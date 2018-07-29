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Сборная России против заслуженных мастеров жаловаться

29 июля 2018, 23:42

В кои-то веки футболистов в России наградили, и сразу выстроилась очередь недовольных чемпионов из других видов спорта. «Соккер.ру» не понимает злых атлетов.

Гамова и компания не имеют аргументов

Пишут, что претензии чемпионки по волейболу «можно понять». Врут и хотят показаться корректными. Мол, у Екатерины Александровны претензии не к футболистам, а к чиновникам, которые решили их наградить. Стоп. То есть четвертьфинал чемпионата мира по футболу и вылет по пенальти от финалиста не важнее для России, чем любая победа в любом финале любой Олимпиады?

Звание «Заслуженный мастер спорта» всегда выдавали не только за медали. Сотни раз. Есть пункт - награда за повышение авторитета РФ в мире. У Карпина это звание с 2012 года без всяких побед, а прицепились к команде Черчесова. ЧМ-18 важнее для поднятия престижа страны, чем любое «золото» любой Олимпиады, ведь их десятки раз в два года. «Серебро» ОИ, за которое наградили саму Гамову, не изменило авторитет РФ в мире.

А сэйв Акинфеева изменил. О России и сборной заговорили в положительном ключе. Дети пойдут в футбол, так что Гамова и все, кто ее поддержал, неправы от «а» до «я». А поскольку не умеют четко формулировать мысли, то еще и нарвались на критику фанатов футбола. Народ подумал, что унизили героев лета. В принципе, так и есть, ведь даже по смыслу футболисты заслужили звания, не только юридически.

Особенность футбола легко осознать

Похоже, спортсмены не понимают, насколько футбол важнее для мира, чем остальные виды. Почему дико популярен? Для игры хватает мяча. Пеле босым играл на пляже. В хоккей без коньков, клюшки, шайбы и льда не сыграешь. Многие виды спорта недоступны и из-за экипировки, и из-за физики. Немножко толстый не побежит стометровку профессионально, с ростом 165 сантиметров не сыграешь в хоккей или баскетбол, без реакции нельзя в бокс.

Футбол намного демократичнее – пробуют все и играют сотни миллионов без экипировки фехтовальщика или без трамплина для прыжков с лыжами. Получится даже у одноглазых. Есть немало таких примеров, даже на уровне великих – вратарь Гордон Бэнкс. А многих великих атлетов других видов с одним глазом знаете? В футболе можно быть хилым и худым, а в волейболе есть целые команды низкого роста?

Звания в России раздают нелогично

Государство оказало Гамовой больше почестей и заплатило больше денег премиальными, чем любой девушке, которая работает врачом или учителем, принося не меньше пользы. А придирка к футболистам - поиск хайпа и попытка выехать со своей обидой на популярности Акинфеева, Игнашевича и Дзюбы. Все, теперь тайна раскрыта – награды дают, кому и когда хотят. Вот это поворот!

Гамова, наверное, не в курсе, но звание Заслуженный мастер спорта есть даже у иностранных футболистов. После победы в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы игроки сборной Украины Тимощук и Горшков стали «Заслуженными мастерами спорта РФ», хотя других легионеров того «Зенита» не выделили, да и права вроде как по закону не имели. Выдача таких наград всегда была хаотичностью, равной по смысловой пустоте орденам времен Брежнева.

Откуда вывод, что именно в 2018 году бюрократическую примочку «обесценили»? Спортсмен, который жалуется, всегда смотрится неуклюже. Знаем и по плаксе Неймару, и по недовольным волейболистам. Если Гамова считает чиновников, определяющих «заслуженных», некомпетентными, всегда может отказаться от «корочки». Зачем брать награды у тех, кого не уважаешь и чье мнение не ценишь? Или когда награждают волейболистов всегда правы, а когда футболистов – нет?  

В футболе пробиться намного сложнее

Сколько в мире хоккеистов? А прыгунов? А волейболистов? Всех вместе меньше, чем футболистов. Один из величайших атлетов в истории спорта Болт умеет пробежать 100 метров быстрее всех на планете. Таким родился, ради этого тренировался. Но в футболе ямаец никакой – уровень ФНЛ. Фелпс – созданная природой машина, утилизирует по 10 тысяч калорий в день, как биологическая печка.

