ЦСКА – «Зенит» - 9:0. Трансферный чемпион России

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«Соккер.ру» изучает разные подходы к трансферам. Раздать сто миллионов евро просто, а собрать за копейки перспективных футболистов – трансферное мастерство.

«Легендарное» лето - следствие потерь

«Зенит» не провалил отдельно взятое трансферное лето, но и тактику поведения не выбрал. После стольких лет ошибок лучше не спешить, если никто не идет в команду из Лиги Европы, а селекционный отдел никогда не работал так удачно, как у ЦСКА . Но ключевой вопрос в другом. Когда «Зениту» или любому другому фавориту в будущем придется столкнуться с задачами «армейцев», они справятся?

ЦСКА отработал на большой трансферной глубине. Там конкуренция за игроков сумасшедшая – они дешевые для рынка, их надо заметить и вербовать первым. Но также важно начать с аргумента, который есть у «Зенита» в трансферном споре о подходе и стратегии селекции. Почему сравнение именно с «Зенитом»? А потому что самый богатый, логично отталкиваться от клуба с возможностями. У одних 9 новичков, у других – 0.

Во многом, хотя не полностью, трансферный рывок «армейцев» спровоцировали потери. Ушли Головин, Витиньо, Натхо, Вернблум, Игнашевич, братья Василий и Алексей. Расстались с Милановым и Оланаре, не выкупили контракт Мусы. Вот только в ряде случаев – как с ветеранами или возрастными легионерами, сыграли на опережение и избежали проблем. Назревала смена поколений, ее и провели.

Благодаря уходу шести человек с немаленькими зарплатами и двум выходным продажам – Головин и Витиньо обеспечили 40 млн евро, упорядочили бухгалтерию. Заработали больше половины годового бюджета ЦСКА , ведь Гинер обозначил смету в 65-70 млн евро. Конечно, «Зенит» не потерял 8 человек из 11 из основы прошлого гола, им не нужно было устраивать закупки.

Но за все лето питерцы не нашли крайнего защитника – хотя после ухода капитана Кришито явно искали, а из усилений только возвращение из аренд Шатова, Эрнани, Дзюбы и Мака. Ну, и Анюков из второй команды. Нобоа также был в списке, но надолго выбыл из-за травмы. Вот и получается, что фактор потерь ЦСКА был частью плана. А был ли отказ «Зенита» от покупок сознательным и обязательно полезным для команды и тренера Семака?

ЦСКА козырнул своим мастерством

Отчасти голь на выдумки хитра. У «армейцев» среди потерянных игроков есть те, кого команда с амбициями не имела права отдавать. Но клуб без денег, которыми можно разбрасываться – Гинер несколько раз отмечал, что миллионы есть, но их не спешат тратить. Потеряв 70 % прошлогодней основы, сохранили Фернандеса и Акинфеева, набрали новый состав за лето.

Для России работа Бабаева, Ганчаренко – тренер принимал участие, и коллег Дюкова – это руководитель селекционного отдела ЦСКА , показали нечто из арсенала Мончи из «Ромы». С «волками» теперь сыграют в Лиге чемпионов, и хотя понятно, что победитель и полуфиналист престижного турнира – фавориты квартета ЦСКА , они намного мощнее по составу и возможностям, армейцы ведь провели трансферное лето продуктивнее того же «Реала».

Те потеряли Роналду, набрали пять вратарей, растерялись, переживают, что скажут Варан и Марсело – их в команде после ухода Зинедина и Криштиану удержать будет не так просто, как только появится серьезное предложение из Манчестера или Турина. Наконец, скандальное назначение Лопетеги – не лучший вариант. Как и ставка на Бензема и Мариано в атаке. Отдав «седьмой» номер Диасу, Перес словно решил мелочно унизить Роналду в ответ на уход.

А вот ЦСКА показал совершенно другой подход. Сработал по собственным стандартам из прошлого, когда их селекция выручала настолько удачно, что брали чемпионские звания. Теперь убрали базис, нет опоры на ветеранов клуба, то есть кандидатом в чемпионы России команда Ганчаренко прямо сейчас не является. Но когда в основе столько молодежи – каждый последний матч может быть сильнее предыдущего при грамотной работе тренера.

Опередили «Спартак» и «Зенит»

Отдельно надо отметить внутренний резерв. Гордюшенко, Ефремов, Кучаев, Хосонов, Жамалетдинов и Чалов легко могут в этом сезоне выстрелить, а это выгодно для сборной России. У «Спартака» бывают воспитанники на поле, как и у «Локомотива» изредка, но ставки на них нет, а у «Зенита» попросту школа не работает так, чтобы найти людей уровня Головина и перевести в основу.

Ну, и на трансферном поле ЦСКА по покупкам разгромил главных фаворитов. Армейцы закрыли почти все проблемные позиции, перестраховались и создали эскиз интересного проекта. Представьте, что «красно-белые» теряют за лето Джикию, Кутепова, Боккетти. Уходят Фернандо, Зобнин, Зе Луиш и Адриано, а не только Промес. Остаются Глушаков, Ещенко и Комбаров. Как думаете, справился бы Родионов с такой задачей, как была у Бабаева и «армейского» Дюкова?

