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ЦСКА – «Зенит» - 9:0. Трансферный чемпион России

сегодня, 13:00

«Соккер.ру» изучает разные подходы к трансферам. Раздать сто миллионов евро просто, а собрать за копейки перспективных футболистов – трансферное мастерство. 

«Легендарное» лето - следствие потерь

«Зенит» не провалил отдельно взятое трансферное лето, но и тактику поведения не выбрал. После стольких лет ошибок лучше не спешить, если никто не идет в команду из Лиги Европы, а селекционный отдел никогда не работал так удачно, как у ЦСКА. Но ключевой вопрос в другом. Когда «Зениту» или любому другому фавориту в будущем придется столкнуться с задачами «армейцев», они справятся? 

ЦСКА отработал на большой трансферной глубине. Там конкуренция за игроков сумасшедшая – они дешевые для рынка, их надо заметить и вербовать первым. Но также важно начать с аргумента, который есть у «Зенита» в трансферном споре о подходе и стратегии селекции. Почему сравнение именно с «Зенитом»? А потому что самый богатый, логично отталкиваться от клуба с возможностями. У одних 9 новичков, у других – 0. 

Во многом, хотя не полностью, трансферный рывок «армейцев» спровоцировали потери. Ушли Головин, Витиньо, Натхо, Вернблум, Игнашевич, братья Василий и Алексей. Расстались с Милановым и Оланаре, не выкупили контракт Мусы. Вот только в ряде случаев – как с ветеранами или возрастными легионерами, сыграли на опережение и избежали проблем. Назревала смена поколений, ее и провели. 

Благодаря уходу шести человек с немаленькими зарплатами и двум выходным продажам – Головин и Витиньо обеспечили 40 млн евро, упорядочили бухгалтерию. Заработали больше половины годового бюджета ЦСКА, ведь Гинер обозначил смету в 65-70 млн евро. Конечно, «Зенит» не потерял 8 человек из 11 из основы прошлого гола, им не нужно было устраивать закупки.

Но за все лето питерцы не нашли крайнего защитника – хотя после ухода капитана Кришито явно искали, а из усилений только возвращение из аренд Шатова, Эрнани, Дзюбы и Мака. Ну, и Анюков из второй команды. Нобоа также был в списке, но надолго выбыл из-за травмы. Вот и получается, что фактор потерь ЦСКА был частью плана. А был ли отказ «Зенита» от покупок сознательным и обязательно полезным для команды и тренера Семака? 

ЦСКА козырнул своим мастерством

Отчасти голь на выдумки хитра. У «армейцев» среди потерянных игроков есть те, кого команда с амбициями не имела права отдавать. Но клуб без денег, которыми можно разбрасываться – Гинер несколько раз отмечал, что миллионы есть, но их не спешат тратить. Потеряв 70 % прошлогодней основы, сохранили Фернандеса и Акинфеева, набрали новый состав за лето.

Для России работа Бабаева, Ганчаренко – тренер принимал участие, и коллег Дюкова – это руководитель селекционного отдела ЦСКА, показали нечто из арсенала Мончи из «Ромы». С «волками» теперь сыграют в Лиге чемпионов, и хотя понятно, что победитель и полуфиналист престижного турнира – фавориты квартета ЦСКА, они намного мощнее по составу и возможностям, армейцы ведь провели трансферное лето продуктивнее того же «Реала».

Те потеряли Роналду, набрали пять вратарей, растерялись, переживают, что скажут Варан и Марсело – их в команде после ухода Зинедина и Криштиану удержать будет не так просто, как только появится серьезное предложение из Манчестера или Турина. Наконец, скандальное назначение Лопетеги – не лучший вариант. Как и ставка на Бензема и Мариано в атаке. Отдав «седьмой» номер Диасу, Перес словно решил мелочно унизить Роналду в ответ на уход.

А вот ЦСКА показал совершенно другой подход. Сработал по собственным стандартам из прошлого, когда их селекция выручала настолько удачно, что брали чемпионские звания. Теперь убрали базис, нет опоры на ветеранов клуба, то есть кандидатом в чемпионы России команда Ганчаренко прямо сейчас не является. Но когда в основе столько молодежи – каждый последний матч может быть сильнее предыдущего при грамотной работе тренера.  

