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Молодой ЦСКА не провалится в ЛЧ

18 августа 2018, 19:00

«Соккер.ру» понимает, почему часто обсуждают перспективы ЦСКА в Европе. Но разве Ганчаренко позволял сомневаться в своих тренерских талантах?

Выходят в Лигу чемпионов не только ради побед

«Армейцы» в шестой раз подряд сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов, это стабильный участник самого престижного турнира. О подобном «Зенит» и «Спартак» могут лишь мечтать. Но посмотрите на результаты. В былом составе, который наводит страх на конкурентов в России – ЦСКА ведь или был чемпионом, или становился вторым, они стабильно проваливались в Европе.

Пять групповых турниров это 30 матчей, из них выиграли всего в шести, и половину – в прошлом сезоне, когда впервые за это время финишировали выше последнего места в квартете. И когда не везло со жребием, попадались богатые гранды, и когда состав группы был равным, команда Слуцкого занимала одно место – четвертое. Когда за четыре года собираешь 15 поражений в 24 играх, то все понятно.

Ни о какой заметной прибавке пунктов в общую таблицу УЕФА из-за ЦСКА говорить не могли, они жестко недобирали. Отсюда такая разница между очками «Зенита» и «армейцев». Команда Семака сейчас на 16 месте, а ЦСКА на 32. А в ЛЧ московский клуб стремился, чтобы в конце года вы прочитали новость: «ЦСКА заработал 19.5 млн евро премиальных от УЕФА». Даже когда не побеждали, за сам выход получали много.  

Ганчаренко умеет настраивать на еврокубки

В Европе не всегда судьбу клуба определяет состав. В прошлом году в ЦСКА вдруг выяснили, что куда выгоднее не просто участвовать, но и побеждать. Цифра в 19.5 млн евро настоящая, это заметная часть годового бюджета клуба. Гинер называет 57-61 млн евро как 100 % денег на год, то есть продажа Витиньо, Головина и прошлогодние заработки ЦСКА в ЛЧ и ЛЕ дают возможность прожить целый сезон.

Кстати, это лучший показатель среди всех российских клубов прошлого сезона. У ЦСКА получилось, поскольку вышли в плей-офф Лиги Европы, где выступили неплохо и вылетели только от «Арсенала». Ганчаренко умеет настраивать на европейские матчи, чего не умел Слуцкий. Странно, что именно сейчас так часто пророчат ЦСКА провал, словно они в прошлом каждый год играли в плей-офф ЛЧ и только теперь без Вернблума и Игнашевича станут последними.

Тут ведь дело в тренере. «Витесс» Леонида Викторовича на днях вылетел от «Базеля» из Лиги Европы. Того самого «Базеля», что был разгромлен ПАОКом в Лиге чемпионов чуть раньше и вылетел во второй еврокубок. ЦСКА в прошлом году к соперникам такого уровня и даже выше был готов. Они с молодыми людьми в составе разок обыграли «Базель» и дважды «Бенфику» - оппонента, на которого «Спартак» так и не вышел, ведь вылетел раньше. Кстати, а Ганчаренко в прошлом году прошел АЕК в ЛЧ – будущего чемпиона Греции, опередившего ПАОК

Другие российские клубы играют не лучше

Думаете, если бы вместо ЦСКА в Лиге чемпионов оказался «Спартак», то вышел в плей-офф? Вряд ли. Для начала учтите скромный рейтинг москвичей – 82 место. Даже если бы «Спартак» сразу пошел в групповой этап, то забронировал себе место в четвертой корзине. ЦСКА, поскольку успешнее по сумме пяти последних евросезонов, на данный момент имеет шансы остаться в третьей.

Если повезет, то один из соперников может быть так себе. А если крупно повезет, то даже избегут пары «Бавария» - «Ливерпуль» или «Ювентус» - МЮ. Такие сочетания возможны и смертельны для всех, кто мог занять вторую строчку в РПЛ – от «Зенита» до «Краснодара». ЦСКА может подфартить, ведь не исключен вариант с группой, вроде «Манчестер Сити», «Наполи» и «Брюгге». В прошлом году «Шахтер» оставил неаполитанцев за бортом плей-офф ЛЧ, всегда надо верить в себя.

В таком квартете любой состав «армейцев» повоюет. Хотя прежде чем пророчить им последнее место в группе, вспомните, как играют остальные. В прошлом году «Спартак» получил в соперники «Ливерпуль» и «Севилью», будучи в первой корзине. А в итоге даже «Марибор» дважды не обыграли, хотя дома разгромили испанцев и могли идти в плей-офф ЛЧ. У «красно-белых» 1 победа, 3 ничьи, у ЦСКА – 3 победы и 3 поражения, два из которых против МЮ. Счет в Ливерпуле напоминать будем?

