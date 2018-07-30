Патриот ЦСКА. Фернандес не спешит в «Наполи»

вчера, 15:00

По Марио после ЧМ -18 есть предложения, но защитник оставит московский клуб только в одном случае. О возможном трансфере Фернандеса – на «Соккер.ру».

Уход не является целью Фернандеса

Важно уметь уважать чужую верность. Часто в жизни или спорте возникают предложения, от которых можно не отказываться. Но когда игроки подчеркивают отношение к своим нынешним клубам, похвала лишней не будет. Бабаев, хотя не всегда раскрывает карты, в вопросе Марио Фернандеса честен. Предложения есть, некоторые из них отличные, но бразилец из сборной России не хочет уезжать. Есть личные причины.

- Марио заявил родному брату, что решение получить паспорт РФ – лучшее в его жизни. Фернандес сделал это не в интервью ради показухи, а в кругу семьи. Важный момент для понимания трансферного расклада и мотивации героя;

- мама Фернандеса – донья Мариза, отметила недавно, что не прочь нянчить внуков от российской жены сына. Причем с бразильской девушкой, со слов мамы, Марио расстался, поскольку та не хотела жить в Москве. Уникальный для РПЛ случай – футболист выбрал клуб, а не женщину;

- Марио, по заверениям близких, никогда не мечтал стать богатым и знаменитым. В футбол играл, поскольку нравится. Но благодаря спорту смог вытащить семью из нищеты. Мама работала уборщицей, тащила на себе четверых детей, а отец ушел из семьи. Так что успех Фернандеса – благо для его двух сестер, брата и матери;

- правый бек сборной России по общей оценке тех, кто с ним общается, заметно повзрослел в ЦСКА за шесть лет. Раньше у него были проблемы с дисциплиной и отношением, он даже выпивал – снова слова матери, хотя и не секрет, а теперь все иначе;

- если Марио останется на новый сезон в РПЛ , то будет главной звездой команды наряду с Акинфеевым и Дзагоевым, хотя Алан, как знаете, не всегда на поле. Влияние Фернандеса в молодом коллективе вырастет, будет шанс показать себя во всей красе;

- у футболиста есть «ген ЦСКА », верит в трофеи, невзирая на обстоятельства. В финале Суперкубка России отпахал 120 минут. Многие отмечают игру сборников Зобнина и Дзюбы в первом туре, но ЦСКА стартовал раньше, а Марио привычно был в старте. Породнившись с клубом, вряд ли мечтает уйти любой ценой.

Фернандес – герой чемпионата мира

Так вышло, что справа многие себя на чемпионате показали. Скорее увидели дефицит толковых выступлений на левом фланге. Но Фернандес сыграл на ЧМ -18 сильнее, чем основной после травмы Дани Алвеша правый защитник сборной Бразилии Фагнер. Понятно, что скауты из топ-5 подняли его в своих рейтингах. Марио ведь стабилен – три сезона подряд у него по 2.5-2.7 отбора за матч, от 1.5 до 2.1 перехвата. Раньше Фернандес ужасно защищался, но переучился.

Об атакующих способностях ничего нового не сказать, и хотя не всегда забивает именно такие голы, как Хорватии, если говорить о росте игрока, то можно смело заявить – в ЦСКА Марио достиг своего потолка. И вот тут возникает веская причина для ухода. «Армейцы» станут моложе, слабее и просто будут другими. Ганчаренко дают время на постройку нового ЦСКА . А Фернандес, если хочет получить последний шанс выйти на еще более высокий уровень – в сентябре ему 28 лет, должен уйти сейчас.

Тем более нашелся вариант. «Наполи» и Анчелотти – лучший выбор. Хотя и возникает вопрос, куда из основы южан денется Хисай? Ведь албанец - серьезный конкурент для Марио. Но за большие деньги неаполитанцы купят только игрока для основы. Поэтому не исключено, что албанец вправду успеет уехать к Сарри в «Челси», и тогда Анчелотти поступит верно, а Гинер позвонит Абрамовичу и, зная о покупке Хисая из первых рук, сможет выгодно торговаться с итальянцами. В аренду в «Наполи» Марио отдавать нельзя, даже с правом выкупа – это глупый ход.

Марио выделяет уважение к ЦСКА

Скорее всего, разошелся с девушкой не только потому, что не хотела жить в Москве – тут личное дело, но это мощная заявка на настоящую клубную верность. Да и сборной неплохо, если у Марио будет постоянная игровая практика под боком, в основе ЦСКА . Понятно, что натурализация никогда не станет в футболе выходом, но опоздание на самолет молодого Фернандеса, которое разозлило тренеров сборной Бразилии, в итоге помогло футбольной России и ЦСКА .

Если бы Марио сыграл в официальном матче за «селесао» - не было бы летней истории. И сейчас Фернандес честен перед «армейцами». Как человек, который многому обязан клубу и лично Гинеру, хотел бы остаться и помочь Ганчаренко выстроить новую команду. Но в ЦСКА никто не отказываются от по-настоящему щедрых предложений. Так что если «Наполи», «Интер», «Валенсия» или любой другой клуб придут за Марио летом с горой денег – уедет в другой чемпионат, оставив ЦСКА миллионы для перестройки.

Гинер сомневается насчет трансфера

Раз продают Головина и Витиньо, то с Фернандесом спешить не станут? Ведь и себе надо парочку опытных ребят придержать. Конечно, Марио не может не мечтать о приглашении в великий клуб из Италии или Испании, но тут все зависит от настойчивости покупателей и конкретности предложения. Пока, если верить словам Бабаева, шансы Марио на уход ниже 50 %, а уверенность, что может продолжить карьеру в ЦСКА , строится на позиции футболиста.

Фернандес не гонится за футболкой «Интера» или «Наполи», а по деньгам ему и в ЦСКА хорошо. Оклад в районе 2.2 млн евро, что для «армейцев» щедро, и даже по меркам Серии А для правого защитника это большая зарплата. Марио хорошо в Москве и в клубе, ему понравился праздник футбола и в благодарность тем, кто в него столько лет верил, вполне мог отказать «Валенсии». Но если появится покупатель еще более высокого уровня – никто не осудит игрока сборной России.

Марио вырос не на ЧМ -18, а раньше, и давно заслужил трансферный интерес к своей персоне из Западной Европы. Это стабильный футболист, которого может улучшить новый вызов, новая лига, где можно сыграть против Роналду в одном из матчей, и работа с Анчелотти – наставником с горой трофеев. Не исключено, что Гинер задрал ценник за Марио до 25 млн евро, чтобы спугнуть покупателей. ЦСКА так поступал раньше, когда не хотел терять игроков основы.