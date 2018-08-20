Символическая сборная 4-го тура РПЛ. Герои «Зенита», «Ростова» и ЦСКА

20 августа 2018, 21:58

Тур индивидуальностей – многие футболисты «сделали разницу». «Соккер.ру» собирает вместе ярких футболистов команд Карпина, Ганчаренко, Карреры и Семака.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

«Краснодар» провел шикарный второй тайм, и остановил его лишь молодой голкипер. Увидели тур хорошей вратарской игры, сразу три крепких кандидата. Гильерме спас «Локомотив» от ничьей в Самаре. Фролов вдохновил «Оренбург» на камбэк, взял пенальти при счете в пользу «Анжи». И молодой Максименко летал в рамке. Должен был получать желтую за игру руками за штрафной. Дважды его простили соперники – чудом не попали, но в остальных случаях Александр спас «Спартак».

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

«Армейцам» пришлось пахать против «Арсенала», воевали за первый гол с игры, а удаление случилось далеко не сразу. Марио в очередной раз понравился, но в этот раз заслужил место в сборной, ведь не симулировал, а делал, что умеет. Причем много поработал в защите. Было два огреха, но 4 выигранных верховых единоборства, 4 отбора, 3 перехвата, 1 удар и несколько шикарных открываний доказывают класс Фернандеса.

Адесойе Ойеволе («Оренбург»)

Тридцать пять лет человеку! Точность паса – 84 %, шикарный процент, 2 верховых единоборства в кармане, 2 отбора, 4 выноса, 75 касаний – рекорд матча. Ветеран отработал изумительно. Правый центральный защитник успевал играть по флангу, что обеспечило Сутормину веселую жизнь в чужой штрафной. Именно Адессойе отдал умный победный голевой пас, а когда Бегич заработал пенальти в ворота «Оренбурга», то Ойеволе лежал на земле за штрафной площадью и помочь не мог.

Самуэль Жиго («Спартак») – стабильность сезона

У «красно-белых» были ошибки в защите. Но если говорим об игре Жиго, то снова француз на высоте во всех смыслах. У него две выигранные верховые дуэли, классически высокая точность передач – в том числе дальних забросов, которыми «Спартак» выходит в атаку, 4 перехвата, а главное – голевая передача. Без того прыжка три очка «красно-белым» светили бы только в случае ошибки Крицюка, хотя как раз вратарь «горожан» сыграл хорошо – 4 сэйва.

Дмитрий Скопинцев («Ростов»)

К центральным оборонцам «Ростова» и хавбекам есть вопросы по игре в защите и опорной зоне – «Енисею» позволили бить по воротам. А вот Скопинцев, закрывавший левую бровку в схеме «3-5-2», сыграл симпатично. Обеспечивал качественный выход в атаку – точность паса 80 %, подыгрывал Гацкану, Гулиеву и Ионову. Позволял играть широко, отдал симпатичную голевую передачу, три оборота, три перехвата, только без желтой карточки в следующий раз лучше обойтись.

Полузащитники

Леандро Паредес («Зенит»)

Аргентинец был хорош. Против «Урала» проявили себя все полузащитники, у Ерохина ведь две голевые передачи, но Паредес был важнее структурно. 88 % точных передач – не новое для Леандро достижение, как и 3 удара. Но один превратился в шикарный гол со штрафного, а еще было 4 передачи под удары – отлично видел партнеров. Лишь очень плохо для Паредеса, что вылетел Нобоа – дуэт сыгрывался.

Жоаозиньо («Динамо»)

Динамовцы уверенно обыграли участника Лиги Европы, которому в четверг играть в Шотландии – если требовательные ко всем чужакам британцы откроют визы. Должны, иначе будет большой скандал. А пока «Уфа» сыграла в чемпионате России и грубо ошибалась под давлением «Динамо». Не только Жоаозиньо сыграл прилично, но именно бразилец с российским паспортом заслужил поцелуй в щеку от Панченко – отдал на него голевой, добавил еще один ассист, а потом и сам забил. Полезная игра от технаря.

