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Чёрная полоса Смолова лечится трансфером?

03 августа 2018, 12:40

Фёдор неудачно выступил на ЧМ-18, помог Азмуну забить победный мяч в ворота «Краснодара» и разбил дорогой автомобиль. «Соккер.ру» считает, что Смолову нужен новый вызов.

Анализируя удачные или неудачные отрезки в карьере футболистов, всегда стоит помнить, что имеем дело с живыми людьми, а не с человекоподобными роботами. Футбольные матчи – это лишь вершина айсберга, нередко эта видимая часть является отражением событий в личной жизни. У футболистов тоже могут не клеиться романы, болеть родственники, возникать проблемы с бизнесом или наступать различные кризисы переоценки ценностей. Смолов однажды сумел повернуть свою карьеру в нужное русло, ради этого ему пришлось отказаться от московских тусовок и уехать сначала в Екатеринбург, а затем в Краснодар. Сконцентрировавшись на футболе, Федор доказал, чего стоит, но сейчас у него снова трудный период в карьере, предпосылки к которому, вероятно, возникли раньше, чем мы обратили на проблему пристальное внимание.

Может быть, вы удивитесь, но болельщики «Краснодара», которые посещают все или почти все домашние матчи любимой команды, недовольны Смоловым. Не из-за того, что нападающий грязно выругался в их адрес в ответ на свист и это попало в эфир. Выпад Федора – это всего лишь рикошет болельщицкого недовольства от объекта этого самого недовольства. Справедливо ли такое отношение аудитории к лучшему бомбардиру команды на протяжении трех последних сезонов? Свое мнение по этому вопросу никому навязывать не собираюсь, могу лишь заметить, что настоящие болельщики смотрят футбол не только глазами, но и сердцем. И чутко реагируют на любые проявления фальши. По словам неравнодушных к «Краснодару» людей, Смолов стал фальшивить, и первые признаки этого проявились не вчера.

Продолжаю рассказ, ссылаясь на очевидцев, все-таки по телевизору видна не вся картина боевых футбольных действий. В первых сезонах за «Краснодар» форвард рвал и метал, стремился доказать, насколько он хорош, коршуном бросался на каждый мяч и трепетно относился к своим моментам. У Федора, что называется, поперло - он забил много мячей, но чисто игровая активность в какой-то момент стала падать. Называют в основном две точки отсчета: прошлое лето и середина сезона-2017/2018. Болельщики, конечно же, в основном сходятся во мнении, что у Смолова отросла корона и именно она мешает ему показывать себя во всей красе. Теперь Федор предпочитает действовать на чистых мячах, участвует только в розыгрышах на последней четверти поля, а для всего остального в «Краснодаре» существуют солдаты. Не царское это дело заниматься еще и работой на команду.

«Синдром короны» может быть следствием звездной болезни, но по внешним проявлениям так же выглядит и потеря мотивации, а у Смолова были причины утратить страсть к выступлениям за «Краснодар» именно в последний год. Очевидно, форвард рассматривал «быков» в качестве трамплина в своей карьере, и после двух подряд побед в бомбардирском состязании РПЛ он уже готов был уйти на повышение – звали «Спартак» с «Зенитом», проявляли интерес зарубежные клубы. «Краснодар» заломил цену и оставил птичку в клетке, и если говорить с точки зрения развития карьеры Смолова, то третий сезон на юге стал 100% лишним. Федор понимал, что уже мог играть в Лиге чемпионов или зарубежном первенстве, а остался даже без Лиги Европы и с задачей не первой свежести – снова стать лучшим снайпером РПЛ.

