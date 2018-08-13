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Дзюба снова выручил беззубый «Зенит»

13 августа 2018, 22:51

Матч против «Зенита» показал, что «Рубин» выбрал стиль, но команда не выдержала заданный темп, устала и ошиблась. О странной игре – на «Соккер.ру».

Герой ключевого момента. Артем Дзюба («Зенит»)

В этом матче не было одного героя, поскольку «Рубин» намного лучше сыграл в первом тайме, а «Зенит» создавал моменты для Ерохина во втором. И хотя Александр благополучно не использовал два шанса, Дзюба создал ему третий, самый удобный. Сам Артем много боролся, но снова не смог работать как форвард – ему не создавали моменты. Но нападающий сборной отобрал мяч на фланге у Байрамяна, удачно прострелил, и даже Ерохин не промахнулся. Но отменяет ли победа в меньшинстве отсутствие у «Зенита» игры? 

«Рубин» сыграл приятнее, чем «Зенит»

Судороги от фаворита не убедили совершенно, что доказывают цифры – смотрите ниже. А вот «Рубин» провел один хороший тайм, что уже неплохо с учетом травм и отсутствия двух основных игроков. Команда Бердыева не играет в «автобус» и не будет им. Тренер строит систему, которая должна работать современно – много вертикальных передач, без передержки на флангах, с ударами при малейших возможностях. 

Не хватает напора и темпа, но идеи интересные. Особенно если на поле лучшие, ведь травма Кудряшова многое изменила. Курбан Бекиевич понимает, что класса полузащитников и защитников казанцев не хватит, чтобы нагло закрываться. Да и зачем было отдавать мяч «Зениту», если тот его постоянно терял и сам искал дальний вынос на Дзюбу? Семак смотрелся в первом тайме растерянным – глаза бегали, мяч у фаворита не держался, «Рубин» не закрывался, а «Зенит» не мог разыграть ни одну комбинацию в пять-шесть передач подряд. 

Странно такое было видеть, команды  словно поменялись традиционными ролями, но вывод напрашивается – Сергей Богданович пока не любит команду, которую тренирует. Не понимает, во что она хочет и может играть. Тренерская нежность выражается в выстраивании стиля, в построении команды, где игрокам удобно работать. Сейчас в «Зените» такого нет. Кудряшов, выйдя на правом фланге, скушал всех, кого встретил. Мак не видел мяч, как и Шатов. Дзюба цеплялся за все выносы, но удачных забросов от Паредеса было мало. 

Смольников долго проигрывал Байрамяну – левый латераль «Рубина» был куда активнее, хоть и допустил обидную ошибку в борьбе с Дзюбой в конце. Нобоа окопался глубоко, и в результате ни Кузяева в центре внимания, ни осмысленных атак «Зенита» не увидели. Такой футбол пугает накануне матча против «Динамо» при пустых трибунах. Как забивать пачками, если ударов нет совершенно, стандарты очень слабые, Дзюба без мяча на ударных позициях, открываются вяло, а обороняются тоже медленно? 

Еще и опорной зоны нет – Паредес и Нобоа проигрывают все, что только можно проиграть. «Рубину» не хватило везения и смелости, но команда Бердыева точно не была хуже, чем «Зенит».

Цифры поединка «Рубина» и «Зенита»

1 точный удар за матч у «Зенита». Один! В принципе, это все, что необходимо, чтобы не переоценивать результат и не отрывать его от качества игры гостей при оценке. У «Рубина» четыре точных удара, да и по общему количеству 16:7. Получается, чаще атаковали казанцы. 

33 % брака в пасах у «Зенита», а «Рубин» с мячом обращался даже лучше. Еще одна странная для фаворита метаморфоза, ведь это значит, что футболисты более высокого уровня под управлением Семака играют примитивнее и слабее, чем более скромные ребята у Бердыева. 

55 % времени с мячом был «Рубин». Сказалось преимущество первого тайма. «Зенит», даже когда перешел к атакам после перерыва, скорее забил бы после нападения Дзюбы на Джанаева, чем после осмысленной атаки. Мяч у фаворита не держался совершенно. 

0 ударов за матч нанесли в сумме Дзюба, Кузяев, Шатов и Паредес. Удары были у Нобоа и Мака – три на двоих, но ни одного точного. Это, конечно, шикарная игра от лидера чемпионата. Когда нет ударов, всегда ставишь под сомнение закономерность результата. Воля есть, а игры нет?  

Статистика доказывает, что «Зенит» сыграл плохо?

