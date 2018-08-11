«Манчестер Юнайтед»: старт с пробуксовкой

Даже после победы в адрес МЮ слышится критика. «Соккер.ру» считает ее обоснованной, потому что нельзя так играть против «Лестера».
Почетное право открывать чемпионат Англии досталось «Манчестер Юнайтед» и «Лестеру». Противостояние любопытное, поскольку все лето только и доводилось слышать жалобы Жозе Моуриньо на все подряд. Португалец устал конкретизировать и сосредоточенно бить в одну точку. Ему уже как ворчливому старичку не нравится абсолютно все, что происходит вокруг.
Уже и забыли все, когда в последний раз Моуриньо был чем-то доволен. Его не устраивает трансферная политика, календарь и, наверное, даже местоположение Великобритании на глобусе. Вот с таким настроением тренера МЮ выходил на матч с «Лестером». В качестве укора руководству клуба, о котором Моуриньо намекал, что не выполнены его трансферные пожелания, на поле вышли с первых минут на фланги обороны Дармиан и Шоу - их-то Жозе намеревался продать, но от «плохой жизни» вынужден выпускать в стартовом составе.
Очень большим везением для МЮ стало назначение пенальти в ворота «Лестера» уже на второй минуте встречи. Амарти сыграл рукой в своей штрафной, за что Погба наказал «лис» голом с пенальти, повышая тем самым свои акции в глазах Моуриньо, болельщиков и потенциальных покупателей, ведь не секрет, что у Поля напряженные отношения с главным тренером. Быстрый гол - сказочный подарок для команды, которая привыкла играть от обороны и в контратаку.
Даже если это МЮ против «Лестера», даже если дело происходит на «Олд Траффорд». «Юнайтед» принялся оберегать минимальное преимущество и выглядел в этих своих попытках достаточно жалко, скорее несолидно для того имени, которое представляет клуб. «Лестер» буквально переигрывал МЮ в первом тайме, ну как минимум играл на равных, больше владел мячом, бил по воротам с той же интенсивностью, даже чаще.
Цифры
Удары по воротам (в створ): 8 (6) - 13 (4)
Восемь ударов по воротам за матч - это даже для середняков в чемпионате России посредственный результат, не говоря уже об МЮ. Подопечные Моуриньо очень редко проводили толковые контратаки, хотя сделали на них ставку. Даже если смириться с таким неубедительным подходом, реализовывался он неважно. Результат есть, да, но он скорее вопреки, чем благодаря. А «Лестеру» не хватило строгости в реализации моментов, подходов, которых хватало, чтобы точно не проиграть.
Владение мячом (точность передач): 46,2% (82%) - 53,8% (83%)
Ну тут уже с чемпионатом России не сравнишь. Именно точность передач. Все же эти показатели у «Юнайтед» и «Лестера» на хорошем уровне, но тогда еще более актуален вопрос о том, почему при такой точности передач и минимальных ошибках в пасах МЮ не удосуживался проводить острую игру, а по-прежнему работал от обороны. Говорит об этом и процент владения мячом, который выше у «Лестера».
Отборы (обводки): 25 (11) - 14 (10)
Нехватка остроты во многом определяется тем, что команды довольно редко проводили индивидуальные обводки. Обычно в матчах европейских топовых лиг этот компонент высок, он позволяет техничным футболистам добавлять опасности, создавать моменты, когда комбинации не получаются. Зато у МЮ как у заядлого «автобусника» отличный показатель отбора на фоне «Лестера». Но это еще и потому, что «лисы» просто чаще атаковали, заставляя соперника отбирать мяч, тогда как МЮ меньше вынуждал к этому оборону гостей.
Уже после перерыва МЮ чуть-чуть активизировался, заиграл агрессивнее, однако удержаться от соблазна сыграть вторым номером было тяжело, и он победил хозяев поля, которые все же кое-какие моменты создали. А что самое главное - забили второй гол. Причем впервые в карьере отличился Шоу, который сделал красивый гол отчасти случайно. А перед этим едва не привез гол в свои ворота, когда его легко обокрал на фланге Варди. «Лестеру» хватило везения только на один ответный мяч. Однако подходов к воротам соперника было куда больше. Заметно, что игроки обеих команд в разном функциональном состоянии. Кто-то готов блеснуть, а кто-то еле тащит ноги - эхо предсезонки.
«Хороший матч. В этой игре мне нужно было шесть замен. Например, я хотел выпустить Марсьяля, но не мог. Погба пока не в состоянии играть все 90 минут, Фред тоже. Мне нужно больше замен. У нас были хорошие периоды в игре, было много проблесков футбола, который я хочу видеть. „Лестер“ порой играл очень хорошо, но команда справилась. Марсьяль в последние 20 минут мог бы помочь нам забить второй гол, но я не смог его выпустить. Все игроки отдали все силы для победы».
Это после игры сказал Моуриньо. Сначала на рефлексе уже начал жаловаться, что у него не шесть замен, а потом подобрел и все-таки похвалил команду за добытую победу. Это хотя бы немного снизит давление на португальца и МЮ. Хотя в Англии сразу же отреагировали на такую игру «Юнайтед», выразив разочарование сохранившимся стилем Моуриньо. Среди пожаловавшихся на жалующегося есть и Гари Линекер, и другие телеэксперты, а также СМИ. Так что покой Моуриньо только снится. С таким отношением к окружающей действительности, а также к себе самому очень непросто будет удачно провести начавшийся сезон.
Шоу просто убогий, обрез на обрезе,привоз на привозе..
Шоу просто убогий, обрез на обрезе,привоз на привозе..
Все по делу, на классе.
Вперед Манчестер Юнайтед!
Все по делу, на классе.
Вперед Манчестер Юнайтед!