Конечно, вы можете сказать: истинный профессионал должен был стиснуть зубы и работать. Верно, только напомню, что футболисты – не роботы, у них тоже бывают сбои. Очевидно, такой сбой наступил и у Смолова. Притупились ощущения от футбола, и неудивительно, если за свежими впечатлениями Федор снова обратился к ночной жизни, девушкам модельной внешности и высоким скоростям за рулем. Последнее подтверждает недавняя авария на автомобиле за 9 миллионов рублей. К счастью, никто не пострадал, не считая нескольких секций дорожного ограждения, а сам Смолов через пару минут после происшествия уже делал селфи с оказавшимся неподалеку болельщиком. Это ж надо в такой момент попросить о совместном фото. И надо же еще не отказать. А вот реплика Михаила Смолова, отца футболиста:

«Я не знаю, кто с ним в машине был. Подробностей не расспрашивал. Конечно, он под впечатлением от произошедшего. Переживает сильно. Это не первая причина для переживания у него за последние 2-3 месяца. Бывает такое, такая полоса. Не справился с давлением на чемпионате мира, и, как следствие, все остальное… Авария – это конечная точка».

Хотелось бы верить, что авария – конечная точка, но на самом деле это событие может лишь взбудоражить на время, ключевую проблему оно не решит. Смолову нужно сменить обстановку, чтобы окончательно не закиснуть в «Краснодаре». Повторюсь, уже прошедший сезон был лишним, и вдвойне досадно, что он состоялся перед чемпионатом мира, во время которого Федор своей вальяжностью и недостатком бойцовских качеств, особенно на фоне Дзюбы, вызывал раздражение уже у всей страны, а не у болельщиков отдельного клуба. Не смог переключиться в другой режим. А потом еще этот катастрофический пас на Азмуна в игре с «Рубином» и разбитый автомобиль.

Кажется, до руководства «Краснодара», наконец, дошло, что такой Смолов может стать обузой. Сообщается, что «быки» готовый расстаться с Федором за 10 миллионов евро, хотя еще недавно рассчитывали выручить 15-18 от трансфера за рубеж и порядка 25 в случае продажи кому-то из конкурентов по чемпионату России. Сейчас в приобретении Смолова заинтересован «Локомотив»который пока не готов удовлетворить финансовые требования «Краснодара», но манит форварда возможностью сыграть в Лиге чемпионов будущей осенью. По идее, трансфер должен помочь Федору снова встать на рельсы, это средство в любом случае нужно испробовать, правда, переезд в Москву несет в себе определенные риски. В столице для Смолова, человека падкого на ночную жизнь, слишком много соблазнов, и сможет ли он в такой обстановке сосредоточиться на футболе – большой вопрос. А вы как думаете?  

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Все комментарии
Константин О.
Константин О.
06 августа в 19:53
Возникать проблемы с бизнесом... Играть надо, а не бизнесы вести.

