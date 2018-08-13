ЦСКА и «Локомотив» по пути в ФНЛ

13 августа 2018, 13:00

«Спартак», «Зенит» и «Краснодар» не уйдут от праведного гнева «Соккер.ру» при случае, но пока ужасный старт чемпиона и вице-чемпиона выделяется сильнее.

Пробуксовку участников ЛЧ ждали

Злые люди уверяют, что чемпион «ненастоящий»? Допустим. «Локомотив» вправду не «Сити», «Барселона» или «Ювентус». У них директор ссорится с тренером. Селекцией занимаются, не спрашивая Семина. Болельщиков не прибавляется, с ними и не работают по-человечески. Если убрать деньги государственного спонсора, то «Локомотив» ждет судьба ФК «Москва» или «Сатурна».

«Спартак» без Федуна еще могут спасти из-за имени, болельщики будут массово протестовать. А вот «железнодорожники» зависят от РЖД напрямую. Не будет денег – получите «Анжи». Но чемпион ведь обыгрывал по пути к титулу «Спартак». Видели классическое глупое поражение «красно-белых». Бил «Краснодар» 2:0, хоть и позволил взять реванш. Еще громил «Зенит» в гостях. Обставил ЦСКА 1:3 в старом составе, потом чудом не победил во второй раз.

Если другие клубы такие сильные и «настоящие чемпионы», зачем толпой проиграли «Локомотиву»? Другие фавориты сами виноваты. Сразу было понятно, как и в случае со «Спартаком», что два сезона на одном дыхании и с предельной концентрацией команда Семина не отработает. Им везло, но и ЦСКА тоже дико подфартило с последним чемпионством. Вчерашний аутсайдер «Ростов» оказался главным конкурентом.

Каждый из последних чемпионов полагался на провалы конкурентов. Рецепт у всех одинаковый, выждать, стрельнуть и упасть. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» скатились после титулов, а теперь очередь «Локомотива». Даже когда наладят игру и наберут побед, вряд ли легко выйдут на первое место, ведь появится отвлекающий фактор – Лига чемпионов.

А с «армейцами» объяснение провала еще проще. Ругать их за такой старт скучно. Ведь еще в товарищеском матче против «Енисея» показали, что Ганчаренко тренирует команду из молодежного первенства, которая соответственно играет. ЦСКА стартовал даже лучше, чем мог, взял Суперкубок, воспользовавшись голевой засухой «Локомотива», проиграл всего раз, а не трижды.

- средний возраст команды ЦСКА в РПЛ нового сезона – 23.88 года, самая молодая команда лиги. Если сравнивать с прошлым годом, то прыгнули с 9 места (27.93) на 1-е;

- у «Локомотива» наоборот один из самых возрастных составов. Старше только «Оренбург», который вчера их обыграл. Как видите, терять очки может как опытный лидер, так и молодой, причина не в возрасте, а в действиях;

- ЦСКА скатился с третьей строчки на одиннадцатую по количеству пасов под удары. Команда не сыгранная совершенно – удачных комбинаций меньше на 31 %, хотя воевали далеко не с фаворитами;

- «Локомотив» остался последней командой чемпионата, которая не забивала в чужие ворота (голы, которые засчитывали). Заметно снизилась точность ударов – на 16 %, что невероятно много для этого показателя;

- Акинфеев получил от «Енисея» подарок за первый пропущенный от этого клуба гол в РПЛ , погрызет кедровые орешки. Даже новички лиги могут себе позволить отбирать очки у участника ЛЧ от России и немножко издеваться;

- у ЦСКА огромные проблемы в атаке. Нанесли всего 36 ударов (норма «Спартака» за 2, а не 3 матча), но только 7 из них пришлись в створ чужих ворот. У «Локомотива» 39 ударов и 11 были точными. Меткость чемпиона чуть выше, но это их не спасает.

«Локомотив» подводят стиль и тренер

Василий Уткин не в первый раз вот так издевается над клубом, которому симпатизирует:

Вот я и говорю - Локомотив отличная команда, тренера б ей - цены б не было. — Василий Уткин (@radioutkin) 12 августа 2018 г.

Отчасти прав, Семин допускал ошибки не раз, даже в чемпионском сезоне. Но покажите хорошего российского тренера, к которому у вас никогда нет вопросов. Думаете, у Карпина «Локомотив» сейчас бы всех сметал? Неправда. Семин с «Локомотивом» повторил подвиг Карреры, сплотив коллектив ради мощной игры в одном чемпионате. А теперь плохо представляет, как перейти на новый уровень.