А в футболе его шансы выехать за счет размаха рук и стать хотя бы вратарем уровня сборной США около нуля. Во многих видах спорта достаточно данных, и во многие виды дети идут, если плохо играют в футбол. Во всех нужно пахать, но селекция не такая, как в спорте номер один. В футбол играют миллионы, а седьмое место на ЧМ зарабатывают 23 человека раз в четыре года. Для России – раз в тридцать. А у хоккеистов чемпионат мира раз в год, как тут вообще сравнивать полуфиналы и четвертьфиналы?

Атлетам не стоит учить других жизни

Нашлись моральные авторитеты. После массовых допинговых скандалов спортсмены могут не перечислять свои титулы как аргументы в спорах о значимости. Похоже, в олимпийских видах во всех странах все настолько запущенно в плане допинга, что стыдно даже заикаться об особенности. Судя по обновлению рекордов, таблетки, переливания крови и уколы всюду.

Как со стороны выделить, кто вправду заслуженный мастер спорта, а кто удачный фармакологический эксперимент? Разве были заявления, что пойманные на допинге спортсмены отказываются от званий и отдают призовые государству? Не было. А в футболе допинг так, как во многих видах, не поможет. Спорт с нелинейным сюжетом. И хотя фармакология тоже точно есть, Дзюба и Габулов не критикуют чужие звания.

Спортсмены себя зачем-то унизили

Забавно, что предлагают выбрать «сторону». Вы за Гамову или за футболистов? Во-первых, тут одна сторона – критиков. Игроки Черчесова не участвуют в дискуссии. И правильно делают, ведь это глупый спор о красной корочке, которая ничего не значит. Во-вторых, награды футболистам никак не связаны с тем, что ленивые чиновники не награждали раньше чемпионов в других видах. Например, Канчельскису звание за Суперкубок с МЮ 1991 года выдали в 2011 году – через 20 лет.

В-третьих, спортсмены любых видов и футбола себя переоценивают и обожают ныть. Бухаров даже историю депрессии рассказал не в форме исповеди и покаяния – ведь не указал, как зависал в игорных заведениях и нарушал режим, а только о борьбе с весом похвастался. Получилась жалоба вместо рассказа, как не оправдал доверие Бердыева, хотя тот в него до сих пор верит. А Шатов как-то зарядил о том, что футболистом быть тяжелее, чем на заводе работать…

Оказывается, что представители других видов тоже нытики. Зависть, комплексы, инфантильность и неумение изучить вопрос, прежде чем ляпнуть – все можно найти в критических заявлениях по поводу наград футболистам. Самый странный скандал года, который показывает, насколько эгоистичны спортсмены в целом. Думают, что их работа важнее работы людей из служб спасения, врачей, которые делают по семь операций за день, или ученых. Этих людей никто не знает и не отмечает – живут без похода в Кремль.

Критики не понимают значение единства

Некоторые атлеты, коих в России опекают лучше, чем всех названных выше, решили устроить скандал, когда наградили именно футболистов – причем за дело наградили. Но когда возникают важные поводы возмущаться, то молчат. Зря, ведь футболист Дзюба заработает денег на всю жизнь себе и детям, а волейболист в семьдесят лет может быть забытым стариком с крошечной пенсией.

Дума не резиновая, всех чемпионов не приютит. Так что не по тому поводу возмущались - есть проблемы стариков, обделенные вниманием ученые, есть беда в медицине, сироты, люди с инвалидностями и так далее. Спортсмены, хотя люди публичные, редко высказываются по важным для народа поводам, но скандал на пустом месте устроили. Все горластые, а когда надо поднимать бучу - молчат.

И вообще, история успеха сборной России на ЧМ-18 – о единстве, а этот скандал как раз показывает, что в спорте чаще только соперники, завистники и пустые критики. Причем почти все себя и свою важность для истории переоценивают. В России ордена и звания раздают, примерно как при Леониде Ильиче. Смысл ревновать к наградам именно футболистов? Да этих игроков критикуют больше, чем биатлонистов и хоккеистов вместе взятых!