Опередили «Спартак» и «Зенит»

Отдельно надо отметить внутренний резерв. Гордюшенко, Ефремов, Кучаев, Хосонов, Жамалетдинов и Чалов легко могут в этом сезоне выстрелить, а это выгодно для сборной России. У «Спартака» бывают воспитанники на поле, как и у «Локомотива» изредка, но ставки на них нет, а у «Зенита» попросту школа не работает так, чтобы найти людей уровня Головина и перевести в основу. 

Ну, и на трансферном поле ЦСКА по покупкам разгромил главных фаворитов. Армейцы закрыли почти все проблемные позиции, перестраховались и создали эскиз интересного проекта. Представьте, что «красно-белые» теряют за лето Джикию, Кутепова, Боккетти. Уходят Фернандо, Зобнин, Зе Луиш и Адриано, а не только Промес. Остаются Глушаков, Ещенко и Комбаров. Как думаете, справился бы Родионов с такой задачей, как была у Бабаева и «армейского» Дюкова? 

Ответ вы знаете – даже после того, как Промес три года говорил о мечте поиграть в топ-5, не продумали, как его заменить. И проблема крайних защитников не первый год. Причем у «Спартака» обычно достаточно денег, это не аналог истории ЦСКА. Как и у «Зенита», ведь решение оставить Семака без «усиления каждой позиции», если цитировать позицию Сергея Богдановича, скорее от испуга и неопытности нового спортивного директора Рибалты. К бывшему скауту «Ювентуса» и МЮ никто не пошел.

Маркизио до сих пор убеждают – свободный агент, можно заявить и после 1 сентября. Но даже если немолодой Клаудио придет в «Зенит», даже если «Спартак» заявит, что Жиго – гениальная продуманная покупка, а Ташаев и Еременко заменят Промеса вдвоем, чемпиона России по трансферам этого лета определим без труда. ПФК ЦСКА впечатлил тонкостью работы в сложнейших условиях. Взяли девять новых игроков всего за 12.2 млн евро, заработали 40, чем спасли клуб. Добавьте премиальные от ЛЧ и хватит на жизнь. 

ЦСКА поставил на перспективные кадры

Смолов, Хеведес и Крыховяк – сильные ставки. Но это дорогие, немолодые футболисты с огромным окладом ради Лиги чемпионов, где группа такая, что можно оказаться на первом месте, а можно – на последнем. Федор и Бенедикт вряд ли принесут в будущем «Локомотиву» прибыль, а Крыховяка взяли в аренду, он не актив клуба под управлением Геркуса. 

Обляков, Сигурдссон, Магнуссон, Нишимура, Бийол, Ахметов, Влашич и Бекао могут в конце сезона вместе заявить, что стали за год сильнее. Хорвата вряд ли получится выкупить у «Эвертона», а Бекао отдадут. Плюс форвард Эрнандес, если избежит травм, докажет, что для РПЛ он – топ-нападающий по мыслям и решениям. Вот и получается, что ЦСКА собрал перспективную команду, поставив на людей, которые могут вырасти в цене. Большинство прибавит в стоимости после шести матчей в ЛЧ – не обязательно побеждать команде, чтобы заметили Головина. 

А что же «Зенит», какая там стратегия развития? Даже если называть вернувшихся Нету, Шатова, Дзюбу, Эрнани, Мака и Нобоа игроками экстра-класса для громких будущих побед в еврокубках, то есть одна загвоздка. В списке «новичков» команды Семака всего один человек моложе 25 лет. Клуб из Санкт-Петербурга по сравнению с ЦСКА провалил трансферное окно – и несколько предыдущих, поскольку совершенно не думал о стратегии, и всегда в итоге тактические решения приводили к краху. 

