«Спартак» vs «Динамо. Дерби длиною в вечность, ценою в жизнь

вчера, 22:09

Классическое дерби «Спартака» и «Динамо» - в программе пятого тура РПЛ . «Соккер.ру» сталкивает московские команды, у которых есть и исторические счеты, и свежие.

История соперничества

«Спартак» и «Динамо» впервые сошлись на футбольном поле в 1936-м, в том же году оба клуба стали чемпионами СССР (проводилось два первенства – осеннее и весеннее). Всего в советской футбольной летописи у «красно-белых» и «бело-голубых» 117 матчей между собой, еще 55 добавили в российскую эпоху. Итого 172 раза команды «Спартак» и «Динамо» выявляли сильнейшего. Чаще этим самым сильнейшим оказывался «Спартак» - 63 раза, ровно столько же раз фиксировались ничьи, а «Динамо» выиграло 46 матчей. В советские времена шли на равных, «красно-белые» ушли в отрыв в новейшей истории. Разница забитых и пропущенных мячей, естественно, тоже в пользу спартаковцев: 237 голов против 205.

Недавние битвы

Вспомним, как играли «Спартак» и «Динамо» в последнее время. В сезоне 2015/2016 «красно-белые» дважды победили – 3:2 и 3:0, причем в первом случае вырвали победу в самой концовке, а майский разгром вплотную приблизил принципиального соперника к вылету в ФНЛ , куда динамовцы в итоге и загремели. Зато после «очищения» Первым Дивизионом «бело-голубые» уже не были сладкой булочкой и в очных встречах прошлого сезона выступили лучше «Спартака». Во-первых, в матче первого тура «Динамо» отыгралось с 0:2 в игре против чемпионского «Спартака» и как будто задало сопернику настроение на год вперед. В завершающем же раунде РПЛ «красно-белым» для прямого попадания в Лигу чемпионов требовалось обыгрывать «Динамо», но не тут-то было. Команда Массимо Карреры уступила, откатилась на третью строчку и осталась без Лиги чемпионов этой осенью, проиграв ПАОКу в квалификации. Динамовцы, кстати, не забыли подколоть спартаковцев на этот счет.

Непобедимые. Текущее состояние

После четырех туров в РПЛ осталось только три команды с нулем в графе «поражения». Это лидирующий «Зенит», а также «Спартак» и «Динамо». Правда, команда Массимо Карреры выиграла три игры, сыграв вничью с «Локомотивом», а «бело-голубые», напротив, победили лишь раз при трех мировых, но факт отсутствия поражений остается фактом. «Спартак» при этом еще и не пропускает, и он такой один. Но и забивает мало – всего лишь три гола, к каждому из которых привел угловой: дважды Зе Луиш забил головой, один раз Жиго подкараулил ошибку вратаря. На старте сезона у «красно-белых» нет содержательной сбалансированной игры, но есть результат при хорошей оборонительной работе.

«Динамо» после разных ничьих с «Арсеналом» (почти весь матч в меньшинстве), «Рубином» (забили первыми, позволили противнику отыграться) и «Уралом» (сами вырвали ничью в концовке, а могли и победить) разгромило крепкую «Уфу» со счетом 3:0 в минувший понедельник. Кстати, «Спартак» свой матч предыдущего тура провел в субботу, следовательно, имел на два дня больше, чтобы подготовиться к дерби, хотя до этого жил в формате «два матча в неделю».

Разгромная победа над «Уфой» показывает, что динамовцы подходят к матчу со «Спартаком» в оптимальном состоянии, а вот к команде Карреры пока много вопросов тактического и технического характера, но, по идее, «красно-белые» после смены тактической схемы на 4-3-3 и прихода новых тренеров должны постепенно прибавлять. В обороне все уже неплохо, конструктивную же игру нужно налаживать. Печально с таким подбором креативных футболистов в группе атаки не забивать с игры.

Составы и тактика

Рауль Рианчо убедил Массимо Карреру в том, что нужно наигрывать схему 4-3-3, и «Спартак» в этом сезоне не отступает ни на шаг от выбранной тактики. Что касается кадров, то накануне игры с «Динамо» Каррера не может рассчитывать на Боккетти, Ломовицкого и Ташаева, для которого матч против «бело-голубых» получился бы особенным, ведь Александр только летом сменил один московский клуб на другой. Таким образом, на правом фланге атаке у «Спартака» остается только одна стандартная опция – опытный Александр Самедов, ведь Роше итальянский тренер не доверяет, а Ханни рассматривает в качестве полузащитника. Есть проблемы и у Андрея Ещенко, так что справа в обороне можем увидеть молодого Рассказова, в то время как слева может остаться Мельгарехо, конкурирующий с Комбаровым. Есть вопросы по составу тройки полузащитников. Наверняка с первых минут сыграют Глушаков и Зобнин, а вот третьим может быть и Фернандо, и Ханни (более атакующий вариант), и Тимофеев (с уклоном в оборону).

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо – Фернандо, Глушаков, Зобнин – Самедов, Промес, Зе Луиш.

Дмитрий Хохлов, в отличие от своего коллеги Карреры, не стесняется варьировать схему. «Динамо» применяет разные тактики в зависимости от соперника: видели и 4-2-3-1, и 4-5-1, и 5-4-1. Против «Спартака» динамовцы сыграют либо с тремя центральными защитниками, либо по схеме 4-2-3-1, тогда бастион отбора будет выдвинут в опорную зону, где Соу и Тетте могут перемолоть и Глушакова, и Фернандо, если они будут инертны и мягкотелы. Как показал прошлый сезон, «Динамо» - неудобный соперник для «Спартака», несмотря на превосходство «красно-белых» в классе игроков, вот и в первой встрече нового сезона динамовцы рассчитывают побить класс порядком, у Дмитрия Хохлова неплохо организованная команда, если верить впечатлениям от первых туров.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин – Козлов, Рыков, Шунич, Рауш – Соу, Тетте – Черных, Панченко, Жоаозиньо – Луценко.

Букмекеры. Однозначный фаворит тут, понятное дело, «Спартак». Так, контора «Марафон» дает коэффициент 1.67 на успех команды Карреры, в то время как ничья оценивается в 3.88, а победа гостей аж в 6.10.

Прогноз «Соккер.ру»: «Спартак» должен играть на победу, но мы видели, как команда Карреры играет на победу в этом сезоне – с оглядкой на свои ворота и без чрезмерной фантазии впереди. Динамовцы, в свою очередь, отдадут инициативу и будут ждать шансов в контригре. Если не случится быстрого гола, получится игра в «гляделки». Победитель выявлен будет, но выиграет не крупнее чем в один мяч.