У парней раз за 30 лет праздник! Подняли престиж России? Подняли. Выступили на ЧМ-18 удачно? Выступили. Спортсмены, хватит ныть! Если вам слишком сложно живется – бросайте. Работайте за копейки, как 90 % населения. Вам станет легче. Такое ощущение, что многие чемпионы, чья жизнь заключается в прыжках в песок – крайне важная деятельность, без нее Россия невозможна, беге, плавании и так далее, не понимают, что существуют не только они.

В стране куча заслуженных людей без одноименных званий. И они просто порадовались за футболистов, ведь те показали мужественную игру на ЧМ-18, хотя от них такого не ждали. Они не просили себя награждать, им не нужны эти «корочки», их пригласили на мероприятие, после которого есть что в новостях показать. Любой взрослый человек это все понимает. А вот быть частью подобных скандалов футболисты сборной не заслужили.

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Lu4nik
Lu4nik
08 августа в 22:37
а давайте аналогию проведем: два растения одинаковых, только одно взращено на воронежском черноземье, а другое в пустыне..
mat73
mat73
04 августа в 18:56
Жёстко как-то даже жестоко высказался Стас
ckori
ckori
04 августа в 12:08
Palex:
Гамова честно выполняла свою работу, на протяжении все своей карьеры и золота ЧМ она выигрывала дважды,тем самым поднимая престиж нашей страны в спорте.А Мусэрский выдал такую игру на олимпиаде в Лондоне,что мама не горюй и стал ОЧ!А вот наши футболисты,действительно бились при полном отсутствии мысли и мастерства.А за это ЗМС не дают,это звание надо заслужить,как Гамова, Мусэрский,Овечкин,Есенбаева,как наши девчонки синхронистки,как 4-х кратный ОЧ Алексей Немов,я уже не говорю о таких легендах,как Валерий Харламов или Владислав Третьяк. За сборную мы безусловно рады,но звание ЗМС они не заслужили.
Вот таких как этот автор-праведник у нас очень много!А что тут такого?пишет ну наградили и наградили?Важно за что,за результат а его то и не было-8 место это что ?Вот эти слова бились за свою страну-это из тех времён ,и нечем не оправданных!А зачем же этим борцам за страну дарят квартиры,машины, и прочие блага?Вот оно то и не правильно!А эти борцы ещё и недовольны,помните как девки обиделись что им БМВ на разряд меньше чем мужчинам подарили?Это плохо!
ckori
ckori
04 августа в 12:00
Гамова умница!Так думают все порядочные и не безразличные к правде люди!За какой шиш обесценили это звание?Не понятно-они даже мастерами поди не были?
gentlewolf
gentlewolf
01 августа в 00:24
Статья фигня, автор - слабак
Гамова абсолютно права.
Palex
Palex
31 июля в 23:39
alexamit:
Всё глупо.И Гамова сдуру налепила,и ЗМС можно было не всем под одну гребёнку дать.Но суть дела не в том.Что сделала со страной сборная и что сделала Гамова своим золотом ЧМ с народом России?Прошел ЧМ по волейболу и его,кроме специалистов,никто не заметил.А предатель Мусэрский,который года два назад отказался играть за сборную?Уж молчал бы в тряпочку.ЧМ в стране объединил людей,а волейбол смотрят от случая к случаю.И говорить не о чем.Ребята бились за свою страну,и играли неплохо.Радоваться надо за сборную,а не выражать недовольство по поводу присвоения ЗМС.
Гамова честно выполняла свою работу, на протяжении все своей карьеры и золота ЧМ она выигрывала дважды,тем самым поднимая престиж нашей страны в спорте.А Мусэрский выдал такую игру на олимпиаде в Лондоне,что мама не горюй и стал ОЧ!А вот наши футболисты,действительно бились при полном отсутствии мысли и мастерства.А за это ЗМС не дают,это звание надо заслужить,как Гамова, Мусэрский,Овечкин,Есенбаева,как наши девчонки синхронистки,как 4-х кратный ОЧ Алексей Немов,я уже не говорю о таких легендах,как Валерий Харламов или Владислав Третьяк. За сборную мы безусловно рады,но звание ЗМС они не заслужили.
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
31 июля в 22:16