Армейцы будут проигрывать тактически – после каждого нового поражения увидим шутки о ФНЛ. Но даже шутникам понятно, что когда новый состав сыграется – легко сможет выбить «Ростов» или «Оренбург» из первой пятерки. Возможно, сегодня они «Урал» не вынесут, как «Зенит» - хотя таланта для домашних 4:1 у Влашича, Бистровича, Фернандеса и Эрнандеса объективно хватает. Но у ЦСКА и нет ставки на сказочный сезон 2018/19. Они знают, что сначала будет сложно, поэтому достойно подготовились.

Из девяти новичков каждый может приятно удивить, а некоторые уже это делают. На самом деле их даже не 9 после подписания Облякова, а 10, ведь Бистровича взяли в январе. Если бы селекцией в «Зените» и «Спартаке» занимались те, кто нашел для ЦСКА всех их звезд последних десяти лет, то расклад в лиге был бы другим. Более того, дайте «армейцам» те десятки и сотни миллионов, чтобы они покупали не исландцев и японцев, а игроков уровня Халка и Промеса – еще бы посмотрели, как сложилась бы судьба Акинфеева в ЛЧ

После жаркого лета ждет бурная осень

О селекции ЦСКА можно судить и по результатам в РПЛ. За последние шесть сезонов у «армейцев» три чемпионства, а у «Зенита» и «Спартака» в сумме всего два. Также очевидно, что названные клубы сейчас фавориты отчасти из-за финансового ослабления ЦСКА, нежели из-за гениальных решений тех, у кого Анюков вынужденно вернулся в первый состав, а Промес ушел 31 августа. В конкуренции с гениями трансферного рынка «Локомотив» не стал бы чемпионом впервые за столько лет, собрал «золотую» основу за пару миллионов. 

Понятно, кто сейчас фаворит РПЛ – точно не молодая команда Ганчаренко. Но по мастерству трансферов они намного выше, чем тот же «Зенит», где после стомиллионных трат взяли непонятную Семаком паузу. Фурсенко за 12.2 млн евро новую основу никогда бы не набрал. А если бы набрал, то «свободными агентами» из «Ростова». К Гинеру и «армейцам» можно относиться по-разному, это российский футбол, тут нет белого и черного, здесь оттенки серого. Но когда говорим о селекционном департаменте ЦСКА и их работе в 2018 году – браво! 

Потратили всего 12.2 млн евро, средний возраст девяти новичков – 21.4 года, то есть у молодежи еще и оклады копеечные для РПЛ. По среднему возрасту всей заявки ЦСКА – самая молодая команда лиги, по количеству легионеров – на четвертом месте, меньше иностранцев только у «Рубина», «Оренбурга» и «Динамо» - делят вторую строчку, и «Анжи». У «Краснодара» и «Локомотива» есть интересные точечные ставки. Но трансферный чемпион лета - ЦСКА. Легендарная ли эта кампания – покажет результат на поле, но это была сумасшедшая гонка на выживание. Селекционный отдел «армейцев» заслужил огромную премию. 

