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«Манчестер Юнайтед»: старт с пробуксовкой

вчера, 10:30

Даже после победы в адрес МЮ слышится критика. «Соккер.ру» считает ее обоснованной, потому что нельзя так играть против «Лестера».

Почетное право открывать чемпионат Англии досталось «Манчестер Юнайтед» и «Лестеру». Противостояние любопытное, поскольку все лето только и доводилось слышать жалобы Жозе Моуриньо на все подряд. Португалец устал конкретизировать и сосредоточенно бить в одну точку. Ему уже как ворчливому старичку не нравится абсолютно все, что происходит вокруг. 

Уже и забыли все, когда в последний раз Моуриньо был чем-то доволен. Его не устраивает трансферная политика, календарь и, наверное, даже местоположение Великобритании на глобусе. Вот с таким настроением тренера МЮ выходил на матч с «Лестером». В качестве укора руководству клуба, о котором Моуриньо намекал, что не выполнены его трансферные пожелания, на поле вышли с первых минут на фланги обороны Дармиан и Шоу - их-то Жозе намеревался продать, но от «плохой жизни» вынужден выпускать в стартовом составе. 

Очень большим везением для МЮ стало назначение пенальти в ворота «Лестера» уже на второй минуте встречи. Амарти сыграл рукой в своей штрафной, за что Погба наказал «лис» голом с пенальти, повышая тем самым свои акции в глазах Моуриньо, болельщиков и потенциальных покупателей, ведь не секрет, что у Поля напряженные отношения с главным тренером. Быстрый гол - сказочный подарок для команды, которая привыкла играть от обороны и в контратаку. 

Даже если это МЮ против «Лестера», даже если дело происходит на «Олд Траффорд». «Юнайтед» принялся оберегать минимальное преимущество и выглядел в этих своих попытках достаточно жалко, скорее несолидно для того имени, которое представляет клуб. «Лестер» буквально переигрывал МЮ в первом тайме, ну как минимум играл на равных, больше владел мячом, бил по воротам с той же интенсивностью, даже чаще.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 8 (6) - 13 (4)

Восемь ударов по воротам за матч - это даже для середняков в чемпионате России посредственный результат, не говоря уже об МЮ. Подопечные Моуриньо очень редко проводили толковые контратаки, хотя сделали на них ставку. Даже если смириться с таким неубедительным подходом, реализовывался он неважно. Результат есть, да, но он скорее вопреки, чем благодаря. А «Лестеру» не хватило строгости в реализации моментов, подходов, которых хватало, чтобы точно не проиграть.

Владение мячом (точность передач): 46,2% (82%) - 53,8% (83%)

Ну тут уже с чемпионатом России не сравнишь. Именно точность передач. Все же эти показатели у «Юнайтед» и «Лестера» на хорошем уровне, но тогда еще более актуален вопрос о том, почему при такой точности передач и минимальных ошибках в пасах МЮ не удосуживался проводить острую игру, а по-прежнему работал от обороны. Говорит об этом и процент владения мячом, который выше у «Лестера». 

Отборы (обводки): 25 (11) - 14 (10)

Нехватка остроты во многом определяется тем, что команды довольно редко проводили индивидуальные обводки. Обычно в матчах европейских топовых лиг этот компонент высок, он позволяет техничным футболистам добавлять опасности, создавать моменты, когда комбинации не получаются. Зато у МЮ как у заядлого «автобусника» отличный показатель отбора на фоне «Лестера». Но это еще и потому, что «лисы» просто чаще атаковали, заставляя соперника отбирать мяч, тогда как МЮ меньше вынуждал к этому оборону гостей.

Уже после перерыва МЮ чуть-чуть активизировался, заиграл агрессивнее, однако удержаться от соблазна сыграть вторым номером было тяжело, и он победил хозяев поля, которые все же кое-какие моменты создали. А что самое главное - забили второй гол. Причем впервые в карьере отличился Шоу, который сделал красивый гол отчасти случайно. А перед этим едва не привез гол в свои ворота, когда его легко обокрал на фланге Варди. «Лестеру» хватило везения только на один ответный мяч. Однако подходов к воротам соперника было куда больше. Заметно, что игроки обеих команд в разном функциональном состоянии. Кто-то готов блеснуть, а кто-то еле тащит ноги - эхо предсезонки.

«Хороший матч. В этой игре мне нужно было шесть замен. Например, я хотел выпустить Марсьяля, но не мог. Погба пока не в состоянии играть все 90 минут, Фред тоже. Мне нужно больше замен. У нас были хорошие периоды в игре, было много проблесков футбола, который я хочу видеть. „Лестер“ порой играл очень хорошо, но команда справилась. Марсьяль в последние 20 минут мог бы помочь нам забить второй гол, но я не смог его выпустить. Все игроки отдали все силы для победы».

Это после игры сказал Моуриньо. Сначала на рефлексе уже начал жаловаться, что у него не шесть замен, а потом подобрел и все-таки похвалил команду за добытую победу. Это хотя бы немного снизит давление на португальца и МЮ. Хотя в Англии сразу же отреагировали на такую игру «Юнайтед», выразив разочарование сохранившимся стилем Моуриньо. Среди пожаловавшихся на жалующегося есть и Гари Линекер, и другие телеэксперты, а также СМИ. Так что покой Моуриньо только снится. С таким отношением к окружающей действительности, а также к себе самому очень непросто будет удачно провести начавшийся сезон.

