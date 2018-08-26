Сборная будущего. Максименко, Чалов, Игнатьев и Набиуллин

вчера, 10:00

Старт этого сезона прошел под лозунгом доверия молодым футболистам. «Соккер.ру» после запоминающихся представлений отдельных из них оценивает перспективы.

На данный момент клубы РПЛ доверились 50 игрокам моложе 23 лет, три десятка из них подходят для расширенного пула основной сборной, имея российские паспорта. Пора думать о будущем – смены поколений неизбежны, и к ним в футболе лучше быть готовыми. Соберем команду из очень молодых, сделав два исключения для резерва.

В РПЛ попросту не играли пока другие юные голкиперы, кроме Максименко, второму самому молодому 24, а Коновалов вчера только дебютировал. А из центральных защитников именно Джикия оказался одним из самых молодых россиян – отправим в резерв, понимая, что это уже игрок сборной, о которой другие только мечтают. В остальном собирается целая сборная с запасом.

Вратари

Александр Максименко («Спартак», 20 лет)

Максименко всего 20 лет, и хотя его угораздило заиграть в основе клуба, где вратарей от грубых технических ошибок не спасают даже теплые отношения со штангами, Александр может подучиться и подтянуться. Пока одна глупая ошибка против 13 сэйвов. Удар Рыкова – урок на будущее, такие мячи надо переводить одной рукой через перекладину.

Резерв: Иван Коновалов («Рубин», 24 года).

Защитники

Николай Рассказов («Спартак», 20 лет)

Молодой парень получил поддержку от фанатов «Спартака» - восьмой год в клубе, воспитанник. Получил поддержку Ещенко и Комбарова – основные крайние защитники так играют, что Николаю прямая дорога в основу на любой из флангов. В РПЛ работал справа, и пока не понял, что пример надо брать не с коллег по клубу. Впереди у Николая игра против «Зенита». Там есть Анюков, который в молодости пахал настырнее, отбирал мяч чаще. Рассказову надо учиться у таких игроков, а пока недобирает в защите. Спартаковскую вальяжность Николаю надо выжигать, если хочет светиться в основе не только в юности.

Резерв: Михаил Лысов («Локомотив», 20 лет).

Никита Чернов ( ЦСКА , 22 года)

Вчера центральный защитник «Рубина» Чико Флорес технично перебросил мяч через коллегу Чернова, тот неправильно выбрал позицию и проиграл Полозу, который пробил Акинфеева. Не первый случай в сезоне, когда Игорь пропускает после ошибок защитников, но у ЦСКА новая линия и не стоит удивляться, что Чернову, Бекао и Магнуссону нужно время. Но обратите внимание, что российский бек по центру. Никите доверяют, а если приложит усилия – вернется в сборную, за которую уже играл. А если нет – уступит Васину место в основе ЦСКА .

Резерв: Георгий Джикия («Спартак», 24 года).

Егор Сорокин («Рубин», 22 года)

Есть сомнения, что Сорокину хватит мастерства, чтобы вырасти в защитника сборной. Но у Бердыева и менее талантливые набирали форму, а после удивляли в защите. Сорокин не ограничен технически, но есть проблема – его роль в тройке защитников «Рубина» ограждена задачами испанцев Чико и Сесара. Сорокину очень важно найти свою «фишку». Он кто такой? Мастер перехватов, верховых дуэлей, первого паса, подключений к атакам? Ответы на вопросы нужны в ближайшие месяцы, иначе вернется Гранат.

Резерв: Алексей Грицаенко («Енисей», 23 год).

Дмитрий Скопинцев («Ростов», 21 год)

Справа сборная нашла крутого игрока – Фернандес в чемпионате радует, словно ЧМ -18 не заканчивался. Но есть проблемы слева, где многие кандидаты хуже Кудряшова, на каком бы из флангов Федор ни появлялся. Так что пусть у Карпина получится сделать из Скопинцева – Дмитрию всего 21 год, а он уже прошел школы «Динамо», «Зенита» и «Лейпцига», чтобы начать взрослую карьеру в Австрии и поиграть за «Балтику», оседлого и стабильного левого латераля. Ну, и Ходжаниязова не забываем – подавал большие надежды.

Резерв: Джамалдин Ходжаниязов («Урал», 22 года).

Полузащитники

Антон Миранчук («Локомотив», 22 года)

В этом сезоне Антону важно не оказаться лишним в основе «Локомотива», как было на чемпионате мира, когда находился лишь в заявке, но не играл. Теперь, когда команда Семина со скрипом набирает скорость, Антону важно не терять темп и не забывать, что отличается от брата, а эту самую разницу должен подчеркнуть на поле. Этот Миранчук тоже может быть результативным, а голы чемпиону остро нужны.

