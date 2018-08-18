Молодой ЦСКА не провалится в ЛЧ

18 августа 2018, 19:00

«Соккер.ру» понимает, почему часто обсуждают перспективы ЦСКА в Европе. Но разве Ганчаренко позволял сомневаться в своих тренерских талантах?

Выходят в Лигу чемпионов не только ради побед

«Армейцы» в шестой раз подряд сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов, это стабильный участник самого престижного турнира. О подобном «Зенит» и «Спартак» могут лишь мечтать. Но посмотрите на результаты. В былом составе, который наводит страх на конкурентов в России – ЦСКА ведь или был чемпионом, или становился вторым, они стабильно проваливались в Европе.

Пять групповых турниров это 30 матчей, из них выиграли всего в шести, и половину – в прошлом сезоне, когда впервые за это время финишировали выше последнего места в квартете. И когда не везло со жребием, попадались богатые гранды, и когда состав группы был равным, команда Слуцкого занимала одно место – четвертое. Когда за четыре года собираешь 15 поражений в 24 играх, то все понятно.

Ни о какой заметной прибавке пунктов в общую таблицу УЕФА из-за ЦСКА говорить не могли, они жестко недобирали. Отсюда такая разница между очками «Зенита» и «армейцев». Команда Семака сейчас на 16 месте, а ЦСКА на 32. А в ЛЧ московский клуб стремился, чтобы в конце года вы прочитали новость: « ЦСКА заработал 19.5 млн евро премиальных от УЕФА ». Даже когда не побеждали, за сам выход получали много.

Ганчаренко умеет настраивать на еврокубки

В Европе не всегда судьбу клуба определяет состав. В прошлом году в ЦСКА вдруг выяснили, что куда выгоднее не просто участвовать, но и побеждать. Цифра в 19.5 млн евро настоящая, это заметная часть годового бюджета клуба. Гинер называет 57-61 млн евро как 100 % денег на год, то есть продажа Витиньо, Головина и прошлогодние заработки ЦСКА в ЛЧ и ЛЕ дают возможность прожить целый сезон.

Кстати, это лучший показатель среди всех российских клубов прошлого сезона. У ЦСКА получилось, поскольку вышли в плей-офф Лиги Европы, где выступили неплохо и вылетели только от «Арсенала». Ганчаренко умеет настраивать на европейские матчи, чего не умел Слуцкий. Странно, что именно сейчас так часто пророчат ЦСКА провал, словно они в прошлом каждый год играли в плей-офф ЛЧ и только теперь без Вернблума и Игнашевича станут последними.

Тут ведь дело в тренере. «Витесс» Леонида Викторовича на днях вылетел от «Базеля» из Лиги Европы. Того самого «Базеля», что был разгромлен ПАОКом в Лиге чемпионов чуть раньше и вылетел во второй еврокубок. ЦСКА в прошлом году к соперникам такого уровня и даже выше был готов. Они с молодыми людьми в составе разок обыграли «Базель» и дважды «Бенфику» - оппонента, на которого «Спартак» так и не вышел, ведь вылетел раньше. Кстати, а Ганчаренко в прошлом году прошел АЕК в ЛЧ – будущего чемпиона Греции, опередившего ПАОК .

Другие российские клубы играют не лучше

Думаете, если бы вместо ЦСКА в Лиге чемпионов оказался «Спартак», то вышел в плей-офф? Вряд ли. Для начала учтите скромный рейтинг москвичей – 82 место. Даже если бы «Спартак» сразу пошел в групповой этап, то забронировал себе место в четвертой корзине. ЦСКА , поскольку успешнее по сумме пяти последних евросезонов, на данный момент имеет шансы остаться в третьей.

Если повезет, то один из соперников может быть так себе. А если крупно повезет, то даже избегут пары «Бавария» - «Ливерпуль» или «Ювентус» - МЮ . Такие сочетания возможны и смертельны для всех, кто мог занять вторую строчку в РПЛ – от «Зенита» до «Краснодара». ЦСКА может подфартить, ведь не исключен вариант с группой, вроде «Манчестер Сити», «Наполи» и «Брюгге». В прошлом году «Шахтер» оставил неаполитанцев за бортом плей-офф ЛЧ , всегда надо верить в себя.

В таком квартете любой состав «армейцев» повоюет. Хотя прежде чем пророчить им последнее место в группе, вспомните, как играют остальные. В прошлом году «Спартак» получил в соперники «Ливерпуль» и «Севилью», будучи в первой корзине. А в итоге даже «Марибор» дважды не обыграли, хотя дома разгромили испанцев и могли идти в плей-офф ЛЧ . У «красно-белых» 1 победа, 3 ничьи, у ЦСКА – 3 победы и 3 поражения, два из которых против МЮ . Счет в Ливерпуле напоминать будем?

Да и фанатам «Зенита» не стоит рассказывать, что «красно-синие» занимают их место в ЛЧ . Петербуржцы пятые в РПЛ – не третьи, как «Спартак», отдавший прямую путевку в последнем туре. Кроме того, у «Зенита» были выезды в Минск и Утрехт. Домашняя игра с «Бней-Иегудой». Поражения в Алкмаре и Генте. Смешно заикаться о «Зените» как о клубе, который соберет кучу побед против «Реала», «Атлетико», «Ювентуса» и «Баварии».

Так совпадает, что у «Зенита» в ЛЧ часто был идеальный жребий. После пяти групповых этапов престижного турнира, а это 15 соперников, единственным топовым оказался «Атлетико». Везучесть «Зенита» не означает, что в группе с «Баварией» и «Манчестер Сити» они не смогли бы занять последнее место. Еще как смогли. Понятно, по волевым показателям в Европе «Зенит» выше «Спартака». Но с грандами встречается раз в десять лет. А вылетают в плей-офф от «Бенфики», «Андерлехта» и «Лейпцига». Не им о ЦСКА рассуждать.

У «армейцев» единственный путь – прибавлять

Молодая команда, грамотный тренер, понимание, что каждый в составе может стать новым Головиным – получить сочный контракт и одновременно заработать ЦСКА половину годового бюджета. Все это формирует командный дух. Они плохо провели стартовые туры и даже набрали больше пунктов, чем заслужили – особенно против «Енисея». Но ведь «Арсенал» разгромили сегодня. Зато привычно можно поспорить о красной карточке в РПЛ .

За спиной Григалавы был игрок ЦСКА , когда защитник прерывал полет мяча рукой, но там есть нюансы. Но первый гол «армейцы» забили до удаления, Влашич, Эрнандес и Фернандес хорошо провели матч, оборона почти не ошибалась. Бистрович и Чалов красиво пробили, Гордюшенко отдал голевую. ЦСКА знает, что делает, и хотя не всегда получится у молодежи, важно дождаться 30 августа, чтобы судить о перспективах в ЛЧ . В день жеребьевки групп Лиги чемпионов будет ясно, были бы у ЦСКА шансы в любом из составов последних лет или нет.

Когда речь о самом молодом составе РПЛ , то понятно, что прибавят и уже прибавляют. В этом году ЦСКА снова нужно в четвертьфинал Лиги Европы – клубу нужны премиальные, а это значит, что драться будут в каждом из шести матчей. Не найти особой разницы между вероятностью увидеть победы «Локомотива» или ЦСКА , ведь многое зависит от жребия и настроя. Кому сильнее повезет – тот и наберет очки. Раньше «армейцы» могли проиграть 5 матчей из 6, но тогда не делали такой акцент на чести РПЛ и очках.