Да и фанатам «Зенита» не стоит рассказывать, что «красно-синие» занимают их место в ЛЧ. Петербуржцы пятые в РПЛ – не третьи, как «Спартак», отдавший прямую путевку в последнем туре. Кроме того, у «Зенита» были выезды в Минск и Утрехт. Домашняя игра с «Бней-Иегудой». Поражения в Алкмаре и Генте. Смешно заикаться о «Зените» как о клубе, который соберет кучу побед против «Реала», «Атлетико», «Ювентуса» и «Баварии».

Так совпадает, что у «Зенита» в ЛЧ часто был идеальный жребий. После пяти групповых этапов престижного турнира, а это 15 соперников, единственным топовым оказался «Атлетико». Везучесть «Зенита» не означает, что в группе с «Баварией» и «Манчестер Сити» они не смогли бы занять последнее место. Еще как смогли. Понятно, по волевым показателям в Европе «Зенит» выше «Спартака». Но с грандами встречается раз в десять лет. А вылетают в плей-офф от «Бенфики», «Андерлехта» и «Лейпцига». Не им о ЦСКА рассуждать.  

У «армейцев» единственный путь – прибавлять

Молодая команда, грамотный тренер, понимание, что каждый в составе может стать новым Головиным – получить сочный контракт и одновременно заработать ЦСКА половину годового бюджета. Все это формирует командный дух. Они плохо провели стартовые туры и даже набрали больше пунктов, чем заслужили – особенно против «Енисея». Но ведь «Арсенал» разгромили сегодня. Зато привычно можно поспорить о красной карточке в РПЛ.

За спиной Григалавы был игрок ЦСКА, когда защитник прерывал полет мяча рукой, но там есть нюансы. Но первый гол «армейцы» забили до удаления, Влашич, Эрнандес и Фернандес хорошо провели матч, оборона почти не ошибалась. Бистрович и Чалов красиво пробили, Гордюшенко отдал голевую. ЦСКА знает, что делает, и хотя не всегда получится у молодежи, важно дождаться 30 августа, чтобы судить о перспективах в ЛЧ. В день жеребьевки групп Лиги чемпионов будет ясно, были бы у ЦСКА шансы в любом из составов последних лет или нет.

Когда речь о самом молодом составе РПЛ, то понятно, что прибавят и уже прибавляют. В этом году ЦСКА снова нужно в четвертьфинал Лиги Европы – клубу нужны премиальные, а это значит, что драться будут в каждом из шести матчей. Не найти особой разницы между вероятностью увидеть победы «Локомотива» или ЦСКА, ведь многое зависит от жребия и настроя. Кому сильнее повезет – тот и наберет очки. Раньше «армейцы» могли проиграть 5 матчей из 6, но тогда не делали такой акцент на чести РПЛ и очках.

Сейчас тоже не стоит. Тем более, непредсказуемость нового состава ЦСКА будет оружием и против грандов, если попадутся на пути. Увидят незнакомые имена и возраст – могут недооценить. Тульский «Арсенал» сегодня уже переоценил себя с «армейцами», посчитав, что новички не изменят картину, а Ганчаренко не сможет поработать над нюансами после сложного старта. Смогли, забили трижды – первые голы с игры в чемпионате, и если до конца августа купят одного-двух интересных игроков, ЦСКА вернется, где был – в борьбу за три первых места.

