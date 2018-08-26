Миссия выполнима. «Зенит» не стал сильнее, но изменился

вчера, 20:42

Читатели «Соккер.ру» верят в успех «Зенита», Дзюба и Семак переработали команды Манчини и Луческу, и в прочтении нового дуэта коллектив радует чаще.

«Зенит» так себе, но это нормально

«Зенит» это 15.2 удара за игру, 55 % владения мячом, 82 % точности передач, по 12 отборов и 14 перехватов в среднем, по 19 побед наверху, по 5.4 удара в створ, по 2 гола за игру в среднем и по 10 пасов под удар за тур. А теперь внимание – это цифры и Семака, и Манчини. У Роберто тоже было 15.4 удара за игру, 56 % владения, 81 % точности паса, 17 выигранных верховых даже без Дзюбы, 4.9 удара в створ, по xG и xGA и в прошлом сезоне, и сейчас в группе лидеров.

Идентичные показатели, изменилось не качество футбола, а подход и результаты. Тогда не забивали, сейчас – наоборот. Еще «4-4-2» заменили на «4-2-3-1», розданные в аренды вернулись, но не в этом суть. Не всегда играют цифрами, иногда перебарывают себя. Крутая команда, которая на голову опережает всех в лиге, осознает высоченный класс и однозначно сильнее всех вокруг, не ждет выхода Кузяева на замену, чтобы Дзюба мог затолкать победный мяч новичку лиги «Енисею». Причем с первого и последнего удара форварда за игру.

Самый сильный не победит «Арсенал» после навеса Шатова и грубейшей ошибки вратаря. Будь «Зенит» уже сейчас готовым чемпионом, то не влетели бы «Динамо» в Минске 4:0 – явный перебор. Как и заявление, что гол Ерохина после единственного для «Зенита» точного удара в Казани – доказательство большого преимущества. Наоборот, футбол «Рубина» был качественнее. А вот ответная игра с «Динамо» - переломный момент. Но снова речь не о четкости работы, ведь в овертайм триллер перевели после удаления Паредеса, да и пропустили позже…

Вынос «Урала» - уже лучше, чище, но такое и раньше было, Манчини «Спартак» переиграл 5:1 в четвертом туре. Так что теперь идут скорее победы от уверенности, как в Уфе, чем от неуязвимости. И против «Мольде» Сульшера зачем-то дома пропустили, чтобы героически исправить собственную ошибку, намекнув, что Дзюба даже с Заболотным в крепких рабочих отношениях, ведь вместе помогают команде, причем Артем не реагирует на голы Антона так, как Роналду на мяч Манджукича в ворота «Лацио» - с ревностью и завистью, что забил не он.

До весны «Зениту» важно стать командой из Лиги чемпионов, то есть глобальная задача Сергея Богдановича как тренера – превратить третью-пятую команду РПЛ в первую по качеству футбола и солидности. Учитывая состояние «Локомотива» и ЦСКА , а также рожденную стилем нестабильность «Краснодара» и «Спартака», решить ее не так уж трудно в сложившихся обстоятельствах. Но пока не переоценивайте серию успешных матчей. Победы есть, а игра только ставится, что нормально.

Например, «Уфа» у Семака играла стройнее, чем «Зенит» сейчас. Первую команду готовил Ганчаренко и подхватил Сергей Богданович, а в Санкт-Петербурге надо было восстанавливать коллектив, и уже по ходу дела работать над игрой. Сегодня ведь «Уфа», пропустив дважды и оставшись в меньшинстве, претендовала на гол в ворота Лунева, а «Зенит» допускал ошибки в защите. Но при этом фаворит не нервничает, поскольку при Луческу и Манчини мучили себя и соперников, а теперь дерутся и избегают позиционных ловушек, атакуя. Пошли голы у «Зенита» - пошли победы. Иногда все настолько просто.

Дзюба – главный помощник Семака

Низелик, Симутенков, Тимощук и все остальные на бровке разделят с Семаком большие победы, если будет что делить. Но этот конкретный эмоциональный старт на совести как тренера, так и лично Дзюбы. Артем не капитан «Зенита» формально, но вождь коллектива, что очевидно каждому, кто смотрит игры. «Эквадорский пингвиненок» Нобоа был важен, Паредесу мозги вправили, Ерохин помогал, Шатов и Лунев включались, но одного героя выделить просто.

Дзюба – любимый футболист России, сказочная история. Пока вице-капитан сборной Смолов напрягался, готовясь к чемпионату мира, запасной нападающий Артем просто начал кайфовать. Поймал высокую волну, как сёрфингист, и отлично держится. Был ли у Дзюбы когда-то отрезок, чтобы 6 голов в 4 играх? Может и был, но это отсылка к тому, как Кокорин играл в прошлом году. Но при Манчини ставка была на двух-трех человек, а здесь «Зенит» могут выручить разные футболисты, но под подбадривания форварда.

