Как «Спартаку» жить без Квинси?

вчера, 21:28

Продажа лидера в последний день трансферного окна – неприятная новость для Массимо Карреры. О том, кто может заменить Промеса в «Спартаке» - на «Соккер.ру».

1. Продажа Промеса не планировалась, это хаотичный трансфер. Массимо Каррера явно в недоумении из-за действий клуба, хотя с него никто не снимает ответственности за вылет из Лиги чемпионов: «Если бы уход Промеса входил в планы с мая, у нас было бы время подыскать ему замену».

2. Уход Квинси в последний день трансферного окна – непрофессиональный шаг руководства «Спартака». Федун объясняет это финансовым состоянием клуба, якобы из-за непопадания в Лигу чемпионов нарушились отношения с ФФП УЕФА , поэтому пришлось сводить дебет с кредитом за счет продажи лидера.

3. «Спартак» продал Промеса гораздо дешевле, чем мог, если бы эта сделка была подготовленной. 21 миллион евро при «клаусуле» в 30 миллионов – дикая скидка для «Севильи», которая намекает на то, что этот трансфер нужен был именно «Спартаку».

4. Массимо Каррера и обновленный тренерский штаб «Спартака» наиграли на новый сезон схему 4-3-3, которая учитывала наличие на левом фланге сильнейшего футболиста команды. Без Квинси эта расстановка не факт, что оптимальная для команды.

5. Расставание с ведущим футболистом – это удар и по его теперь уже бывшим партнерам. Как оставшиеся ключевые игроки оценивают действия клуба, стремящегося к чемпионству и четвертьфиналу Лиги Европы? «Спартак» наплевал на собственные амбиции, да еще и накануне ключевого матча первой части сезона против «Зенита».

6. Времени на приобретение замены Промесу у «Спартака» не остается, да эта операция и не планируется. Образовавшуюся дыру в составе Массимо Каррера будет закрывать за счет внутренних резервов.

7. Ложка меда в бочке дегтя: «Спартак» за четыре года нахождения Промеса в команде никогда не проигрывал, если выходил на матчи без Квинси. Это говорит об отсутствии «промесозависимости» у команды, что является хорошей новостью, хотя потерю в классе это не отменяет.

Кем «Спартак» заменит Промеса?

Изучаем внутренние резервы «красно-белых» на предмет человека, который может успешно сыграть на левом фланге атаки. Пока рассмотрим варианты исключительно в рамках схемы 4-3-3, внедрение которой является сознательным и важным шагом. Тренерский штаб делает ставку на эту тактику, и Массимо Каррера первым делом должен рассмотреть кандидатов на позицию Промеса. Кто может сыграть слева в атаке? На самом деле, недостатка в желающих нет, ведь чисто количественно у «Спартака» с приходом Ташаева и переводом в основу из второй команды Ломовицкого образовался даже некий перебор исполнителей на краях атаки.

Лоренцо Мельгарехо. Парагваец любит играть в атаке, в «Спартаке» он действовал на этой позиции, но сейчас Лоренцо вряд ли рассматривается в качестве замены Промесу. Дело в том, что левых защитников в команде не прибавилось, в Дмитрия Комбарова веры все меньше, и Мельгарехо нужен в обороне. Из числа соискателей его исключаем, по крайней мере, на сегодняшний день парагваец полезнее в другой роли.

Педро Роша. 12-миллионный бразилец, о котором все мы стали потихоньку забывать. Еще один хаотичный трансфер «Спартака», только в данном случае «на вход». Уход Квинси – шанс для Педро пробиться в состав. Вот только Роша год провел в «Спартаке», но до сих пор толком не понятно, на что он способен, мотивирован ли, в какой форме находится? Если Массимо Каррера сможет сдуть с Педро пыль, и тот начнет отрабатывать потраченные на него деньги, это будет идеальный выход из тупиковой ситуации, ведь пока речь о провальном трансфере.

Софьян Ханни. Алжирец показал в «Спартаке», что умеет креативить и забивать, Софьян провел несколько хороших матчей, но целостного впечатления о себе пока не оставил. В новом сезоне не находит себе места в стартовом составе и даже просился на выход, за игровой практикой. Каррера рассказал, что видит Ханни в тройке центральных полузащитников, но алжирец не уверен, что амплуа, предполагающее большой объем черновой работы, подходит для него. Может быть, уход Промеса заставит Карреру пересмотреть планы на Ханни, который в «Андерлехте» неоднократно играл слева в атаке. Впрочем, фланговые нападающие в схеме 4-3-3 тоже не избавлены от оборонительной работы, так что и здесь Софьяну предстоит доказать свою состоятельность при выполнении тренерских установок.

Александр Ташаев. Самедову с Ломовицким оставим на откуп правую бровку, а вот Ташаев может сыграть на любом из флангов. Ходит даже мнение, что Александр – это замена Квинси Промеса, приобретенная заранее. Вышел бы «Спартак» в Лигу чемпионов, в команде остались бы оба, а так – дерзайте, вы талантливы. Классический фланговый игрок Ташаев с рабочей правой ногой может даже более эффективно атаковать с левого края, ведь так удобнее заходить под удар, да и в «Динамо» он преимущественно действовал на этой позиции.

А если «Спартаку» сменить схему?

Еще на заре своей тренерской карьеры в «Спартаке» Массимо Каррера отказался от излюбленной схемы с тремя центральными защитниками, объяснив это тем, что его атакующие игроки, в первую очередь, Промес не могут полностью раскрыться в рамках этой тактики. Уход Квинси развязывает Каррере руки в вопросе выбора схемы? В общем-то, да, но вряд ли прямо сейчас. Во-первых, на внедрение 4-3-3 действительно было брошено много усилий, во-вторых, переходу на расстановку с тремя центральными защитниками сейчас мешает травма Ильи Кутепова.

Если вынести за скобки обстоятельства, и взглянуть на состав, то именно схема 3-5-2 или 3-4-3 поможет «Спартаку» решить многие вопросы и сгладить шероховатости. Во-первых, это место для Кутепова в основе рядом с Жиго и Джикией. Во-вторых, отказ от классических крайних защитников позволит использовать на флангах в качестве линейных игроков не только Мельгарехо, но и Самедова с Ташаевым. Конкуренция в полузащите остается без изменений и должна только возрасти с выходом из бана Еременко, а в атаке на две позиции, если говорим о схеме 3-5-2, могут претендовать два больших форварда – Зе Луиш и Адриано, и два «подпевалы» - Ханни и Роша. Среди игроков «Спартака» больше нет Квинси Промеса, но стоит признать, что опций по его замене предостаточно. И здесь начинается тренерская работа.