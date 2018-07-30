Патриот ЦСКА. Фернандес не спешит в «Наполи»

По Марио после ЧМ-18 есть предложения, но защитник оставит московский клуб только в одном случае. О возможном трансфере Фернандеса – на «Соккер.ру».
Уход не является целью Фернандеса
Важно уметь уважать чужую верность. Часто в жизни или спорте возникают предложения, от которых можно не отказываться. Но когда игроки подчеркивают отношение к своим нынешним клубам, похвала лишней не будет. Бабаев, хотя не всегда раскрывает карты, в вопросе Марио Фернандеса честен. Предложения есть, некоторые из них отличные, но бразилец из сборной России не хочет уезжать. Есть личные причины.
- Марио заявил родному брату, что решение получить паспорт РФ – лучшее в его жизни. Фернандес сделал это не в интервью ради показухи, а в кругу семьи. Важный момент для понимания трансферного расклада и мотивации героя;
- мама Фернандеса – донья Мариза, отметила недавно, что не прочь нянчить внуков от российской жены сына. Причем с бразильской девушкой, со слов мамы, Марио расстался, поскольку та не хотела жить в Москве. Уникальный для РПЛ случай – футболист выбрал клуб, а не женщину;
- Марио, по заверениям близких, никогда не мечтал стать богатым и знаменитым. В футбол играл, поскольку нравится. Но благодаря спорту смог вытащить семью из нищеты. Мама работала уборщицей, тащила на себе четверых детей, а отец ушел из семьи. Так что успех Фернандеса – благо для его двух сестер, брата и матери;
- правый бек сборной России по общей оценке тех, кто с ним общается, заметно повзрослел в ЦСКА за шесть лет. Раньше у него были проблемы с дисциплиной и отношением, он даже выпивал – снова слова матери, хотя и не секрет, а теперь все иначе;
- если Марио останется на новый сезон в РПЛ, то будет главной звездой команды наряду с Акинфеевым и Дзагоевым, хотя Алан, как знаете, не всегда на поле. Влияние Фернандеса в молодом коллективе вырастет, будет шанс показать себя во всей красе;
- у футболиста есть «ген ЦСКА», верит в трофеи, невзирая на обстоятельства. В финале Суперкубка России отпахал 120 минут. Многие отмечают игру сборников Зобнина и Дзюбы в первом туре, но ЦСКА стартовал раньше, а Марио привычно был в старте. Породнившись с клубом, вряд ли мечтает уйти любой ценой.
Фернандес – герой чемпионата мира
Так вышло, что справа многие себя на чемпионате показали. Скорее увидели дефицит толковых выступлений на левом фланге. Но Фернандес сыграл на ЧМ-18 сильнее, чем основной после травмы Дани Алвеша правый защитник сборной Бразилии Фагнер. Понятно, что скауты из топ-5 подняли его в своих рейтингах. Марио ведь стабилен – три сезона подряд у него по 2.5-2.7 отбора за матч, от 1.5 до 2.1 перехвата. Раньше Фернандес ужасно защищался, но переучился.
Об атакующих способностях ничего нового не сказать, и хотя не всегда забивает именно такие голы, как Хорватии, если говорить о росте игрока, то можно смело заявить – в ЦСКА Марио достиг своего потолка. И вот тут возникает веская причина для ухода. «Армейцы» станут моложе, слабее и просто будут другими. Ганчаренко дают время на постройку нового ЦСКА. А Фернандес, если хочет получить последний шанс выйти на еще более высокий уровень – в сентябре ему 28 лет, должен уйти сейчас.
Тем более нашелся вариант. «Наполи» и Анчелотти – лучший выбор. Хотя и возникает вопрос, куда из основы южан денется Хисай? Ведь албанец - серьезный конкурент для Марио. Но за большие деньги неаполитанцы купят только игрока для основы. Поэтому не исключено, что албанец вправду успеет уехать к Сарри в «Челси», и тогда Анчелотти поступит верно, а Гинер позвонит Абрамовичу и, зная о покупке Хисая из первых рук, сможет выгодно торговаться с итальянцами. В аренду в «Наполи» Марио отдавать нельзя, даже с правом выкупа – это глупый ход.
Марио выделяет уважение к ЦСКА
Скорее всего, разошелся с девушкой не только потому, что не хотела жить в Москве – тут личное дело, но это мощная заявка на настоящую клубную верность. Да и сборной неплохо, если у Марио будет постоянная игровая практика под боком, в основе ЦСКА. Понятно, что натурализация никогда не станет в футболе выходом, но опоздание на самолет молодого Фернандеса, которое разозлило тренеров сборной Бразилии, в итоге помогло футбольной России и ЦСКА.
Если бы Марио сыграл в официальном матче за «селесао» - не было бы летней истории. И сейчас Фернандес честен перед «армейцами». Как человек, который многому обязан клубу и лично Гинеру, хотел бы остаться и помочь Ганчаренко выстроить новую команду. Но в ЦСКА никто не отказываются от по-настоящему щедрых предложений. Так что если «Наполи», «Интер», «Валенсия» или любой другой клуб придут за Марио летом с горой денег – уедет в другой чемпионат, оставив ЦСКА миллионы для перестройки.
Гинер сомневается насчет трансфера
Раз продают Головина и Витиньо, то с Фернандесом спешить не станут? Ведь и себе надо парочку опытных ребят придержать. Конечно, Марио не может не мечтать о приглашении в великий клуб из Италии или Испании, но тут все зависит от настойчивости покупателей и конкретности предложения. Пока, если верить словам Бабаева, шансы Марио на уход ниже 50 %, а уверенность, что может продолжить карьеру в ЦСКА, строится на позиции футболиста.
Фернандес не гонится за футболкой «Интера» или «Наполи», а по деньгам ему и в ЦСКА хорошо. Оклад в районе 2.2 млн евро, что для «армейцев» щедро, и даже по меркам Серии А для правого защитника это большая зарплата. Марио хорошо в Москве и в клубе, ему понравился праздник футбола и в благодарность тем, кто в него столько лет верил, вполне мог отказать «Валенсии». Но если появится покупатель еще более высокого уровня – никто не осудит игрока сборной России.
Марио вырос не на ЧМ-18, а раньше, и давно заслужил трансферный интерес к своей персоне из Западной Европы. Это стабильный футболист, которого может улучшить новый вызов, новая лига, где можно сыграть против Роналду в одном из матчей, и работа с Анчелотти – наставником с горой трофеев. Не исключено, что Гинер задрал ценник за Марио до 25 млн евро, чтобы спугнуть покупателей. ЦСКА так поступал раньше, когда не хотел терять игроков основы.
Но если Де Лаурентис согласится и побьет клубный рекорд «Наполи» для игрока защиты накануне сезона в Лиге чемпионов, то Фернандес окажется в общей пятерке самых дорогих игроков известного клуба среди всех позиций. И такую ставку надо будет оправдать мощной игрой на фланге второй команды Серии А. Непростой выбор для Марио. В ЦСКА хорошо, но и предложения от клубов Серии А интересные.