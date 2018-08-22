«Я люблю вас, я горжусь вами». Артём Дзюба говорит!

вчера, 14:30

Даже не верится, что Дзюбе уже 30 лет. «Соккер.ру» поздравляет Артема с юбилеем и предоставляет слово форварду, пережившему царское преображение в этом году.

2009 год

О Владимире Быстрове и истории с якобы украденными у него деньгами: «Все, что было написано – ложь. Там очень темная история, меня подставили. Всех деталей этой истории с изделием №23 (примечание редакции – Владимир Быстров) я рассказать не могу. С партнерами по „Спартаку“ общаюсь нормально, кроме парочки футболистов-шестерок».

2010 год

О своём игровом стиле: «Форвард-эгоист – это Кержаков, а не я. Мне нравится и напрягать оборону соперника, и творить. Для меня очень важно, чтобы мне доверяли, не дергали после каждой ошибки. Я всегда стараюсь как лучше, но порой просто не получается. Микаэль Лаудруп говорил: „Могу научить вас всему, что нужно делать до штрафной площади, но дальше – чистая фантазия и импровизация“. Так вот, важно, чтобы тебе не высказывали, если прешь к воротам на двух-трех соперников и ошибаешься».

2011 год

О своём номере и Кака: «После того, как я взял 22-й номер в „Томи“, меня постоянно подкалывали: „Кака! Кака!“ Но дело совсем не в бразильском полузащитнике. Просто мне нравятся двойки. Да и не хочу я быть никаким Кака. Пора быть просто Дзюбой».

Об одном из поражений «Спартака»: «Сыграли просто хреново, сказать больше нечего».

О будущем: «Не могу представить, что перейду в „Анжи“. Как и в любой другой российский клуб. А вот в Европе хотелось бы себя попробовать в будущем».

О капитанской повязке в «Спартаке»: «Мечтал об этом с детства. И вот этот момент настал – сегодня впервые вывел „Спартак“ на поле в качестве капитана».

2012 год

Об увлечении единоборствами: «Во время зимнего отпуска я решил заняться собой и своим телом, осваивал бокс. Мне очень нравятся различные единоборства, я фанат Федора Емельяненко, вот решил на себе испытать, что это такое».

О пристрастиях в футболе: «Я за „Реал“ болею, а „Барселону“ терпеть не могу».

Обращение к российским арбитрам: «Господа судьи, у нас футбол, а не балет, давайте бороться!»

О кричалке фанатов в матче с «Динамо»: «Меня очень порадовала кричалка наших фанатов: Багама, багама мама… Дальше скажу прилично: Обыграли мы московское „Динамо“».

О Дике Адвокате, который возглавлял сборную России с 2010-го по 2012-й: «Совсем не понял Адвоката. Разочаровал этот голландец. И то как вел себя перед командой, и что неадекватные задачи ставил: „Должны выходить в финал“. На основании чего? И к питерцам своим относился слишком лояльно».

Об Унаи Эмери (после поражения от «Динамо» 1:5): «Пусть говорит наш тренеришка».

О правильной девушке: «Девушка должна любить и поддерживать. А если нет – выставляйте ее на трансфер».

2013 год

О принципиальных соперниках: « ЦСКА и „Зенит“ - самые принципиальные противники. Сейчас думаю, что никогда туда не пойду. Но если меня однажды несправедливо выгонят из „Спартака“, вытрут об меня ноги? Что делать? Идти в клубы рангом ниже? Но все равно я – спартаковец и буду доказывать, что ЦСКА и „Зенит“ враги номер один».

О карьерной цели: «Я не из тех игроков, кто хочет всю карьеру провести в России. Хочу поиграть в АПЛ , но поеду в команду не ниже 10-го места».

О Валерии Карпине: «Я никогда не был и не буду любимчиком Карпина, он невзлюбил меня с первого дня, мне пришлось выслушать массу угроз от него».

О своей натуре: «У меня всегда есть свое мнение, и порой оно не нравится окружающим, потому что я говорю прямо и честно, ни с кем не заигрываю и никому не стараюсь понравиться».

