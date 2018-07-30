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Патриот ЦСКА. Фернандес не спешит в «Наполи»

вчера, 15:00

По Марио после ЧМ-18 есть предложения, но защитник оставит московский клуб только в одном случае. О возможном трансфере Фернандеса – на «Соккер.ру».

Уход не является целью Фернандеса

Важно уметь уважать чужую верность. Часто в жизни или спорте возникают предложения, от которых можно не отказываться. Но когда игроки подчеркивают отношение к своим нынешним клубам, похвала лишней не будет. Бабаев, хотя не всегда раскрывает карты, в вопросе Марио Фернандеса честен. Предложения есть, некоторые из них отличные, но бразилец из сборной России не хочет уезжать. Есть личные причины.

- Марио заявил родному брату, что решение получить паспорт РФ – лучшее в его жизни. Фернандес сделал это не в интервью ради показухи, а в кругу семьи. Важный момент для понимания трансферного расклада и мотивации героя;

- мама Фернандеса – донья Мариза, отметила недавно, что не прочь нянчить внуков от российской жены сына. Причем с бразильской девушкой, со слов мамы, Марио расстался, поскольку та не хотела жить в Москве. Уникальный для РПЛ случай – футболист выбрал клуб, а не женщину;

- Марио, по заверениям близких, никогда не мечтал стать богатым и знаменитым. В футбол играл, поскольку нравится. Но благодаря спорту смог вытащить семью из нищеты. Мама работала уборщицей, тащила на себе четверых детей, а отец ушел из семьи. Так что успех Фернандеса – благо для его двух сестер, брата и матери;  

- правый бек сборной России по общей оценке тех, кто с ним общается, заметно повзрослел в ЦСКА за шесть лет. Раньше у него были проблемы с дисциплиной и отношением, он даже выпивал – снова слова матери, хотя и не секрет, а теперь все иначе;

- если Марио останется на новый сезон в РПЛ, то будет главной звездой команды наряду с Акинфеевым и Дзагоевым, хотя Алан, как знаете, не всегда на поле. Влияние Фернандеса в молодом коллективе вырастет, будет шанс показать себя во всей красе;

- у футболиста есть «ген ЦСКА», верит в трофеи, невзирая на обстоятельства. В финале Суперкубка России отпахал 120 минут. Многие отмечают игру сборников Зобнина и Дзюбы в первом туре, но ЦСКА стартовал раньше, а Марио привычно был в старте. Породнившись с клубом, вряд ли мечтает уйти любой ценой.

Фернандес – герой чемпионата мира

Так вышло, что справа многие себя на чемпионате показали. Скорее увидели дефицит толковых выступлений на левом фланге. Но Фернандес сыграл на ЧМ-18 сильнее, чем основной после травмы Дани Алвеша правый защитник сборной Бразилии Фагнер. Понятно, что скауты из топ-5 подняли его в своих рейтингах. Марио ведь стабилен – три сезона подряд у него по 2.5-2.7 отбора за матч, от 1.5 до 2.1 перехвата. Раньше Фернандес ужасно защищался, но переучился.

Об атакующих способностях ничего нового не сказать, и хотя не всегда забивает именно такие голы, как Хорватии, если говорить о росте игрока, то можно смело заявить – в ЦСКА Марио достиг своего потолка. И вот тут возникает веская причина для ухода. «Армейцы» станут моложе, слабее и просто будут другими. Ганчаренко дают время на постройку нового ЦСКА. А Фернандес, если хочет получить последний шанс выйти на еще более высокий уровень – в сентябре ему 28 лет, должен уйти сейчас.

Тем более нашелся вариант. «Наполи» и Анчелотти – лучший выбор. Хотя и возникает вопрос, куда из основы южан денется Хисай? Ведь албанец - серьезный конкурент для Марио. Но за большие деньги неаполитанцы купят только игрока для основы. Поэтому не исключено, что албанец вправду успеет уехать к Сарри в «Челси», и тогда Анчелотти поступит верно, а Гинер позвонит Абрамовичу и, зная о покупке Хисая из первых рук, сможет выгодно торговаться с итальянцами. В аренду в «Наполи» Марио отдавать нельзя, даже с правом выкупа – это глупый ход.

Марио выделяет уважение к ЦСКА

Скорее всего, разошелся с девушкой не только потому, что не хотела жить в Москве – тут личное дело, но это мощная заявка на настоящую клубную верность. Да и сборной неплохо, если у Марио будет постоянная игровая практика под боком, в основе ЦСКА. Понятно, что натурализация никогда не станет в футболе выходом, но опоздание на самолет молодого Фернандеса, которое разозлило тренеров сборной Бразилии, в итоге помогло футбольной России и ЦСКА.

