Дзюба снова выручил беззубый «Зенит»

13 августа 2018, 22:51

Матч против «Зенита» показал, что «Рубин» выбрал стиль, но команда не выдержала заданный темп, устала и ошиблась. О странной игре – на «Соккер.ру».

Герой ключевого момента. Артем Дзюба («Зенит»)

В этом матче не было одного героя, поскольку «Рубин» намного лучше сыграл в первом тайме, а «Зенит» создавал моменты для Ерохина во втором. И хотя Александр благополучно не использовал два шанса, Дзюба создал ему третий, самый удобный. Сам Артем много боролся, но снова не смог работать как форвард – ему не создавали моменты. Но нападающий сборной отобрал мяч на фланге у Байрамяна, удачно прострелил, и даже Ерохин не промахнулся. Но отменяет ли победа в меньшинстве отсутствие у «Зенита» игры?

«Рубин» сыграл приятнее, чем «Зенит»

Судороги от фаворита не убедили совершенно, что доказывают цифры – смотрите ниже. А вот «Рубин» провел один хороший тайм, что уже неплохо с учетом травм и отсутствия двух основных игроков. Команда Бердыева не играет в «автобус» и не будет им. Тренер строит систему, которая должна работать современно – много вертикальных передач, без передержки на флангах, с ударами при малейших возможностях.

Не хватает напора и темпа, но идеи интересные. Особенно если на поле лучшие, ведь травма Кудряшова многое изменила. Курбан Бекиевич понимает, что класса полузащитников и защитников казанцев не хватит, чтобы нагло закрываться. Да и зачем было отдавать мяч «Зениту», если тот его постоянно терял и сам искал дальний вынос на Дзюбу? Семак смотрелся в первом тайме растерянным – глаза бегали, мяч у фаворита не держался, «Рубин» не закрывался, а «Зенит» не мог разыграть ни одну комбинацию в пять-шесть передач подряд.

Странно такое было видеть, команды словно поменялись традиционными ролями, но вывод напрашивается – Сергей Богданович пока не любит команду, которую тренирует. Не понимает, во что она хочет и может играть. Тренерская нежность выражается в выстраивании стиля, в построении команды, где игрокам удобно работать. Сейчас в «Зените» такого нет. Кудряшов, выйдя на правом фланге, скушал всех, кого встретил. Мак не видел мяч, как и Шатов. Дзюба цеплялся за все выносы, но удачных забросов от Паредеса было мало.

Смольников долго проигрывал Байрамяну – левый латераль «Рубина» был куда активнее, хоть и допустил обидную ошибку в борьбе с Дзюбой в конце. Нобоа окопался глубоко, и в результате ни Кузяева в центре внимания, ни осмысленных атак «Зенита» не увидели. Такой футбол пугает накануне матча против «Динамо» при пустых трибунах. Как забивать пачками, если ударов нет совершенно, стандарты очень слабые, Дзюба без мяча на ударных позициях, открываются вяло, а обороняются тоже медленно?

Еще и опорной зоны нет – Паредес и Нобоа проигрывают все, что только можно проиграть. «Рубину» не хватило везения и смелости, но команда Бердыева точно не была хуже, чем «Зенит».

Цифры поединка «Рубина» и «Зенита»

1 точный удар за матч у «Зенита». Один! В принципе, это все, что необходимо, чтобы не переоценивать результат и не отрывать его от качества игры гостей при оценке. У «Рубина» четыре точных удара, да и по общему количеству 16:7. Получается, чаще атаковали казанцы.

33 % брака в пасах у «Зенита», а «Рубин» с мячом обращался даже лучше. Еще одна странная для фаворита метаморфоза, ведь это значит, что футболисты более высокого уровня под управлением Семака играют примитивнее и слабее, чем более скромные ребята у Бердыева.

55 % времени с мячом был «Рубин». Сказалось преимущество первого тайма. «Зенит», даже когда перешел к атакам после перерыва, скорее забил бы после нападения Дзюбы на Джанаева, чем после осмысленной атаки. Мяч у фаворита не держался совершенно.

