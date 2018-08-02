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Тот самый Абель. В ЦСКА появился ловкий форвард

02 августа 2018, 13:15

ЦСКА все-таки подписал контракт с Эрнандесом, уругваец собирается защищать армейские цвета, как минимум, в следующих трех сезонах. «Соккер.ру» - о новичке ЦСКА и РПЛ.

Анкета

Полное имя: Абель Матиас Эрнандес Платеро.
Гражданство: Уругвай.
Возраст: 27 лет (8 августа 1990).
Антропометрия: 185 сантиметров, 73 килограмма.
Предыдущие клубы: «Сентраль Эспаньол», «Пеньяроль», «Палермо», «Халл Сити».
Позиция: центральный нападающий.

Статистика

Клубная карьера: 271 матч, 87 голов.
В сборной Уругвая: 27 матчей, 11 голов.

Сезон-2017/2018 в «Халл Сити»

Матчей: 10; голов: 8.

Переход в ЦСКА

Армейцы заинтересовались Эрнандесом еще весной, когда стало ясно, что истекающий контракт форварда с «Халл Сити» продлен не будет, а Абель по окончании сезона станет свободным агентом. В середине мая выступил представитель уругвайца: «ЦСКА действительно сделал нам предложение, но оно не устраивает нас с финансовой точки зрения. Если российский клуб готов предложить что-то большее, то у него появятся шансы заполучить Эрнандеса в свои ряды. Диалог продолжается. ЦСКА – единственный клуб, у которого есть предметный интерес к Абелю». 

Причина, по которой вокруг квалифицированного нападающего в статусе свободного агента не возникло ажиотажа, на поверхности. Травмы. Большую часть предыдущего сезона в «Халл Сити» Абель пропустил из-за разрыва ахиллова сухожилия, а своим выходом из строя серьезно подставил Леонида Слуцкого, которому определенно не хватило голов Эрнандеса, чтобы задержаться в Англии на более длительный срок. И это не первая серьезная травма уругвайца после переезда в Европу: в сезоне 2012/2013, когда он выступал за «Палермо», он рвал крестообразные связки.

Умение Абеля забивать голы привлекало ЦСКА, а его подверженность травмам отпугивала, именно поэтому переговоры длились так долго. В начале июля Пабло Бентакур, представляющий интересы Эрнандеса, сообщил о наличии договоренности с армейцами по трехлетнему контракту, но до официального оглашения прошел еще месяц. Неделю назад уругваец прилетел в Москву, где ему предстояло пройти медицинские тесты, с которыми он не справился сходу. Были выявлены хронические проблемы с ахилловым сухожилием и коленом, потребовались дополнительные обследования, которые тоже не показали ничего хорошего. ЦСКА уже собирался отказаться от подписания Эрнандеса, но спустя пару дней Абель все-таки стал игроком ЦСКА

Что происходило в эти дни? Насколько понимаю из логики вещей, армейцы поставили ультиматум: либо разворачиваемся и уходим, ищите своему искалеченному подопечному другой клуб, либо включаем в контракт пункт о возможности досрочного расторжения контракта клубом без компенсации в одностороннем порядке в случае получения игроком тяжелой травмы. ЦСКА подстраховался, а Эрнандесу и его агенту было нечем крыть: попробуй с таким здоровьем найти клуб, который даст трехлетний контракт, подписной бонус и достойную зарплату. Пусть даже и с жестким условием. 

По неофициальным данным, зарплата уругвайца составит 1.8 миллиона евро в год, а еще армейцы раскошелились на подписной бонус в размере 4.5 млн. В принципе, если раскидать эту сумму на круг, то выйдет 3.3 миллиона евро за сезон – адекватная плата за услуги форварда такого класса. Если он будет здоров, а если не будет, у ЦСКА есть возможность разорвать контракт. Роман Бабаев уверяет, что у Эрнандеса были более выгодные в финансовом плане предложения, но он выбрал ЦСКА чуть ли не сердцем. Думаю, генеральный директор армейцев лукавит. Предложения-то, может, и были. Допускаю, что более выгодные. Но все они виртуальные, «на бумаге», до прохождения футболистом медицинских обследований, которые Абель просто завалил бы в других клубах. В ЦСКА точно знали о хронических проблемах уругвайца от Слуцкого и Яровинского, но все равно были готовы к диалогу и поиску компромиссов.   