Гостям повезло с удалением Кузяева. Вторая желтая карточка Далера скорее подстегнула «Зенит» и расслабила «Рубин», нежели помогла команде, которая играла лучше – коллективу Бердыева, дожать соперника. Ведь медленнее играть, располагая составом «Зенита», уже нельзя. Семак или не видит в этих игроках потенциал – поэтому ждет, что все будет настолько ужасно, что в спешном порядке привезут ему  парочку сильных иностранцев, или же просто не работают его задумки на старте сезона. 

«Зенит» применяет очень банальные и читаемые соперниками идеи, а перевод Ерохина в атаку сработал лишь из-за ошибок хозяев, ведь Александр не сыграл феноменально, скорее наоборот. Причем у Бердыева было два матча для анализа, не считая контрольных, и он смог лучше выстроить игру против «лазурных», чем предыдущие соперники. Сам «Рубин» пока не идеален, зато долгое время двигался лучше, чем «Зенит». Когда Могилевец, Коновалов, Азмун и Бухаров меняли позиции, а Байрамян заходил в гости в опорную зону соперника, то возникали намеки на опасные моменты. 

По игре без ворот – за матч увидели всего пять точных ударов, любой намек на созидательную искру воспринимался, как глоток воды в пустыне. И если «Рубин» при желании можно было похвалить по совокупности за попытку создать целостную картину, то «Зенит» разочаровал скучностью. Нет никакой разницы с командой Манчини, только люди разные, а катание ваты то же. Ждут голов из ничего, надеются на пенальти, но Вилков не поверил в симуляцию. Повезло, что снова забили, но снова, как и во втором туре, мяч из ниоткуда.  

У «Зенита» теперь «чемпионский фарт»?

Нет. Если вспомните ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» в чемпионских сезонах, то им фартило, но каждая команда знала, зачем и во что играла. Семак понятия не имеет, как его «Зениту» побеждать на классе или за счет мастерства, но Сергею Богдановичу крупно повезло в первых турах. Сначала вышел Кузяев на замену, потом была подача Шатова и грубая ошибка голкипера, а теперь Байрамян замешкался, Дзюба выгрыз прострел, а Ерохин забил. 

Представителям «Зенита» не стоит врать себе. Будь у Бердыева полный набор игроков – Цаллагов, Полоз, здоровый Кудряшов на весь матч, Семак мог сегодня скушать еще одно поражение, как и в Лиге Европы, ведь молодой наставник даже замены не знает, когда и какие делать. Все очень хаотично и случайно. Тренер не работает солидно. Пусть проиграл бы в один мяч, пусть не так сенсационно, как в Минске, но проиграл бы без дикого везения. Фаворит ведь ничего не предложил. Ничего ни нового, ни старого. 

«Зенит» играет плохо, их футбол пока мертвый, они «Рубину» - команде, где не хватает денег на мастеров высокого уровня, в целом уступили по игре. Это не чемпионский фарт, а календарь, который развел с теми, кто может не испугаться собственного преимущества и надавить, как сделали минские динамовцы. Надо отметить психологический фактор, под предводительством Дзюбы команда Семака дерется до конца и даже в меньшинстве сражалась – это большой плюс. 

Но «Зенит» забил после единственного точного удара за весь матч! Не стыдно против «Рубина», который не закрывался, сыграть с одним ударом? Даже если не стыдно, то такая победа не повод для гордости, ни у кого нет стопроцентной реализации месяцами. Будут матчи, где единственного гола окажется мало. Например, против «Динамо» в четверг нужен счет 4:0 для перевода поединка в овертайм. Верите, что этот «Зенит» на такое способен?