2014 год

Об уходе Карпина из «Спартака»: «Это благо! Человек за шесть лет ничего не выиграл, другим тренерам столько шансов не давали. У меня нет обиды на Карпина, но и добрых пожеланий для него нет».

О возвращении в «Спартак» из аренды в «Ростове»: «Безумно счастлив снова оказаться в родном клубе. Мечтаю вместе со „Спартаком“ наводить страх и ужас на всех противников».

О своей гордости: «Горжусь тем, что я спартаковец».

2015 год

О переходе в «Зенит»: «Я почувствовал, что пора что-то менять, прежде всего, как спортсмен я хотел получить возможность выиграть трофеи, поэтому я перехожу в „Зенит“. Хочу играть в сильном и амбициозном клубе, который всегда стремится к победам, а не ставит задачи попасть в тройку, пятерку, в зону Лиги Европы. Мне нужен этот вызов, я собираюсь выйти на новый уровень и помочь „Зениту“ добиться успехов».

О патриотизме и идиотизме: «Я спартаковец с шести лет, этим горжусь. Никого не предавал и от „красно-белых“ не отворачивался. Но если в твоем доме к тебе относятся неуважительно, то устаешь биться головой об стену. Я хочу побеждать, выигрывать трофеи, каждый год играть в Лиге чемпионов. „Спартак“ не смог мне этого дать, а „Зенит“ - это сейчас российский топ-клуб. Не нужно путать патриотизм с идиотизмом».

О прозвище в «Зените»: «Меня кличут игрочишкой».

О победе в матче за Суперкубок России: «Один матч в „Зените“ - и сразу трофей. Не зря ушел из „Спартака“»

2016 год

Ещё раз об уходе из «Спартака»: «По мне лучше так: вместо того, чтобы сидеть, лежать под кем-то и выслуживаться, сразу куда-то уйти, а не изображать преданного пса и не пищать о том, какой я великий спартаковец, динамовец, зенитовец… не облизывать ромбики».

О женщине-арбитре: «Отвлекала ли? Нет. Она же не Памела Андерсон».

О Леониде Слуцком: «Леонид Викторович меня покорил. Он – number one!»

О Месси и Роналду: «В чемпионате России эти парни не забили бы и 20 голов».

О лидерстве «Спартака»: «„Спартаку“ сейчас очень прет: выигрывает даже те матчи, которые не должен. К тому же, судьи поддушивают „Зенит“, но постоянная истерика насчет судейства у „Спартака“. Это раздражает и напрягает».

2017 год

О чемпионстве «Спартака»: «Есть определенная группа сектантов, из-за них не хотелось, чтобы „Спартак“ брал титул, они ведут себя не по-мужски. А за нормальных болельщиков я рад. Впрочем, в этом сезоне все было сделано так, чтобы „Спартак“ стал чемпионом».

2018 год

О Федерере: «Лучший спортсмен планеты!»

О своей сентиментальности: «Друзья издевались надо мной, когда я плакал над мультиком „Кунг-фу панда“».

О недругах: «Недавно в моей карьере появился человек, которому удалось обойти Карпина по всем параметрам». (Вероятно, речь идет о Роберто Манчини).

О своей позиции: «Сейчас такое время – в чести лизоблюды и ж*полизы. А я так не умею, не стремлюсь быть для всех удобным».

Обращение накануне чемпионата мира: «Горжусь своей страной, я рад, что я россиянин, и для меня огромная честь играть за сборную. Призываю всех объединиться. Вместе мы семья. Нам очень нужна ваша поддержка! Всем удачи, здоровья и добра. И побольше позитива».

После выхода из группы: «Вся страна счастлива. Гуляй, Россия!»

После победы над Испанией: «Может же и сборной России когда-то повезти! Давайте все вместе насладимся моментом, кайфанем после этой победы. Но не так, как вы подумали!»

Партнёрам накануне пенальти в матче с Хорватией: «Парни! Я вас всех люблю, я горжусь вами! Сейчас просто насладитесь этим моментом. Не спешите! Не уверены – бейте по центру, просто».

Обращение к президенту РФ : «Владимир Владимирович, для нас огромная гордость представлять нашу страну на спортивных аренах. И нам будет очень приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы. Это для нас будет самое замечательное».

С днем рождения, Артем!