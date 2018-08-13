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ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

ЦСКА и «Локомотив» по пути в ФНЛ

13 августа 2018, 13:00

«Спартак», «Зенит» и «Краснодар» не уйдут от праведного гнева «Соккер.ру» при случае, но пока ужасный старт чемпиона и вице-чемпиона выделяется сильнее. 

Пробуксовку участников ЛЧ ждали

Злые люди уверяют, что чемпион «ненастоящий»? Допустим. «Локомотив» вправду не «Сити», «Барселона» или «Ювентус». У них директор ссорится с тренером. Селекцией занимаются, не спрашивая Семина. Болельщиков не прибавляется, с ними и не работают по-человечески. Если убрать деньги государственного спонсора, то «Локомотив» ждет судьба ФК «Москва» или «Сатурна».

«Спартак» без Федуна еще могут спасти из-за имени, болельщики будут массово протестовать. А вот «железнодорожники» зависят от РЖД напрямую. Не будет денег – получите «Анжи». Но чемпион ведь обыгрывал по пути к титулу «Спартак». Видели классическое глупое поражение «красно-белых». Бил «Краснодар» 2:0, хоть и позволил взять реванш. Еще громил «Зенит» в гостях. Обставил ЦСКА 1:3 в старом составе, потом чудом не победил во второй раз. 

Если другие клубы такие сильные и «настоящие чемпионы», зачем толпой проиграли «Локомотиву»? Другие фавориты сами виноваты. Сразу было понятно, как и в случае со «Спартаком», что два сезона на одном дыхании и с предельной концентрацией команда Семина не отработает. Им везло, но и ЦСКА тоже дико подфартило с последним чемпионством. Вчерашний аутсайдер «Ростов» оказался главным конкурентом. 

Каждый из последних чемпионов полагался на провалы конкурентов. Рецепт у всех одинаковый, выждать, стрельнуть и упасть. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» скатились после титулов, а теперь очередь «Локомотива». Даже когда наладят игру и наберут побед, вряд ли легко выйдут на первое место, ведь появится отвлекающий фактор – Лига чемпионов. 

А с «армейцами» объяснение провала еще проще. Ругать их за такой старт скучно. Ведь еще в товарищеском матче против «Енисея» показали, что Ганчаренко тренирует команду из молодежного первенства, которая соответственно играет. ЦСКА стартовал даже лучше, чем мог, взял Суперкубок, воспользовавшись голевой засухой «Локомотива», проиграл всего раз, а не трижды. 

- средний возраст команды ЦСКА в РПЛ нового сезона – 23.88 года, самая молодая команда лиги. Если сравнивать с прошлым годом, то прыгнули с 9 места (27.93) на 1-е; 

- у «Локомотива» наоборот один из самых возрастных составов. Старше только «Оренбург», который вчера их обыграл. Как видите, терять очки может как опытный лидер, так и молодой, причина не в возрасте, а в действиях;

- ЦСКА скатился с третьей строчки на одиннадцатую по количеству пасов под удары. Команда не сыгранная совершенно – удачных комбинаций меньше на 31 %, хотя воевали далеко не с фаворитами; 

- «Локомотив» остался последней командой чемпионата, которая не забивала в чужие ворота (голы, которые засчитывали). Заметно снизилась точность ударов – на 16 %, что невероятно много для этого показателя;  

- Акинфеев получил от «Енисея» подарок за первый пропущенный от этого клуба гол в РПЛ, погрызет кедровые орешки. Даже новички лиги могут себе позволить отбирать очки у участника ЛЧ от России и немножко издеваться; 

- у ЦСКА огромные проблемы в атаке. Нанесли всего 36 ударов (норма «Спартака» за 2, а не 3 матча), но только 7 из них пришлись в створ чужих ворот. У «Локомотива» 39 ударов и 11 были точными. Меткость чемпиона чуть выше, но это их не спасает.

«Локомотив» подводят стиль и тренер

Василий Уткин не в первый раз вот так издевается над клубом, которому симпатизирует: 

Отчасти прав, Семин допускал ошибки не раз, даже в чемпионском сезоне. Но покажите хорошего российского тренера, к которому у вас никогда нет вопросов. Думаете, у Карпина «Локомотив» сейчас бы всех сметал? Неправда. Семин с «Локомотивом» повторил подвиг Карреры, сплотив коллектив ради мощной игры в одном чемпионате. А теперь плохо представляет, как перейти на новый уровень. 

Чемпиону надо играть не так, как претенденту, вот что Семин не смог объяснить. Добавьте естественные процессы – пришли яркие новички, пока не сыгрались, не забудьте похмелье золотого медалиста, чемпионат мира – Чорлука и сборники подустали, а также ставку на группу ЛЧ – физически все от Фарфана до Рыбуса сейчас не на пике формы, тогда получите ожидаемый провал.

