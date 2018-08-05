Карреру ругают зря. «Спартак» дождется голов

вчера, 13:30

Без помощи соперников «красно-белые» пока не забивали, но «Соккер.ру» рекомендует не делать скоропалительных выводов – команда лишь входит в сезон.

Критики Промеса спешат с выводами

Фанаты «Спартака» эмоциональные, обожают находить жертву, которая «не соответствует высоким идеалам». Ребров, Глушаков, Комбаров, Кутепов или Боккетти знают, как это бывает. Теперь очередь Промеса. И Карреры, ведь Массимо некоторые люди обвиняют в потере трофеев – словно сам не реализовал созданные весной моменты. А Квинси достается, когда есть активность, но нет голов и точных передач.

В принципе, отчасти голландца критикуют верно. Но скорее путают сезоны. Весной атакующий хавбек думал, что летом заберут в топ-5, поэтому немного потерял мотивацию. Сейчас, если «Рома» не сжалится и Мончи не настоит на подписании именно Квинси после срыва трансфера Малкома, покупателей может не найтись. Разве что Перишич окажется в «Баварии», и тогда Спаллетти придет за Промесом.

В любом случае, сейчас лидер «Спартака» не знает, где продолжит карьеру. Играет за команду и за себя – рекламирует форму. Промес отдал 7 передач под удары в РПЛ , отдельные пасы были шикарными. Вина адресатов, что не случились голы. Голландец дважды играл на левом фланге, где ему удобнее смещаться в центр для удара правой ногой, но неудобно навешивать мячи. Собрал 6 ударов за два матча, хотя в прошлом сезоне он бил по воротам чаще.

И по движению, и по взаимодействиям с Комбаровым и Глушаковым на левом фланге против «Локомотива» Промес выделялся сильнее, чем против «Оренбурга». Игнатьеву досталось сильнее, чем Сутормину. Голландец набирает, а не забивает не по своей вине. Вингер сам искал позиции, еще и о напарниках не забывал. На чистые голы его не выводили, за два матча набрал 0.72 xG, даже один мяч не наколдовал. Голландец старается.

Команда не ставит на качество атак

«Спартак» немного спешит. После двух туров у «Урала» и «Спартака» одинаковое количество явных моментов, насобирали по 2.33 xG. Но этот показатель для оценки команд на длительной дистанции. Хоть и намекает на ошибки, допущенные футболистами Карреры против «Оренбурга» и «Локомотива». Если бы сработали верно, то могли превратить 34 удара (без учета голевого от Жиго) в парочку мячей, как это сделал «Зенит» - единственный, кто доминировал чуть заметнее, чем «Спартак» и «Урал».

Но здесь нет повода критиковать Карреру. Во-первых, если бы Зе Луиш забил «Оренбургу», удачнее приняв мяч – счет 2:0 назвали бы убедительной победой, хотя в том поединке и третий гол могли придумать. Вчера Гильерме потащил удар Луиса Адриано, а Глушаков до этого пробил прямо в голкипера из шикарной позиции. Даже у Зобнина в новом сезоне 8 ударов. Лупил часто, но попал всего дважды.

Вот и получается, что Каррера плохой и ошибается ровно до дня, когда у «Спартака» «залетит». Но где тогда логика в оценках? Проблема в действиях исполнителей у чужих ворот, а не в том, как Массимо разработал позиционные атаки, контратаки или стандарты. В принципе, не работает в атаке только последний пас из зоны классической «десятки», а также правый фланг Ещенко. Все остальные фазы проработаны тренером, но игроки мажут.

Еременко и Ханни – секретное оружие

Романа прочно связали святыми узами шуток. Но Еременко был лучшим в РФПЛ в свое время и долго готовился к возвращению. Судя по видео в Инстаграме его матери, финский полузащитник в отличной физической форме. Еременко отдохнул и, если «Спартак» заключит с ним сделку, поможет московской команде. Конечно, будут разговоры об «армейском» прошлом, но ведь тонкий игрок команде Карреры остро необходим. Прут, как танки, но броня соперников крепче.

А Фернандо сейчас надо успевать делать три вещи одновременно. Бразильцу нужно начинать атаки – это если его не закрывают персонально от Боккетти и Жиго. Также важно помнить о защитных функциях, но при этом развивать атаки правильными передачами. Фернандо сейчас физически в хорошей форме, да и пасы точные (88.5 %), но даже он не может играть за всех. Поэтому и возникают разговоры о Ханни и Еременко. Они способны разнообразить подход.

Пока «красно-белые» как Комбаров – вешаем, бьем, простреливаем, а там как повезет. В моменте с голом Жиго подфартило четырежды подряд. Дмитрий неожиданно точно пробил, Фролов отбил мяч на Глушакова, Денис чудом отправил его в нужном направлении, а дальше вратарь опустил мяч точно на ногу защитнику Жиго. На такие цепочки случайностей нельзя полагаться, поэтому нужны Еременко и Ханни, принципиально отличающиеся от Глушакова и Зобнина по стилю. Работают тоньше и видят моменты иначе. Этой команде не хватает классической спартаковской интеллектуальности.

