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Лига Европы 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
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«Я люблю вас, я горжусь вами». Артём Дзюба говорит!

вчера, 14:30

Даже не верится, что Дзюбе уже 30 лет. «Соккер.ру» поздравляет Артема с юбилеем и предоставляет слово форварду, пережившему царское преображение в этом году.

2009 год

О Владимире Быстрове и истории с якобы украденными у него деньгами: «Все, что было написано – ложь. Там очень темная история, меня подставили. Всех деталей этой истории с изделием №23 (примечание редакции – Владимир Быстров) я рассказать не могу. С партнерами по „Спартаку“ общаюсь нормально, кроме парочки футболистов-шестерок». 

2010 год

О своём игровом стиле: «Форвард-эгоист – это Кержаков, а не я. Мне нравится и напрягать оборону соперника, и творить. Для меня очень важно, чтобы мне доверяли, не дергали после каждой ошибки. Я всегда стараюсь как лучше, но порой просто не получается. Микаэль Лаудруп говорил: „Могу научить вас всему, что нужно делать до штрафной площади, но дальше – чистая фантазия и импровизация“. Так вот, важно, чтобы тебе не высказывали, если прешь к воротам на двух-трех соперников и ошибаешься». 

2011 год

О своём номере и Кака: «После того, как я взял 22-й номер в „Томи“, меня постоянно подкалывали: „Кака! Кака!“ Но дело совсем не в бразильском полузащитнике. Просто мне нравятся двойки. Да и не хочу я быть никаким Кака. Пора быть просто Дзюбой». 

Об одном из поражений «Спартака»: «Сыграли просто хреново, сказать больше нечего».

О будущем: «Не могу представить, что перейду в „Анжи“. Как и в любой другой российский клуб. А вот в Европе хотелось бы себя попробовать в будущем».

О капитанской повязке в «Спартаке»: «Мечтал об этом с детства. И вот этот момент настал – сегодня впервые вывел „Спартак“ на поле в качестве капитана».

2012 год

Об увлечении единоборствами: «Во время зимнего отпуска я решил заняться собой и своим телом, осваивал бокс. Мне очень нравятся различные единоборства, я фанат Федора Емельяненко, вот решил на себе испытать, что это такое». 

О пристрастиях в футболе: «Я за „Реал“ болею, а „Барселону“ терпеть не могу».

Обращение к российским арбитрам: «Господа судьи, у нас футбол, а не балет, давайте бороться!»

О кричалке фанатов в матче с «Динамо»: «Меня очень порадовала кричалка наших фанатов: Багама, багама мама… Дальше скажу прилично: Обыграли мы московское „Динамо“».

О Дике Адвокате, который возглавлял сборную России с 2010-го по 2012-й: «Совсем не понял Адвоката. Разочаровал этот голландец. И то как вел себя перед командой, и что неадекватные задачи ставил: „Должны выходить в финал“. На основании чего? И к питерцам своим относился слишком лояльно». 

Об Унаи Эмери (после поражения от «Динамо» 1:5): «Пусть говорит наш тренеришка». 

О правильной девушке: «Девушка должна любить и поддерживать. А если нет – выставляйте ее на трансфер». 

2013 год

О принципиальных соперниках: «ЦСКА и „Зенит“ - самые принципиальные противники. Сейчас думаю, что никогда туда не пойду. Но если меня однажды несправедливо выгонят из „Спартака“, вытрут об меня ноги? Что делать? Идти в клубы рангом ниже? Но все равно я – спартаковец и буду доказывать, что ЦСКА и „Зенит“ враги номер один». 

О карьерной цели: «Я не из тех игроков, кто хочет всю карьеру провести в России. Хочу поиграть в АПЛ, но поеду в команду не ниже 10-го места». 

О Валерии Карпине: «Я никогда не был и не буду любимчиком Карпина, он невзлюбил меня с первого дня, мне пришлось выслушать массу угроз от него». 

О своей натуре: «У меня всегда есть свое мнение, и порой оно не нравится окружающим, потому что я говорю прямо и честно, ни с кем не заигрываю и никому не стараюсь понравиться». 

2014 год

Об уходе Карпина из «Спартака»: «Это благо! Человек за шесть лет ничего не выиграл, другим тренерам столько шансов не давали. У меня нет обиды на Карпина, но и добрых пожеланий для него нет».  

О возвращении в «Спартак» из аренды в «Ростове»: «Безумно счастлив снова оказаться в родном клубе. Мечтаю вместе со „Спартаком“ наводить страх и ужас на всех противников». 

О своей гордости: «Горжусь тем, что я спартаковец». 

2015 год 

О переходе в «Зенит»: «Я почувствовал, что пора что-то менять, прежде всего, как спортсмен я хотел получить возможность выиграть трофеи, поэтому я перехожу в „Зенит“. Хочу играть в сильном и амбициозном клубе, который всегда стремится к победам, а не ставит задачи попасть в тройку, пятерку, в зону Лиги Европы. Мне нужен этот вызов, я собираюсь выйти на новый уровень и помочь „Зениту“ добиться успехов». 

О патриотизме и идиотизме: «Я спартаковец с шести лет, этим горжусь. Никого не предавал и от „красно-белых“ не отворачивался. Но если в твоем доме к тебе относятся неуважительно, то устаешь биться головой об стену. Я хочу побеждать, выигрывать трофеи, каждый год играть в Лиге чемпионов. „Спартак“ не смог мне этого дать, а „Зенит“ - это сейчас российский топ-клуб. Не нужно путать патриотизм с идиотизмом». 

О прозвище в «Зените»: «Меня кличут игрочишкой». 