Представляю эту отмазку. Ребята, я плохо играл, потому что у меня проблемы с бизнесом. Его фанаты камнями забьют.
ckori
ckori
04 августа в 11:25
Дедуктор:
Смолов очень сильно переоценен. Весьма посредственный игрочишка, на самом деле. Поднялся он в Урале, где вся тархановская бригада на него играла. Потом в Краснодаре та же история. Вся команда занимается кю...ней с мячом только чтобы вывести Смолова на удар по воротам. Индивидуальная техника весьма посредственна, дриблингом практически не владеет. Скоростью тоже не силен. И ведь даже в таких условиях когда заточенная на атаку команда играет, в основном, на Смолова, забивал он весьма скромное количество мячей. Это не результаты настоящих бомбардиров. В общем, убирать надо из команды этого гламурного 58ька. Пусть идет в Локо. Там его Шпалыч пинками и матами заставит работать на команду. Другое дело, есть Фарфан, Ари, Фернандеш, Эдер. Зачем Локо эта гламурщина? Разве что,в ЦСКА Смолова приткнуть. Тамошний бригадир тоже может и пинками, и матами.
Да в Локо его не возьмут-нет денег у ЛОКо?Цены на билеты дороже аэрофлота!А денег нет!Если они Ари не оставили,а он лучше Смолова,то замашки Сёмина понятны!
ckori
ckori
04 августа в 11:17
Краснодар в этом сезоне мне думается будет бороться за то что бы остаться в ПЛ!Рубин,его надо назвать Ростов-2!Играл безобразно,но Крр ещё хуже!На ЧМ все прямые удары в ворота блокировались,а краснодарские защитники только смотрели как летит мяч!Азмун 5 минут ждал пока опустится к нему мяч на ногу-при этом не один защитник Крра не пробежал мимо и даже не поборолся-противно!У Феди полоса кризисная,ему поможет ли смена команды?Не знаю,но платить такие деньги за тёмную лошадку?Сомневаюсь что кто то решится!А потом где гарантия что он заиграет-пример тому сборная РФ,казалось рви,беги .забивай показывай себя!А Фёдор просто походил по полю !Ну а тут про ДТП ничего не скажу-кубанская милиция,это страшная организация,что от неё ждать?А на показуху они могут его сослать и в туруханский край!Печально,но факт-надо как то помочь человеку!
борька
борька
04 августа в 10:26
Федя себя исчерпал, уже не восстановится до уровня классного игрока, Осталась одна соломинка, это к Семину на поезд,
Федя, хватай мешки, вокзал отходит!
scikuni
scikuni
03 августа в 22:44
Дедуктор:
Смолов очень сильно переоценен. Весьма посредственный игрочишка, на самом деле. Поднялся он в Урале, где вся тархановская бригада на него играла. Потом в Краснодаре та же история. Вся команда занимается кю...ней с мячом только чтобы вывести Смолова на удар по воротам. Индивидуальная техника весьма посредственна, дриблингом практически не владеет. Скоростью тоже не силен. И ведь даже в таких условиях когда заточенная на атаку команда играет, в основном, на Смолова, забивал он весьма скромное количество мячей. Это не результаты настоящих бомбардиров. В общем, убирать надо из команды этого гламурного 58ька. Пусть идет в Локо. Там его Шпалыч пинками и матами заставит работать на команду. Другое дело, есть Фарфан, Ари, Фернандеш, Эдер. Зачем Локо эта гламурщина? Разве что,в ЦСКА Смолова приткнуть. Тамошний бригадир тоже может и пинками, и матами.
ну урал и краснодар разные дела, уралу приходится а обороне сидеть постоянно,а второй играет на него чисто из-за упрямой идеологии галицкого, сколько еще ждать пока он поумнеет, еще нет тренера с авторитетом который мог бы вставить смолову за такое дело, а тут еще повязку дают, но вот отдавать конкурентам тоже не дело, лучше здесь обуздать его, газпромы лукойлы еще прикупят себе за народные негров и без его.
scikuni
scikuni
03 августа в 22:43
чистякову надо сменить профессию чтобы не закис
Хаким Магамедов
Хаким Магамедов
03 августа в 21:54
не футболист-татушка ходячая
Дедуктор
Дедуктор
03 августа в 18:45