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko
20 августа в 23:15
atur72:
Цска очень слабо выглядит . Когда будут играть на 3 фронта играть будут ещё хуже . Откуда эйфория ????
Будем играть!
Делай что должно а там как получиться!
Вся молодежь ЕВРОПЫ стремиться играть в ЦСКА!!!
А чем хуже 4 место в группе ЛЧ от 4 места в ЧР????
Petr Makovenko
Petr Makovenko
20 августа в 23:11
По одёжке протягиваем ножки...
Команда играет как умеет и уверен что всегда с идеей победить. Сегодня Лигочемпионский опыт нужен молодежи как воздух. Получиться и вырастут крылья,Не получиться , сильные станут лучше работать над собой. Не захотят, ,значит слабаки и их удел серые будни российского футбола!
ckori
ckori
20 августа в 13:27
Багров-брат:
Поживём, - увидим...))) И будем надеяться и болеть!...)))
Это самый правильный ответ!
ckori
ckori
20 августа в 13:25
Интересные у нас писаки!Стоило ЦСКА выиграть у Арсенала и теперь у него всё хорошо и не только в ПЛ,он теперь и в европе молодой ЦСКА сделает фурор!Как всё просто!
vladimir-7
vladimir-7
19 августа в 16:35
Отличная и объективная статья. Надеемся, что молодёжь не подведет ни в
чемпионате России, ни в Лиге Чемпионов. Удачи, ПФК ЦСКА.
yk2ru
yk2ru
19 августа в 11:29
Сеанс гипноза? Ладно, поверим, что не провалится.
Багров-брат
Багров-брат
19 августа в 11:04
Поживём, - увидим...))) И будем надеяться и болеть!...)))
mangox13
mangox13
19 августа в 01:25
sir-5:
Не устал "стоять нараскоряку",одной ногой на спине "Ростова",другой-"Спартака" ,а носом тянуть воздух,пытаясь учуять Бердыя???
ахахаха))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
18 августа в 22:25
Serg_Diamond:
Играть в еврокубках надо, потому что такая возможность дает преимущества для привлечения молодых амбициозных игроков.
И опыта набираются!
ivany4
ivany4
18 августа в 22:25
Автор, не забудь потом дать грамотное опровержение своим словам: Ну не смогли.....)
Как можно рассуждать о ЛЧ, если еще даже группа не известна?!)))
sir-5
sir-5
18 августа в 22:15
Сергеевич вернулся 1:
Приятная для уха и глаз болельщика гинеровца статья). Добавлю к этим ушам и глазам, что их конюх, с 2002-2006г был вроде бы президентом РФПЛ. С 2013г главбух РФС. Хорошую карьеру сделал конюх с 1986г. С чем болел и сочувствующих, и поддерживающих поздравляю) Молодец че. Игроки хоть в каком возрасте, хоть с пеленок, хоть из задницы песок, встают и дают и дают результат, как на дрожах. Крассавы.
Да,"Спартачок" прокололся явно,отринув в своё время Гинера и отдавшись Федуну...Теперь один клок шерсти за 17 лет,и никаких перспектив...
sir-5
sir-5
18 августа в 22:13
Absinthe3:
Провалом можно считать, когда успешно выступавший клуб вдруг сыграет плохо несколько матчей и займет несвойственное ему место. Но для коней последнее место - родное. Так что провала точно не будет)
Не устал "стоять нараскоряку",одной ногой на спине "Ростова",другой-"Спартака" ,а носом тянуть воздух,пытаясь учуять Бердыя???
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
18 августа в 21:44
Молодая команда, грамотный тренер, понимание, что каждый в составе может стать новым Головиным – выиграть новые трофеи. Все это формирует командный дух.
VV V
VV V
18 августа в 21:35
Если бы Зениту и Спартаку -бюджет ЦСКА, то первый клуб даже не играл бы на приз Ленинградской области "Бакланы", а второй бы вообще базировался в Сокольниках (так было раньше) и играл бы только в домино !
VV V
VV V
18 августа в 21:24
А вот два самых богатых клуба России, даже возможности не имеют поиграть в Лиге Чемпионов !
Absinthe3
Absinthe3
18 августа в 21:24
Провалом можно считать, когда успешно выступавший клуб вдруг сыграет плохо несколько матчей и займет несвойственное ему место. Но для коней последнее место - родное. Так что провала точно не будет)
atur72
atur72
18 августа в 21:08
Цска очень слабо выглядит . Когда будут играть на 3 фронта играть будут ещё хуже . Откуда эйфория ????
60spartak na cska
60spartak na cska
18 августа в 20:48
цска хоть играть начал!!!а мы с краснодаром нули полные!!!с такой игрой и с лиги европы вышибут за раз!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
18 августа в 20:22
AmIIIeR89:
Если честно, нам бы сейчас не играть в еврокубках 1-2 года. Чтобы спокойно в РПЛ выстроить боеспособную дружину. Почти все игроки сыроваты, но потенциал есть уж точно. Пусть лучше обкатать их в более простом турнире, чтобы потом уверенно биться в еврокубках
Играть в еврокубках надо, потому что такая возможность дает преимущества для привлечения молодых амбициозных игроков.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
18 августа в 20:11
Приятная для уха и глаз болельщика гинеровца статья). Добавлю к этим ушам и глазам, что их конюх, с 2002-2006г был вроде бы президентом РФПЛ. С 2013г главбух РФС. Хорошую карьеру сделал конюх с 1986г. С чем болел и сочувствующих, и поддерживающих поздравляю)
Молодец че. Игроки хоть в каком возрасте, хоть с пеленок, хоть из задницы песок, встают и дают и дают результат, как на дрожах. Крассавы.
Hypnoz
Hypnoz
18 августа в 20:06
Не провалится, будет очередной позор и четвертое место ! Игарь готов !
Великолепный
Великолепный
18 августа в 20:03
Грамотно и все по делу изложил Вадим Багров!))
UrAn54
UrAn54
18 августа в 19:53
AmIIIeR89:
Если честно, нам бы сейчас не играть в еврокубках 1-2 года. Чтобы спокойно в РПЛ выстроить боеспособную дружину. Почти все игроки сыроваты, но потенциал есть уж точно. Пусть лучше обкатать их в более простом турнире, чтобы потом уверенно биться в еврокубках
Не согласен. Кто слаб в коленках - в дубле пусть обкатываются. Да, ЛЧ это, конечно, суровое испытание. Согласен с автором, что нашим командам, а не только ЦСКА, ничего не светит в ЛЧ - наш уровень ЛЕ, да и то редко когда дальше 1/16 забираемся. Так что пусть играют и хоть изредка, но радуют нас. Главное чтобы не 1: 18, а то нас здесь...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
18 августа в 19:41
В таком квартете любой состав «армейцев» повоюет. Хотя прежде чем пророчить им последнее место в группе, вспомните, как играют остальные. В прошлом году «Спартак» получил в соперники «Ливерпуль» и «Севилью», будучи в первой корзине. А в итоге даже «Марибор» дважды не обыграли, хотя дома разгромили испанцев и могли идти в плей-офф ЛЧ. У «красно-белых» 1 победа, 3 ничьи, у ЦСКА – 3 победы и 3 поражения, два из которых против МЮ. Счет в Ливерпуле напоминать будем?