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Все комментарии
Лихаим Навальнов
Лихаим Навальнов
вчера в 18:58
    Лихаим Навальнов
    Лихаим Навальнов
    вчера в 18:55
    Похоже, Рубин опять будет в ж.опе.
    корабел
    корабел
    17 августа в 17:40
    Настоящие чемпионы – это те, кто, проиграв один матч, в следующем выходят и доказывают, что чего-то стоят.
    kastites
    kastites
    16 августа в 22:42
    Дзюба выручает. А московские клубы не кому выручать.
    AgeL
    AgeL
    15 августа в 01:22
    АВТОР глянь турнирную таблицу ....спартак смотрел?как тебе греки?а лучшая атака в лиги?чиркни,а мы поржём
    Max83
    Max83
    15 августа в 01:04
    Да что вы за нытики такие!!! Статья им не понравилась.
    kts
    kts
    14 августа в 19:46
    Зачёт. Все по делу
    Tjru
    Tjru
    14 августа в 19:41
    Ну да, Зенит не показывает суперигры. Но такая предвзятость автора ничего, кроме брезгливого отвращения, не вызывает. Не заметить, что уже на первой минуте Вилков должен был ставить пенальти за удар по ноге Дзюбы в штрафной Рубина? Что еще несколько ударов по ногам того же Дзюбы остались не только без желтых карточек - вообще без свистков? А что показывает процент владения мячом? Все три матча Зенит выигрывал в концовке. Может, в этом план Семака? Кстати, я не видел, чтобы у него "глаза бегали". Ах, не было Цаллагова и Полоза, а то б Рубин... И что б Рубин? Те же игроки бегали за Зенит и класс их известен. В прошлом матче залетел мяч от Шатова? Так и с минским Динамо первый мяч вообще дуриком Лодыгин пропустил в ближний угол.
    Семак строит команду. Может, на это уйдёт довольно много времени. Рубин тоже строится Бердыевым, но опыт его и Семака равнять никак нельзя. Автобуса не было, но прессинг был знатный. С бердыевскими командами просто не бывает.
    Кстати, все 3 матча в РПЛ Зенит выиграл без судейской помощи, чего не скажешь о некоторых командах, которым, видимо, симпатизирует автор. Так и хочется сказать - ты или надень очки, либо сними, если они из 62а. И больше позитива! Пиши не о Зените, который ненавидишь всеми фибрами души, а о своей любимой команде. Ненависти итак хватает.
    OniXonic
    OniXonic
    14 августа в 15:40
    Если пишет Багров - ничего хорошего про зенит ты в тексте не увидишь...
    pomor45
    pomor45
    14 августа в 15:00
    Багров: "Дзюба - единственный зуб Зенита".
    Palex
    Palex
    14 августа в 13:09
    Статью даже обсуждать не хочется.А у автора,либо с математикой плохо,либо со зрением.Пусть еще раз матч посмотрит и посчитает,сколько ударов в створ нанес Зенит.
    ekliziast
    ekliziast
    14 августа в 12:11
    станислав ильяшевич:
    Хочется отметить, что у Зенита появляется игра и свой стиль. Команда играет по проработанному плану - До 60 минуты возят, возят, а потом Сергей Богданович делает замены и на фоне усталости добивают соперника К сожалению, но судьи нам не помогут (это песня для пищевика). Это все понимают. Почему игрокам запретили бить издалека. Это же видно не вооруженным глазом. Дальние удары в последних трёх играх запрещённы
    Это вам то судьи не помогут? Вам даже чашку умудрились купить у Баварии, о чём ещё можно говорить.
    sir-5
    sir-5
    14 августа в 11:26
    Азмуну не хватало поля-
    не остановится никак,
    а на трибуне плакал Коля,
    хоть он болеет за "Спартак".

    Не радует "Зенит" игрою
    Багрова,и Карреру тож,
    хотя "Спартак" и сам порою
    по полю ползает,как вошь.

    Федун жеманен,как невеста,
    хоть состояньем знаменит,
    но он с высот второго места
    брезгливо смотрит на "Зенит"...
    green1999
    green1999
    14 августа в 11:24
    Leningrad 84:
    В статье просто сквозит откровенная ненависть тов. Багрова к Зениту! Ну как можно говорить, что это была "странная игра", что "Семак не любит Зенит", а "футбол Зенита - мертвый"...
    разве не видно, что уже лет 5 как появился бомбардир все журналисты стали некомпетентными малолетками ((
    sir-5
    sir-5
    14 августа в 11:14
    С тем,что "Зенит" опять беззубый,
    считаться Дзюба не привык,
    он лез к воротам,сжавши губы,
    и насадил "Рубин" на клык...
    корабел
    корабел
    14 августа в 11:04
    Разбирать эту статью, конечно, не стану. Она ниже всякой критики. В основе - типичные для жёлтой прессы неприязнь к команде, желание недостойными средствами лягнуть побольнее, передёргивание фактов, желание показаться "крутым" и прочие избитые приёмы не достойные звания профессионала. Багров он и есть Багров.
    zamsb
    zamsb
    14 августа в 10:09
    Скорее всего в текущем сезоне "Зенит" опять останется без выхода в "Кубок Чемпионов", как пролетит и с кубком УЕФА. Нет игры у команды и даже не просматриваются ее зачатки. Сергей Богданович может быть и хороший тренер на уровне "Уфы" но до топ тренера явно не дотягивает. Не готов сказать когда его снимут с должности ( по итогам сезона или в ходе него), но отставка Семака явно напрашивается сама собой.
    Roger Young
    Roger Young
    14 августа в 10:04
    Если хотели сэкономить деньги и пригласить русского тренера, лучше бы наняли Давыдова. У Анатолия Викторовича есть опыт победы в кубке России и и бронзы страны.

