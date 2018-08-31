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Как «Спартаку» жить без Квинси?

вчера, 21:28

Продажа лидера в последний день трансферного окна – неприятная новость для Массимо Карреры. О том, кто может заменить Промеса в «Спартаке» - на «Соккер.ру».  

1. Продажа Промеса не планировалась, это хаотичный трансфер. Массимо Каррера явно в недоумении из-за действий клуба, хотя с него никто не снимает ответственности за вылет из Лиги чемпионов: «Если бы уход Промеса входил в планы с мая, у нас было бы время подыскать ему замену».

2. Уход Квинси в последний день трансферного окна – непрофессиональный шаг руководства «Спартака». Федун объясняет это финансовым состоянием клуба, якобы из-за непопадания в Лигу чемпионов нарушились отношения с ФФП УЕФА, поэтому пришлось сводить дебет с кредитом за счет продажи лидера. 

3. «Спартак» продал Промеса гораздо дешевле, чем мог, если бы эта сделка была подготовленной. 21 миллион евро при «клаусуле» в 30 миллионов – дикая скидка для «Севильи», которая намекает на то, что этот трансфер нужен был именно «Спартаку». 

4. Массимо Каррера и обновленный тренерский штаб «Спартака» наиграли на новый сезон схему 4-3-3, которая учитывала наличие на левом фланге сильнейшего футболиста команды. Без Квинси эта расстановка не факт, что оптимальная для команды. 

5. Расставание с ведущим футболистом – это удар и по его теперь уже бывшим партнерам. Как оставшиеся ключевые игроки оценивают действия клуба, стремящегося к чемпионству и четвертьфиналу Лиги Европы? «Спартак» наплевал на собственные амбиции, да еще и накануне ключевого матча первой части сезона против «Зенита». 

6. Времени на приобретение замены Промесу у «Спартака» не остается, да эта операция и не планируется. Образовавшуюся дыру в составе Массимо Каррера будет закрывать за счет внутренних резервов. 

7. Ложка меда в бочке дегтя: «Спартак» за четыре года нахождения Промеса в команде никогда не проигрывал, если выходил на матчи без Квинси. Это говорит об отсутствии «промесозависимости» у команды, что является хорошей новостью, хотя потерю в классе это не отменяет. 

Кем «Спартак» заменит Промеса?

Изучаем внутренние резервы «красно-белых» на предмет человека, который может успешно сыграть на левом фланге атаки. Пока рассмотрим варианты исключительно в рамках схемы 4-3-3, внедрение которой является сознательным и важным шагом. Тренерский штаб делает ставку на эту тактику, и Массимо Каррера первым делом должен рассмотреть кандидатов на позицию Промеса. Кто может сыграть слева в атаке? На самом деле, недостатка в желающих нет, ведь чисто количественно у «Спартака» с приходом Ташаева и переводом в основу из второй команды Ломовицкого образовался даже некий перебор исполнителей на краях атаки. 

Лоренцо Мельгарехо. Парагваец любит играть в атаке, в «Спартаке» он действовал на этой позиции, но сейчас Лоренцо вряд ли рассматривается в качестве замены Промесу. Дело в том, что левых защитников в команде не прибавилось, в Дмитрия Комбарова веры все меньше, и Мельгарехо нужен в обороне. Из числа соискателей его исключаем, по крайней мере, на сегодняшний день парагваец полезнее в другой роли.

Педро Роша. 12-миллионный бразилец, о котором все мы стали потихоньку забывать. Еще один хаотичный трансфер «Спартака», только в данном случае «на вход». Уход Квинси – шанс для Педро пробиться в состав. Вот только Роша год провел в «Спартаке», но до сих пор толком не понятно, на что он способен, мотивирован ли, в какой форме находится? Если Массимо Каррера сможет сдуть с Педро пыль, и тот начнет отрабатывать потраченные на него деньги, это будет идеальный выход из тупиковой ситуации, ведь пока речь о провальном трансфере. 

Софьян Ханни. Алжирец показал в «Спартаке», что умеет креативить и забивать, Софьян провел несколько хороших матчей, но целостного впечатления о себе пока не оставил. В новом сезоне не находит себе места в стартовом составе и даже просился на выход, за игровой практикой. Каррера рассказал, что видит Ханни в тройке центральных полузащитников, но алжирец не уверен, что амплуа, предполагающее большой объем черновой работы, подходит для него. Может быть, уход Промеса заставит Карреру пересмотреть планы на Ханни, который в «Андерлехте» неоднократно играл слева в атаке. Впрочем, фланговые нападающие в схеме 4-3-3 тоже не избавлены от оборонительной работы, так что и здесь Софьяну предстоит доказать свою состоятельность при выполнении тренерских установок. 