У нас всегда найдутся шестерки, которые начнут доказывать, что белое это чёрное и наоборот. Обслуживают они криминал и нынешних властителей. Платят им не плохо, в основном 30 серебряниками. То, что в стране не стало справедливости, а законы подменены понятиями их радует и они это приветствуют. Дело не в этих злосчастных значках ЗМС, а в вседозволенности наших правителей. Сегодня Героев России больше, чем было Героев Советского Союза. За что и кого награждают неизвестно. Может нынешние герои бросались под танки, закрывали амбразуры, шли на таран или занимались лизоблюдством и преданы режиму.Что касается футбола, то ни для кого не секрет, что во главе футбола стоит криминал. Надо оправдывать своё существование ,"феноменальными" успехами на домашнем ЧМ. Интересно призеров ЧМ в своих странах наградили гос. наградами?
alexamit
alexamit
31 июля в 18:51
Всё глупо.И Гамова сдуру налепила,и ЗМС можно было не всем под одну гребёнку дать.Но суть дела не в том.Что сделала со страной сборная и что сделала Гамова своим золотом ЧМ с народом России?Прошел ЧМ по волейболу и его,кроме специалистов,никто не заметил.А предатель Мусэрский,который года два назад отказался играть за сборную?Уж молчал бы в тряпочку.ЧМ в стране объединил людей,а волейбол смотрят от случая к случаю.И говорить не о чем.Ребята бились за свою страну,и играли неплохо.Радоваться надо за сборную,а не выражать недовольство по поводу присвоения ЗМС.
Betman
Betman
31 июля в 11:57
Признаться, терпеть не могу волейбол, да и другие виды спорта не особо. Однако полностью согласен с Гамовой, профанация какая-та это награждение. Вот выиграли xотя бы бронзовые медали, тогда другое дело.
Пепс
Пепс
31 июля в 00:26
Нет чтоб за сборную порадоваться ....гм ... Ну жди .... Ток береги желчный пузырь свой ....
ProTest_85
ProTest_85
31 июля в 00:07
Пепс:
Ты просто злыдень какой то , наверно руки будешь потирать типа- я же говорил ...облажались ...уже сидишь и ждeшь.. Ну есть такой типаж )))) Напомню маьч Германия - Корея .... Бундесы тож наверно подумали что со слвбыми играют . А у нас вполне себе шанс был и в полуфинал выйти . Хорватам повезло.
Да, именно. Уже просто в предвкушении, облома уверовавших в эту Сборнаяю на отборе Евро-2020.
Пепс
Пепс
30 июля в 23:58
Ты просто злыдень какой то , наверно руки будешь потирать типа- я же говорил ...облажались ...уже сидишь и ждeшь.. Ну есть такой типаж )))) Напомню маьч Германия - Корея .... Бундесы тож наверно подумали что со слвбыми играют . А у нас вполне себе шанс был и в полуфинал выйти . Хорватам повезло.
Ильгизар Валеев
Ильгизар Валеев
30 июля в 20:02
Черчесова вообще перехвалили кто у нас даёт оценку игрокам -сейсас у нас президент и судья и спец по всем вида спорта - зачем тренер заменил Дзьюба и Черышева - они нормально играли а так всё испортил и за это ордена гнать надо из сборной -
Ильгизар Валеев
Ильгизар Валеев
30 июля в 19:57
Пусть ордена медали вручили бы но заслуженных - это не по правилам зачем тогда законы и правила и так уже у нас перебор героев дают незнай кому - ордена вручают если правильно поёшь и как надо себя ведёшь
Дабуламанзи Лумумба
Дабуламанзи Лумумба
30 июля в 18:48
заслуженные мастера спорта за то, что проиграли хорватам в 1/4. хотя бы в финале играли, тогда без вопросов. звание обесценивается такими наградами
Знатог
Знатог
30 июля в 18:18
Раньше наши были: олимпийскими чемпионами 1956, 1988, чемпионами Европы 1960, выигрывали еврокубки 1975, 1981, 1986, 2005, 2007. За это им давали ЗМС. Почему сейчас надо давать за выигрыш 1/8 финала? Сборная СССР вообще всегда выходила из группы на чемпионатах мира и Европы. Это считалось само собой разумеющимся. 1/4 это мало. Взялись играть, так играйте. Впереди были хорваты и Англия. Это не Германия, не Бразилия, не Франция, их можно было обыгрывать. Был очень хороший шанс, но и его не использовали. А "герой" Акинфеев пропустил от хорватов детский мяч. В серии пенальти взял 1 удар. Это любой вратарь делает. Потому что в любой команде не все хорошие пенальтисты. Нет ЗМС.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