    Семак в каждом матче подтверждает слова, о том, что он не тренер!
    Roger Young
    Roger Young
    14 августа в 10:02
    Все правильно.
    станислав ильяшевич
    станислав ильяшевич
    14 августа в 10:02
    Хочется отметить, что у Зенита появляется игра и свой стиль.
    Команда играет по проработанному плану - До 60 минуты возят, возят, а потом Сергей Богданович делает замены и на фоне усталости добивают соперника
    К сожалению, но судьи нам не помогут (это песня для пищевика). Это все понимают.
    Почему игрокам запретили бить издалека. Это же видно не вооруженным глазом. Дальние удары в последних трёх играх запрещённы
    станислав ильяшевич
    станислав ильяшевич
    14 августа в 09:52
    Я хотел поправить автора. Только Ерохин нанёс 2 удара в створ ворот. Всего он нанёс 4 удара
    sn_spb
    sn_spb
    14 августа в 09:48
    Игра была ужасна. Соглашусь с автором(конечно далеко не во всем) игры у Зенита нет, и за счет чего мы будем от игрывать 4 мяча у Динамо Минск мне не понятно.
    За 90 минут всего 3 реально осмысленные передачи в штрафную.
    Зачем было играть верхом почти весь матч не понятно, где быстрые атаки, где выходы из обороны в 2 касания. ГДЕ ИГРА В ОДНО КАСАНИЕ!!!! Где все это????Игра вялая, открываний ноль.

    Будем надеяться что работал режим экономии перед ответным матчем, но уверенности в этом нет.
    Все 3 победы в РФПЛ вымучены. Во всех 3ех матчах не увидел ничего такого, за счет чего должны становиться чемпионами.

    Обидно блин.

    Изначально считал назначение Сергея Богдановича неверным решением(но в глубине души надеялся, что ошибаюсь), и с каждым матчем уверяюсь в этом все больше.

    И да я болею за Зенит!!! Просто смотрю на игры без пелены на глазах.
    Фата лист
    Фата лист
    14 августа в 09:32
    Просто смешно читать критику судейства от болельщиков Зенита, а Рубин действительно играл лучше, если бы не травма двух футболистов в первом тайме, 3-ех очков у Питера не было бы.
    Gunslinger
    Gunslinger
    14 августа в 08:57
    Leningrad 84:
    В статье просто сквозит откровенная ненависть тов. Багрова к Зениту! Ну как можно говорить, что это была "странная игра", что "Семак не любит Зенит", а "футбол Зенита - мертвый"...
    Если у нас беззубые на первом месте, а зубастые-в зоне вылета, то значит не ту страну назвали Гондурасом!!! :)))
    Прювет аффтару!
    ПалкоВводецъ
    ПалкоВводецъ
    14 августа в 08:47
    Судейка явно проплаченный. Не заметил 2 пенальти в ворота Рубина. Естественно, ведь играл не Спартак против Бердыя.
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    14 августа в 08:41
    Зенит просто ещё набирает форму.
    DonaDonni
    DonaDonni
    14 августа в 08:18
    БЕРДЫЕВЦЫ МАЛОРИКИ. ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ. ТОЛЬКО ПОКУПКА 2 ПОЛУЗАПОВ С ИТАЛЬЯНСКОЙ СЕРИИ А ПРИБАВЯТ ЗАПАЛУ РУБИНУ.
    DonaDonni
    DonaDonni
    14 августа в 08:16
    ТОЛЬКО ПОКУПКИ ИГРОКОВ С ФНЛ ПОМОЖЕТ ЗЕНИТУ ВЗБОДРИТЬ ИГРУ.
    ekliziast
    ekliziast
    14 августа в 07:45
    Illuha:
    Статья не понятная, сквозит неприязнью к победившей команде.
    Трудно найти человека , кому был бы приятен Зенит.В основном презрение.
    Красно-Белый Братец
    Красно-Белый Братец
    14 августа в 07:32
    Беланов:
    Ну наконец вы это признали. А что - без удаления двух спартак уже никак не может выиграть? Прямо беда - такая деградация федунской команды (((
    Посмотри повтор, были ли там удаления или нет, прежде чем в луже пукать.
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