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Капитанский бунт. Игроки против произвола Ла Лиги

вчера, 21:06

На прошлой неделе стало известно, что некоторые матчи испанской Ла Лиги теперь будут играть в США и Канаде. Капитаны клубов Примеры против, и «Соккер.ру» на их стороне. 

Что произошло?

В прошлый четверг испанская Ла Лига сообщила удивительную весть о заключении сделки с американской медиакомпанией Relevent Sports. Речь идет о сотрудничестве в медиа-пространстве, а главная часть договора предполагает, что пока неопределенное количество матчей Примеры пройдет на стадионах США и Канады. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в восторге от достигнутого соглашения с североамериканцами и радостно щебечет: «НБА и НФЛ проводили матчи за пределами своего континента, так почему Ла Лига не может поступить точно так же? Нам очень важно развивать наш бренд. Гарантирую, организация будет на таком уровне, что не повредит интересам клубов».

Контракт заключен на 15 лет, и предполагается, что уже в нынешнем сезоне «Реал», «Барселона» или «Атлетико» сыграют за океаном. Класико пока точно остается в Испании, а первую игру в Северной Америке собираются провести не раньше 2019 года. Впрочем, волна сопротивления ожидается знатная. Дело в том, что Тебас не согласовал столь ответственный шаг ни с Королевской федерацией футбола Испании, ни с Ассоциацией испанских футболистов (AFE). На деле имеем грандиозное столкновение футбольной коммерции с нерушимыми, казалось бы, традициями. Да как же это – матчи чемпионата Испании в США и Канаде? Вы в своем уме? А ведь овеществление этой истории близко. Очень близко. 

Реакция

Луис Рубиалес, президент Королевской федерации футбола Испании, пока отмалчивается, наверняка молодой руководитель может проявить гибкость и одобрить план Тебаса, но в число изгоев попадать не стремится, поэтому ради личных рейтингов может вступиться за традиции. Этим уже занялся профсоюз испанских футболистов, завтра капитаны всех 20 клубов Ла Лиги соберутся в офисе организации и подпишут соответствующую петицию с протестом. Лео Месси, Серхио Рамос, Диего Годин и другие их коллеги выступят против проведения матчей Ла Лиги за океаном. Впрочем, нужно понимать, что у этих футболистов есть контракты с клубами, которые могут быть заинтересованы в обратном. Да и та же AFE не обязательно ангел-хранитель традиций и апологет заботы о футболистах. «Прогиб», вполне возможно, впереди. Что же касается заявления с подписями капитанов, то оно должно напомнить о влиянии организации, которая уже поделилась своим мнением: «Ла Лига не подумала об игроках и действовала исключительно в своих интересах. Игроки не являются валютой, которая может быть использована в бизнесе третьих лиц». 

Тебас-искуситель

Хавьер Тебас вещает как по писанному: «Спорт в США – это прекрасный большой бизнес, и Ла Лига хочет стать его частью. Мы жаждем международного развития, и сотрудничество с Relevent открывает для нас новые двери. Мы заинтересованы в том, чтобы повысить интерес к футболу в Северной Америке и освоить этот рынок первыми. Это важный шаг на пути популяризации нашего любимого вида спорта. Накануне ЧМ-2026, который состоится в США, Мексике и Канаде, ожидается большой ажиотаж вокруг футбола в странах Северной Америки. Не хотелось бы упускать этот шанс». 

Самое важное во всей этой истории, что Тебас в любом случае выйдет сухим из воды, ведь, согласно договору, Ла Лига не вправе принудить ни один свой клуб проводить матчи в Северной Америке. Дон Хавьер уверяет, что никакого ущерба участникам не будет и тут же добавляет очень важную реплику: «Посмотрим, какие клубы согласятся. И какие бонусы мы сможем им предложить за участие». Добрый дяденька машет перед носом денежной «котлетой» и предлагает ее получить за условно неприличную услугу. Но только условно! Соблазнительно? Вне всяких сомнений. Особенно, если бонусы окажутся щедрыми. 

Пути назад нет

Ничего не делается сразу, но деньги умеют убеждать. Один раз не преступление. А потом еще один. Понятно, что собирать кассу в Штатах и Канаде, по крайней мере, на первоначальном этапе такого сотрудничества могут только «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Логично, что эти клубы не захотят лишать своих собственных болельщиков домашних матчей, но они могут уговориться на проведение за океаном номинально выездной встречи. Или двух за сезон. Условные «Хетафе» или «Вальядолид» легко соблазнить деньгами, ведь в Испании клубы средней руки не избалованы, так что рычагов влияния у Тебаса хватает. Стоит провести один матч – и ящик Пандоры откроется. Почему нет пути назад? Да потому что с точки зрения бизнеса это совершенно логичный и верный способ развития своего продукта – освоение нового обширного платежеспособного рынка. 