Но скорее временный спад, чем постоянный. Семин ведь только притворяется потерянным стариком. Обожает изображать лейтенанта Коломбо. С фамилиями и именами у него давний бзик, еще с молодости, а вот по изучению соперников Юрий Павлович выше многих молодых. Но «Локомотив» временно не может переключиться с сезона, когда удавались матчи с соседями по таблице, но можно было сливать середнякам, на сезон, когда все соперники сами стали середняками.

Чемпионат ушел в царство середняков

Оглянитесь вокруг! «Краснодар» середняк по игре. «Уфа», быть может, даже четче работает. Уход Гранквиста и Смолова лишь добавит ускорения в сторону проблем, связанных с качеством футбола. «Зенит» после тридцати покупок за последние годы может надеяться только на одиннадцать человек. Пятеро из которых в прошлом году не играли. Любые изменения ухудшают игру. В списке основных Мак, Набиуллин, Мевля и Нобоа. В чемпионском «Зените» сидели бы на скамейке, да и то не все. 

«Спартак» тоже страдает от кадрового дисбаланса. Боккетти годами не прогрессирует. Джикия из «Амкара» пришел. Зе Луиш пахарь, а не топ-форвард. Комбаров и Глушаков – футболисты, пустившие Жиркова и Газинского в основу сборной. Конечно же, у «красно-белых» по меркам РПЛ мощный состав. Но Ещенко, Рассказов, Ташаев или Ломовицкий – средние игроки, а это сейчас правый фланг. У молодых будет шанс вырасти? Спросите у «спартаковского Месси», насколько московский клуб хорош в развитии талантов.  

А средний уровень многих игроков ЦСКА даже не обсуждается. Поэтому «Локомотив», который недавно был в середине таблицы, годами почти не тратил денег на новичков, сейчас кажется одним из самых мощных по составу. Гильерме – толковый вратарь. Чорлука – вице-чемпион мира. Кверквелия провел последний год мощнее, чем Мевля, Боккетти, Мартынович и Чернов. А Смолов – самый результативный форвард России. Но в лиге середняков от провала не застрахован даже тот, кто богат и может позволить себе резервиста ПСЖ

Кандидаты в чемпионы давно не радуют

В этом сезоне чемпионом может стать команда, которая уступила «Рубину», а из Кубка России обычно вылетает от «Урала» или «Томи» - речь о «Краснодаре». Также чемпионом может стать пятый клуб прошлого сезона, который минские динамовцы уничтожили со счетом 4:0. Зовут «Зенитом». Еще один фаворит весной умудрился пустить на второе место ЦСКА, а Кубок России отдал «Тосно» - расформированному клубу, который и в день полуфинала со «Спартаком» чувствовал дыхание смерти в затылок. 

Наконец, чемпионом может стать усатый нянь – Ганчаренко. А если перечисленные побрезгуют титулом, то останется «Локомотив». Смиритесь, иных чемпионов нет. Вряд ли «Уфу», «Рубин», «Динамо» или «Ростов» пустит на первое место перечисленная пятерка. Увидим чемпионат страданий, работы над ошибками и неожиданностей. В первых турах представители ФНЛ хорошо смотрелись с фаворитами РПЛ, а это уже диагноз элите. 

Жаль лишь, что ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» в таком состоянии накануне еврокубков. «Уфа» особняком, ведь у них нет опыта, но всей шестерке надо резко изменить игру, чтобы первый после перерыва сезон с тремя командами в ЛЧ не стал предпоследним. Пока, хотя пути Семина и Ганчаренко разные, но итог похожий.  

«Локомотив» заехал в тоннель второго сезона. Накупили игроков, но у Семина нет четкого представления, как перестроить команду с учетом Крыховяка, Хеведеса и Смолова. А вице-чемпионский ЦСКА фактически расформировали. Новая команда по мастерству не тянет на первое или второе место. Зато может загреметь на время в зону вылета – впереди непростой сентябрь, да и не каждый арбитр в России – Галимов. 

Вернее, ЦСКА и «Локомотив» уже в зоне вылета, переходных матчей. Единственный гол на две команды подарил судья. По игре «армейцам» светило 2 поражения и 1 ничья против команды, которую потом «Оренбург» - победитель «Локомотива», вынес в гостях 0:3. Это все, что нужно знать о старте чемпиона и вице-чемпиона. Но после трех туров сезон не заканчивается.

ЦСКА и «Локомотив» будут выше в таблице. Но очень плохо, что представители РПЛ в Лиге чемпионов позволяют себе играть настолько вяло, слабо, скучно, предсказуемо и неэффективно. Начали сезон с демонстрации коренных минусов будущим соперникам в еврокубках. 