Стартовый состав не собран до конца

Ташаев в «Динамо» играл лучше. Это значит, что новичок команды пока не адаптировался в «Спартаке», ему не доверяют, редко обводит соперников, через него не играют. Добавляем не самый активный старт сезона от немолодого Ещенко – получаем выпадение целого фланга. Если бы у начальников Карреры хватало таланта, давно привезли бы нового правого защитника уровня Фернандеса.

А вот справа в атаке муки выбора. Ломовицкий, Самедов, Ташаев и Промес могут там сыграть. И это если не учитывать эксперименты, вроде Ханни или Луиса Адриано правее в атаке. Или же Попова в роли инсайда. Всего одна позиция, но сразу семь вариантов! У «Спартака» пока нет основного состава, он формируется. Есть базис, есть мнение Карреры, что нужно работать по схеме «4-3-3», но не только о Джикии не стоит забывать.

Например, где место Зобнина? От варианта в атаке, где Роман немного предсказуем, хотя играл слева, когда Промес работал правее, до одной линии с Фернандо, если вместо Глушакова с первых минут ставить Ханни. Такой вариант тоже есть, если хватит детей лимита. Поэтому после двух матчей ругать Карреру, когда он не смог перепробовать все варианты и найти оптимальный, рано. На сборах порой получается угадать, но это редкость.

Чаще основу формирует сезон. Особенно если в заявке «перебор», если верить Федуну. Вратарь, напарник Жиго – есть Кутепов и Джикия, правый защитник, третий центральный к Зобнину и Фернандо, главный форвард – конкурентов двое, а также один из вингеров, сразу 6 из 11 позиций могут найти других хозяев. И это еще без учета ухода Промеса. Продажа Квинси заставит искать формального лидера атак, а на основу будут претендовать абсолютно все.

Квинси Промес: «Спартак» или мечта?

Первопричина промахов – политика клуба

Давайте у вас в основе будут средние игроки, вы будете играть против тех, кто ставит «автобусы», но при этом забьете 100 голов в 30 турах. Примерно так выглядят требования некоторых критиков к Каррере. Если искать первопричину, почему у «Спартака» столько моментов, но нет голов, то скорее не Карреру надо спрашивать, а Родионова и людей из совета директоров. Массимо резко отвечает на вопросы о трансферах, поскольку явно обозначил – ему править в этой области не дают.

Получается, фанаты «Спартака» требуют реализации, а тренер не может ставить на тех, кого хочет видеть. Просят Луана – привозят Рошу, просят сильного правого защитника – Ещенко в основе, хотя по интенсивности уступает даже Комбарову. Сам факт, что в основе «Спартака» столько лет игрок уровня Дмитрия, о многом говорит. Только в составе настолько доминирующей команды может скрываться за количеством навесов и прострелов средний класс футболиста.

Вот вам и глобальный ответ. Каррера ради чемпионства заставил Глушакова и компанию прыгнуть выше головы. А с «Ливерпулем» и «Тосно» они были уже в своей тарелке. А что будет, если и за Промесом придут в августе? Разве «Спартак» готов к потере Квинси? Разве у команды есть четкий план, как заменить Попова игроком более стабильным? Что делать с Рошей? Хватает ли двух Луисов для длинного сезона на острие? Вопросов много, но класс исполнителей прямо влияет на реализацию.

На месте Глушакова вчера многие бы забили. Но Денис – капитан «Спартака», а лучшего капитана у клуба для болельщиков не нашлось. Ханни не выходит на поле – возможно, не готов, а Еременко сможет появиться лишь осенью. Ташаев не заиграл, Ломовицкий - это не новый Калиниченко, и даже у тех, кто обладает ударом – вроде Зобнина, Фернандо или Промеса, выстрелы не получаются точными. «Спартак» входит в сезон настырно, но если вам не нравится, что полтора года после титула команда не может реализовать моменты, то спрашивайте у совета директоров, где усиление.

Каррера мячи вместо футболистов не забьет

Почему после титула не перевели команду в разряд однозначных фаворитов с помощью точечных трансферов? Где в компании новичков Роши, Ханни и Ташаева человек, который всегда создает по 20-30 голов за сезон? Каррера и так держит небезгрешный «Спартак» в двойке главных фаворитов РПЛ . Теперь важно дождаться второго сентября и матча в Санкт-Петербурге. Если до того времени москвичи поймают волну реализации – подходов полно, а некоторые очень правильные тактически, оценка работы Карреры изменится.

Слишком мало матчей, слишком мало пространства дают закрытые соперники для заявлений, что «Спартак» все делает неправильно и виноват в этом тренер или Промес. Даже Зе Луиш не виноват, поскольку в основе скорее должен быть Луис Адриано. А бразилец набирает форм, поэтому не готов играть полные матчи. По Ханни причина может быть такой же, «Спартак» часто атакует и это уже – заявка на успех.