Ответ вы знаете – даже после того, как Промес три года говорил о мечте поиграть в топ-5, не продумали, как его заменить. И проблема крайних защитников не первый год. Причем у «Спартака» обычно достаточно денег, это не аналог истории ЦСКА . Как и у «Зенита», ведь решение оставить Семака без «усиления каждой позиции», если цитировать позицию Сергея Богдановича, скорее от испуга и неопытности нового спортивного директора Рибалты. К бывшему скауту «Ювентуса» и МЮ никто не пошел.

Маркизио до сих пор убеждают – свободный агент, можно заявить и после 1 сентября. Но даже если немолодой Клаудио придет в «Зенит», даже если «Спартак» заявит, что Жиго – гениальная продуманная покупка, а Ташаев и Еременко заменят Промеса вдвоем, чемпиона России по трансферам этого лета определим без труда. ПФК ЦСКА впечатлил тонкостью работы в сложнейших условиях. Взяли девять новых игроков всего за 12.2 млн евро, заработали 40, чем спасли клуб. Добавьте премиальные от ЛЧ и хватит на жизнь.

ЦСКА поставил на перспективные кадры

Смолов, Хеведес и Крыховяк – сильные ставки. Но это дорогие, немолодые футболисты с огромным окладом ради Лиги чемпионов, где группа такая, что можно оказаться на первом месте, а можно – на последнем. Федор и Бенедикт вряд ли принесут в будущем «Локомотиву» прибыль, а Крыховяка взяли в аренду, он не актив клуба под управлением Геркуса.

Обляков, Сигурдссон, Магнуссон, Нишимура, Бийол, Ахметов, Влашич и Бекао могут в конце сезона вместе заявить, что стали за год сильнее. Хорвата вряд ли получится выкупить у «Эвертона», а Бекао отдадут. Плюс форвард Эрнандес, если избежит травм, докажет, что для РПЛ он – топ-нападающий по мыслям и решениям. Вот и получается, что ЦСКА собрал перспективную команду, поставив на людей, которые могут вырасти в цене. Большинство прибавит в стоимости после шести матчей в ЛЧ – не обязательно побеждать команде, чтобы заметили Головина.

А что же «Зенит», какая там стратегия развития? Даже если называть вернувшихся Нету, Шатова, Дзюбу, Эрнани, Мака и Нобоа игроками экстра-класса для громких будущих побед в еврокубках, то есть одна загвоздка. В списке «новичков» команды Семака всего один человек моложе 25 лет. Клуб из Санкт-Петербурга по сравнению с ЦСКА провалил трансферное окно – и несколько предыдущих, поскольку совершенно не думал о стратегии, и всегда в итоге тактические решения приводили к краху.

Армейцы будут проигрывать тактически – после каждого нового поражения увидим шутки о ФНЛ . Но даже шутникам понятно, что когда новый состав сыграется – легко сможет выбить «Ростов» или «Оренбург» из первой пятерки. Возможно, сегодня они «Урал» не вынесут, как «Зенит» - хотя таланта для домашних 4:1 у Влашича, Бистровича, Фернандеса и Эрнандеса объективно хватает. Но у ЦСКА и нет ставки на сказочный сезон 2018/19. Они знают, что сначала будет сложно, поэтому достойно подготовились.

Из девяти новичков каждый может приятно удивить, а некоторые уже это делают. На самом деле их даже не 9 после подписания Облякова, а 10, ведь Бистровича взяли в январе. Если бы селекцией в «Зените» и «Спартаке» занимались те, кто нашел для ЦСКА всех их звезд последних десяти лет, то расклад в лиге был бы другим. Более того, дайте «армейцам» те десятки и сотни миллионов, чтобы они покупали не исландцев и японцев, а игроков уровня Халка и Промеса – еще бы посмотрели, как сложилась бы судьба Акинфеева в ЛЧ .

После жаркого лета ждет бурная осень

О селекции ЦСКА можно судить и по результатам в РПЛ . За последние шесть сезонов у «армейцев» три чемпионства, а у «Зенита» и «Спартака» в сумме всего два. Также очевидно, что названные клубы сейчас фавориты отчасти из-за финансового ослабления ЦСКА , нежели из-за гениальных решений тех, у кого Анюков вынужденно вернулся в первый состав, а Промес ушел 31 августа. В конкуренции с гениями трансферного рынка «Локомотив» не стал бы чемпионом впервые за столько лет, собрал «золотую» основу за пару миллионов.

Понятно, кто сейчас фаворит РПЛ – точно не молодая команда Ганчаренко. Но по мастерству трансферов они намного выше, чем тот же «Зенит», где после стомиллионных трат взяли непонятную Семаком паузу. Фурсенко за 12.2 млн евро новую основу никогда бы не набрал. А если бы набрал, то «свободными агентами» из «Ростова». К Гинеру и «армейцам» можно относиться по-разному, это российский футбол, тут нет белого и черного, здесь оттенки серого. Но когда говорим о селекционном департаменте ЦСКА и их работе в 2018 году – браво!