Мораль

Деньги правят миром. И футболом в том числе. Матчи чемпионата Испании должны играться в Испании, чемпионата Англии – в Англии, чемпионата России – в России. Но футбол не стоит на месте, и эти прописные еще недавно истины тоже меняются. Хавьер Тебас затеял всю историю не ради популяризации футбола в Северной Америке, а ради получения прибыли. И он ее получит, разделит с клубами, а те, в свою очередь, заткнут футболистов бонусными вознаграждениями. Рано или поздно, все будут довольны. А традиции и фанаты подвинутся, вернее, их подвинут, не спросив. Такие времена.

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Все комментарии
Nety-net
Nety-net
сегодня в 11:56
Обычно львы не рады остаются такой встречи.
Nety-net
Nety-net
сегодня в 11:54
А как Хетафе будет объяснять своим болельщикам что они не увидят домашний матч с лидером на своем поле?
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:30
Очень печально.
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 09:07
что уж поделать когда лига не интересна, нужно как то действовать.
edubokom
edubokom
сегодня в 07:03
Ну и кто будет смотреть в 3 часа ночи хетафе - барселона?
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 01:52
usachev:
Я бы перестал уважать свой клуб, если бы он мне объявил, что домашнего матча не будет и они поехали развлекать людей за океаном. Это плевок в сторону родных болельщиков. Может кто-то с этого и урвет cash. Но домашние болелы останутся с носом. Бред. Есть же летние коммерческие клубные турниры. Мало? Пусть сами приезжают.
Конечно, им этого мало. Они хотят больше денег. Это как наркомания. С каждым разом требуется еще большая доза. И очень многие люди на это подсели...
tuman960
tuman960
сегодня в 00:38
Пряткин с Федуном облизнулись,такой куш и мимо их кассы!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:28
С учетом больших авиаперелетов и адаптации после них вся ситуация мне кажется утопической.
3ton
3ton
сегодня в 00:04
Было время , что несколько клубов из Испании по баскетболу хотели взять в НБА и даже создать Европейский дивизион.
Деньги были большие , но и перелеты тоже )
В Америке уже несколько лет практикуют старт сезона несколькими матчами в Европе .
Почему бы и Ла Лиге не провести пару матчей в сезоне в Америке.
Если предлогают большие деньги.
Америка - это жирный кусок бобла .
Kostia Smirnov
Kostia Smirnov
вчера в 23:20
Капитан очевидность...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:55
можно снимать фильм 300 спартанцев из Испании. Рабы взбунтовались - ко львам их(АПЛ)!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:51
Барса же хотела переехать из ЛоЛИГИ,если отделяться от Испании - мечты сбываются. надо так распределить календарь домашнии в Америке,выездные в Китае - там могут и по более за шоу заплатить,а в Испании тренировки.
Рамос не хочешь играть по новому сценарию с Марселькой в Турин к другу.
kiendjin
kiendjin
вчера в 22:37
Мадритисты просто хотят продаться Американцам вот и все...
usachev
usachev
вчера в 21:55
Я бы перестал уважать свой клуб, если бы он мне объявил, что домашнего матча не будет и они поехали развлекать людей за океаном. Это плевок в сторону родных болельщиков. Может кто-то с этого и урвет cash. Но домашние болелы останутся с носом. Бред. Есть же летние коммерческие клубные турниры. Мало? Пусть сами приезжают.
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 21:50
дурная система
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 21:49
No problem:
Как по мне,то пох***ям. Лишь б не совсем поздно показывали матчи эти купленные. Футбол-давно погряз в бизнес,а щя эта система на очередной стадии рестайлинга.
Спортивные мероприятия такого плана в США проводятся примерно в 2.00-6.00 МСК. Это будет в любом случае неудобно для нас, да и Европы
No problem
No problem
вчера в 21:35
Как по мне,то пох***ям.
Лишь б не совсем поздно показывали матчи эти купленные.
Футбол-давно погряз в бизнес,а щя эта система на очередной стадии рестайлинга.
Gahi
Gahi
вчера в 21:25
Деньги всё решают вот и футболисты бегают туда сюда кто больше платит.
parallels
parallels
вчера в 21:17
федун активно продвигает идею переноса матчей спартака в зимбабвы.
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