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112910415
112910415
17 августа в 19:02
турнир веселым будет!
yk2ru
yk2ru
15 августа в 10:17
МКС:
Гончар 1й год работает у кабыл? Вроде как нет. Он заранее не знал об уходе ветеранов? Знал стопудняк. Так каким местом он думал забывая наигрывать молодежь? Ответ очевиден. Про проводниц товарных вагонов вообще говорить нечего. Я еще в прошлом сезоне говорил, что у Семина тупо Юбилей, вот и тащили "чемпионов" за уши.
Ну да, к юбилею Сёмина сделали тому подарочек царский, чемпионством одарили. Ну хоть так, а не тупо же за бабки гиннеровские или народные "газовые" в очередной раз сделали бы липового чемпиона.
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
14 августа в 17:05
Ну ФНЛ не ФНЛ, но иметь ЦСКА в этом сезоне будут как в старом анекдоте про невесту и жениха. Жаль,что штабс капитаны вовремя не озаботились обновлением состава, планомерной ротацией! А теперь что ж пить Боржоми, когда почки отвалились! Побарахтаются внизу таблицы, потом продадут клуб более богатому, а там глядишь,ну если санкции не удушат наших олигархов, ЦСКА пойдёт в лидеры. Но думаю увидим мы это не очень скоро! Жаль конечно!
украб украл укроп
украб украл укроп
14 августа в 11:30
-Хостинский-:
Интересная статья, и в правду фк Краснодара очередь брать титулы, но пока игра не блещет, увидим против Спартака на, что в этом году можно рассчитывать, если возьмём очки то все возможно
если Краснодар хочет добиваться результата то нужен тренер который знает что такое еврокубки и как привести команду в порядок,с таким составом и проблемами конкурентов нужно вообще претендовать на золото рпл а они урал с Уфой чудом обыгрывают в концовке матче, но там все на галицком завязано и на его упрямстве, думаю луческу манчини еще раньше бы соскочили
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
14 августа в 08:53
то ли ещё будет
Багров-брат
Багров-брат
14 августа в 03:27
Ну, как всегда, похоронная команда соккера уже и могилку вырыла, и отпевание заказала. А пациент жив и, на удивление, молодеет...)))
амурец
амурец
14 августа в 02:16
МКС:
Гончар 1й год работает у кабыл? Вроде как нет. Он заранее не знал об уходе ветеранов? Знал стопудняк. Так каким местом он думал забывая наигрывать молодежь? Ответ очевиден. Про проводниц товарных вагонов вообще говорить нечего. Я еще в прошлом сезоне говорил, что у Семина тупо Юбилей, вот и тащили "чемпионов" за уши.
за уши тащат только Спартак, Анжи пример
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
14 августа в 00:19
Зенька, Спартачок, Локо, Краснодар, Цска, Уфа разыграют еврокубки как по мне, кто какое место именно займет в РПЛ фиг спрогнозируешь, это один из немногих положительных моментов нашей лиги, есть интрига, чего давно лишились ЛаЛига и Серия А, да и АПЛ в последние годы финиширует с отрывом лидера под очков 15 (чудо Лестера именно что чудо)
Nikola45
Nikola45
14 августа в 00:09
Мерзкая статья! Горин всю жизнь воспевал только один клуп! Воспитанником которого он является!
-Хостинский-
-Хостинский-
13 августа в 22:55
Интересная статья, и в правду фк Краснодара очередь брать титулы, но пока игра не блещет, увидим против Спартака на, что в этом году можно рассчитывать, если возьмём очки то все возможно
КАМЮ
КАМЮ
13 августа в 22:33
MALOVAR:
молодежь играет плохо ваша,но пропускает всегда ветеран
У нас пропускает ветеран, а у вас, кто первым встал.
КАМЮ
КАМЮ
13 августа в 22:28
"«Зенит», ЦСКА и «Спартак» скатились после титулов".
----------------------------------------------------------------------------

