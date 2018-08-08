А ты точно «Реал»? Знакомимся с «Королевским клубом» заново

08 августа 2018, 14:00

Прошедшей ночью «Мадрид» провел последний матч в рамках МКЧ. Следующая остановка – Суперкубок УЕФА. «Соккер.ру» о том, что нового в «Реале».

Тренеры

Минус Зидан. Главное изменение, которое произошло с «Реалом» в межсезонье – рокировка на тренерском мостике. Зинедин Зидан, выигравший со «сливочными» три подряд Лиги чемпионов (невероятный результат!) оставил свой пост. Случился ли этот уход по инициативе Зизу, либо он связан разногласиями с Флорентино Пересом в сфере трансферной политики клуба? Думаю, француз ушел в идеальный момент. Какая может быть еще цель после стольких лет на вершине? Выиграть требл или межгалактический чемпионат? Помимо прочего, футбол – это еще и удача, которая действительно сопутствовала «Реалу» при Зидане, которой Зинедин заботливо дал отдых.

Плюс Лопетеги. Приход нового тренера в «Реал» ознаменовался скандалом. Лопетеги подписал контракт с «Реалом», будучи в отношениях с Федерацией футбола Испании. Хулен должен был руководить «Красной Фурией» на чемпионате мира, однако молодой и горячий президент испанского футбола Луис Рубиалес воспринял уход тренера в «Реал» как оскорбление, поэтому отстранил его от работы со сборной на мундиале. Лопетеги когда-то был запасным вратарем «Мадрида», даже выигрывал с ним трофеи, впрочем, то же самое он делал с «Барселоной». А вот как тренер Хулен не может похвастаться трофеями во взрослом футболе. Выигрывал крупные турниры у руля юношеской и молодежной сборных Испании, но, по большому счету, в «Реал» пришел тренер-бестрофейник, чья работа на клубном уровне ограничивается непродолжительными периодами в «Райо Вальекано» и «Порту». В обоих случаях результаты были неудовлетворительными.

Состав

Минус Криштиану Роналду. «Реал» покинул супербомбардир и обладатель пяти «Золотых мячей». Криштиану теперь в «Ювентусе», а атака «Мадрида» никогда не будет прежней.

Плюс Винисиус, Одриосола и Лунин. Настало время переезжать в Мадрид таланту из Бразилии, которого подписали загодя, Одриосола – это конкурент для Даниэля Карвахаля на правом фланге обороны, а украинский голкипер Лунин постарается закрепиться во вратарской бригаде, которая пока не приобрела законченный вид. В любом случае, среди состоявшихся приобретений нет ни одного строго в основу.

Родриго на будущее. «Мадрид» взял моду подписывать бразильских юниоров за большие деньги. По Винисиусу Джуниору договорились, когда парню было 16 лет (сейчас – 18), вывалили за него «Фламенго» 45 миллионов евро. Аналогичную сумму получит «Сантос» за 17-летнего вингера Родриго, чей переезд на «Сантьяго Бернабеу» намечен на следующее лето. «Реал» хочет собрать пасьянс из талантливых бразильцев в атаке?

Уйдёт ли Модрич? Прощание с Роналду можно объяснить рядом причин, но если «Реал» потеряет Луку, то это будет настоящей катастрофой. Системообразующий футболист из центра поля может перейти в «Интер», который предлагает соблазнительный для хорвата спортивный проект, расписывая его карьеру до самого конца. Согласно плану, Модрич должен провести четыре года в «Интере» (40-миллионный контракт + 1.5 миллиона евро бонусами каждый год), а потом еще два года «на пенсии» в китайском клубе «Цзянсу Сунин» (+20 миллионов евро). Оба клуба принадлежат китайскому ритейлеру Suning, поэтому предложение настолько обстоятельное. В «Реале» у Луки и близко не такие финансовые перспективы. Через месяц обладатель «Золотого мяча» чемпионата мира отметит 33-й день рождения, титулов он выиграл до отвала, так что потеря еще одного лидера до конца трансферного окна возможна.

Футболист за 750 млн. евро. Модрич уходит из «Реала»

Придёт ли Куртуа? Пока самый громкий слух «на вход» связан с именем лучшего вратаря чемпионата мира, который устраивает забастовки в «Челси», чтобы приблизить свой переход в «Реал». Частью сделки по Куртуа должен стать Ковачич, но ему-то как раз логично подождать разрешения ситуации с соотечественником Модричем, остаться в команде в случае ухода Луки, ведь проблема Матео в недостатке игровой практики.

Готовит ли Перес супертрансфер? Если дон Флорентино и делает это, то «под покровом ночи», потому что даже слухи не просачиваются в информационное пространство. На самом деле, будет удивительно, если «Реал», продав Роналду, не пригласит звезду в атаку. Причем логично приобрести именно центрфорварда или живучий Бензема продолжит выходить в стартовом составе?

Игра

«Реал» станет еще сильнее, чем был. Я восхищен командой, которая находится в моих руках, но мы обязаны перестроить команду после ухода Криштиану Роналду. Однако в моем распоряжении такие великолепные футболисты, как Бэйл, Бензема и Иско, а с ними будет гораздо проще добиваться успехов.

Это слова Лопетеги, который ни словом, ни намеком не выражает заинтересованности в трансферах. Хулен по умолчанию готов работать с той командой, которая сейчас в его распоряжении, а если Перес подкинет футболиста или футболистов экстра-класса, то тренер примет подарки с благодарностью. Одной из задач Лопетеги станет интеграция в игру молодых игроков, которые имели причины для недовольства при Зидане. Это касается даже Иско, который играл от случая к случаю, а под руководством Хулена в сборной блистал. Высокого мнения новый тренер о Дани Себальосе и Марко Асенсио, новичок Винисиус тоже не должен закиснуть.

Схема. Традиционная атакующая схема по нынешним временам – 4-3-3, именно она станет базовой в «Реале», хотя Лопетеги может корректировать работу центра поля, по-разному располагая треугольник полузащитников, а также влиять на атаку, выпуская футболистов с разными качествами.

Стиль. «Реал» Зидана вобрал в себя лучшее от итальянского и испанского футбола, он был прагматичен и техничен одновременно, команда четко выдерживала взятую линию в больших матчах, но при снижении концентрации позволяла соперникам вольности. С приходом Лопетеги «Реал» увеличит «испанскую составляющую» в своей игре, то есть поползут вверху показатели владения мячом, по идее, «сливочные» должны прибавить в позиционных атаках количественно и качественно.

На своих местах. Если придет Куртуа, то он станет первым номером, а Навас, скорее всего, покинет «Реал» - нет смысла трехкратному победителю Лиги чемпионов смотреть кому-то в спину. В обороне четверка без изменений (Карвахаль – Варан – Рамос – Марсело), в средней линии в случае ухода Модрича сложится трио Каземиро – Кроос – Иско, а в атаке пока нет альтернативы Бензема и Бэйлу, в то время как за третью позицию будут биться Асенсио и Винисиус.