Александр Ташаев. Самедову с Ломовицким оставим на откуп правую бровку, а вот Ташаев может сыграть на любом из флангов. Ходит даже мнение, что Александр – это замена Квинси Промеса, приобретенная заранее. Вышел бы «Спартак» в Лигу чемпионов, в команде остались бы оба, а так – дерзайте, вы талантливы. Классический фланговый игрок Ташаев с рабочей правой ногой может даже более эффективно атаковать с левого края, ведь так удобнее заходить под удар, да и в «Динамо» он преимущественно действовал на этой позиции. 

А если «Спартаку» сменить схему?

Еще на заре своей тренерской карьеры в «Спартаке» Массимо Каррера отказался от излюбленной схемы с тремя центральными защитниками, объяснив это тем, что его атакующие игроки, в первую очередь, Промес не могут полностью раскрыться в рамках этой тактики. Уход Квинси развязывает Каррере руки в вопросе выбора схемы? В общем-то, да, но вряд ли прямо сейчас. Во-первых, на внедрение 4-3-3 действительно было брошено много усилий, во-вторых, переходу на расстановку с тремя центральными защитниками сейчас мешает травма Ильи Кутепова.

Если вынести за скобки обстоятельства, и взглянуть на состав, то именно схема 3-5-2 или 3-4-3 поможет «Спартаку» решить многие вопросы и сгладить шероховатости. Во-первых, это место для Кутепова в основе рядом с Жиго и Джикией. Во-вторых, отказ от классических крайних защитников позволит использовать на флангах в качестве линейных игроков не только Мельгарехо, но и Самедова с Ташаевым. Конкуренция в полузащите остается без изменений и должна только возрасти с выходом из бана Еременко, а в атаке на две позиции, если говорим о схеме 3-5-2, могут претендовать два больших форварда – Зе Луиш и Адриано, и два «подпевалы» - Ханни и Роша. Среди игроков «Спартака» больше нет Квинси Промеса, но стоит признать, что опций по его замене предостаточно. И здесь начинается тренерская работа.