Стиль игры

Если бы не травмы, которые преследуют Эрнандеса с юности, форвард по прозвищу «Жемчужина» мог бы достичь высот своих соотечественников - Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Талантом он наделен огромным, а по меркам РПЛ это вообще нападающий экстра-класса. Абель – левша, хорошо видит поле, он здорово может разогнать атаку на дриблинге или разрезающим пасом, по-футбольному умен, пять лет в чемпионате Италии не прошли даром. А в Чемпионшипе, выступая за «Халл Сити», уругваец серьезно прибавил в игре «на пятачке», откуда забил много голов, действуя на опережении, реагируя на отскоки и рикошеты. Голевое чутье не затаскал по лазаретам, чувство гола у этого нападающего выдающееся. Именно в роли лиса у ворот или стервятника Эрнандес наиболее опасен, именно в этой роли он нужен ЦСКА – чтобы забивать голы. 

Насколько всё плохо со здоровьем новичка ЦСКА?

Наверняка знает только сам Эрнандес, а также люди, с которыми он будет работать в своем новом клубе. Очевидно, все не слишком хорошо, проблемы хронические, есть большой риск новых травм. Если взглянуть только на список повреждений, ставших достоянием общественности, то там полный набор: Абель пережил операции на разорванном ахилловом сухожилии и крестообразных связках, а пару сезонов назад у него были серьезные проблемы с аддукторами – приводящими мышцами. В этом и заключается вся загвоздка. Если Эрнандес будет чувствовать себя хорошо и сможет регулярно играть, то станет для ЦСКА серьезным усилением за «копейки». 

Или не станет, если начнет тягаться с Аланом Дзагоевым в «хрустальности». В этом трансфере много «но» и «если», армейцы долго их взвешивали, но все-таки сделали выбор в пользу Абеля, ввернув в договор несколько важных условий. Нужно четко понимать обстоятельства: не будь у форварда, обладающего таким высоким мастерством, хронических проблем со здоровьем, он стоил бы несколько десятков миллионов, поэтому никакого ЦСКА в его поле зрения просто не возникло бы. Армейцы подписали сильного игрока с изъянами, но точно такой же Абель без этих изъянов оказался бы просто не по зубам ЦСКА

