Смолов в «Локомотиве». Уверенность и сомнения

вчера, 16:00

«Локомотив» классно усилился в летнее окно, а вишенкой на торте стало приобретение Федора Смолова. «Соккер.ру» - о перспективах форварда в стане чемпионов России.

Почему «Краснодар» отпустил Фёдора?

Первый вопрос, который возникает после такой сделки: почему «Краснодар» пошел на это? Вряд ли «быки» получили предложение, от которого не могли отказаться, наверняка прошлым летом за Смолова давали куда больше денег, но тогда «Краснодар» оставался непоколебим. Неудачный чемпионат мира изменил «вес» Федора, к тому же, стали проступать проблемы с мотивацией и, возможно, с дисциплиной. История с автомобильной аварией и бегство с места происшествия – в копилку. В общем, отпуская Смолова сейчас, «Краснодар» стремится минимизировать потери. Вероятно, в клубе поняли, что пережали ситуацию, и ни во что хорошее дальнейшее сотрудничество не выльется.

На самом деле, идеальным моментом для перехода было уже прошлое лето, когда «быки» не отдали форварда «Спартаку» и «Зениту», сейчас пришлось уступить «Локо», чтобы не остаться с обузой в составе. Еще один момент – финансовый. Около недели назад стало известно, что «Краснодар» лишился шести «продуктовых» спонсоров из числа поставщиков «Магнита» после продажи Сергеем Галицким акций этой компании. Наверняка это стало ударом по клубу, по крайней мере, с точки зрения соблюдения правил финансового фэйр-плей. Продажа ценного актива в такой ситуации – логичное решение.

Чем Смолов привлёк «Локомотив»?

Очевидно, своими бомбардирскими талантами. У «Локомотива» существует жуткая проблема в нападении: один забитый мяч в последних восьми встречах. Илья Геркус на днях заявил, что команде нужен нападающий с чутьем киллера, это произошло уже на фоне слухов, которые связывали с «Локомотивом» форвардов разных мастей, национальностей и пошибов. Думаю, в лице Смолова железнодорожники получили идеального нападающего, по логике вещей, Федор должен был находиться в топе списка претендентов. Во-первых, россиянин – отличная новость с точки зрения лимита. Во-вторых, не просто адаптированный к РПЛ нападающий, а лучший бомбардир двух из трех последних сезонов, в еще одной кампании финишировавший на второй строчке в списке снайперов. Логику поведения железнодорожников не приходится усложнять, все предельно просто и закономерно: чемпионам России нужен результативный форвард – Федор Смолов соответствует этому критерию – он доступен для покупки - «Локо» его подписывает. «Локомотив» - клуб простой: видит Смолова – покупает Смолова.

Чем «Локомотив» привлёк Смолова?

Федор закис в «Краснодаре», прошлый сезон оказался лишним, тем более «быки» даже не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы. Возможно, Смолов закис и в Краснодаре без кавычек, соскучился по Москве, ведь он неоднократно, выступая за команду из столицы Кубани, подчеркивал, что живет в столице. Возвращение в Москву – это точно один из важных факторов для футболиста. Еще одной мощной причиной принять предложение «Локомотива» стало гарантированное участие в матчах Лиги чемпионов, а ведь престижнейший турнир Старого Света до сих пор обходил Смолова стороной. Кроме того, в «Локо» Федору гарантировано место в стартовом составе, причем на излюбленной позиции.

Год назад «Спартак» и «Зенит» такого пообещать наверняка не могли, а у железнодорожников просто некому вколачивать гвозди в чужие ворота. Эдер – форвард опорного типа, иногда ему даются важные голы, но на дистанции с ним кашу не сваришь. Фарфана можно использовать с не меньшей эффективностью и на другой позиции, а вот Смолов – то, что нужно для острия атаки. И такого парня у «Локомотива» сейчас нет. Вернее, не было до перехода Федора. Понимаем, что нападающий оказался не в лучшем психологическом состоянии после чемпионата мира, а смена обстановки напрашивалась. Здесь уже речь не о конкретном «Локомотиве», а в принципе о необходимости покинуть «Краснодар», железнодорожники вовремя подсуетились с конкретным предложением и этим тоже привлекли Смолова.

Чёрная полоса Смолова лечится трансфером?

Уверенность

Маячащая на горизонте Лига чемпионов должна приободрить Смолова, как и возвращение в любимый город. Класс форварда по меркам РПЛ очень высок, даже не в оптимальном состоянии в обоих матчах нового сезона в составе «Краснодара» Федор отметился результативными действиями: гол и «ассист». Да, между делом еще и сопернику Азмуну помог отличиться, но это как раз из-за того, что в голове было слишком много мыслей. Сейчас Смолов должен успокоиться и концентрироваться на каждой следующей игре в составе «Локомотива». Безусловно, ему придется перестраиваться стилистически по сравнению с «Краснодаром», вьющим у чужих ворот кружева, но у Смолова есть чувство момента, качественный удар, навыки работы последним героем в штрафной площади, так что остроты атакам железнодорожников он точно добавит. А как использовать его с максимальной эффективностью – это уже вопрос к Юрию Семину.

Сомнения

Но червячок сомнений остается всегда, и в случае Смолова связан он не только с игрой в футбол. Во-первых, Федор должен снова доказывать, не свернул ли он с ровной дорожки профессионально относящего к своей работе футболиста на извилистую тропу ночного тусовщика. Хочется верить, что рефлексия после чемпионата мира ограничится разбитым автомобилем в Краснодаре, однако переезд в Москву – город соблазнов, обещает много веселья за пределами футбольных полей. Второе сомнение связано исключительно со стилем Смолова. Речь о нападающем, который зачастую работает на чистых мячах, ждет, когда ему поднесут на блюдечке, а в «Локомотиве» Семина так никогда не было принято. Юрий Павлович больше всего не любит в футболистах вальяжность, а Федор часто именно такой. Любопытно, найдет ли опытнейший тренер подход к форварду, чья карьера, по сути, нуждается в перезагрузке.