Горячая путевка в Турцию. Дзюбу зовут в Стамбул

13 августа 2018, 16:00

Уехать героем после ЧМ и стать им в Турции – любопытный сценарий для немолодого форварда. «Соккер.ру» изучает иностранные варианты футболиста Артема.

Бывалый болельщик знает, что новости о переходах могут быть частью игр агентов. Так выбивают новые контракты. Но в случае с Дзюбой минимум три причины верить, что предложения есть. Первая – достойный для игрока ЧМ -18. Вторая – слова тренера «Бордо», который подтвердил неудачную попытку подписать Артема. То есть был даже покупатель из топ-5.

Третья – наличие на карте Европы футбольной Турции. Там в последние годы результативно играл Самуэль Это’О – 89 матчей, 50 голов, 15 ассистов, а камерунцу уже 37 лет. В Супер-Лиге Дзюба в тридцать лет – юбилей отпразднует 22 августа, будет казаться молодым и перспективным. Впрочем, это не единственная причина, почему стоит задуматься, если серьезно зовут в «Галатасарай» или «Бешикташ».

Артем не решает проблемы атаки «Зенита»

Скорее всего, «Зенит» завершит еврокубковый сезон на неделе. Но даже если отыграются – фаворитом ЛЕ не будут. Остается задача покорить РПЛ . Но здесь надо помнить о ключевой общей проблеме команд Виллаш-Боаша, Луческу и Манчини. Позиционные атаки против закрытых соперников проваливались из года в год. Моменты создавали, голов не хватало. Стиль Дзюбы идеально подошел сборной, которая сама играла от обороны и контратаковала. Но форвард-столб не решает проблемы клуба-фаворита. Особенно если рядом нет Данни и Халка с их удобными пасами.

Мечта о «золоте» – слабая связь с Питером

Дзюба точно не фанат «Зенита». Работает на клуб, причем отношения сложные. Но мечты общие. Правда, не о том «золоте», что в иностранной валюте – Артем не всегда получал космические деньги по ходу карьеры. Хотя и «Галатасарай» - это не тульский «Арсенал». Турецкий клуб богаче «Зенита». Многомиллионная армия поклонников стамбульского клуба генерирует неплохую выручку. Бюджет «Зенита» примерно оценивают в 160 млн евро, а у «Галатасарая» денег больше. Финансово Дзюба не потеряет ни в этом клубе, ни в «Бешикташе». Получается, в «Зените» его держит строго мечта стать чемпионом России 2018/19.

«Галатасарай» может защитить титул

В Турции, как и в России, нет стабильных фаворитов. «Гаталасарай» вернулся на вершину спустя три года после последнего титула, свалили чемпиона двух последних лет - «Бешикташ», которому тоже приписывают интерес к Дзюбе. И о «Фенербахче» помним, там ведь Вальбуэна, Жулиано и Сольдадо – крутая атака. Взяли Филиппа Коку тренером, стараются не раздавать игроков. Но тренер «Галатасарая» Терим в турецком футболе – император, потому его команда снова в чемпионском пуле. А Дзюба как раз давно мечтает о чемпионском звании приличной лиги.

В новой стране можно стать любимцем

На улицу в Стамбуле лучше не соваться, если сыграл, как «Зенит» в Минске. Но героем стать просто, достаточно забивать мячи. Фанаты «Галатасарая» дикие в плане любви, а поскольку дождались титула, то любого, кто в новом сезоне порадует в ЛЧ и Супер-Лиге, станут носить на руках. А поклонники «Зенита» даже после выступлений Дзюбы на чемпионате мира не забыли, что Артем – спартаковец. Опять же, в Турции климат лучше, чем в Санкт-Петербурге. Стамбул – колоритный город, а в тамошней лиге защитные линии жиже, там удобно работать.

В Турции будут солидные конкуренты

Кокорин вернется, а Семаку надо думать, кто будет в основе. Александр ведь лучше подходит для схемы «4-3-3». Тащил «Зенит», когда у Дзюбы ничего не получалось. Тогда как Артем – известный мастер проявить себя в аренде. Правда, в составе «Галатасарая» есть два известных нападающих – француз Гомис и швейцарец Дердийок. Но они в Турции оказались не из-за стабильности. Бафетимби порой грубо ошибается, хотя и стал лучшим снайпером прошлого сезона. Но тут скорее сыграла сила команды. Не знаем, где видит Терим форварда Дзюбу – в ротации или в основе, но если Негредо покинет «Бешикташ», то у «орлов» останется только канадец Ларин. Артем сильнее этого форварда, похоже, он больше нужен не «Галатасараю». Разве что Гомис куда-то собрался, вроде Китая.

В Супер-Лиге зрелищный и яркий футбол

Форвард турецкого клуба «Аксихар» Селезнев не так давно стал героем финала Суперкубка Турции против «Галатасарая», хотя раньше играл за «Кубань». Может сравнить подход в РПЛ и Супер-Лиге. Не берется оценивать сам уровень, но отметил, что в России лишь три-четыре относительно зрелищные команды. А по ту сторону Черного моря играют веселее. Когда говорим о яркости, Селезнев точно прав. Средняя результативность Супер-Лиги прошлого сезона – 2.96 гола за матч. Сейчас в РПЛ средний показатель всего 1.5 за игру, а в прошлом сезоне было по 2.25 за поединок. Лига, где играли или играют Это’О, ван Перси, Подольски, Адебайор, Талиска, Соу, Бабель, Эменике, Марио Гомес, Вагнер Лав и многие другие результативнее, чем российская.

«Зениту» точно надо искать снайпера

Жаль, что РПЛ рискует до конца лета потерять не только Артема. Ведь Дзюба может выдать сильный сезон в России и забить немало. Голов 10-15 родит, если «Зенит» будет лидером РПЛ и станет чемпионом. А если не станет? Артем может сыграть в ЛЧ вместе с «Галатасараем» уже сейчас и повоюет за «золото». Конкуренция будет в любом из клубов, но не исключаем вариант, что новый менеджер «Зенита» убедил руководство в необходимости подписать сильного нападающего. Полезно придумать новую концепцию игры, что с тяжелым форвардом впереди – такая позиция всегда накладывает ограничения по стилю, сделать сложно.

В Турции все иначе, там все атакуют, а защищаются часто так, как Нойштедтер в худших матчах. И не только Роман может рассказать Артему о жизни в Стамбуле из старых знакомых. Дзюба – парень с эмоциями, ему нужны новые цели. Если «Зенит» ждет еще один традиционный сезон по лекалам последних, то нападающий закиснет. На 2019 год сборная потеряет боевитого нападающего, что невыгодно. Не исключено, что уход Дзюбы в «Галатасарай» или «Бешикташ» поможет «Зениту» - вынудит менять игру в атаке, а также искать нового форварда.