Чемпиону надо играть не так, как претенденту, вот что Семин не смог объяснить. Добавьте естественные процессы – пришли яркие новички, пока не сыгрались, не забудьте похмелье золотого медалиста, чемпионат мира – Чорлука и сборники подустали, а также ставку на группу ЛЧ – физически все от Фарфана до Рыбуса сейчас не на пике формы, тогда получите ожидаемый провал.

Но скорее временный спад, чем постоянный. Семин ведь только притворяется потерянным стариком. Обожает изображать лейтенанта Коломбо. С фамилиями и именами у него давний бзик, еще с молодости, а вот по изучению соперников Юрий Павлович выше многих молодых. Но «Локомотив» временно не может переключиться с сезона, когда удавались матчи с соседями по таблице, но можно было сливать середнякам, на сезон, когда все соперники сами стали середняками.

Чемпионат ушел в царство середняков

Оглянитесь вокруг! «Краснодар» середняк по игре. «Уфа», быть может, даже четче работает. Уход Гранквиста и Смолова лишь добавит ускорения в сторону проблем, связанных с качеством футбола. «Зенит» после тридцати покупок за последние годы может надеяться только на одиннадцать человек. Пятеро из которых в прошлом году не играли. Любые изменения ухудшают игру. В списке основных Мак, Набиуллин, Мевля и Нобоа. В чемпионском «Зените» сидели бы на скамейке, да и то не все.

«Спартак» тоже страдает от кадрового дисбаланса. Боккетти годами не прогрессирует. Джикия из «Амкара» пришел. Зе Луиш пахарь, а не топ-форвард. Комбаров и Глушаков – футболисты, пустившие Жиркова и Газинского в основу сборной. Конечно же, у «красно-белых» по меркам РПЛ мощный состав. Но Ещенко, Рассказов, Ташаев или Ломовицкий – средние игроки, а это сейчас правый фланг. У молодых будет шанс вырасти? Спросите у «спартаковского Месси», насколько московский клуб хорош в развитии талантов.

А средний уровень многих игроков ЦСКА даже не обсуждается. Поэтому «Локомотив», который недавно был в середине таблицы, годами почти не тратил денег на новичков, сейчас кажется одним из самых мощных по составу. Гильерме – толковый вратарь. Чорлука – вице-чемпион мира. Кверквелия провел последний год мощнее, чем Мевля, Боккетти, Мартынович и Чернов. А Смолов – самый результативный форвард России. Но в лиге середняков от провала не застрахован даже тот, кто богат и может позволить себе резервиста ПСЖ .

Кандидаты в чемпионы давно не радуют

В этом сезоне чемпионом может стать команда, которая уступила «Рубину», а из Кубка России обычно вылетает от «Урала» или «Томи» - речь о «Краснодаре». Также чемпионом может стать пятый клуб прошлого сезона, который минские динамовцы уничтожили со счетом 4:0. Зовут «Зенитом». Еще один фаворит весной умудрился пустить на второе место ЦСКА , а Кубок России отдал «Тосно» - расформированному клубу, который и в день полуфинала со «Спартаком» чувствовал дыхание смерти в затылок.

Наконец, чемпионом может стать усатый нянь – Ганчаренко. А если перечисленные побрезгуют титулом, то останется «Локомотив». Смиритесь, иных чемпионов нет. Вряд ли «Уфу», «Рубин», «Динамо» или «Ростов» пустит на первое место перечисленная пятерка. Увидим чемпионат страданий, работы над ошибками и неожиданностей. В первых турах представители ФНЛ хорошо смотрелись с фаворитами РПЛ , а это уже диагноз элите.

Жаль лишь, что ЦСКА , «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» в таком состоянии накануне еврокубков. «Уфа» особняком, ведь у них нет опыта, но всей шестерке надо резко изменить игру, чтобы первый после перерыва сезон с тремя командами в ЛЧ не стал предпоследним. Пока, хотя пути Семина и Ганчаренко разные, но итог похожий.

«Локомотив» заехал в тоннель второго сезона. Накупили игроков, но у Семина нет четкого представления, как перестроить команду с учетом Крыховяка, Хеведеса и Смолова. А вице-чемпионский ЦСКА фактически расформировали. Новая команда по мастерству не тянет на первое или второе место. Зато может загреметь на время в зону вылета – впереди непростой сентябрь, да и не каждый арбитр в России – Галимов.

Вернее, ЦСКА и «Локомотив» уже в зоне вылета, переходных матчей. Единственный гол на две команды подарил судья. По игре «армейцам» светило 2 поражения и 1 ничья против команды, которую потом «Оренбург» - победитель «Локомотива», вынес в гостях 0:3. Это все, что нужно знать о старте чемпиона и вице-чемпиона. Но после трех туров сезон не заканчивается.