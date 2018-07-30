Фестиваль в Уфе: герой Гильерме и грубая ошибка арбитров

вчера, 20:39

Не успел завершиться первый тур РПЛ , а «Соккер.ру» требует от футбольных властей не тянуть с VAR . «Уфа» чудом не победила, но у гостей отобрали чистый гол!

В Уфе зажгли и команды, и арбитры

«Уфа» сыграла против «Локомотива» лучше, чем в Лиге Европы со словенцами, а чемпион против первого соперника в чемпионате работал чуточку лучше, чем против ЦСКА в унылом Суперкубке. Но вряд ли Илья Геркус – у президента «Локомотива» сегодня день рождения, и он проводил его на футбольном выезде, был доволен тем, что показывали подопечные Семина. Ведь Гильерме пришлось отражать пенальти на 94 минуте, чтобы чемпион не проиграл «Уфе».

Команда Томарова не реализовала и другие моменты – было видно, что матч в Лиге Европы помог поймать ритм, а поддержка трибун стадиона «Нефтяник» сильно помогла находить силы, даже когда в середине второго тайма хозяева подсели и потеряли темп. Но в целом по изобретательности «Уфа» превосходила «Локомотив», как и по движению. При этом команда Семина сопротивлялась и воевала – по владению почти равенство, по общему количеству ударов тоже. Но у «Уфы» шесть выстрелов в створ, а у «Локомотива» всего три.

Вернее, четыре, порой чемпион отлично огрызался. Эдер забил чистый мяч, а Фарфан был близок к такому же результату – Беленов выручил уфимцев. Арбитры грубо ошиблись в первом случае, причем этот ляп очень странный, поскольку пассивный офсайд троих игроков гостей не мешал разглядеть, что португалец Эдер занял правильную позицию в окружении ребят в красных футболках. Разговоры о дороговизне системы VAR от чиновников неубедительные – названные в РФС суммы не совпадают с тем, что тратили англичане и итальянцы.

После ЧМ -18 понятно, что технологии нужны, даже если не все арбитры к ним адаптировались. Хорошо хоть пенальти в ворота «Локомотива» назначили по делу – Гильерме вправду выставил руку и зацепил ногу Слая, который за минуту превратился из героя концовки в антигероя – пробил так, что голкипер чемпионов потащил мяч, причем уверенно, словно зная, куда пробьет нападающий «Уфы». Обидно так терять верную победу, но в этом случае хозяева могут вспомнить, что могли уже на 14-й минуте уступать 0:1.

Крушение «Локомотива» не станет сенсацией

Рассмотрим пессимистичный, но реальный сценарий для команды Семина. Сначала поражение в Суперкубке от нового состава ЦСКА – с победным голом парня, которому было три года, когда Денисов дебютировал в первой команде «Зенита». Затем вылет из Кубка России – Семин решит, что этот турнир будет отвлекать от Лиги чемпионов, ведь уже жаловался на календарь и его насыщенность. Дальше поражения в московских дерби – в которых «Локомотив» выступает с переменным успехом и сделал исключение лишь в чемпионском сезоне.

После этого неудачные матчи с середняками, как годом ранее – позиционная атака не стала вдруг сильной стороной, ведь не привезли для перемен исполнителей в атаку. Параллельно будет Лига чемпионов. И если жребий коварно подсунет группу в стиле «Ливерпуль», «Монако», «Интер», фанаты «Локомотива» забудут, как издевались над «Спартаком» и ЦСКА после крупных поражений от англичан и французов. У Гильерме может начаться своя серия с пропущенными в каждом поединке в еврокубках. Потратив силы в Европе, «Локомотив» не сможет полностью отдаться РПЛ и скатится в район пятого места.

Плохой старт сезона ничего не значит

«Локомотив» не в форме, поскольку ему это не нужно в конце июля и в начале августа. В Лигу чемпионов попали напрямую, еще и в первой корзине будут. Кроме плохого жребия, представленного выше, может быть сносный – вроде группы с «Порту», «Викторией» и условным «Лудогорцем», если именно болгары пройдут по чемпионскому пути. Высокий рейтинг РПЛ гарантирует скорее неплохую вероятность интересного, но приемлемого жребия, чем строго негативный сценарий с четвертым местом в ЛЧ . Так что даже ставка на еврокубки может сработать – как минимум на третью строчку в группе будут претендовать.

И даже если в чемпионате не все получится, болельщики простят команде такие мелкие шалости, если в Лиге чемпионов начнут побеждать. Семин умел готовить свои команды к еврокубкам, и хотя ничего нельзя гарантировать – не стоит оценивать будущее «Локомотива» по двум матчам с ЦСКА и «Уфой». Тем более после чемпионата мира ряд игроков приходил в себя, команда не готовилась в стандартном режиме и полном составе, а функциональные провалы в дебютных матчах давно уже ничего для сезона не значат. Как и рывки. «Зенит» дважды подряд шел первым после трети пути в РПЛ , а потом был третьим и пятым. «Локомотив» отыграет любой некритичный спад, как отыграл «Спартак». Причем природа возможных провалов двух чемпионов разная.

У Семина есть боеспособная заявка

Не судите по двум матчам, их мало, ведь идет поиск усиления. Пока никто в России не купил этим летом игрока круче, чем Крыховяк. И хотя у поляка свои тараканы в голове, Гжегош может стать еще одним Фернандешем – войти в число лучших футболистов чемпионата России, как успешно сделал Мануэл. Кроме замены Тарасова на Крыховяка, не приходит в голову позиция, где у «Локомотива» такие же проблемы, как были у прошлогоднего «Спартака», провалившего старт и финиш сезона, на флангах обороны или в ее центре после травм и спада тех, кто принес титул.

Геркус правильно сказал – сохранение тренера и чемпионского состава дает им достаточно аргументов для продолжения борьбы. Еще и Хеведеса – крайне редкого чемпиона мира в РПЛ и удивительного универсала, на днях подпишут. А дальше все зависит от воли случая. В прошлом году уступили победу в Суперкубке «Спартаку» куда обиднее, чем сейчас милому детсаду Ганчаренко. Но то поражение не помешало поймать удачу в поединках со «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА в будущих матчах. Семину столько лет, что его ни один результат «Локомотива» на старте сезона не выбьет из колеи.