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko
сегодня в 16:19
Дима Головашич:
По итогам сезона выпускайте подобные статьи лучше.
а нам и сейчас бальзам на наши души, истомленные отсутствием чемпионства
Petr Makovenko
Petr Makovenko
сегодня в 16:18
Статья не про то кто трансферный чемпион.....
А про то что настала пора вести футбольное хозяйство .умно,с перспективой . Без купеческих закидонов тратить НАРОДНЫЕ деньги. Растить своих в конкуреции с иностранцами. Строить не однодневки ,а Команды на десятилетия.
Удачи нашей Команде и здоровья ,а нам исполнения наших желаний!
ЦСКА Чемпион!!!
tims
tims
сегодня в 16:17
Ваня лучший:
Я так и не понял, кто с твоей точки зрения Горин "антиармеец", или "антиспартаковец" ?
Однозначно антиармеец...
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 16:15
Я так и не понял, кто с твоей точки зрения Горин "антиармеец", или "антиспартаковец" ?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:13
Зачем сравнивать Зенит и конях?
Коняхам футболистов на заявку не хватало. Вот и понабрали игрунов дешевых.
У Зенита заявка переполнена.
О спартаке вообще бессмысленно рассуждать - скоро расформируют.
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 16:11
fcspartak:
Иван, правильность можно посмотреть заглянув в турнирную таблицу
Реальный любители футбола смотрят в таблицу в конце мая. Открой конец мая 2018 г. и посмотри. Что будет в мае 19-го не знает никто. Этим футбол и прекрасен. Наконец ты, как и большинство хряков, не вникаете в смысл статьи. Речь о качестве трансферной компании и перспективах ЦСКА , а не о месте в конце сезона. Об этом будут статьи в марте-апреле 19-го. Приходи обсудим. О футболе ( без тролинга, грязи и помоев) я могу говорить о футболе со всем, даже с матерыми хряками, но только о футболе.
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 16:06
d_fincher:
Безусловно, Горин - искренний болельщик ЦСКА, Это чувствуется в каждом посте. Если речь о ЦСКА- глубокое знание темы, нюансов, имен, истории клуба. Если о других командах - некоторое пренебрежение, особенно в случае со Спартаком, часто преуменьшение заслуг, рассеивание удачных действий соперника ЦСКА. Горин всегда болел за ЦСКА, это нормально. Все-таки Соккер - антиспартаковский ресурс, это видно по абсолютно любой теме, ведь в топах всегда антиспартаковские комменты. Потому места для грамотных и вдумчивых размышлений по поводу ЦСКА или Зенита достаточно много. Потому чисто болельщецское сердце автора пытается убедить нас в том, что ЦСКА хоть и не станет чемпионом в этом году, но зато ... станет чемпионом "по трансферам!" Это мило. Сразу видно желание хоть как-то оправдать сезон для ЦСКА, плетущегося в середине таблице.
Ты не прав. Объясню почему. Настоящий болельщик и знаток футбола знает много не только о своей любимой команде, но и о соперниках. Я болельщик ЦСКА со стажем, превышающем твой возраст, однако знаю и помню историю Спартака, Динамо, Торпедо, Зенита, Динамо Киев, Зари, Динамо Тбилиси и многих других клубов за много-много лет. Могу назвать спокойно звездный состав Спартака времен Ярцева (тренера) "пионерский отряд", могу рассказать как играли в Зените П. Садырин, братья Морозовы, Завидонов, Вася Данилов и много еще что. Это говорит о том, что надо любит футбол, а не фанатеть за одну команду (болеть и фанатеть - две большие разницы). Поэтому С. Горин прост любит и понимает футбол, а не проявляет "антиспартаковсй дух"
tims
tims
сегодня в 16:01
ОлегаТэ:
Вот честно - удивлён. Ранее Станислав даже статьи о красивых победах ЦСКА умудрялся писать так, что было непонятно хвалит он клуб или тонко подтролливает. А тут аж вон чё... В любом случае - спасибо Стасу за статью! И в чём он безусловно прав, так это в том, что массовый приток молодых и перспективных футболистов да ещё и за недорого - это очередное блестящее решение селекции ЦСКА. Бекао и Магнуссон уже на деле показали, что вопросы с ЦЗ практически сняты. Влашич, выйдя на матч с Арсеналом всего после одной-двух тренировок с новой командой сразу же провёл убедительнейший матч. Техника, напористость, умение "укрывать" мяч, смелая игра в обводку (чего зачастую не хватает нашим игрокам) реально порадовали. Думаю Леннорычу надо сделать всё, чтобы выкупить хорвата у Эвертона. Ясен перец, такому количеству игроков, тем более молодых, во главе с Ганчаренко предстоит огромная работа по созданию единого коллектива, и никто трезвомыслящий не ждёт от них разгромов здесь и сейчас. По мне, так попадание в зону ЕК по итогам этого сезона будет неплохим результатом. Так что удачи и успехов новобранцам вместе со Славным Клубом ЦСКА!!!
