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Фестиваль в Уфе: герой Гильерме и грубая ошибка арбитров

30 июля 2018, 20:39

Не успел завершиться первый тур РПЛ, а «Соккер.ру» требует от футбольных властей не тянуть с VAR. «Уфа» чудом не победила, но у гостей отобрали чистый гол!  

В Уфе зажгли и команды, и арбитры

«Уфа» сыграла против «Локомотива» лучше, чем в Лиге Европы со словенцами, а чемпион против первого соперника в чемпионате работал чуточку лучше, чем против ЦСКА в унылом Суперкубке. Но вряд ли Илья Геркус – у президента «Локомотива» сегодня день рождения, и он проводил его на футбольном выезде, был доволен тем, что показывали подопечные Семина. Ведь Гильерме пришлось отражать пенальти на 94 минуте, чтобы чемпион не проиграл «Уфе».

Команда Томарова не реализовала и другие моменты – было видно, что матч в Лиге Европы помог поймать ритм, а поддержка трибун стадиона «Нефтяник» сильно помогла находить силы, даже когда в середине второго тайма хозяева подсели и потеряли темп. Но в целом по изобретательности «Уфа» превосходила «Локомотив», как и по движению. При этом команда Семина сопротивлялась и воевала – по владению почти равенство, по общему количеству ударов тоже. Но у «Уфы» шесть выстрелов в створ, а у «Локомотива» всего три.

Вернее, четыре, порой чемпион отлично огрызался. Эдер забил чистый мяч, а Фарфан был близок к такому же результату – Беленов выручил уфимцев. Арбитры грубо ошиблись в первом случае, причем этот ляп очень странный, поскольку пассивный офсайд троих игроков гостей не мешал разглядеть, что португалец Эдер занял правильную позицию в окружении ребят в красных футболках. Разговоры о дороговизне системы VAR от чиновников неубедительные – названные в РФС суммы не совпадают с тем, что тратили англичане и итальянцы.

После ЧМ-18 понятно, что технологии нужны, даже если не все арбитры к ним адаптировались. Хорошо хоть пенальти в ворота «Локомотива» назначили по делу – Гильерме вправду выставил руку и зацепил ногу Слая, который за минуту превратился из героя концовки в антигероя – пробил так, что голкипер чемпионов потащил мяч, причем уверенно, словно зная, куда пробьет нападающий «Уфы». Обидно так терять верную победу, но в этом случае хозяева могут вспомнить, что могли уже на 14-й минуте уступать 0:1.

Крушение «Локомотива» не станет сенсацией

Рассмотрим пессимистичный, но реальный сценарий для команды Семина. Сначала поражение в Суперкубке от нового состава ЦСКА – с победным голом парня, которому было три года, когда Денисов дебютировал в первой команде «Зенита». Затем вылет из Кубка России – Семин решит, что этот турнир будет отвлекать от Лиги чемпионов, ведь уже жаловался на календарь и его насыщенность. Дальше поражения в московских дерби – в которых «Локомотив» выступает с переменным успехом и сделал исключение лишь в чемпионском сезоне.

После этого неудачные матчи с середняками, как годом ранее – позиционная атака не стала вдруг сильной стороной, ведь не привезли для перемен исполнителей в атаку. Параллельно будет Лига чемпионов. И если жребий коварно подсунет группу в стиле «Ливерпуль», «Монако», «Интер», фанаты «Локомотива» забудут, как издевались над «Спартаком» и ЦСКА после крупных поражений от англичан и французов. У Гильерме может начаться своя серия с пропущенными в каждом поединке в еврокубках. Потратив силы в Европе, «Локомотив» не сможет полностью отдаться РПЛ и скатится в район пятого места.