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Все комментарии
kamelot
kamelot
09 августа в 10:24
На фото рядом с ним, баба евоная.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
08 августа в 19:58
В конце 70-х там, где я работал, подрабатывали студенты-кубинцы. Изредка я с ними общался, выпивал. Классные ребята, большинство из них были мулатами. Думаю никто из тех, кто с ними общался никогда не станет ухать и кидаться бананами. Кстати пили они не хуже русских.
ошалевший
ошалевший
06 августа в 21:16
Serg_Diamond:
Если не заиграет, Гинер продаст его по частям
на весь больной,даже на органы не уйдёт
ckori
ckori
05 августа в 21:20
AntiherQ1488:
Легенды, никто не заиграл)) Гинер впарил - не заиграл никто.
Да при СССР шоколадных и белых из-за кордона не брали согласно ленинской теории!Весь балаган начался с уходом советской власти,похоронили ея и началось!
ckori
ckori
05 августа в 21:17
ОлегаТэ:
Короткая память у вас, братцы-"пупсики". Когда история с "зулусами" началась и кто её начал? Правильно, ваша братва начала в грудь себя копытцами бить, мол "народные и самые белые!!!", тыкая ЦСКА Вагнером, Жо, Одиа и др. А потом, когда заслуженный откат начали получать, темнокожих игроков набирая, абыдились? Причём, вы-то на полном серьёзе нас троллии, в то время как наши с иронией, что называется "вашим же салом по мусалам"... Так что не вам уж в "позицию" становиться...😉
Да ещё забыл бразилец у них был,который всю погоду им делал а потом долго болел?!
ckori
ckori
05 августа в 21:15
Petr Makovenko:
хочу ....хочу... Аж не могу!!!!!!
Ну это всё впереди,а пока пусть привыкает!
ckori
ckori
05 августа в 21:14
видел его сегодня в действии-хороший игрок,обживётся привыкнет к конюшне и будет играть!Успехов!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
05 августа в 18:51
ОлегаТэ:
По-любому, выгоднейшее для ЦСКА соглашение. Заиграет в клубе без травм - блеск!!! Будет травмироваться - будем посмотреть как играть будет: Сейду Думбия половину своего сезона в ЦСКА в лазарете провёл, а по итогу лучшим бомбардиром стал, "перестреляв" Халка, и помог "конармии" с очередным "золотом". В любом случае - Успехов Абелю с ЦСКА и, разумеется, Здоровья!!! З.Ы. Прикольно тут "пупсики" резвятся, аж радостно за них. Посмотрим, как они веселиться будут, когда КБ мячики от Эрнандеса из сетки вытаскивать будут...😉😉😉
хочу ....хочу... Аж не могу!!!!!!
Баба Яга против
Баба Яга против
04 августа в 05:02
Подстригите бабая
ОлегаТэ
ОлегаТэ
03 августа в 15:10
Андрей Вышнеградский:
Двойные стандарты - они такие) Особенно для болельщиков ЦСКА. Они же белые пушистые. А все остальные - так себе людишки, раз болеют за Спартак.
Короткая память у вас, братцы-"пупсики". Когда история с "зулусами" началась и кто её начал? Правильно, ваша братва начала в грудь себя копытцами бить, мол "народные и самые белые!!!", тыкая ЦСКА Вагнером, Жо, Одиа и др.
А потом, когда заслуженный откат начали получать, темнокожих игроков набирая, абыдились?
Причём, вы-то на полном серьёзе нас троллии, в то время как наши с иронией, что называется "вашим же салом по мусалам"...
Так что не вам уж в "позицию" становиться...😉
ОлегаТэ
ОлегаТэ
03 августа в 14:44
По-любому, выгоднейшее для ЦСКА соглашение. Заиграет в клубе без травм - блеск!!! Будет травмироваться - будем посмотреть как играть будет:
Сейду Думбия половину своего сезона в ЦСКА в лазарете провёл, а по итогу лучшим бомбардиром стал, "перестреляв" Халка, и помог "конармии" с очередным "золотом".
В любом случае - Успехов Абелю с ЦСКА и, разумеется, Здоровья!!!
З.Ы. Прикольно тут "пупсики" резвятся, аж радостно за них. Посмотрим, как они веселиться будут, когда КБ мячики от Эрнандеса из сетки вытаскивать будут...😉😉😉
KUDE9IR
KUDE9IR
03 августа в 03:31
С осетином вместе весь сезон отдыхать будут от трудов праведных)
Шишанутый
Шишанутый
03 августа в 01:52
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    02 августа в 21:35
    Если не заиграет, Гинер продаст его по частям
    Фата лист
    Фата лист