Слишком много навязчивой похвалы ЦСКА у "соккеровского" автора. Кое-где видна плохо скрываемая досада. Статейка написана не ради трезвого анализа трансферов, а для руководства "Спартака" и "Зенита". Эдакий панический плач фаната, чтобы сподвигнуть Федуна и Миллера с Фурсенкой на какие-то действия. Только вышеперечисленным наплевать на какого-то широко известного в узких кругах околофутбольного "специалиста" из скандального "Соккера". Как, впрочем, и руководству армейского клуба... Этот Горин был и остаётся озлобленным врагом ЦСКА. И нет никакого смысла комментировать и разбирать его вирши и, тем более, метать перед ним бисер...
fcspartak
fcspartak
сегодня в 16:00
Ваня лучший:
Статья хорошая. является доказательством глупости и ошибочности подхода Зенита и Спартака "Деньги есть - ума не надо". Оказывается очень даже надо.
Иван, правильность можно посмотреть заглянув в турнирную таблицу
fcspartak
fcspartak
сегодня в 15:59
трансферный "чемпион" набрал шлака миллионов на 5 евро в общей сложности))) это усиление?)))
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 15:58
ОлегаТэ:
Вот честно - удивлён. Ранее Станислав даже статьи о красивых победах ЦСКА умудрялся писать так, что было непонятно хвалит он клуб или тонко подтролливает. А тут аж вон чё... В любом случае - спасибо Стасу за статью! И в чём он безусловно прав, так это в том, что массовый приток молодых и перспективных футболистов да ещё и за недорого - это очередное блестящее решение селекции ЦСКА. Бекао и Магнуссон уже на деле показали, что вопросы с ЦЗ практически сняты. Влашич, выйдя на матч с Арсеналом всего после одной-двух тренировок с новой командой сразу же провёл убедительнейший матч. Техника, напористость, умение "укрывать" мяч, смелая игра в обводку (чего зачастую не хватает нашим игрокам) реально порадовали. Думаю Леннорычу надо сделать всё, чтобы выкупить хорвата у Эвертона. Ясен перец, такому количеству игроков, тем более молодых, во главе с Ганчаренко предстоит огромная работа по созданию единого коллектива, и никто трезвомыслящий не ждёт от них разгромов здесь и сейчас. По мне, так попадание в зону ЕК по итогам этого сезона будет неплохим результатом. Так что удачи и успехов новобранцам вместе со Славным Клубом ЦСКА!!!
Статья хорошая. является доказательством глупости и ошибочности подхода Зенита и Спартака "Деньги есть - ума не надо". Оказывается очень даже надо.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 15:50
Ну и показательно, что ЦСКА сравнивается не со спартаком, своим вечным соперником номер 1, а с Зенитом, да ещё накануне матча Зенит - спартак. Браво!💪💪💪
maldalik
maldalik
сегодня в 15:32
Хм, 28 летний нападающий Эрнандес это покупка на перспективу, а 30 летний ЦЗ Хеведес нет. Интересная у автора логика...
Эти закупки конечно могут выстрелить, но могут и нет Цыплят по осени считают.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 15:29
Вот честно - удивлён. Ранее Станислав даже статьи о красивых победах ЦСКА умудрялся писать так, что было непонятно хвалит он клуб или тонко подтролливает. А тут аж вон чё... В любом случае - спасибо Стасу за статью!
И в чём он безусловно прав, так это в том, что массовый приток молодых и перспективных футболистов да ещё и за недорого - это очередное блестящее решение селекции ЦСКА. Бекао и Магнуссон уже на деле показали, что вопросы с ЦЗ практически сняты. Влашич, выйдя на матч с Арсеналом всего после одной-двух тренировок с новой командой сразу же провёл убедительнейший матч. Техника, напористость, умение "укрывать" мяч, смелая игра в обводку (чего зачастую не хватает нашим игрокам) реально порадовали. Думаю Леннорычу надо сделать всё, чтобы выкупить хорвата у Эвертона.
Ясен перец, такому количеству игроков, тем более молодых, во главе с Ганчаренко предстоит огромная работа по созданию единого коллектива, и никто трезвомыслящий не ждёт от них разгромов здесь и сейчас. По мне, так попадание в зону ЕК по итогам этого сезона будет неплохим результатом.
Так что удачи и успехов новобранцам вместе со Славным Клубом ЦСКА!!!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 14:21
к чему тут сравнение с Зенитом? Питерский клуб хорошо укомплектован, они ещё и так сколько человек раздали по арендам. Сыгранность состава иногда играет ключевую роль, вспомните тот же Реал при Зидане обходились без кучи трансферов и брали ЛЧ одну за другой. А ЦСКА ещё время понадобится чтобы все сыгрались, за это время конкуренты могут прилично оторваться в турнирной таблице и неизвестно на каком месте армейцы закончат этот чемпионат.
Faustello
Faustello
сегодня в 14:11
mangox13:
Отлично поработали- ждем результатов!
Главное Манго не забудь!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 14:07
Безусловно, Горин - искренний болельщик ЦСКА, Это чувствуется в каждом посте. Если речь о ЦСКА- глубокое знание темы, нюансов, имен, истории клуба. Если о других командах - некоторое пренебрежение, особенно в случае со Спартаком, часто преуменьшение заслуг, рассеивание удачных действий соперника ЦСКА.