Плохой старт сезона ничего не значит

«Локомотив» не в форме, поскольку ему это не нужно в конце июля и в начале августа. В Лигу чемпионов попали напрямую, еще и в первой корзине будут. Кроме плохого жребия, представленного выше, может быть сносный – вроде группы с «Порту», «Викторией» и условным «Лудогорцем», если именно болгары пройдут по чемпионскому пути. Высокий рейтинг РПЛ гарантирует скорее неплохую вероятность интересного, но приемлемого жребия, чем строго негативный сценарий с четвертым местом в ЛЧ. Так что даже ставка на еврокубки может сработать – как минимум на третью строчку в группе будут претендовать.

И даже если в чемпионате не все получится, болельщики простят команде такие мелкие шалости, если в Лиге чемпионов начнут побеждать. Семин умел готовить свои команды к еврокубкам, и хотя ничего нельзя гарантировать – не стоит оценивать будущее «Локомотива» по двум матчам с ЦСКА и «Уфой». Тем более после чемпионата мира ряд игроков приходил в себя, команда не готовилась в стандартном режиме и полном составе, а функциональные провалы в дебютных матчах давно уже ничего для сезона не значат. Как и рывки. «Зенит» дважды подряд шел первым после трети пути в РПЛ, а потом был третьим и пятым. «Локомотив» отыграет любой некритичный спад, как отыграл «Спартак». Причем природа возможных провалов двух чемпионов разная.

У Семина есть боеспособная заявка

Не судите по двум матчам, их мало, ведь идет поиск усиления. Пока никто в России не купил этим летом игрока круче, чем Крыховяк. И хотя у поляка свои тараканы в голове, Гжегош может стать еще одним Фернандешем – войти в число лучших футболистов чемпионата России, как успешно сделал Мануэл. Кроме замены Тарасова на Крыховяка, не приходит в голову позиция, где у «Локомотива» такие же проблемы, как были у прошлогоднего «Спартака», провалившего старт и финиш сезона, на флангах обороны или в ее центре после травм и спада тех, кто принес титул.

Геркус правильно сказал – сохранение тренера и чемпионского состава дает им достаточно аргументов для продолжения борьбы. Еще и Хеведеса – крайне редкого чемпиона мира в РПЛ и удивительного универсала, на днях подпишут. А дальше все зависит от воли случая. В прошлом году уступили победу в Суперкубке «Спартаку» куда обиднее, чем сейчас милому детсаду Ганчаренко. Но то поражение не помешало поймать удачу в поединках со «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА в будущих матчах. Семину столько лет, что его ни один результат «Локомотива» на старте сезона не выбьет из колеи.

Юрий Павлович найдет выходы, и хотя с этим составом не сделать «Ювентус» с семью титулами подряд, они будут «Интером» времен Моуриньо, особенно в Лиге чемпионов. Сегодня, казалось, «Уфа» сделала все для победы, им даже удача улыбнулась с отменой гола Эдера, и пенальти получили на последних секундах. Но «Локомотив» не просто так стал чемпионом – никогда не сдаются. И хотя понятно, что в следующем туре в дерби против «Спартака» не будут фаворитами, поскольку со скрипом входят в сезон, могут прибавить и учесть ошибки матчей против ЦСКА и «Уфы».

