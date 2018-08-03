Чёрная полоса Смолова лечится трансфером?

вчера, 12:40

Фёдор неудачно выступил на ЧМ -18, помог Азмуну забить победный мяч в ворота «Краснодара» и разбил дорогой автомобиль. «Соккер.ру» считает, что Смолову нужен новый вызов.

Анализируя удачные или неудачные отрезки в карьере футболистов, всегда стоит помнить, что имеем дело с живыми людьми, а не с человекоподобными роботами. Футбольные матчи – это лишь вершина айсберга, нередко эта видимая часть является отражением событий в личной жизни. У футболистов тоже могут не клеиться романы, болеть родственники, возникать проблемы с бизнесом или наступать различные кризисы переоценки ценностей. Смолов однажды сумел повернуть свою карьеру в нужное русло, ради этого ему пришлось отказаться от московских тусовок и уехать сначала в Екатеринбург, а затем в Краснодар. Сконцентрировавшись на футболе, Федор доказал, чего стоит, но сейчас у него снова трудный период в карьере, предпосылки к которому, вероятно, возникли раньше, чем мы обратили на проблему пристальное внимание.

Может быть, вы удивитесь, но болельщики «Краснодара», которые посещают все или почти все домашние матчи любимой команды, недовольны Смоловым. Не из-за того, что нападающий грязно выругался в их адрес в ответ на свист, и это попало в эфир. Выпад Федора – это всего лишь рикошет болельщицкого недовольства от объекта этого самого недовольства. Справедливо ли такое отношение аудитории к лучшему бомбардиру команды на протяжении трех последних сезонов? Свое мнение по этому вопросу никому навязывать не собираюсь, могу лишь заметить, что настоящие болельщики смотрят футбол не только глазами, но и сердцем. И чутко реагируют на любые проявления фальши. По словам неравнодушных к «Краснодару» людей, Смолов стал фальшивить, и первые признаки этого проявились не вчера.

Продолжаю рассказ, ссылаясь на очевидцев, все-таки по телевизору видна не вся картина боевых футбольных действий. В первых сезонах за «Краснодар» форвард рвал и метал, стремился доказать, насколько он хорош, коршуном бросался на каждый мяч и трепетно относился к своим моментам. У Федора, что называется, поперло - он забил много мячей, но чисто игровая активность в какой-то момент стала падать. Называют в основном две точки отсчета: прошлое лето и середина сезона-2017/2018. Болельщики, конечно же, в основном сходятся во мнении, что у Смолова отросла корона, и именно она мешает ему показывать себя во всей красе. Теперь Федор предпочитает действовать на чистых мячах, участвует только в розыгрышах на последней четверти поля, а для всего остального в «Краснодаре» существуют солдаты. Не царское это дело заниматься еще и работой на команду.

«Синдром короны» может быть следствием звездной болезни, но по внешним проявлениям так же выглядит и потеря мотивации, а у Смолова были причины утратить страсть к выступлениям за «Краснодар» именно в последний год. Очевидно, форвард рассматривал «быков» в качестве трамплина в своей карьере, и после двух подряд побед в бомбардирском состязании РПЛ он уже готов был уйти на повышение – звали «Спартак» с «Зенитом», проявляли интерес зарубежные клубы. «Краснодар» заломил цену и оставил птичку в клетке, и если говорить с точки зрения развития карьеры Смолова, то третий сезон на юге стал 100% лишним. Федор понимал, что уже мог играть в Лиге чемпионов или зарубежном первенстве, а остался даже без Лиги Европы и с задачей не первой свежести – снова стать лучшим снайпером РПЛ .

Конечно, вы можете сказать: истинный профессионал должен был стиснуть зубы и работать. Верно, только напомню, что футболисты – не роботы, у них тоже бывают сбои. Очевидно, такой сбой наступил и у Смолова. Притупились ощущения от футбола, и неудивительно, если за свежими впечатлениями Федор снова обратился к ночной жизни, девушкам модельной внешности и высоким скоростям за рулем. Последнее подтверждает недавняя авария на автомобиле за 9 миллионов рублей. К счастью, никто не пострадал, не считая нескольких секций дорожного ограждения, а сам Смолов через пару минут после происшествия уже делал селфи с оказавшимся неподалеку болельщиком. Это ж надо в такой момент попросить о совместном фото. И надо же еще не отказать. А вот реплика Михаила Смолова, отца футболиста:

«Я не знаю, кто с ним в машине был. Подробностей не расспрашивал. Конечно, он под впечатлением от произошедшего. Переживает сильно. Это не первая причина для переживания у него за последние 2-3 месяца. Бывает такое, такая полоса. Не справился с давлением на чемпионате мира, и, как следствие, все остальное… Авария – это конечная точка».

Хотелось бы верить, что авария – конечная точка, но на самом деле это событие может лишь взбудоражить на время, ключевую проблему оно не решит. Смолову нужно сменить обстановку, чтобы окончательно не закиснуть в «Краснодаре». Повторюсь, уже прошедший сезон был лишним, и вдвойне досадно, что он состоялся перед чемпионатом мира, во время которого Федор своей вальяжностью и недостатком бойцовских качеств, особенно на фоне Дзюбы, вызывал раздражение уже у всей страны, а не у болельщиков отдельного клуба. Не смог переключиться в другой режим. А потом еще этот катастрофический пас на Азмуна в игре с «Рубином» и разбитый автомобиль.

Кажется, до руководства «Краснодара», наконец, дошло, что такой Смолов может стать обузой. Сообщается, что «быки» готовый расстаться с Федором за 10 миллионов евро, хотя еще недавно рассчитывали выручить 15-18 от трансфера за рубеж и порядка 25 в случае продажи кому-то из конкурентов по чемпионату России. Сейчас в приобретении Смолова заинтересован «Локомотив», который пока не готов удовлетворить финансовые требования «Краснодара», но манит форварда возможностью сыграть в Лиге чемпионов будущей осенью. По идее, трансфер должен помочь Федору снова встать на рельсы, это средство в любом случае нужно испробовать, правда, переезд в Москву несет в себе определенные риски. В столице для Смолова, человека падкого на ночную жизнь, слишком много соблазнов, и сможет ли он в такой обстановке сосредоточиться на футболе – большой вопрос. А вы как думаете?