Очень лестно видеть термин "скатился" для ЦСКА, учитывая два вторых места после двух чемпионств.
Вероятно автор целиком поддерживает ЦВБП
dynkel
dynkel
13 августа в 18:55
Им мотивации не хватает вот с Ювентусом или Реалом играть вот тогда покажут с
самуил кац 1
самуил кац 1
13 августа в 18:30
На 50 % статейка - бред сивой кобылы .
ziborock
ziborock
13 августа в 18:24
Jum13:
"...Но очень плохо, что представители РПЛ в Лиге чемпионов позволяют себе играть настолько вяло, слабо, скучно, предсказуемо и неэффективно..." ================================ Какая адекватность! А как насчёт "эффективного спартака", который имея на 2 игрока больше сподобился аж на 1 гол? Бей-беги-упади у штрафной - пусть спартак в это убожество играет, а Гончаренко оставьте в покое хотя бы на первый круг - он команду фактически с нуля строит
Бей-беги это коронный стиль ЦСКА! Посмотри статистику и кто лидер по длинным передачам!)))
ziborock
ziborock
13 августа в 18:20
Scuderia Ferrari:
горин с утра отработал деньги федуна. Мерзопакостная статья о Зените, содержание которой не очень отличается от комментариев троллей и ботов местного залива, и вот теперь злорадное потирание ручонок по поводу 13-14 мест ЦСКА и Локо (кстати, в РФПЛ 2012-13 ЦСКА после трёх туров шёл 14м, а в итоге взял первый титул при Леониде) с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ упоминанием спартака как единственного высокодуховного мерила рос. футбола. Стыдно за горина.
Вы 16 лет писали про Спартак гадости но мы терпели! Терпите теперь и вы, карма она такая!
Сергей Ерошин
Сергей Ерошин
13 августа в 17:03
У Спартака, Локо, Зенита и Краснодара все нормально будет, сейчас форму наберут, разыграются, брака меньше будет, всетки классные игроки себя еще покажут, ЦСКА же никакая сыгранность не поможет, был бы талантливый молодняк, тогда другое дело, эти же середнячки, Гончаренко вынуждают строить дом из картона, ничего хорошего из этого понятно не выйдет.
papic337
papic337
13 августа в 16:48
Заголовок что надо. Прямо-таки пророческий.
МКС
МКС
13 августа в 16:38
Гончар 1й год работает у кабыл? Вроде как нет. Он заранее не знал об уходе ветеранов? Знал стопудняк. Так каким местом он думал забывая наигрывать молодежь? Ответ очевиден.

Про проводниц товарных вагонов вообще говорить нечего. Я еще в прошлом сезоне говорил, что у Семина тупо Юбилей, вот и тащили "чемпионов" за уши.
orbit22rus
orbit22rus
13 августа в 16:04
Jum13:
"...Но очень плохо, что представители РПЛ в Лиге чемпионов позволяют себе играть настолько вяло, слабо, скучно, предсказуемо и неэффективно..." ================================ Какая адекватность! А как насчёт "эффективного спартака", который имея на 2 игрока больше сподобился аж на 1 гол? Бей-беги-упади у штрафной - пусть спартак в это убожество играет, а Гончаренко оставьте в покое хотя бы на первый круг - он команду фактически с нуля строит
Жумка, а отыгрываться с липового пеналя - это нормально?
Colonist
Colonist
13 августа в 16:00
Надеюсь, заголовок будет пророческим! Там только Зенита не хватает! )
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
13 августа в 15:46
Зениту больше подходит пердив
Шамаич
Шамаич
13 августа в 15:35
У Локо постчемпионский синдром ещё выгребут,чего не скажешь о канюшне,им предстоит длительное погружение))))
beloff
beloff
13 августа в 15:24
У поников пошли отмазы, что команда молодая и т.д. , кто же вам мешал 4 года подряд выше 4 места на групповом этапе ЛЧ поднятся? Тогда и состав вроде был. Ах да вы вспоминаете 2-3 гостевом матче квалификации ЛЧ. Ну чтож удачи. За соринками следите, а 5 год и 4 место вам обеспечено, так что готовьте песенку про молодых игроков, вам ее целый год еще напевать и отмазываться ей
Roger Young
Roger Young
13 августа в 15:13
Все так. Отличная статья
13 RUS
13 RUS
13 августа в 15:06
И правда,стыдно за спартак
борька
борька
13 августа в 14:57
Если вертикаль власти не будет вмешиваться в итоги матчей, то чемпионом России может стать любой клуб, кроме Анжи. Уровень физической подготовки команд одинаков, технико-тактический уровень ,это команды близнецы, ленивые и не поворотливые.
Mi6
Mi6
13 августа в 14:46
Отвратительно сработал гинер
AntiherQ1488
AntiherQ1488
13 августа в 14:23
Scuderia Ferrari:
горин с утра отработал деньги федуна. Мерзопакостная статья о Зените, содержание которой не очень отличается от комментариев троллей и ботов местного залива, и вот теперь злорадное потирание ручонок по поводу 13-14 мест ЦСКА и Локо (кстати, в РФПЛ 2012-13 ЦСКА после трёх туров шёл 14м, а в итоге взял первый титул при Леониде) с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ упоминанием спартака как единственного высокодуховного мерила рос. футбола. Стыдно за горина.
А это не тот самый Горин, который за бомжей топил?
Sunchees
Sunchees
13 августа в 14:12
На пути в ФНЛ? Да у нас вся лига стала почти ФНЛ. Все команды показывают игру хуже, чем могли бы показать. Но эта тенденция уже несколько последних чемпионатов. И чемпионом, как правило, становится не тот, кто прыгает выше головы, а тот, кто просто начинает играть так, как и должен. Последняя команда, прыгнувшая выше головы - это Ростов Бердыева. Предпоследнюю даже не назову.
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