30 июля в 18:11
ᅠ:
Я сейчас оставлю саму суть вопроса про награды, хочется пару слов сказать о самой статье. Никогда не критиковал авторов Соккера, но вот эта статья крайне непрофессиональна, на мой скромный взгляд. Привожу примеры: Подзаголовок - В футболе пробиться намного сложнее... И далее идёт оценка Болта и Фелпса как футболистов уровня ФНЛ. Простите, пожалуйста, Станислав Горин, а кто из футболистов способен проплыть или пробежать с подобным результатом, как эти двое атлетов? Если они в футболе уровень ФНЛ, то футболисты в беге (наши так особенно) и плавании уровня дворового стадиона/бассейна. За уши притянутый абзац - вы попробуйте в полной хоккейной экипировке на коньках носиться, да ещё шайбы в ворота маленькие забивать. Дальше... В футболе допинг не поможет. Простите, а где он поможет? Допинг увеличивает рост, что каждый второй может легко перепрыгнуть Бубку? Или допинг серого вещества в мозгах добавляет, что легко можно обыграть Каспарова в шахматах? Откуда взято, что в футболе допинг не поможет? Допинг может помочь дольше бегать и не выдыхаться - это не помощь футболисту? Допинг может помочь увеличить нагрузку на мышцы без последствий - это не помощь футболистам?... ...и многое-многое другое... А теперь главное - с чего вы решили, что футболисты более достойны звание ЗМС, чем кто-либо другой? Почему косячный Смолов заслужил это звание, а наши же чемпионы мира(!) по пляжному футболу(тот же самый футбол, Станислав) должны за горазбо более высокие результаты получать зарплату на уровне менеджера среднего пошиба?... Что такого выдающегося сделали наши футболисты? Что? Они одержали две победы над слабейшими командами чемпионата. Вчистую влетели более сильной команде и два раза сыграли вничью, выставив автобус. С испанцами так трёхэтажный, от вида которого Моуриньо себя щипал за руку и приговаривал: а чё, так можно что ли?... Можете поставить мне дизлайки всей редакцией, но эта статья на единицу - совершенно бездарна. ИМХО.
Я тоже раньше так распинался после статей Горина, но на самом деле он просто не обладает необходимым уровнем для более-менее профессионального журналиста, и критиковать его это все равно что киэнджина критиковать)))
ProTest_85
ProTest_85
30 июля в 18:08
Пепс:
Поколение Мостового обыгрывала Чемпионов Мира - французов...:)))) Интересно даж кому они потом про_рали :)))) Из группы то вышел тогда Мостовой ?
Вот и посмотрим как эти "мастера спорта", пройдут отбор на Евро-20. А так... Проскочили на халяву, обыграли пару слабеньких сборных и уже - "заслуженные мастера"... Тьфу
Пепс
Пепс
30 июля в 18:00
ProTest_85:
Поколение Мостового обыгрывала Чемпионов Мира - французов. Это было достижение. Поколение Аршавина обыгрывала Чемпионов Европы - голландцев. Это тоже было достижение. А кого обыгрывали эти? Аравийцев и египтян? Даже не смешно.
Поколение Мостового обыгрывала Чемпионов Мира - французов...:)))) Интересно даж кому они потом про_рали :)))) Из группы то вышел тогда Мостовой ?
Пепс
Пепс
30 июля в 17:48
Но но ... Гамову не трож ... Гамова двукратный чемпион мира ... А Смолов кто ? стал заслуженный черпачок ёёёёёёёёё... Не он молодец конеч , вчерась такой чудо пас на ход Азмуну выложил :)))))))))
barca200885
barca200885
30 июля в 17:23
Считаю, что Гамова правильно сказала. Какая разница, какой вид спорта популярнее. Критерии должны быть для всех одинаковы. Конечно, в футболе сложнее добиться резутьтата, вопросов нет. Но 1/4 ЧМ - это не результат, да и по уровню игры, мне кажется, ну не наиграли на мастеров, тем более ЗМС! Удивляет то, что по БМВ или Ауди почему-то не подарили😀
Кирилл Сергеев
Кирилл Сергеев
30 июля в 16:57
Пир во время чумы
VVMVV
VVMVV
30 июля в 16:53
Самая ИДИОТСКАЯ статья.