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Все комментарии
t2k
t2k ответил hoper
вчера в 23:44
Защиту оставил какую?) Фердинанд,Видич,Эвра все на ободах.. смолинг,джон и эванс косячили и косячат (да играли за мю, но умения средненькие).. никакущий руни, нани, старичек гиггз)
hoper
hoper ответил t2k
вчера в 21:24
t2k:
Допустим. Вудворд 7 в любом случае, звали Жозе для чего? Для игры в состав Сафа? Или в навесы Мойеса? Может для контроля Лвг? У кого игра была поставлена на заглядение? Забыли про 19 место в лиге по попыткам ударить в сторону ворот при ван гале?! Саф выжал все, абсолютно все и ушел, что бы не строить команду под себя, теперь же всем глейзерам и тем более вудворду на94 на Жозе,команду и результаты. Никто не сказал скупайте все, но цз покупать надо было кровь из носа.. Эвертон договориться может, а вудворд нет?!) Шоу просто убогий, обрез на обрезе,привоз на привозе..
Согласен со всем кроме как САФ вжал всё и ушёл.У него в центре играли Эванс и Кэррик, которые даже вместе не стоят 120 млн.Но они давали результат.САФ оставил команду-чемпиона.Надо было просто время от времени полировать этот алмаз, а не пытаться сделать на нём новые грани
hoper
hoper
вчера в 21:20
Это последний сезон Маура в МЮ.Возможно что он покинет клуб раньше окончания чемпионата.так что пусть ноет.Большинство болельщиков от него уже ничего не ждёт, ну кроме конечно отставки
bublikyo
bublikyo
вчера в 19:27
Надеюсь, опубликуют ещё 37 статей про МЮ, на каждую игру чемпионата
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:59
если бы Моуриньо не было, его бы следовало придумать. У т.н. "журналистов-репортеров", именующих себя какой-то невнятной кличкой "блогер", г-н Моуриньо является, пожалуй, главным вдохновителем их "идей" и "сюжетов" . "Беда, коль пироги начнет печи сапожник.....", ну и так далее.
Raamtvall
Raamtvall ответил Klaus-S
вчера в 13:30
Klaus-S:
Жозе невероятно везучий тренер. Вот и вчера они получили абсолютно халявный пенальти. Мяч вообще летел от ворот. Был отскок от защитника и не каждый судья поставил бы такой пенальти. Кстати , Лестер тоже должен был бить пенальти, за откровенный толчок в спину. Притом он более явный, чем первый. Но в ворота МанЮ редко ставят заслуженные пенальти.
Лестер получил не меньшую халяву на 90+3, а сколько после 80й Маринер не свистнул нарушений лис на игроках МЮ... Так что все при своих.
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 12:32
Жозе невероятно везучий тренер. Вот и вчера они получили абсолютно халявный пенальти. Мяч вообще летел от ворот. Был отскок от защитника и не каждый судья поставил бы такой пенальти. Кстати , Лестер тоже должен был бить пенальти, за откровенный толчок в спину. Притом он более явный, чем первый. Но в ворота МанЮ редко ставят заслуженные пенальти.
t2k
t2k ответил dimagas1
вчера в 12:29
Допустим. Вудворд 7 в любом случае, звали Жозе для чего? Для игры в состав Сафа? Или в навесы Мойеса? Может для контроля Лвг? У кого игра была поставлена на заглядение? Забыли про 19 место в лиге по попыткам ударить в сторону ворот при ван гале?! Саф выжал все, абсолютно все и ушел, что бы не строить команду под себя, теперь же всем глейзерам и тем более вудворду на94 на Жозе,команду и результаты. Никто не сказал скупайте все, но цз покупать надо было кровь из носа.. Эвертон договориться может, а вудворд нет?!)

Шоу просто убогий, обрез на обрезе,привоз на привозе..
dimagas1
dimagas1 ответил t2k
вчера в 12:20
t2k:
И все дружно гав,даже смешно уже) все знали,что стиль не изменится, все знают, что Вудворд 7) а статейки снова про контратаку ,про оборонительный стиль.. как был челси первого образца, как как был интер,реал или челси второго образца - ниче не изменилось) но тут все плохо, а там былогениально. Все по делу, на классе. Вперед Манчестер Юнайтед!
Нее там был подбор игроков под этот стиль у МЮ игроки а-ля Погба ,Санчес или Марсиаль совсем не подходят к игре в оборону.
t2k
t2k
вчера в 12:16
И все дружно гав,даже смешно уже) все знали,что стиль не изменится, все знают, что Вудворд 7) а статейки снова про контратаку ,про оборонительный стиль.. как был челси первого образца, как как был интер,реал или челси второго образца - ниче не изменилось) но тут все плохо, а там былогениально.

Все по делу, на классе.

Вперед Манчестер Юнайтед!
anyway
anyway ответил 13 RUS
вчера в 12:12
13 RUS:
Если бы не левый пендаль,кто знает как бы сыграли еще
Какой же он левый если рука у защитника была в неестественном положении
dimagas1
dimagas1 ответил 13 RUS
вчера в 11:53
13 RUS:
Если бы не левый пендаль,кто знает как бы сыграли еще
Пеналь там явно не левый.Но факт быстрого пенка изменил весь ход игры.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил Владимир Ушаков
вчера в 11:16
Владимир Ушаков:
Опять негативная статья. Не важно побеждаем или проигрываем, собаки лают, караван идет.
Однозначно заговор против МЮ.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 10:55
Опять негативная статья. Не важно побеждаем или проигрываем, собаки лают, караван идет.
13 RUS
13 RUS
вчера в 10:17
Если бы не левый пендаль,кто знает как бы сыграли еще
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