Смолов очень сильно переоценен. Весьма посредственный игрочишка, на самом деле. Поднялся он в Урале, где вся тархановская бригада на него играла. Потом в Краснодаре та же история. Вся команда занимается кю...ней с мячом только чтобы вывести Смолова на удар по воротам. Индивидуальная техника весьма посредственна, дриблингом практически не владеет. Скоростью тоже не силен. И ведь даже в таких условиях когда заточенная на атаку команда играет, в основном, на Смолова, забивал он весьма скромное количество мячей. Это не результаты настоящих бомбардиров. В общем, убирать надо из команды этого гламурного 58ька. Пусть идет в Локо. Там его Шпалыч пинками и матами заставит работать на команду. Другое дело, есть Фарфан, Ари, Фернандеш, Эдер. Зачем Локо эта гламурщина? Разве что,в ЦСКА Смолова приткнуть. Тамошний бригадир тоже может и пинками, и матами.
D.vil
D.vil
03 августа в 16:56
Вот в точку!) Женится ему пора))) И чтобы она его там строила;)
D.vil
D.vil
03 августа в 16:53
Ага, Краснодар его не отпустил!) Китайский клуб делал реальное, а не мифическое, предложение, он сам отказался) Давайте будем реалистами, топ клуб не будет брать лучшего бомбардира РПЛ в возрасте 27 лет...
Чем домашний чеммпионат мира по футболу - не вызов?!)
Я уже второй год жду, когда Смолова продадут;) Видимо не судьба(
амурец
амурец
03 августа в 15:47
трансфер в какой нибудь любительский клуб
ᅠ
03 августа в 14:56
Это не лечится.
DEXEZ
DEXEZ
03 августа в 14:51
В РПЛ ему нельзя оставаться - нет мотивации. Пусть едет в евросередняк и доказывает себе и остальным, 2-й вариант ФНЛ - но это уже похороны.
Faustello
Faustello
03 августа в 14:47
ChsZ
ChsZ
03 августа в 14:41
Yuri Krugov:
Федя ещё своё покажет
Только этого еще не хватало показывать свое.
Abruck
Abruck
03 августа в 14:40
Yuri Krugov:
Федя ещё своё покажет
Да хватит уже показывать, насмотрелись.
Yuri Krugov
Yuri Krugov
03 августа в 14:24
Федя ещё своё покажет
scikuni
scikuni
03 августа в 14:20
про солдатов это точно, федя единалит думая что для него это полигон отточки, но здесь также нужно давать результат и не 4 место далеко, все его телодвижения бьют по имиджу еще не окрепшего клуба, в спартаке его бы там быстро осадили, а здесь мол все дозволено и отчасти это сам галицкий допустил, нужно его не продавать а штрафануть для начала на сумму тачки.
blitz
blitz
03 августа в 14:20
Федору нужна перезагрузка и это лучше сделать сменой обстановки - сменить клуб.
Даниил Зашихин
Даниил Зашихин
03 августа в 14:20
Всё, пока, Смолов, надо было раньше думать
valt134
valt134
03 августа в 14:15
Федя сдал. Это-факт. На капитана Краснодара он не тянет-нет бойцовских качеств. Сбежать с места аварии-поступок мальчика. До Гранквиста ему никогда не дотянуться. Срочно менять на другого капитана команды!!!
zamsb
zamsb
03 августа в 14:13
Для начала женить его надо, что бы дурь из головы выветрить. А вообще, если в 28 лет дурь из головы не выветрилась, то уже ничего не поможет. Как футболист он "расти" больше не будет. За "бугор" в серьезную команду ехать поздно. Остается наш Российский чемпионат, но с таким отношением к футболу боюсь что и смена команды Смолову не поможет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
03 августа в 14:07
Почему, что бы исправляться и изменить свою разгульную жизнь сваливать куда то надо? Если ты мужик, а не два яйца то докажи это в Краснодаре.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
03 августа в 13:46
Да какой трамплин в 28 лет? Проснитесь. Просто прекращайте о нем писать статьи, а он через пару лет в "Левадии" окажется.
wingback
wingback
03 августа в 13:24
Кэшбэком...
Александр Уваров
Александр Уваров
03 августа в 13:13
Нагайкой (Казака) промеж ягодиц-лечить его надо!!!!
MALOVAR
MALOVAR
03 августа в 13:03
одно ясно,что с футболом человек завязал
Правдин Семён
Правдин Семён
03 августа в 12:58
Для тусовок и в Краснодаре куча мест.Да и в Москву летать недолго. Всё зависит только от Феди.
yasukuni
yasukuni
03 августа в 12:46
Бессмысленно, это, как говорят наши злейшие друзья, хромая утка, которая уже ни на что не способна. Разве что бабло рубить.
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