Капитанский бунт. Игроки против произвола Ла Лиги

вчера, 21:06

На прошлой неделе стало известно, что некоторые матчи испанской Ла Лиги теперь будут играть в США и Канаде. Капитаны клубов Примеры против, и «Соккер.ру» на их стороне.

Что произошло?

В прошлый четверг испанская Ла Лига сообщила удивительную весть о заключении сделки с американской медиакомпанией Relevent Sports. Речь идет о сотрудничестве в медиа-пространстве, а главная часть договора предполагает, что пока неопределенное количество матчей Примеры пройдет на стадионах США и Канады. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в восторге от достигнутого соглашения с североамериканцами и радостно щебечет: « НБА и НФЛ проводили матчи за пределами своего континента, так почему Ла Лига не может поступить точно так же? Нам очень важно развивать наш бренд. Гарантирую, организация будет на таком уровне, что не повредит интересам клубов».

Контракт заключен на 15 лет, и предполагается, что уже в нынешнем сезоне «Реал», «Барселона» или «Атлетико» сыграют за океаном. Класико пока точно остается в Испании, а первую игру в Северной Америке собираются провести не раньше 2019 года. Впрочем, волна сопротивления ожидается знатная. Дело в том, что Тебас не согласовал столь ответственный шаг ни с Королевской федерацией футбола Испании, ни с Ассоциацией испанских футболистов (AFE). На деле имеем грандиозное столкновение футбольной коммерции с нерушимыми, казалось бы, традициями. Да как же это – матчи чемпионата Испании в США и Канаде? Вы в своем уме? А ведь овеществление этой истории близко. Очень близко.

Реакция

Луис Рубиалес, президент Королевской федерации футбола Испании, пока отмалчивается, наверняка молодой руководитель может проявить гибкость и одобрить план Тебаса, но в число изгоев попадать не стремится, поэтому ради личных рейтингов может вступиться за традиции. Этим уже занялся профсоюз испанских футболистов, завтра капитаны всех 20 клубов Ла Лиги соберутся в офисе организации и подпишут соответствующую петицию с протестом. Лео Месси, Серхио Рамос, Диего Годин и другие их коллеги выступят против проведения матчей Ла Лиги за океаном. Впрочем, нужно понимать, что у этих футболистов есть контракты с клубами, которые могут быть заинтересованы в обратном. Да и та же AFE не обязательно ангел-хранитель традиций и апологет заботы о футболистах. «Прогиб», вполне возможно, впереди. Что же касается заявления с подписями капитанов, то оно должно напомнить о влиянии организации, которая уже поделилась своим мнением: «Ла Лига не подумала об игроках и действовала исключительно в своих интересах. Игроки не являются валютой, которая может быть использована в бизнесе третьих лиц».

Тебас-искуситель

Хавьер Тебас вещает как по писанному: «Спорт в США – это прекрасный большой бизнес, и Ла Лига хочет стать его частью. Мы жаждем международного развития, и сотрудничество с Relevent открывает для нас новые двери. Мы заинтересованы в том, чтобы повысить интерес к футболу в Северной Америке и освоить этот рынок первыми. Это важный шаг на пути популяризации нашего любимого вида спорта. Накануне ЧМ -2026, который состоится в США , Мексике и Канаде, ожидается большой ажиотаж вокруг футбола в странах Северной Америки. Не хотелось бы упускать этот шанс».

Самое важное во всей этой истории, что Тебас в любом случае выйдет сухим из воды, ведь, согласно договору, Ла Лига не вправе принудить ни один свой клуб проводить матчи в Северной Америке. Дон Хавьер уверяет, что никакого ущерба участникам не будет и тут же добавляет очень важную реплику: «Посмотрим, какие клубы согласятся. И какие бонусы мы сможем им предложить за участие». Добрый дяденька машет перед носом денежной «котлетой» и предлагает ее получить за условно неприличную услугу. Но только условно! Соблазнительно? Вне всяких сомнений. Особенно, если бонусы окажутся щедрыми.

Пути назад нет

Ничего не делается сразу, но деньги умеют убеждать. Один раз не преступление. А потом еще один. Понятно, что собирать кассу в Штатах и Канаде, по крайней мере, на первоначальном этапе такого сотрудничества могут только «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Логично, что эти клубы не захотят лишать своих собственных болельщиков домашних матчей, но они могут уговориться на проведение за океаном номинально выездной встречи. Или двух за сезон. Условные «Хетафе» или «Вальядолид» легко соблазнить деньгами, ведь в Испании клубы средней руки не избалованы, так что рычагов влияния у Тебаса хватает. Стоит провести один матч – и ящик Пандоры откроется. Почему нет пути назад? Да потому что с точки зрения бизнеса это совершенно логичный и верный способ развития своего продукта – освоение нового обширного платежеспособного рынка.

Мораль

Деньги правят миром. И футболом в том числе. Матчи чемпионата Испании должны играться в Испании, чемпионата Англии – в Англии, чемпионата России – в России. Но футбол не стоит на месте, и эти прописные еще недавно истины тоже меняются. Хавьер Тебас затеял всю историю не ради популяризации футбола в Северной Америке, а ради получения прибыли. И он ее получит, разделит с клубами, а те, в свою очередь, заткнут футболистов бонусными вознаграждениями. Рано или поздно, все будут довольны. А традиции и фанаты подвинутся, вернее, их подвинут, не спросив. Такие времена.