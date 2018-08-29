Другой «Зенит»

вчера, 20:20

«Зенит» становится командой, но это только начало. Блогер «Соккер.ру» Гавроша разбирается, какие задачи предстоит решить Сергею Семаку.

«Зенит» - снова команда

Не прошло и трех месяцев, как Семак возглавил «Зенит», а плоды работы уже видны. Главная его заслуга в возрождении командной игры, которой у «Зенита» не было очень давно. А если точнее, то с осени 2012 года, когда в команде появился Халк. Наступило тоскливое время, когда один игрок пытался сам всех обыграть, а остальные были вынуждены ему подыгрывать. Потом Халк уехал в Китай, незаметно промелькнули два тренера, но команды так и не появилось. Не так легко воссоздать утраченное. И лишь теперь, спустя шесть лет, команда появилась снова - вот она, смотрите!

Историческая победа «Зенита»

Точка отсчета становления новой команды должна начинаться с чего-то выдающегося. И таким моментом для «Зенита», бесспорно, стал матч против минского «Динамо». Никто не верил, а «Зенит» сумел сделать немыслимое - то, для чего даже слово «подвиг» будет слишком малым. В этом матче команда почувствовала свою силу, игроки поняли, что для них нет ничего невозможного, и они могут обыграть кого угодно. Если вспомнить прошлое, то подобный матч был в далеком 2007 году, когда «Зенит» со счетом 9:3 обыграл московское «Динамо» (которому, кстати, тоже проиграл накануне). А потом, осознав свою силу, «Зенит» выиграл чемпионат, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА . Может, и сейчас что-то попробовать - вдруг получится? У России давно не было еврокубков.

«Зенит» стал использовать стандарты

В первом матче сезона, против «Енисея», «Зенит» подал массу угловых - и ничего, даже остроты никакой не возникало. Долгое время зенитовские угловые были бесполезной формальностью. Семак обещал поработать над стандартами, и прошло совсем немного времени, как «Зенит» стал регулярно забивать с угловых, да и со штрафных тоже. Теперь стандарты в исполнении «Зенита» очень опасны. Такого давно не было. Почему-то другие тренеры ими пренебрегали, упуская возможность забить дополнительные мячи. Секрет оказался прост - надо просто поработать на тренировках, и все начнет получаться. Но наряду с положительными переменами у «Зенита» есть и проблемы. Не все так гладко.

«Зениту» не хватает игроков, нужно срочное усиление

Среди ценителей футбола сложился устойчивый миф, что у «Зенита» больше всех игроков, и их хватит, чтобы укомплектовать две-три команды. Это верно лишь отчасти, а если быть точнее, то правильней будет сказать, что «Зениту» принадлежат права на большое количество футболистов, многие из которых сейчас играют в других клубах. Это летом, когда все вернулись из аренд, был переизбыток игроков. Но потом они опять ушли в аренды, и теперь ряды зенитовцев сократились. Да и будь они тут, картина осталась бы прежней - ведь и в аренду их отдали, потому что они не могут усилить команду. Ситуация усугубляется тем, что четыре ключевых игрока надолго выбыли с травмами (Кокорин, Жирков, Маммана, Нобоа).

На практике, на поле выходят одни и те же футболисты. Ну один раз в Минске попробовали ротацию, что вышло - все знают. Вот и вынужден «Зенит» играть числом одиннадцать в очень плотном графике. Игроков для ротации просто нет. Между прочим, во всех пяти матчах чемпионата России среди запасных «Зенита» было два вратаря - Кержаков и Лодыгин. Видимо, Семаку не хватает полевых игроков, поэтому приходится ставить двух вратарей, чтобы заполнить заявку. Особенно тяжелое положение с полузащитниками. На замену есть только Шатов и Краневиттер, да и те не всегда оправдывают возложенные на них ожидания.

Недостаточный уровень запасных игроков - это тоже серьезная проблема. Вот получил Нобоа травму, а заменить его просто некем, и «Зенит» остался без ключевого игрока в центре поля. А ведь большие европейские команды тем и сильны, что у них много равноценных игроков на замену, поэтому они и могут ротировать состав без риска попасть под раздачу. Ротация нужна обязательно, потому что невозможно долго играть на высоком уровне, на несколько фронтов, числом одиннадцать. У «Зенита» возможности для ротации крайне ограничены. Совершенно зря отдали в аренду Ригони - сейчас бы он мог пригодиться.

Конечно, если сравнить «Зенит» с ЦСКА , то «Зенит» укомплектован все-таки получше, но он явно уступает «Спартаку», у которого возможности для замен и ротаций намного больше. До закрытия трансферного окна есть немного времени, возможно, «Зениту» еще кого-то купят. Ну а если покупки не состоятся, то это будет просто предательством Семака со стороны руководства.

Календарь против «Зенита»

Как-то получается из-за особенностей нашего календаря, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в совершенно неравных условиях: «Спартак» в воскресенье утром начал спокойно готовиться к «Зениту», а «Зенит» в это же воскресенье вечером играл на выезде с «Уфой», в четверг вечером еще один матч на выезде в Норвегии, а уже в воскресенье игра со «Спартаком». То есть, «Спартак» играет на восьмой день, а «Зенит» - на третий. И в таком графике «Зенит» играет давно, да еще одним и тем же составом. Условия неравны.

В прошлом году было нечто подобное - «Спартак» играл на седьмой день, а «Зенит» - опять на третий, но все равно «Спартак» был разгромлен 5:1. Но есть и отличия - для «Зенита» это был только шестой матч в сезоне, а сейчас будет уже десятый. Конечно, за четыре дополнительных игры команда свежее не стала. К тому же матч «Зенита» перед «Спартаком» был домашним, а теперь выездной. Да и «Бней Иегуда» послабже «Мольде». И счет после первого матча (2:0 на выезде) был намного комфортней.

Перед Семаком встает сложный вопрос - как пробиться в группу Лиги Европы и в то же время сохранить силы игроков на «Спартак»? Какие-то перестановки в составе обязательно будут, но сильно менять все не следует - Лига Европы тоже нужна. Единственная хорошая новость для поклонников Зенита - то, что, по слухам, «Спартак» усиленно пытается продать своего лучшего игрока Промеса. Если его продадут, это немного уравняет силы, хотя в любом случае «Спартак» будет свежей. Впрочем, физическое состояние команд это еще не все, тем более что на один матч можно и собраться. К тому же «Зенит» будут поддерживать его многочисленные поклонники, за которыми в клубе навечно закреплен №12.