О победе в матче за Суперкубок России: «Один матч в „Зените“ - и сразу трофей. Не зря ушел из „Спартака“»

2016 год

Ещё раз об уходе из «Спартака»: «По мне лучше так: вместо того, чтобы сидеть, лежать под кем-то и выслуживаться, сразу куда-то уйти, а не изображать преданного пса и не пищать о том, какой я великий спартаковец, динамовец, зенитовец… не облизывать ромбики». 

О женщине-арбитре: «Отвлекала ли? Нет. Она же не Памела Андерсон».

О Леониде Слуцком: «Леонид Викторович меня покорил. Он – number one!»

О Месси и Роналду: «В чемпионате России эти парни не забили бы и 20 голов». 

О лидерстве «Спартака»: «„Спартаку“ сейчас очень прет: выигрывает даже те матчи, которые не должен. К тому же, судьи поддушивают „Зенит“, но постоянная истерика насчет судейства у „Спартака“. Это раздражает и напрягает».

2017 год

О чемпионстве «Спартака»: «Есть определенная группа сектантов, из-за них не хотелось, чтобы „Спартак“ брал титул, они ведут себя не по-мужски. А за нормальных болельщиков я рад. Впрочем, в этом сезоне все было сделано так, чтобы „Спартак“ стал чемпионом».

2018 год

О Федерере: «Лучший спортсмен планеты!»

О своей сентиментальности: «Друзья издевались надо мной, когда я плакал над мультиком „Кунг-фу панда“». 

О недругах: «Недавно в моей карьере появился человек, которому удалось обойти Карпина по всем параметрам». (Вероятно, речь идет о Роберто Манчини).

О своей позиции: «Сейчас такое время – в чести лизоблюды и ж*полизы. А я так не умею, не стремлюсь быть для всех удобным». 

Обращение накануне чемпионата мира: «Горжусь своей страной, я рад, что я россиянин, и для меня огромная честь играть за сборную. Призываю всех объединиться. Вместе мы семья. Нам очень нужна ваша поддержка! Всем удачи, здоровья и добра. И побольше позитива».

После выхода из группы: «Вся страна счастлива. Гуляй, Россия!»

После победы над Испанией: «Может же и сборной России когда-то повезти! Давайте все вместе насладимся моментом, кайфанем после этой победы. Но не так, как вы подумали!»

Партнёрам накануне пенальти в матче с Хорватией: «Парни! Я вас всех люблю, я горжусь вами! Сейчас просто насладитесь этим моментом. Не спешите! Не уверены – бейте по центру, просто». 

Обращение к президенту РФ: «Владимир Владимирович, для нас огромная гордость представлять нашу страну на спортивных аренах. И нам будет очень приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы. Это для нас будет самое замечательное». 

С днем рождения, Артем!

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Все комментарии
Расул Манаев
Расул Манаев
сегодня в 01:40
По всей видимости он не так понял слово кака)))
SpaM-SARW
SpaM-SARW
вчера в 21:03
Красавец! Главное честен и никого не боится, говорит правде в лицо. Прав насчет сектантов, они не люди, а просто тролли и душегубы. С днем рождения, мужик! И те кто пишут про бревно, вы сначала сьездите в тайгу и попробуйте напилить пару бревен. Если не спотеете, то можете писать про бревно
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 19:21
Переоценённый игрочишка
Илья Забазнов
Илья Забазнов
вчера в 17:51
Дзюба исправляться.
cpartak60
cpartak60
вчера в 16:23
с днем рождения!!!что еще сказать!!!!
Рoже Милла
Рoже Милла
вчера в 16:15
С др Деревяха.
борька
борька
вчера в 16:10
Хорошо, что в российском футболе есть такой игрок!
Успехов и здоровья!
kilativ
kilativ
вчера в 16:02
человек противоречие, ну именно это помогло ему стать кем он сейчас является, с днем рождения тебя, продолжай и дальше забивать и утирать нос своим хейтерам!
йинегве
йинегве
вчера в 15:49
На счет пеналей по центру прав был! Фернандес,правда,русского не знает,но Смолову то надо было прислушаться!
kingoffam
kingoffam
вчера в 15:34
Бомжи давно стали сборщиками всякого мусора.Хотя, почему стали-на то они и бомжи.
denmig
denmig
вчера в 15:33
Деревяшку с др! Будь!
kingoffam
kingoffam
вчера в 15:30
До сих пор не могу понять,как в одном человеке может помещаться столько коричневой субстанции.Но нужно отдать должное-характер есть.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 15:29
Крестовский баклан
Крестовский баклан
вчера в 15:27
Можете про нашего деревяшку все, что угодно писать, но чемпионские медали мы себе уже повесили
parallels
parallels
вчера в 15:25
"не облизывать ромбики" 😅😅😅
Исмет
Исмет
вчера в 15:23
Пока дзюба будет в зените, мечта дзюбы о Чемпионстве будет мечтой!👎
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 15:19
Спасибо Манчини....так завести парня, что он до сих пор ему всё доказывает и доказывает))) Очень надеюсь, что это будет продолжаться, как минимум весь сезон)))
амурец
амурец
вчера в 15:12
говорят про Дзюбу что дерево, да может и дерево, но ценной породы
Питермен
Питермен
вчера в 14:44
Достоин быть капитаном Чемпионского Зенита сезона 2018-2019 и следующих!
Удачи Артем, ждем три мяча пупсикам!!!
цска команда
цска команда
вчера в 14:44
это изделие номер №22...слишком много говорит и слишком много лазит по чужим шкафам
ivany4
ivany4
вчера в 14:43
Почитал его говорильню и вспомнилась русская поговорка: в 30 лет ума нет и потом не будет.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
вчера в 14:31
Дзюбиньо норм всем колотит
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