    02 августа в 20:40
    Топ усиление! Теперь нужно замену Витиньо найти, оттянутый форвард в пару к Эрнандесу, жаль Панченко продали, отлично бы подошел!
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    02 августа в 17:42
    The Dark Knight:
    Да прям, в ЦСКА времён СССР футболистов негроидной расы не было, как и мулатов. А победы и достойная игра была и тогда. Да и взять хотя бы поколении 2000-ых, Акинфеев, Василий и Алексей Березуцкие, Игнашевич, Семак, Жирков, Алдонин, Гусев, Красич, Рахимич, - белые европеоиды. А чернокожие легионеры были, но никогда абсолютного преобладания их в составе не было, к тому же, в отличии от других клубов, в ЦСКА всегда было действительно много выдающихся легионеров - Карвальо, Рахимич, Шемберас, Олич, Красич, Жо, Дуду, Вагнер Лав, Думбия, Муса, Тошич, Вернблум, Фернандес. И даже среди них европеоидов как минимум половина, это ещё не считая россиян - легенд ЦСКА последних 20 лет.
    Легенды, никто не заиграл)) Гинер впарил - не заиграл никто.
    The Dark Knight
    The Dark Knight
    02 августа в 17:40
    AntiherQ1488:
    Сколько про нас шутили?) Годами! Притом, что все величие цска - сплошные негры.
    Да прям, в ЦСКА времён СССР футболистов негроидной расы не было, как и мулатов. А победы и достойная игра была и тогда. Да и взять хотя бы поколении 2000-ых, Акинфеев, Василий и Алексей Березуцкие, Игнашевич, Семак, Жирков, Алдонин, Гусев, Красич, Рахимич, - белые европеоиды. А чернокожие легионеры были, но никогда абсолютного преобладания их в составе не было, к тому же, в отличии от других клубов, в ЦСКА всегда было действительно много выдающихся легионеров - Карвальо, Рахимич, Шемберас, Олич, Красич, Жо, Дуду, Вагнер Лав, Думбия, Муса, Тошич, Вернблум, Фернандес. И даже среди них европеоидов как минимум половина, это ещё не считая россиян - легенд ЦСКА последних 20 лет.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    02 августа в 17:31
    The Dark Knight:
    Не только, в этой теме уже "пошутил" про негров спартаковский фанат.
    Сколько про нас шутили?) Годами! Притом, что все величие цска - сплошные негры.
    The Dark Knight
    The Dark Knight
    02 августа в 17:28
    AntiherQ1488:
    Но работает же, и причем в одну.
    Не только, в этой теме уже "пошутил" про негров спартаковский фанат.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    02 августа в 17:25
    The Dark Knight:
    Лучше бы это ни в какую сторону не работало...
    Но работает же, и причем в одну.
    The Dark Knight
    The Dark Knight
    02 августа в 17:23
    AntiherQ1488:
    Где крики про зулусов?) Или это только в сторону Спартака работает?
    Лучше бы это ни в какую сторону не работало...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    02 августа в 16:40
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
    02 августа в 15:53
    Наверняка в клубе ВСЁ проришали и выбрали идеальный вариант. Ну ,или почти идеальный! Цена и качества,необходимость в Игроке, Учет всех рисков....
    Ну , удачи нам всем ! А Абелю здоровья!
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    02 августа в 15:47
    Литейный 4:
    Спартак перекрасился. Теперь это команда толерантных партнеров. Гыгыгы
    Поясни?
    Литейный 4
    Литейный 4
    02 августа в 15:37
    AntiherQ1488:
    Где крики про зулусов?) Или это только в сторону Спартака работает?
    Спартак перекрасился. Теперь это команда толерантных партнеров. Гыгыгы
    FILL3286
    FILL3286
    02 августа в 15:27
    Даешь негр 30 мячей за сезон? аааа1 Кричу)))
    Верг
    Верг
    02 августа в 15:25
    10 матчей всего отыграл в прошлом сезоне!
    spartach n1
    spartach n1
    02 августа в 15:21
    А что на фото Леонтьев делает,тоже за цска ?
    FILL3286
    FILL3286
    02 августа в 15:10
    Кобылятник еще тот!!
    orbit22rus
    orbit22rus
    02 августа в 14:41
    Даже удалили сверхбезграмотный комментарий, ахах!
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