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Все комментарии
ckori
ckori
04 августа в 11:56
Hesus_4erez_us:
Пока сюрприз показали только судьи
А что они их показывают каждый матч!Чем футбол и интересен,что всё решает судья,а не машина какая то?!
ckori
ckori
04 августа в 11:53
борька:
Семина интересует ЛЧ, ,местный чемпионат нет, сдесь они будут болтаться в десятке, а в лиге, как повезет с жеребьевкой! Удачи Палычу!
А с чего это вдруг интерес к ЛЧ?Что мощь имеется?Пока не вижу!
ckori
ckori
04 августа в 11:46
Да Сёмин всё может,судя по вашей статье-но Локо то не играет и в ЛЧ ему кажется ничего не светит!А Уфа-это Уфа,она 2 года играет прекрасно,но столица это не хочет признавать,жаль что ушёл Семак,было бы ещё лучше!Так что надо настраиваться на внутреннюю борьбу,потому что еврокубки для Локо,Спартака проблем не создадут!
амурец
амурец
01 августа в 02:47
MALOVAR:
кабинеты порвали,это точно,а потом зимой все видели как вы нас боялись,стыдно
ну не вам про кабинеты говорить, а с другой стороны забавно как только, так сразу кабинеты смешно с вас
MALOVAR
MALOVAR
31 июля в 17:05
кабинеты порвали,это точно,а потом зимой все видели как вы нас боялись,стыдно
амурец
амурец
31 июля в 15:46
MALOVAR:
Ливерпуль и Атлетик в рпл ? не видел))
ну в рпл Локо порвал кб, так что кто пузырь всем видно
Mangur
Mangur
31 июля в 14:30
Белиберда ,билебердовая
MALOVAR
MALOVAR
31 июля в 14:15
Ливерпуль и Атлетик в рпл ? не видел))
амурец
амурец
31 июля в 13:08
MALOVAR:
это когда Севилью,Краснодар,Зенит и армию разорвал в течении месяца? пиши есче)))
разорвал Ливерпуль, да и потом рвал Атлетик, так что пишите
MALOVAR
MALOVAR
31 июля в 11:47
это когда Севилью,Краснодар,Зенит и армию разорвал в течении месяца? пиши есче)))
RBA
RBA
31 июля в 11:35
Roger Young:
Внимательно смотрим 2:45 и что делает правой рукой Игбун https://www.youtube.com/watch?v=_5l1tu7gUr8
Не 2:45,а 1:05
Roger Young
Roger Young
31 июля в 10:57
Внимательно смотрим 2:45 и что делает правой рукой Игбун

борька
борька
31 июля в 10:44
Семина интересует ЛЧ, ,местный чемпионат нет, сдесь они будут болтаться в десятке, а в лиге, как повезет с жеребьевкой!
Удачи Палычу!
Roger Young
Roger Young
31 июля в 10:38
Если перед ударом рукой показывать вратарю куда будешь бить, то ничего удивительно, что не забил.

Пипец, как этот договорной цирк еще стоит и держится. Я не понимаю...
амурец
амурец
31 июля в 06:57
MALOVAR:
ага,зимой,когда растерял все приемущество и еле выполз на тухлых победах
да нет, в самом начале прошедшего сезона пузырь и лопнул и в конце сезона почему то оказался даже в тройке, не понятно за какие заслуги
MALOVAR
MALOVAR
31 июля в 06:51
ага,зимой,когда растерял все приемущество и еле выполз на тухлых победах
амурец
амурец
31 июля в 02:28
MALOVAR:
мыльный пузырь лопнул
в прошедшем сезоне?
амурец
амурец
31 июля в 02:27
leopit:
Мыльный пузырь лопнул лёгким летним неслышным пуком!Аминь!
он уже этот газовый пузырь который год лопается
Правдин Семён
Правдин Семён
30 июля в 23:39
Жесть. Судьи буквально отобрали у меня деньги,отменив гол Эдера.А у Локо отобрали 2 очка,которые паровозы вымучили.
Miaf
Miaf
30 июля в 22:02
Hesus_4erez_us:
Пока сюрприз показали только судьи
Ну с судьями то всё понятно, а сколько сюрпризов у них было и будет на матчах с участием одного питерскому клуба трудно подсчитать. Эрик Хаген докажет.
leopit
leopit
30 июля в 21:41
Мыльный пузырь лопнул лёгким летним неслышным пуком!Аминь!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
30 июля в 21:25
Пока сюрприз показали только судьи
MALOVAR
MALOVAR
30 июля в 21:23
мыльный пузырь лопнул
Miaf
Miaf
30 июля в 20:41
Как я и говорил, Уфа будет показывать сюрпризы в этом сезоне.
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