Артем бывал всяким, в нем не только лазурное с красным сочетаются, есть и серые пятна, желтые, зеленые. А в 2018 году, начиная с игр за тульский «Арсенал», продолжая сборной и заканчивая свежими выступлениями за «Зенит», Дзюба выбрал идеальную линию поведения. Нападающий играет и ведет себя позитивно, веря в успехи, когда другие сомневаются. Центральный форвард постоянно выигрывает верховые мячи, но не грубит, не дерется, не симулирует. Причем важно отметить, что «Зенит» создал Дзюбе всего 11 шансов для ударов в РПЛ , после чего Артем отличился трижды.

Но ценен не только голами. Самое главное, что полностью отвечает за создание атмосферы в коллективе и настроение в раздевалке. Луческу требовал от «Зенита» европейской игры, которую они влет, потеряв якорных звездных легионеров, не смогли Мирче выдать. Манчини настроил на голы Кокорина, на сэйвы – Лунева, и на стабильную игру Кришито, но людей Роберто не любит, что демонстрировал всегда, еще будучи тренером «Интера» и «Манчестер Сити». Поэтому «Зенит» Манчини не приручил, а скорее оскорбил своим присутствием.

А потом взяли Семака, который умеет жить среди людей, которых нужно воспитывать. У него дома 8-9 детей, в зависимости от того, где находится старший сын от первой жены. Плюс новая супруга, которая за словом в карман не лезет, на милую тихую карикатурно-добрую воспитательницу в детском саду никогда похожа не была. Сергей Богданович с таким жизненным багажом умеет уживаться в огромных коллективах разных личностей, сразу разгадал, в чем главная беда «Зенита».

Они сами себя уничтожали токсичным коллективом. Поэтому тренер начал с формирования семьи. Пережили непростые матчи, позор против «Динамо» в Минске, но ответили уникально. В среднем раз в 12 лет в еврокубках отыгрывают четыре гола, а «Зенит» повторил за «Барселоной» намного быстрее. Вероятность такого события ничтожно мала, но удалось разбить камбэк на две фазы и оба раза забили по четыре мяча в основное время и овертаймах. Слабый коллектив не смог бы так сделать, хотя сильная команда вообще подобное не допустила. Но есть Дзюба – есть чудеса.

«Зенит» нужно проверить «Спартаком»

И наоборот, «красно-белые» без победы или хотя бы достойной игры в Санкт-Петербурге никакой не претендент на титул. Так что, пока не сыграли, не спешим петь дифирамбы «Зениту» как безупречной футбольной машине. Шероховатостей вправду много. Пять побед на старте означают, что календарь сложился в их пользу – «Уфа» оказалась самым статусным соперником по месту в таблице прошлого сезона, но они думают о Джеррарде, а не о Дзюбе и Семаке. Проиграть за одиннадцать минут не каждый сможет, но и взять победу так быстро прежний «Зенит» не сумел бы, а этот смог.

Понятно, что поймали волну – и Дзюба, и команда. Понятно, что пока не сравним с ЦСКА , «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком» - короновать не стоит. Но уже более половины читателей «Соккер.ру» видят «Зенит» лидером таблицы РПЛ во время зимнего перерыва в нашем опросе. То есть Дзюба каждого второго уже убедил. «Зенит» за пять туров сыграл против не настолько сложных соперников, как тот же «Оренбург», поэтому идет первым, как в 2014, когда Виллаш-Боаш воспользовался похожим календарем для чемпионского старта.

Семак уже в истории, редко тренеры в чемпионате стартовали с пяти побед подряд. А знаете, когда тот «Зенит» Андре потерял первые очки? Сыграв со «Спартаком» дома в девятом туре. Сейчас центральная игра осени случится в самом ее начале – на следующей неделе. И хотя очевидно, что фавориты практически равны, разве что Семаку повезло с голом в ворота «Рубина» - тоже могли собрать четыре победы и ничью, как минимум одно отличие знаем. Том Круз играет за вторых.

А это значит, что Сергею Богдановичу чуточку проще – на его стороне спартаковец, который по духу на старте сезона вправду играет как будущий чемпион. Трудно угадать, чем обернется их встреча в Санкт-Петербурге, но по настрою обе команды на своих местах. Полноправные лидеры, причем и «Зенит», и «Спартак» понимают – им предстоит вдумчивая работа над собой. После пяти матчей третья и пятая команды прошлого сезона идеальный футбол показать не могут, ведь речь о возвращении наверх, а не о вечных чемпионах. Но они стараются и отрезками получается. Осталось свести вместе и увидеть, кто сильнее.