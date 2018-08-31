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«Динамо» представило Кардосу. Он будет играть под 9-м номером

сегодня, 16:47

«Динамо» подтвердило трансфер 24-летнего нападающего «Тонделы» Мигела Кардосу. Контракт рассчитан на 4 года. Португалец будет играть за московский коллектив под 9-м номером. 

Футболист поделился впечатлениями от перехода.

Для меня большая честь оказаться в «Динамо», и я очень счастлив быть здесь. Переход в «Динамо» — важный шаг в моей карьере. Меня переполняет гордость от того, что такой большой и великий клуб, как «Динамо» Москва, заинтересовался мной. Могу с уверенностью сказать, что буду отдавать всего себя без остатка, буду сражаться на футбольном поле ради достижения результата.

Перед собой привык ставить максимальные цели. Игроков моего амплуа обычно оценивают по забитым мячам и голевым передачам. Мне нравится и забивать, и отдавать. Что касается моей физической формы, в последнее время я много тренировался, чувствую себя прекрасно, и мне не терпится начать тренировки вместе с командой. Приложу максимум усилий, чтобы завоевать место в стартовом составе «Динамо»

По неофициальной информации, трансфер обошелся динамовцам в 500 тыс. евро

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Все комментарии
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский
сегодня в 18:45
Алсидес Гиджиев:
Эх вот если б Оскара Кардосо, да в его лучшие времена, вот это было бы мощно!
Будем надеяться станет таким и даже лучше!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 17:52
Судя по трансфермаркту - отличное приобретение, даже удивляет что за такие "смешные" деньги. Позиция у него в основном правый вингер, иногда левый, но не центр форвард (по крайней мере в Португалии играл именно там) Из лучших матчей выделил бы выездную игру с Бенфикой в апреле этого года, забил два гола и помог выиграть команде 2-3. Будем надеяться, что пойдёт по стопам Данни)
cska plus
cska plus
сегодня в 17:51
Все покупают игроков до 25 лет, только скупают хлам с 30-31 нод и выше.
Kolymchanin
Kolymchanin
сегодня в 17:47
Был у нас один португал, да бомжи спёрли.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 16:58
Эх вот если б Оскара Кардосо, да в его лучшие времена, вот это было бы мощно!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:51
"Перед собой привык ставить максимальные цели."

Ну, цель перейти в середняк заштатного чемпионата ты уже выполнил, положим, какие там еще у тебя есть?)
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