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Все комментарии
Mur Myaoo
Mur Myaoo
сегодня в 01:31
Антоха!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:44
fcspartak:
В цска на вход один шлак. Один ташаев стоит больше, чем все ваши новобранцы.и пользы приносит тоже больше
Насчет шлака это ты пока поторопился, ЦСКА перестраивается на новый футбол, исходя из предпочтений Гончаренко, и подбирает футболистов с похожим выраженным навыком, чтобы минимально зависеть от травм и плохой формы того или иного лидера. Возможность для ротации в кои-то веки станет реальной для тренера ЦСКА, делает перспективы команды интересными. Клуб максимально адекватно распорядился деньгами в своих непростых условиях.
Jum13
Jum13
сегодня в 00:42
Федун уже мутит Мельгарехе российское гражданство. Понабрал импортного мусора - никак в состав всё не запихнуть )))
fcspartak
fcspartak
сегодня в 00:30
Великолепный:
Когда последний раз играл Ханни? Если мне не изменяет память Ханни недоволен что полирует лавку и хотел уйти Так что же если он такой супер-пупер сидит на лавке?
Так то Ханни как раз не хотел уходить) но под 4-3-3 не особо подходил. С уходом Антохи и появлением еремы схема наверняка изменится. Пока ерема не играет шанс у Ханни и жано появляется
ziborock
ziborock
сегодня в 00:24
Великолепный:
Вот теперь и подумай, кто обычно сидит на лавке?
Запасные игроки на лавке сидят, что тут думать?!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:21
ziborock:
Кто то же должен сидеть на лавке! Или ты предлагаешь Зобнина посадить?
Вот теперь и подумай, кто обычно сидит на лавке?
ziborock
ziborock
сегодня в 00:19
Великолепный:
Когда последний раз играл Ханни? Если мне не изменяет память Ханни недоволен что полирует лавку и хотел уйти Так что же если он такой супер-пупер сидит на лавке?
Кто то же должен сидеть на лавке! Или ты предлагаешь Зобнина посадить?
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:19
MALOVAR:
вас порвем 3-0
Не говори гоп пока не перепрыгнешь!)))
А то в прошлый раз 3:0 а потом ЦСКА в Л/Ч а вы на третьем месте остались без Л/Ч
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:18
ziborock:
Ханни - шлак?! В 7 играх за Спартак 2 гола и 2 голевых передачи! Может назовешь в составе ЦСКА более результативного полузащитника?! А Пашалич при чем тут? Он в аренде был! Впрочем свой гол он Игорю забил!
Когда последний раз играл Ханни?
Если мне не изменяет память Ханни недоволен что полирует лавку и хотел уйти
Так что же если он такой супер-пупер сидит на лавке?
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:16
вам знатно Пашалич затолкал ,вашим)))))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:15
давай с прогнозами хотя бы до понедельника
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:14
вас порвем 3-0
ziborock
ziborock
сегодня в 00:14
Великолепный:
Петкович, Пашалич, Максимович, Роша, Ханни - уже показали какой они шлак!)))
Ханни - шлак?! В 7 играх за Спартак 2 гола и 2 голевых передачи! Может назовешь в составе ЦСКА более результативного полузащитника?!
А Пашалич при чем тут? Он в аренде был! Впрочем свой гол он Игорю забил!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:14
fcspartak:
У роши с Ханни шанс себя проявить ещё будет, Петкович да, шлак. Пашалич и Максимович аренды, мы их и не покупали
Так и у новобранцев ЦСКА есть шанс себя проявить!
Вот когда поиграют хотя бы до зимней паузы в чемпионате тогда и можно будет что то говорить!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:12
Как «Спартаку» жить без Квинси?
Так же как с Квинси....только ниже на 3-4 пункта в таблице......
fcspartak
fcspartak
сегодня в 00:04
Великолепный:
Петкович, Пашалич, Максимович, Роша, Ханни - уже показали какой они шлак!)))
У роши с Ханни шанс себя проявить ещё будет, Петкович да, шлак. Пашалич и Максимович аренды, мы их и не покупали
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:47
fcspartak:
В цска на вход один шлак. Один ташаев стоит больше, чем все ваши новобранцы.и пользы приносит тоже больше
Петкович, Пашалич, Максимович, Роша, Ханни - уже показали какой они шлак!)))
fcspartak
fcspartak
вчера в 23:37
Правдин Семён:
Спартак был до Промеса и будет после.Так что проживем.Но повторю.Продавать нужно было гораздо раньше. Во-первых,наигрывался бы состав без Квинси. Во-вторых,стоил бы он дороже. А так-это подстава для тренера и команды.
А кто сказал что другую схему не наигрывали? 4-1-4-1 вполне рабочая с текущим подбором игроков. Если ерема вернётся на прежний уровень то вообще норм
fcspartak
fcspartak
вчера в 23:33
Великолепный:
Последний день трансферного окна это просто бомба ЦСКА на вход аж три игрока спартак на выход Промеска Федун ты гений!))))
В цска на вход один шлак. Один ташаев стоит больше, чем все ваши новобранцы.и пользы приносит тоже больше
пoдлый
пoдлый
вчера в 23:22
Вот когда уйдут от них левников, кукуян, безбородов, тогда да, большие проблемы будут)
bosun
bosun
вчера в 23:09
Одним людоедом меньше в свинарнике)
parallels
parallels
вчера в 22:59
теперь педроша разгуляется! станет лидером в раздевалке и бане, после ухода промеса 😅
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 22:56
Спартак был до Промеса и будет после.Так что проживем.Но повторю.Продавать нужно было гораздо раньше. Во-первых,наигрывался бы состав без Квинси. Во-вторых,стоил бы он дороже. А так-это подстава для тренера и команды.
mangox13
mangox13
вчера в 22:30
Зачем Квинси если есть Егоров))
Великолепный
Великолепный
вчера в 22:28
Последний день трансферного окна это просто бомба

ЦСКА на вход аж три игрока

спартак на выход Промеска

Федун ты гений!))))
МапС
МапС
вчера в 22:05
Как «Спартаку» жить без Квинси?
Да легко! Продажа давно наклёвывалась и замена Антохи не будет нерешаемой проблемой.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 21:57
Роша стоит 10 а не 12 ,
но ,согласе,бредовая покупка,но Квинси не нужен,давно
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
вчера в 21:46
Не фанат хряков, но Мельгарехо + Ташаев связка много сильнее, Комбаров+ Промес
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