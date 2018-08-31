«Динамо» представило Кардосу. Он будет играть под 9-м номером

«Динамо» подтвердило трансфер 24-летнего нападающего «Тонделы» Мигела Кардосу. Контракт рассчитан на 4 года. Португалец будет играть за московский коллектив под 9-м номером.

Футболист поделился впечатлениями от перехода.

Для меня большая честь оказаться в «Динамо», и я очень счастлив быть здесь. Переход в «Динамо» — важный шаг в моей карьере. Меня переполняет гордость от того, что такой большой и великий клуб, как «Динамо» Москва, заинтересовался мной. Могу с уверенностью сказать, что буду отдавать всего себя без остатка, буду сражаться на футбольном поле ради достижения результата.

Перед собой привык ставить максимальные цели. Игроков моего амплуа обычно оценивают по забитым мячам и голевым передачам. Мне нравится и забивать, и отдавать. Что касается моей физической формы, в последнее время я много тренировался, чувствую себя прекрасно, и мне не терпится начать тренировки вместе с командой. Приложу максимум усилий, чтобы завоевать место в стартовом составе «Динамо»