Горин всегда болел за ЦСКА, это нормально. Все-таки Соккер - антиспартаковский ресурс, это видно по абсолютно любой теме, ведь в топах всегда антиспартаковские комменты. Потому места для грамотных и вдумчивых размышлений по поводу ЦСКА или Зенита достаточно много.

Потому чисто болельщецское сердце автора пытается убедить нас в том, что ЦСКА хоть и не станет чемпионом в этом году, но зато ... станет чемпионом "по трансферам!"

Это мило. Сразу видно желание хоть как-то оправдать сезон для ЦСКА, плетущегося в середине таблице.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 13:40
Автор,рано,ой рано диферамбы запел,смотри сегодня на какое место отправят москвичей
DAD81
DAD81
сегодня в 13:37
Браво армейским функционерам!!!
parallels
parallels
сегодня в 13:28
проходили это уже, только расклад был ещё хуже. не лидировали и снова никого не купили. на оф.сайте зенита есть форум. там у одного чела бомбануло, когда окно закрылось. остальные поддержали. в итоге прибежал миллер (он на форуме иногда пишет), сказал собрать инициативную группу недовольных, с ними он встретится и обсудит сложившееся.
короче. суть свелась к следующему: зенит копит на топовых игроков. за 3 окна купили только кришито (10,5 ляма), остальные накопления грохнули на четвёртое окно (халк/витсель). прямо было сказано, что "я лучше на эти деньги куплю двух нормальных игроков, чем двадцать нонэймов", явно намекая на спартак.
что мы имеем сегодня? расклад не самый плохой. обойма есть, дзюба пока забивает, скоро кокорин и маммана подтянется. в ЛЧ не играем, чтобы покупать топовых, на ЛЕ нас хватит с избытком. набиуллин брался, как замена кришито, справится. единственное - потеря нобоа невосполнима. но покупать 31 августа кого-то, кто не прошёл сборы - не самая лучшая идея. до зимы дотянем, а там кого-нибудь и купим. тем более, деньги есть.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:25
Из песни слов не выкинешь, что то Станислав Горин дифирамбы ЦСКА поёт, странно.
Однако во многом он прав. Подождём футбольной осени. Удачных игр ЦСКА.
mangox13
mangox13
сегодня в 13:15
Отлично поработали- ждем результатов!
antant1
antant1
сегодня в 13:13
Понравилось.."Фурсенко за 12.2 млн евро новую основу никогда бы не набрал. А если бы набрал, то «свободными агентами» из «Ростова» " )
Absinthe3
Absinthe3
сегодня в 13:04
Заголовок провокационный.
mikysss
mikysss
сегодня в 13:01
Дима Головашич:
По итогам сезона выпускайте подобные статьи лучше.
если на эти 21млн не преобретут равноценную замену Промесу, то Спартак можно на последнее место писать по этому критерию. Жиго пока хорош но он игрок другой позиции, а с атакой пока проблемы, а скоро евроосень...
Дима Головашич
Дима Головашич
сегодня в 12:56
По итогам сезона выпускайте подобные статьи лучше.
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