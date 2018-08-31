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ЦСКА объявил о трансфере Облякова

вчера, 23:48

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником «Уфы» Иваном Обляковым. С футболистом, как сообщалось ранее, заключен контракт сроком на 5 лет. В новой команде Обляков будет выступать под номером 98.

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Все комментарии
Robbaggio
Robbaggio
сегодня в 07:01
После подписания очередного исландца и японца? Ну-ну)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:41
Кони становятся самым российским клубом
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:14
Вроде неплохой обновлённый ЦСКА намечается.
Bastardo
Bastardo
сегодня в 05:53
Leha-ha50:
Пресс-служба ЦСКА эффектно подвела итоги летнего трансферного окна. Летом состав армейцев пополнили Иван Обляков, Такума Нисимура, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Абель Эрнандес, Ильзат Ахметов, Родриго Бекао, Яка Бийол и Хердур Магнуссон. "На этом окно закрываем - трансферов надуло достаточно!" - прокомментировал официальный Твиттер ЦСКА трансферы клуба, добавив хэштеги "девять трансферов", "а вам слабо" и "легендарное ТО" (трансферное окно).
Анжи точно не слабо сделать 9 трансферов, что они и делают очередное лето. Итог мы знаем.

Ахметов игрок на банке прямо сейчас. В основу не ставили и при меньшем количестве игроков. Обляков в перспективе сольёт конкуренцию Дзагоеву. Влашич в аренде и не факт, что его выкупят. Про Бекао почти тоже самое, но он дешевле и скорее под перспективу. По Насимуре и Сигурдссону пока непонятно. Хотя второй это ходячее доказательство того, что даже Гончару иной раз проще взять лега, чем подтянуть свой молодняк(Это я про Ефремова). А вот Эрнандес (при условии что это не хрусталь), Бийол (за такие деньги весьма неплохой разрушитель-универсал) хорошие трансферы. А Магнуссон вообще одно из лучших приобретений чемпионата.