Если бы Марио сыграл в официальном матче за «селесао» - не было бы летней истории. И сейчас Фернандес честен перед «армейцами». Как человек, который многому обязан клубу и лично Гинеру, хотел бы остаться и помочь Ганчаренко выстроить новую команду. Но в ЦСКА никто не отказываются от по-настоящему щедрых предложений. Так что если «Наполи», «Интер», «Валенсия» или любой другой клуб придут за Марио летом с горой денег – уедет в другой чемпионат, оставив ЦСКА миллионы для перестройки.

Гинер сомневается насчет трансфера

Раз продают Головина и Витиньо, то с Фернандесом спешить не станут? Ведь и себе надо парочку опытных ребят придержать. Конечно, Марио не может не мечтать о приглашении в великий клуб из Италии или Испании, но тут все зависит от настойчивости покупателей и конкретности предложения. Пока, если верить словам Бабаева, шансы Марио на уход ниже 50 %, а уверенность, что может продолжить карьеру в ЦСКА, строится на позиции футболиста.

Фернандес не гонится за футболкой «Интера» или «Наполи», а по деньгам ему и в ЦСКА хорошо. Оклад в районе 2.2 млн евро, что для «армейцев» щедро, и даже по меркам Серии А для правого защитника это большая зарплата. Марио хорошо в Москве и в клубе, ему понравился праздник футбола и в благодарность тем, кто в него столько лет верил, вполне мог отказать «Валенсии». Но если появится покупатель еще более высокого уровня – никто не осудит игрока сборной России.

Марио вырос не на ЧМ-18, а раньше, и давно заслужил трансферный интерес к своей персоне из Западной Европы. Это стабильный футболист, которого может улучшить новый вызов, новая лига, где можно сыграть против Роналду в одном из матчей, и работа с Анчелотти – наставником с горой трофеев. Не исключено, что Гинер задрал ценник за Марио до 25 млн евро, чтобы спугнуть покупателей. ЦСКА так поступал раньше, когда не хотел терять игроков основы.

Но если Де Лаурентис согласится и побьет клубный рекорд «Наполи» для игрока защиты накануне сезона в Лиге чемпионов, то Фернандес окажется в общей пятерке самых дорогих игроков известного клуба среди всех позиций. И такую ставку надо будет оправдать мощной игрой на фланге второй команды Серии А. Непростой выбор для Марио. В ЦСКА хорошо, но и предложения от клубов Серии А интересные.  