0 ударов за матч нанесли в сумме Дзюба, Кузяев, Шатов и Паредес. Удары были у Нобоа и Мака – три на двоих, но ни одного точного. Это, конечно, шикарная игра от лидера чемпионата. Когда нет ударов, всегда ставишь под сомнение закономерность результата. Воля есть, а игры нет?

Статистика доказывает, что «Зенит» сыграл плохо?

Гостям повезло с удалением Кузяева. Вторая желтая карточка Далера скорее подстегнула «Зенит» и расслабила «Рубин», нежели помогла команде, которая играла лучше – коллективу Бердыева, дожать соперника. Ведь медленнее играть, располагая составом «Зенита», уже нельзя. Семак или не видит в этих игроках потенциал – поэтому ждет, что все будет настолько ужасно, что в спешном порядке привезут ему парочку сильных иностранцев, или же просто не работают его задумки на старте сезона.

«Зенит» применяет очень банальные и читаемые соперниками идеи, а перевод Ерохина в атаку сработал лишь из-за ошибок хозяев, ведь Александр не сыграл феноменально, скорее наоборот. Причем у Бердыева было два матча для анализа, не считая контрольных, и он смог лучше выстроить игру против «лазурных», чем предыдущие соперники. Сам «Рубин» пока не идеален, зато долгое время двигался лучше, чем «Зенит». Когда Могилевец, Коновалов, Азмун и Бухаров меняли позиции, а Байрамян заходил в гости в опорную зону соперника, то возникали намеки на опасные моменты.

По игре без ворот – за матч увидели всего пять точных ударов, любой намек на созидательную искру воспринимался, как глоток воды в пустыне. И если «Рубин» при желании можно было похвалить по совокупности за попытку создать целостную картину, то «Зенит» разочаровал скучностью. Нет никакой разницы с командой Манчини, только люди разные, а катание ваты то же. Ждут голов из ничего, надеются на пенальти, но Вилков не поверил в симуляцию. Повезло, что снова забили, но снова, как и во втором туре, мяч из ниоткуда.

У «Зенита» теперь «чемпионский фарт»?

Нет. Если вспомните ЦСКА , «Спартак» и «Локомотив» в чемпионских сезонах, то им фартило, но каждая команда знала, зачем и во что играла. Семак понятия не имеет, как его «Зениту» побеждать на классе или за счет мастерства, но Сергею Богдановичу крупно повезло в первых турах. Сначала вышел Кузяев на замену, потом была подача Шатова и грубая ошибка голкипера, а теперь Байрамян замешкался, Дзюба выгрыз прострел, а Ерохин забил.

Представителям «Зенита» не стоит врать себе. Будь у Бердыева полный набор игроков – Цаллагов, Полоз, здоровый Кудряшов на весь матч, Семак мог сегодня скушать еще одно поражение, как и в Лиге Европы, ведь молодой наставник даже замены не знает, когда и какие делать. Все очень хаотично и случайно. Тренер не работает солидно. Пусть проиграл бы в один мяч, пусть не так сенсационно, как в Минске, но проиграл бы без дикого везения. Фаворит ведь ничего не предложил. Ничего ни нового, ни старого.

«Зенит» играет плохо, их футбол пока мертвый, они «Рубину» - команде, где не хватает денег на мастеров высокого уровня, в целом уступили по игре. Это не чемпионский фарт, а календарь, который развел с теми, кто может не испугаться собственного преимущества и надавить, как сделали минские динамовцы. Надо отметить психологический фактор, под предводительством Дзюбы команда Семака дерется до конца и даже в меньшинстве сражалась – это большой плюс.

Но «Зенит» забил после единственного точного удара за весь матч! Не стыдно против «Рубина», который не закрывался, сыграть с одним ударом? Даже если не стыдно, то такая победа не повод для гордости, ни у кого нет стопроцентной реализации месяцами. Будут матчи, где единственного гола окажется мало. Например, против «Динамо» в четверг нужен счет 4:0 для перевода поединка в овертайм. Верите, что этот «Зенит» на такое способен?