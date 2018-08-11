«Манчестер Юнайтед»: старт с пробуксовкой

11 августа 2018, 10:30

Даже после победы в адрес МЮ слышится критика. «Соккер.ру» считает ее обоснованной, потому что нельзя так играть против «Лестера».

Почетное право открывать чемпионат Англии досталось «Манчестер Юнайтед» и «Лестеру». Противостояние любопытное, поскольку все лето только и доводилось слышать жалобы Жозе Моуриньо на все подряд. Португалец устал конкретизировать и сосредоточенно бить в одну точку. Ему уже как ворчливому старичку не нравится абсолютно все, что происходит вокруг.

Уже и забыли все, когда в последний раз Моуриньо был чем-то доволен. Его не устраивает трансферная политика, календарь и, наверное, даже местоположение Великобритании на глобусе. Вот с таким настроением тренера МЮ выходил на матч с «Лестером». В качестве укора руководству клуба, о котором Моуриньо намекал, что не выполнены его трансферные пожелания, на поле вышли с первых минут на фланги обороны Дармиан и Шоу - их-то Жозе намеревался продать, но от «плохой жизни» вынужден выпускать в стартовом составе.

Очень большим везением для МЮ стало назначение пенальти в ворота «Лестера» уже на второй минуте встречи. Амарти сыграл рукой в своей штрафной, за что Погба наказал «лис» голом с пенальти, повышая тем самым свои акции в глазах Моуриньо, болельщиков и потенциальных покупателей, ведь не секрет, что у Поля напряженные отношения с главным тренером. Быстрый гол - сказочный подарок для команды, которая привыкла играть от обороны и в контратаку.

Даже если это МЮ против «Лестера», даже если дело происходит на «Олд Траффорд». «Юнайтед» принялся оберегать минимальное преимущество и выглядел в этих своих попытках достаточно жалко, скорее несолидно для того имени, которое представляет клуб. «Лестер» буквально переигрывал МЮ в первом тайме, ну как минимум играл на равных, больше владел мячом, бил по воротам с той же интенсивностью, даже чаще.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 8 (6) - 13 (4)

Восемь ударов по воротам за матч - это даже для середняков в чемпионате России посредственный результат, не говоря уже об МЮ . Подопечные Моуриньо очень редко проводили толковые контратаки, хотя сделали на них ставку. Даже если смириться с таким неубедительным подходом, реализовывался он неважно. Результат есть, да, но он скорее вопреки, чем благодаря. А «Лестеру» не хватило строгости в реализации моментов, подходов, которых хватало, чтобы точно не проиграть.

Владение мячом (точность передач): 46,2% (82%) - 53,8% (83%)

Ну тут уже с чемпионатом России не сравнишь. Именно точность передач. Все же эти показатели у «Юнайтед» и «Лестера» на хорошем уровне, но тогда еще более актуален вопрос о том, почему при такой точности передач и минимальных ошибках в пасах МЮ не удосуживался проводить острую игру, а по-прежнему работал от обороны. Говорит об этом и процент владения мячом, который выше у «Лестера».

Отборы (обводки): 25 (11) - 14 (10)

Нехватка остроты во многом определяется тем, что команды довольно редко проводили индивидуальные обводки. Обычно в матчах европейских топовых лиг этот компонент высок, он позволяет техничным футболистам добавлять опасности, создавать моменты, когда комбинации не получаются. Зато у МЮ как у заядлого «автобусника» отличный показатель отбора на фоне «Лестера». Но это еще и потому, что «лисы» просто чаще атаковали, заставляя соперника отбирать мяч, тогда как МЮ меньше вынуждал к этому оборону гостей.

Уже после перерыва МЮ чуть-чуть активизировался, заиграл агрессивнее, однако удержаться от соблазна сыграть вторым номером было тяжело, и он победил хозяев поля, которые все же кое-какие моменты создали. А что самое главное - забили второй гол. Причем впервые в карьере отличился Шоу, который сделал красивый гол отчасти случайно. А перед этим едва не привез гол в свои ворота, когда его легко обокрал на фланге Варди. «Лестеру» хватило везения только на один ответный мяч. Однако подходов к воротам соперника было куда больше. Заметно, что игроки обеих команд в разном функциональном состоянии. Кто-то готов блеснуть, а кто-то еле тащит ноги - эхо предсезонки.

«Хороший матч. В этой игре мне нужно было шесть замен. Например, я хотел выпустить Марсьяля, но не мог. Погба пока не в состоянии играть все 90 минут, Фред тоже. Мне нужно больше замен. У нас были хорошие периоды в игре, было много проблесков футбола, который я хочу видеть. „Лестер“ порой играл очень хорошо, но команда справилась. Марсьяль в последние 20 минут мог бы помочь нам забить второй гол, но я не смог его выпустить. Все игроки отдали все силы для победы».