Да и фанатам «Зенита» не стоит рассказывать, что «красно-синие» занимают их место в ЛЧ. Петербуржцы пятые в РПЛ – не третьи, как «Спартак», отдавший прямую путевку в последнем туре. Кроме того, у «Зенита» были выезды в Минск и Утрехт. Домашняя игра с «Бней-Иегудой». Поражения в Алкмаре и Генте. Смешно заикаться о «Зените» как о клубе, который соберет кучу побед против «Реала», «Атлетико», «Ювентуса» и «Баварии».

Так совпадает, что у «Зенита» в ЛЧ часто был идеальный жребий. После пяти групповых этапов престижного турнира, а это 15 соперников, единственным топовым оказался «Атлетико». Везучесть «Зенита» не означает, что в группе с «Баварией» и «Манчестер Сити» они не смогли бы занять последнее место. Еще как смогли. Понятно, по волевым показателям в Европе «Зенит» выше «Спартака». Но с грандами встречается раз в десять лет. А вылетают в плей-офф от «Бенфики», «Андерлехта» и «Лейпцига». Не им о ЦСКА рассуждать.
☆☆☆☆☆☆☆
О спартаке - лишь один абзац, без упоминания Легии, Санкт-Галлена, Марибора, АЕКа, о Зените - полное перемывание костей! А идеальный жребий - посмотрим на последние две ЛЧ. Марибор (при наличии Спортинга), Севилья (при наличии Барселоны), ПАОК/Базель вместо Аякса, это всё жребий одной и той же команды. И в целом не нужно сейчас противопоставлять никому ЦСКА, не нужно навешивать ярлыки о величии, всё это уже было пройдено в середине нашего десятилетия. Ведь те же люди до сегодняшнего матча, который в истории ЦСКА останется лишь дежурной победой над менее масштабным клубом, отправляли ЦСКА в ФНЛ.
UrAn54
UrAn54
18 августа в 19:34
Сегодня ЦСКА был лучше, чем в предыдущих турах.. И дело не в счете - сама игра стала более быстрая, точности в передачах прибавилось, опять же удары пошли. Игра стала более "смотрибельная" что ли. Может до ЛЧ прибавят, хотя прибавлять надо капитально и как команде, так и отдельно игрокам. Но еще раз отмечу - команда начинает просыпаться. Матч с Рубином будет первой хорошей проверкой,как дела в команде. Ждем игры.
barcelonistas
barcelonistas
18 августа в 19:23
Обкатка раз в боевых условиях в ЛЧ лучше трех сезонов в РПЛ
AmIIIeR89
AmIIIeR89
18 августа в 19:17
Если честно, нам бы сейчас не играть в еврокубках 1-2 года. Чтобы спокойно в РПЛ выстроить боеспособную дружину. Почти все игроки сыроваты, но потенциал есть уж точно. Пусть лучше обкатать их в более простом турнире, чтобы потом уверенно биться в еврокубках
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
18 августа в 19:14
Хорошая статья Вадим +++!!!
Удачных игр ЦСКА в кубках Европы (ЛЧ или ЛЕ).
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