Никогда ничего не писал, но решил авторизоваться ради этого.

Если автор это не понимает и всячески пытается выкрутиться и называет Гамову "ловительницу хайпа", то что у тебя в голове?

Некорректно и непрофессионально, взгляд только с одной стороны...
амурец
амурец
30 июля в 16:21
ProTest_85:
Говорил, и буду говорить - это был договорняк. Российский автобус в том матче - реально сдох. Там можно было за счет одной физухи и класса взять.
ну это твоё мнение
Palex
Palex
30 июля в 16:14
амурец:
а не важно куда они били, главное что Игорян их тянул, и вот только не надо говорить, что испанцы специально били в один угол, и Фернандес бровку отрабатывал исправно, а с испанцами и хорватами кто на бровке играл, уж не Самедов ли? да Зобнин не топ, но его можно отметить только за счёт старания
Браво! И за это им ЗМС!
самуил кац 1
самуил кац 1
30 июля в 16:10
амурец:
ты чего такой злой? я просто выразил своё мнение, ну хочется что бы кто то и из наших был достоин ЗМСа
Я не злой. Я справедливый.
sir_Alex
sir_Alex
30 июля в 15:45
Serg_Diamond:
Открою секрет - не только спортсменам присваиваются государственные награды. Есть награды "за трудовые заслуги", "за безупречную службу" и т.п. А за что они присваиваются - это определено соответствующими положениями о награждении. А насчет "высокооплачиваемую", не надо считать чужие деньги! Если бы это было так просто, то почему бы самим не попробовать? Все говорят - это их работа. Но ведь и работу можно по разному делать. Эти награды не имеют отношения к деньгам. Это признание государством конкретных достижений в определенной области деятельности. Деньги, "много денег", как пел Высоцкий, "ах какие крупные деньжищи!". Это все что видят перед глазами люди, не мыслящие иными категориями кроме заполнения своего личного корыта.
В какой стране мира есть подобные звания? Спортсменам-любителям – двумя руками "за"! Но не профессионалам!
Волжская защепка
Волжская защепка
30 июля в 15:41
В целом автор прав, футбол, в принципе номер 1 и с большим отрывом от даже хоккея, уж не говоря про теннис, волейбол и прочие виды спорта. ЗМС конечно перебор, хватило бы и МСМК, но чинуши наши, как всегда облажались, но при чем здесь игроки и тренеры. Пусть Кафель и Гамова идут в Минспорта и там "плачут", а так это просто зависть к популярности и большей " капитализации" футбола и его представителей.
ProTest_85
ProTest_85
30 июля в 15:28
амурец:
а не важно куда они били, главное что Игорян их тянул, и вот только не надо говорить, что испанцы специально били в один угол, и Фернандес бровку отрабатывал исправно, а с испанцами и хорватами кто на бровке играл, уж не Самедов ли? да Зобнин не топ, но его можно отметить только за счёт старания
Говорил, и буду говорить - это был договорняк. Российский автобус в том матче - реально сдох. Там можно было за счет одной физухи и класса взять.
амурец
амурец
30 июля в 15:15
ProTest_85:
В чем Игарян - "молодец"? Испанцы почему-то пенали только в один угол били, тут любой воротчик со школьного стадиона справился. Фернандес - опять же только первые 2 матча хорошо провел. Дальше про него как-будто и не видно, и не слышно. И чем выделился Зобнин, я так и не понял.
а не важно куда они били, главное что Игорян их тянул, и вот только не надо говорить, что испанцы специально били в один угол, и Фернандес бровку отрабатывал исправно, а с испанцами и хорватами кто на бровке играл, уж не Самедов ли? да Зобнин не топ, но его можно отметить только за счёт старания
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