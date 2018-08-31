Азер Алиев подписал контракт с «Уфой»

Полузащитник Азер Алиев, который недавно покинул «Крылья Советов», подписал контракт с «Уфой» на правах свободного агента.

Много хорошего слышал о команде, тут есть ребята, с которыми я был в других клубах. Предложение поступило буквально пару дней назад, сразу дал свое согласие. Комфортнее всего играть справа на фланге в атаке, а вообще, куда поставит тренер, там и буду играть.