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил ProTest_85
вчера в 23:16
ProTest_85:
В своем стойле вы можете и игаряна называть "Лигендай". А в Европе он будет известен как мега-рекордсмен по пропущенным мячам.
"Унылому" привет передавай )))
SHMEL
SHMEL ответил ProTest_85
вчера в 22:32
ProTest_85:
Ох уж ваши влажные мечты, мечты...
Ну почему же мечты,я же говорю,что некоторым пора проснуться и протереть глаза,Супер-Марио Фернандес был лучшим на своей позиции на ЧМ и это ли не подтверждение его приставки Супер...
ProTest_85
ProTest_85 ответил SHMEL
вчера в 22:29
SHMEL:
Что за несусветная чушь...Супер-Марио это и есть Марио Фернандес.Пора протрезветь.
Ох уж ваши влажные мечты, мечты...
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 22:29
Лучше распиаренного Уокера Диня и и тд.
В идеале ну в районе 50 лямов не меньше
SHMEL
SHMEL ответил ProTest_85
вчера в 22:28
ProTest_85:
Манджукич - серб???!!! Все более новые откровения от вас. И лучше пишите Супер Конь. А то, во всем футбольном мире знают лишь одного Супер Марио - Марио Манджукича.
Что за несусветная чушь...Супер-Марио это и есть Марио Фернандес.Пора протрезветь.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:23
Сдается мне,что Марио останется.Он стал по настоящему своим по духу настоящих армейцев.А вдруг не получится в том же Наполи?Здесь он в доску свой,лидер,с хорошим окладом,любимец фанатов команды и сборной-все предпосылки остаться.
ProTest_85
ProTest_85 ответил Jum13
вчера в 22:10
Jum13:
Уффф... Полегче! У меня даже крошки Sorti еле-еле монитор от такого жира отмыли! Прозвище сам придумал? А то я слышал немного другое, довольно обидное, прозвище. Но ты можешь еще фантазировать, а мы пока понаблюдаем за игрой настоящего Супер Марио - Марио Фернандеса
В своем стойле вы можете и игаряна называть "Лигендай". А в Европе он будет известен как мега-рекордсмен по пропущенным мячам.
Albertinos
Albertinos
вчера в 22:00
Его нам терять никак нельзя! СУПЕР-ИГРОК! СУПЕР-МАРИО!
Jum13
Jum13 ответил ProTest_85
вчера в 21:57
ProTest_85:
Манджукич - серб???!!! Все более новые откровения от вас. И лучше пишите Супер Конь. А то, во всем футбольном мире знают лишь одного Супер Марио - Марио Манджукича.
Уффф... Полегче! У меня даже крошки Sorti еле-еле монитор от такого жира отмыли!
Прозвище сам придумал? А то я слышал немного другое, довольно обидное, прозвище. Но ты можешь еще фантазировать, а мы пока понаблюдаем за игрой настоящего Супер Марио - Марио Фернандеса
ProTest_85
ProTest_85 ответил Дед за ЦСКА
вчера в 21:21
Дед за ЦСКА:
Сударь, оденьте очки, о сербе я ничего не писал, а Супер Марио российский бразилец. Ошиблись, бывает.
Манджукич - серб???!!! Все более новые откровения от вас. И лучше пишите Супер Конь. А то, во всем футбольном мире знают лишь одного Супер Марио - Марио Манджукича.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил ProTest_85
вчера в 21:11
ProTest_85:
Какое отношение к стойлу имеет Манджукич? Я что-то пропустил?
Сударь, оденьте очки, о сербе я ничего не писал, а Супер Марио российский бразилец.
Ошиблись, бывает.
ProTest_85
ProTest_85 ответил Дед за ЦСКА
вчера в 20:36
Дед за ЦСКА:
При любом раскладе Супер Марио уже легендарный игрок ЦСКА, всех благ ему и правильного решения в выборе.
Какое отношение к стойлу имеет Манджукич? Я что-то пропустил?
Petr Makovenko
Petr Makovenko
вчера в 19:04
Марио! Не уходи!!!
сергей яковлев
сергей яковлев
вчера в 18:03
В любом случае удачи ему.!!!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Jum13
вчера в 17:29
ЧМ-2018 в ожидании серёжика и ко7ясика
* Голландия чемпион, промес отгружает трёшку в финале и уезжает в Реал за 300 лямов, доблестные Кутепов и Зобнин как могут тащат сборную России, но в последний момент Акинфеев допускает ошибку после обреза Головина и привоза Фернандеса и Россия не выходит из группы.
ЧМ в реальной жизни
* Голландия даже не попадает на ЧМ, Хорватия без вызванного пашалича занимает 2 место, РФПЛ в плей-офф представляют Чорлука и Гранквист, Акинфеев затащил сборную в 1/4, зарубежные гранды заинтересовались не промесом, а Головиным.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:28
При любом раскладе Супер Марио уже легендарный игрок ЦСКА, всех благ ему и правильного решения в выборе.
Yuri Krugov
Yuri Krugov
вчера в 17:27
У Марио такими темпами скоро нимб над головой появится)
Великолепный
Великолепный ответил Jum13
вчера в 17:08
Jum13:
Ты в футболе ни бельмеса - но что-то же здесь делаешь. Каждому своё - тебе лгать и тролить, ему выступать за ЦСКА и сборную России
Как говорят - "Собаки лают караван идет!"
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
вчера в 17:02
spartach n1:
Тоже мне патриот за столько лет по русски не бельмеса !
Ты в футболе ни бельмеса - но что-то же здесь делаешь. Каждому своё - тебе лгать и тролить, ему выступать за ЦСКА и сборную России
ArtemonD
ArtemonD
вчера в 17:02
Там его на лавку посадят.
Великолепный
Великолепный
вчера в 17:00
БАБАЕВ:" Предложения есть. Но мы не ставим перед собой задачу во чтобы то ни стало продать Марио. Конечно, в футболе никогда не говори «никогда». Но, насколько мне известно, сейчас Фернандес не хочет никуда уходить. Так что говорить о его возможном переходе преждевременно. Хотя, как я уже сказал, есть и предложения, и интерес. Что, в принципе, не удивительно, учитывая, как он провел чемпионат мира."
Великолепный
Великолепный
вчера в 16:56
Все верно - если Марио останется на новый сезон в РПЛ, то будет главной звездой команды наряду с Акинфеевым и Дзагоевым.
МКС
МКС
вчера в 16:25
Фернандо выбрал клуб, не потому что его Мать работала техничкой, а отец был местным алкашом и они в нищите прозябали столько лет. А потому, что его в детстве спящего укусил Гинер.
Фата лист
Фата лист
вчера в 16:16
За сумму 20 млн евро или больше стоит продать, игрок конечно фантастический, но в ЦСКА он уже достиг потолка, для дальнейшего развития нужно менять чемпионат, а армейцы и без него не пропадут, есть Набабкин, вернуть бы еще Караваева и из молодежки кого-нибудь подтянуть можно.
spartach n1
spartach n1
вчера в 15:47
Тоже мне патриот за столько лет по русски не бельмеса !
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 15:13
Уйдет так уйдет, нет так нет. В любом случае, болельщики будут благодарны Марио за все, а Марио, как многие бывшие игроки ЦСКА, будет с теплотой вспоминать клуб (если уйдет, конечно). Чем отличается ЦСКА от всех клубов, так это умение работать с людьми, не футболистами, а именно их человеческими качествами
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