В РПЛ дефицит лидеров масштаба Промеса, Халка и Лава. Последняя надежда – на молодых россиян

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вчера, 15:18

Общая проблема клубов.

Фавориты страдают без путеводной звезды

Десять лет назад в РПЛ сияли Халк и Промес. Лидерская роль была у опорника Вернблума в ЦСКА . Его соотечественник защитник Гранквист правил в «Краснодаре». У «Ростова» был эквадорец Нобоа, ещё один прирожденный лидер. Жесткий хавбек Гацкан был среди вождей ростовской команды. Рядом играл испанец Навас, воспитанник «Реала». Сейчас не найти середняка РПЛ с таким количеством опытных лидеров. Даже у «Спартака» нет фигуры, равной по важности и масштабу вингеру Промесу. Чтобы и на поле тащил, и команда его уважала.

Генеральный директор «красно-белых» Малышев сочувствует Квинси. Ошибкой «Спартака» стало решение взять Промеса на сборы, но не клуб виноват в задержании. Промес попал в ДТП в ОАЭ и убежал с места происшествия. Футболиста задержали и не выпустили за пределы страны, а потом передали Нидерландам. Как говорит босс «Спартака», Квинси ничем не поможешь. Промеса ждёт тюрьма. Он осужден по двум серьезным статьям – нападение с ножом на человека и участие в трафике тяжелых наркотиков в особо крупных размерах.

Карьера печально прервалась, а в молодости такие футболисты, как Промес и Халк, делали РПЛ сильнее. Кто лидер «Зенита»? Номинально это Дуглас Сантос. Крайний защитник и хавбек играет в последнее время плохо. Для развития карьеры бразильцу важно было уехать, а он остался. У Сантоса не больше харизмы, чем у тренера Семака. У «Зенита» нет человека, который одновременно тащит на поле и является безусловным лидером в раздевалке. Возможно, таким мастером захочет стать хавбек Жерсон. Бразилец сразу начал дерзить в интервью.

Когда дела у команды идут хорошо, то моральный фактор игнорируют. Вроде как счастье – обычное состояние, а печаль на время. В футболе наоборот. «Спартак» входит в очередную непростую серию, а Барко и Бабич не показали себя лидерами в матчах против «Динамо» из Махачкалы и «Балтики». У «Краснодара» проблемы с вожаками на старте сезона. В финале Суперкубка России против ЦСКА проиграли, ведь Кордоба и Сперцян не повели за собой. И в поединке с «Локомотивом» у «быков» не оказалось футболиста, способного сыграть за троих.

Батраков служит положительным примером

Атакующему хавбеку «Локомотива» всего двадцать лет, а у него в послужном списке есть прекрасные матчи против сильных соперников. Оборона москвичей остудила звезд «Краснодара», а Батраков нашел лазейки в атаке. Сначала он реализовал пенальти, заработанный напарником. Теперь у Алексея 5 голов после 5 попыток с «точек» в РПЛ . После этого Батраков забил головой. Эксперты по судейству так описали эпизод: Алексей выпрыгнул и сыграл в мяч, а после этого защитник «горожан» в него врезался.

Важны умысел и выгода. Батраков занял правильную позицию и выпрыгнул без обоюдной борьбы за мяч. Защитник «Краснодара» опоздал в эпизоде, невысокий плеймейкер «Локомотива» чисто сделал важный дубль. Чемпионы России отыграли один мяч на последних секундах матча, то есть Батраков защитил победу «Локомотива». Кроме голов, Алексей круто прессинговал. А у «Крыльев Советов» 2 гола на старте сезона у молодого Ракова. Батраков знает Вадима, они воспитанники академии «Локомотива».

Раков ушел в аренду. Раньше у «Крыльев Советов» лидером был аргентинец Гарре. С каждым сезоном клубы РПЛ чаще получают временную поддержку. Угальде часто забивал за «Спартак», а затем Манфред резко сбавил. Хавбек Барко был одним из лучших футболистов прошлого сезона, но не выдержал заданную высоту. У «Краснодара» ключевая роль была у Ленини, а теперь полузащитник в запасе. Тренерам постоянно надо начинать с чистого листа, особенно если к спаду лидеров добавить продажи.

Сперцян может покинуть «Краснодар». Надо выстраивать игру на Кордобу с другими футболистами. Возможно, новичок Перрен станет лидером, но француз недавно играл во второй лиге, у него нет опыта Классона, бывшего вингера «Краснодара». Похоже, клубы начнут искать молодых российских лидеров, поскольку анонсировали ужесточение лимита на легионеров. «Динамо» Карпина не может ставить на Бителло, бразилец ещё может уйти. Придется всецело положиться на Гладышева и Тюкавина в нападении.

Амбиции лидеров не реализовать в матчах РПЛ

Данни, Лав, Халк и Промес играли в Лиге чемпионов. Был смысл соглашаться на трансферы в РПЛ . Прекрасно платили и амбиции раньше страдали намного меньше. Вспомним аргентинского защитника Гарая и его испанского коллегу из опорной зоны Гарсию. Хави не был футболистом Красной фурии. Провел в её составе несколько матчей, пока играл за «Манчестер Сити». Зато в «Зените» у него была практика в еврокубках. Крутой хавбек Хави Гарсия не издевался над фанатами «Зенита». Был виден класс полузащитника во многих матчах.

А Гарай играл за сборную Аргентины. Он был участником финала ЧМ 2014 года уже как футболист клуба РПЛ , хотя ещё не дебютировал. Ещё один лидер по духу – защитник «Локомотива» Чорлука, был в заявке Хорватии на ЧМ -2018, когда дошли до финала. Его коллега Ловрен сыграл в решающем матче против Франции. Позже Деян перешел в «Зенит». Вожаки отвечали на приглашения из РПЛ . Они надеялись выступать на самом высоком уровне. А теперь Кассьерру и Барриоса из «Зенита» игнорирует наставник сборной Колумбии.

И бразильцев из «Зенита» не зовут в сборную Бразилии. Жерсону пора переживать. Анчелотти обещал смотреть поединки РПЛ , но вряд ли воскресный вечер Карло проведет в компании «Рубина» и «Зенита». Хорошо лишь, что нехватку лидеров пытаются компенсировать молодые россияне. Вчера 18-летний вингер «Акрона» Пестряков забил в ворота «Сочи» и сделал два ассиста. Тренер соперника сказал, что вместе с командой не заслужил зарплату. Юный Пестряков засиял рядом с успешным созидателем и лидером Дзюбой.