». Зачем брать награды у тех, кого не уважаешь и чье мнение не ценишь? Или когда награждают волейболистов всегда правы, а когда футболистов – нет?

В футболе пробиться намного сложнее

Сколько в мире хоккеистов? А прыгунов? А волейболистов? Всех вместе меньше, чем футболистов. Один из величайших атлетов в истории спорта Болт умеет пробежать 100 метров быстрее всех на планете. Таким родился, ради этого тренировался. Но в футболе ямаец никакой – уровень ФНЛ . Фелпс – созданная природой машина, утилизирует по 10 тысяч калорий в день, как биологическая печка.

А в футболе его шансы выехать за счет размаха рук и стать хотя бы вратарем уровня сборной США около нуля. Во многих видах спорта достаточно данных, и во многие виды дети идут, если плохо играют в футбол. Во всех нужно пахать, но селекция не такая, как в спорте номер один. В футбол играют миллионы, а седьмое место на ЧМ зарабатывают 23 человека раз в четыре года. Для России – раз в тридцать. А у хоккеистов чемпионат мира раз в год, как тут вообще сравнивать полуфиналы и четвертьфиналы?

Атлетам не стоит учить других жизни

Нашлись моральные авторитеты. После массовых допинговых скандалов спортсмены могут не перечислять свои титулы как аргументы в спорах о значимости. Похоже, в олимпийских видах во всех странах все настолько запущенно в плане допинга, что стыдно даже заикаться об особенности. Судя по обновлению рекордов, таблетки, переливания крови и уколы всюду.

Как со стороны выделить, кто вправду заслуженный мастер спорта, а кто удачный фармакологический эксперимент? Разве были заявления, что пойманные на допинге спортсмены отказываются от званий и отдают призовые государству? Не было. А в футболе допинг так, как во многих видах, не поможет. Спорт с нелинейным сюжетом. И хотя фармакология тоже точно есть, Дзюба и Габулов не критикуют чужие звания.

Спортсмены себя зачем-то унизили

Забавно, что предлагают выбрать «сторону». Вы за Гамову или за футболистов? Во-первых, тут одна сторона – критиков. Игроки Черчесова не участвуют в дискуссии. И правильно делают, ведь это глупый спор о красной корочке, которая ничего не значит. Во-вторых, награды футболистам никак не связаны с тем, что ленивые чиновники не награждали раньше чемпионов в других видах. Например, Канчельскису звание за Суперкубок с МЮ 1991 года выдали в 2011 году – через 20 лет.

В-третьих, спортсмены любых видов и футбола себя переоценивают и обожают ныть. Бухаров даже историю депрессии рассказал не в форме исповеди и покаяния – ведь не указал, как зависал в игорных заведениях и нарушал режим, а только о борьбе с весом похвастался. Получилась жалоба вместо рассказа, как не оправдал доверие Бердыева, хотя тот в него до сих пор верит. А Шатов как-то зарядил о том, что футболистом быть тяжелее, чем на заводе работать…

Оказывается, что представители других видов тоже нытики. Зависть, комплексы, инфантильность и неумение изучить вопрос, прежде чем ляпнуть – все можно найти в критических заявлениях по поводу наград футболистам. Самый странный скандал года, который показывает, насколько эгоистичны спортсмены в целом. Думают, что их работа важнее работы людей из служб спасения, врачей, которые делают по семь операций за день, или ученых. Этих людей никто не знает и не отмечает – живут без похода в Кремль.

Критики не понимают значение единства

Некоторые атлеты, коих в России опекают лучше, чем всех названных выше, решили устроить скандал, когда наградили именно футболистов – причем за дело наградили. Но когда возникают важные поводы возмущаться, то молчат. Зря, ведь футболист Дзюба заработает денег на всю жизнь себе и детям, а волейболист в семьдесят лет может быть забытым стариком с крошечной пенсией.

Дума не резиновая, всех чемпионов не приютит. Так что не по тому поводу возмущались - есть проблемы стариков, обделенные вниманием ученые, есть беда в медицине, сироты, люди с инвалидностями и так далее. Спортсмены, хотя люди публичные, редко высказываются по важным для народа поводам, но скандал на пустом месте устроили. Все горластые, а когда надо поднимать бучу - молчат.

И вообще, история успеха сборной России на ЧМ -18 – о единстве, а этот скандал как раз показывает, что в спорте чаще только соперники, завистники и пустые критики. Причем почти все себя и свою важность для истории переоценивают. В России ордена и звания раздают, примерно как при Леониде Ильиче. Смысл ревновать к наградам именно футболистов? Да этих игроков критикуют больше, чем биатлонистов и хоккеистов вместе взятых!

У парней раз за 30 лет праздник! Подняли престиж России? Подняли. Выступили на ЧМ -18 удачно? Выступили. Спортсмены, хватит ныть! Если вам слишком сложно живется – бросайте. Работайте за копейки, как 90 % населения. Вам станет легче. Такое ощущение, что многие чемпионы, чья жизнь заключается в прыжках в песок – крайне важная деятельность, без нее Россия невозможна, беге, плавании и так далее, не понимают, что существуют не только они.