Кристиян Бистрович ( ЦСКА )

Вышли как-то два хорвата и словенец в поле погулять, а оказалось – играют вместе за ЦСКА . Дзагоев с таким подбором молодых балканцев в центре легко может стать напарником Эрнандеса в атаке, когда вернется в игру. А пока три хавбека учатся доминировать. Бийол и Влашич сыграли хорошо, даже очень. Но отметить хочется Бистровича, ведь сыграл полезно, хитро, тонко и даже забил симпатичный гол.

Нападающие

Абель Эрнандес ( ЦСКА )

Когда на поле у ЦСКА появляется форвард, которому не нужно искать вдохновение, чтобы реализовать момент, то становится проще развивать успех и цепляться за преимущество. У «армейцев» прилично сыграли все хавбеки, но выделить хочется человека, при котором схемы Ганчаренко начали работать. Эрнандес забил, прочитав момент после сэйва вратаря, а затем отдал голевой пас – пошла игра у человека.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Когда хорошо – тогда хорошо. Дриусси становится мастером неожиданно впечатлить. Два гола в ворота Годзюра, голевая передача, четыре удара, хорошее прочтение эпизодов, два созданных момента – достаточно доказательств, что камбэк «Зенита» (очередной и снова результативный) случился во многом благодаря шустрому аргентинцу. Интересно, какой будет тройка атаки после возвращения Кокорина?

Бьерн Сигурдарсон («Ростов») – герой тура

Какой форвард, словно создан для борьбы и контратак! Исландский нападающий шикарно понял задумку Ионова и забил, затем хитро открылся между двумя защитниками и аккуратно лежа закатил мяч в пустые ворота, ведь игроки «Енисея» подумали об офсайде. Но повторы показывают, что Бьерн правильно занял позицию. А еще исландец выбил до своих голов мяч с линии собственных ворот – красавец!

Главный тренер

Виктор Михайлович Ганчаренко ( ЦСКА )

У Федотова, Карпина и Семака уверенные по счету победы, но там есть оговорки. «Оренбург» просто намного сильнее, чем «Анжи». «Ростов» чудом не пропустил. А «Зенит» отыгрывался и действовал против неорганизованного соперника. А вот «Арсенал» - хорошая команда. Но ЦСКА , поменяв по ходу матча три схемы, реагируя на состояние своих молодых игроков и действия соперника, сумел получить разгромную победу. Ганчаренко как тренер был лучшим в четвертом туре.

Везунчик. Илья Абаев («Ростов»)

Трижды в матче «Ростова» и «Енисея» мячом попадали в каркас ворот Абаева. И трижды опытного голкипера выручили любимые цилиндры Артема Реброва. А ведь еще был вынос Сигурдарсона с ленточки ворот! Карпин после матча не случайно сказал, что не было игры в одни ворота – счет не должен смущать, ведь если бы хотя бы дважды «Енисей» забил – игра могла сложиться совсем по-другому. Магия ковра сработала? Болельщик принес на стадион ковер - сразу посыпались голы…

Дебютант. Никола Влашич ( ЦСКА )

«Армейцы», пожалуй, показали самый качественный футбол среди всех команд тура. Неудивительно, что отметить хочется не только участников символической сборной. Бекао был хорош, и Влашич сразу вошел в игру. Видно, что может действовать еще круче, но даже против «Арсенала» исключил нервную концовку, ведь именно Никола увидел за спиной Григалавы напарника, который выбегал бы один на один, и вынудил защитника сыграть рукой.

Эффективность тура. Алексей Ионов («Ростов»)

Вдумайтесь в эти цифры! Алексей провел на поле больше часа. Всего 14 раз коснулся мяча, в 9 случаях отдал пас – только 1 ошибка. Но при этом единственный удар по воротам «Енисея» - гол, единственный пас под удар – шикарный вывод Сигурдарсона на вратаря. Ионов почти все отведенное ему время пахал без мяча, но как только его видел – помогал «Ростову».

Пожелание недели. Здоровья всем травмированным

Щенников выбыл из строя на срок до двух недель – здоровья Георгию, хорошо, что лишь повредил приводящую мышцу левого бедра. А вот Нобоа, к сожалению, вылетел до конца года как минимум. Поскольку речь о передней крестообразной связке – будет операция, восстановление займет до шести месяцев. Огромная потеря для «Зенита» и Семака, ведь «эквадорский пингвиненок», как зовет его Дзюба, стал важным игроком основы.