Поговорил с копипастой.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 04:46
LOpp:
Воспитанник Зенита, если чё! Может быть последний воспитанник Зенита в РПЛ.
А как же наши академики, играющие в спартаке?
Гавроша
Гавроша
сегодня в 04:45
Санчо Панса:
9 новичков в одно трансферное окно! Это просто фантастика) Ну а Обляков как раз и начинал свои первые шаги в Уфе под руководством Виктора Михайловича. Успехов новичку ЦСКА!
Вообще-то первый шаги он начинал у нас, много лет причем. Хоть посмотри, где он родился.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 04:26
9 новичков в одно трансферное окно! Это просто фантастика) Ну а Обляков как раз и начинал свои первые шаги в Уфе под руководством Виктора Михайловича. Успехов новичку ЦСКА!
cska plus
cska plus
сегодня в 03:45
Отличный выбор сделал Ваня, удачи ему в стане великого клуба.
iNels
iNels
сегодня в 02:41
форева:
Стандартная реакция мясных на нашу селекцию.))))) Зависть -она такая.)))) Там три закрытых поля - это три восклицательных знака.))))
ниче не понял, но если что, то это из твиттера цска мемасик, который они сами сделали
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 02:09
Теперь поскорее бы всем сыграться успеть, а то Лига Чемпионов уже на носу
4RT
4RT
сегодня в 01:54
Всякой хрени понабрали и радуются чудики)))
mntr13
mntr13
сегодня в 01:48
ЦСКА вперед!!! А где мясо - ............!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 01:27
Beekeeper:
А на кой он нам нужен? для ротации чтоль?
Время покажет. Видимо руководство клуба достало уже смотреть на постоянные травмы Дзагоева
Piter SpaM
Piter SpaM
сегодня в 01:26
Угар) Набрали по скидкам, а-ля 3 за десяточку, и пугают всех. И главное находят кого-то, кто им завидует. Никак Ерёменковскую нычку нашли)))
Благо осталось ждать дерби недолго, хочется услышать про строющуюся команду с замахом на доминирование на пару десятков лет))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:20
ndedov:
Поздравляем Ивана , теперь он конь
Это лучше чем Наф-Наф!!!
форева
форева
сегодня в 01:11
parallels:
Стандартная реакция мясных на нашу селекцию.))))) Зависть -она такая.))))
Там три закрытых поля - это три восклицательных знака.))))
ndedov
ndedov
сегодня в 01:06
Поздравляем Ивана , теперь он конь
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:58
Великолепный:
Турниров много, так что для ротации состава игроки все равно нужны А то последние пять - шесть лет играли обоймой 14-15 человек И еще умудрялись выигрывать трофеи!
Эт-точно!!!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:57
Leha-ha50:
Даже если Витек ошибся , то это не страшно. Те кто прибыл раньше уже прибавляют. Так что бум надеяться, что прогресс в игре молодой команды будет. Конечно будут срывы, этого не избежать, но в целом надеемся на лучшее!!!
Турниров много, так что для ротации состава игроки все равно нужны
А то последние пять - шесть лет играли обоймой 14-15 человек
И еще умудрялись выигрывать трофеи!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:52
Великолепный:
Мы не знаем, но Обляков играл под руководством Ганчаренко в Уфе, значит ему виднее Гинер доверил Ганчаренко строительство новой команды и это главное!
Даже если Витек ошибся , то это не страшно. Те кто прибыл раньше уже прибавляют. Так что бум надеяться, что прогресс в игре молодой команды будет.
Конечно будут срывы, этого не избежать, но в целом надеемся на лучшее!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 00:51
Воспитанник Зенита, если чё!
Может быть последний воспитанник Зенита в РПЛ.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:47
Leha-ha50:
Не знаю , что уж там Витек в облякове разглядел, но по тем матчам что видел - это тот еще косячник!!! Скорость, желание , выносливость у него есть, но уж больно много ошибается!!! Но Витьку виднее! Что уж он там из парня слепит - вопрос открытый??? Так что будем понаблюдать!!!
Мы не знаем, но Обляков играл под руководством Ганчаренко в Уфе, значит ему виднее
Гинер доверил Ганчаренко строительство новой команды и это главное!
Казанский
Казанский
сегодня в 00:44
mangoх12:
а прчем тут голы?)) он же не нап) Ты как всегда порадовал)
Мангост,для хавбека голы не последнее дело а две его голевые передачи в 22 матчах тебя в уныние не приводят?Или ты футбол смотришь,а не видишь?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:43
Не знаю , что уж там Витек в облякове разглядел, но по тем матчам что видел - это тот еще косячник!!! Скорость, желание , выносливость у него есть, но уж больно много ошибается!!! Но Витьку виднее! Что уж он там из парня слепит - вопрос открытый???
Так что будем понаблюдать!!!
пoдлый
пoдлый
сегодня в 00:42
Прикольного содержания тексты в тебя программируют. Ты далеко пойдёшь, товарищ)
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:40
Beekeeper:
А на кой он нам нужен? для ротации чтоль?
ЦСКА перестраивается на новый футбол, исходя из предпочтений Гончаренко, и подбирает футболистов с похожим выраженным навыком, чтобы минимально зависеть от травм и плохой формы того или иного лидера. Возможность для ротации в кои-то веки станет реальной для тренера ЦСКА, делает перспективы команды интересными. Клуб максимально адекватно распорядился деньгами в своих непростых условиях.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:34
Пресс-служба ЦСКА эффектно подвела итоги летнего трансферного окна. Летом состав армейцев пополнили Иван Обляков, Такума Нисимура, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Абель Эрнандес, Ильзат Ахметов, Родриго Бекао, Яка Бийол и Хердур Магнуссон.
"На этом окно закрываем - трансферов надуло достаточно!" - прокомментировал официальный Твиттер ЦСКА трансферы клуба, добавив хэштеги "девять трансферов", "а вам слабо" и "легендарное ТО" (трансферное окно).
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:34
ПФК ЦСКА официально завершил трансферную компанию

На этом окно закрываем — трансферов надуло достаточно!, — сообщает официальный твиттер армейцев Москвы.


ПФК ЦСКА Москва

На этом окно закрываем - трансферов надуло достаточно!
девять трансферов, а вам слабо, легендарное ТО
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:33
брат,это лимит,и закулисные игры Жени ,там и 6 очков в трансфер заложены
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:33
У ЦСКА по-прежнему самая адекватная селекция в России. Лето подтвердило это
Клуб отлично вложил деньги, полученные от продажи Головина.
Классно мы поработали на трансферном рынке,лучше редко,но метко - учитесь,толстосумы.
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