Резерв: Александр Ломовицкий («Спартак», 20 лет).

Аяз Гулиев («Ростов», 21 год)

Оставлял приятное впечатление игрой за «Анжи» - оставляет приятное впечатление, работая на Карпина в «Ростове». Москвич и воспитанник школы «Спартака» перебрался на юг в поисках игровой практики. Ведь в основе «красно-белых» наставники его не видели. Зато может оказаться среди кандидатов в сборную в будущем. Выступает на дефицитной позиции. Не чистый разрушитель, Гацкан пост не сдал. Но верим, что настырный и способный прибавить крепыш Аяз будет радовать и дальше.

Резерв: Игорь Коновалов («Рубин», 22 года).

Алексей Миранчук («Локомотив», 22 года)

Миранчука проверят Лигой чемпионов, все персональные оценки даже после чемпионского сезона перечеркнет суровая правда жизни. В элитном турнире увидите все плюсы и минусы Алексея Миранчука, особенно если «Локомотиву» достанутся сложные соперники. С любыми соперниками от атакующего хавбека тренер Семин будет ждать подвигов. Миранчуки должны прибавить, а не остаться чемпионами одного сезона. Тем более они чуть старше коллег в этом составе.

Резерв: Александр Зуев («Ростов», 22 года).

Иван Обляков («Уфа», 20 лет)

Третий сезон подряд играет в основе клуба, который теперь сражается с «Рейнджерс» Джеррарда за право сыграть в группе Лиги Европы. Забил в еврокубках, в свои двадцать играет за молодежную сборную России. Но Облякову важно не остановиться на уровне «Уфы» - при всем уважении, а в ближайшем будущем найти место в основе одного из лидеров. Воспитанник школы «Зенита» не обязательно пойдет в «Спартак», но если учесть, как порой действует Глушаков – Иван может верить, что станет вторым Зобниным по полезности, если прибавит в «Уфе» в этом сезоне.

Резерв: Ильзат Ахметов ( ЦСКА , 20 лет).

Эльмир Набиуллин («Зенит», 23 года)

Поставим Эльмира в полузащиту, из него хавбек может получиться даже сильнее, чем защитник. Посмотрим, как сложится судьба Набиуллина после возвращения Жиркова на поле, ведь отношением к ветеранам тренер Семак показал – доверяет проверенным вроде Анюкова. Но у Эльмира есть время, не будет конкурента Лаксальта, он уже играет за команду, которая стремится взять титул. Проверим Набиуллина против «Спартака» через неделю? Начал сезон аккуратно, но может лучше!

Резерв: Зелимхан Бакаев («Арсенал», 22 года).

Нападающие

Федор Чалов ( ЦСКА , 20 лет)

Мажет, мажет, а потом как пройдет всех и сыграет, словно ему тридцать лет. Чалову не хватает стабильности, а умения и таланты имеются. Федор не похож на человека, которому мешает застенчивость или недостаточная сила характера. Значит, дело просто в возрасте. Вырастет – будет стабильнее. А не будет, так есть в «Краснодаре» Иван Игнатьев, которому теперь играть в основе после продажи Смолова и выходки Ари.

Резерв: Иван Игнатьев («Краснодар», 19 лет).

Самый одаренный. Иван Игнатьев («Краснодар», 19 лет)

У Алексея Миранчука, как у Гути, сила не в одаренности, а в тонкости работы. Чем тоньше заиграет – тем выше заберется. А если искать человека, у которого о таланте на лбу написано, то это Иван Игнатьев из «Краснодара». Молодой форвард в 18 лет забил первый гол тогда еще в РФПЛ – победный «Ахмату» в прошлом году, а через год должен удивить стабильностью. Обстоятельства сложились так, что настало время Ивана. Ему пора вспомнить, что Мбаппе лишь чуточку старше, надо не смотреть на возраст, а играть.

Кто из этих ребят станет звездой сборной?

Оценка молодых игроков отличается от суждений о взрослых. Первых нужно поддерживать после ошибок и объяснять их суть, ведь у них есть время не сделать ляпы обыденными. Максименко получил урок на всю жизнь. Но тут важна реакция тренера. Когда Де Хеа чудил в воротах МЮ при Фергюсоне, шотландец спокойно реагировал, ведь не сомневался в Давиде.

Если Каррера, Ганчаренко, Мусаев и Семин будут верить, что представленные выше футболисты могут заметно вырасти прямо в этом сезоне – выиграет и РПЛ прямо сейчас, и сборная России в отдаленной перспективе. Как видите, не последние клубы начали доверять молодым. И хотя понятно, что из каждого не вырастет сборник, в этом списке точно есть люди, которым представлять Россию в международных матчах будущего.