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Символическая сборная 4-го тура РПЛ. Герои «Зенита», «Ростова» и ЦСКА

20 августа 2018, 21:58

Тур индивидуальностей – многие футболисты «сделали разницу». «Соккер.ру» собирает вместе ярких футболистов команд Карпина, Ганчаренко, Карреры и Семака. 

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

«Краснодар» провел шикарный второй тайм, и остановил его лишь молодой голкипер. Увидели тур хорошей вратарской игры, сразу три крепких кандидата. Гильерме спас «Локомотив» от ничьей в Самаре. Фролов вдохновил «Оренбург» на камбэк, взял пенальти при счете в пользу «Анжи». И молодой Максименко летал в рамке. Должен был получать желтую за игру руками за штрафной. Дважды его простили соперники – чудом не попали, но в остальных случаях Александр спас «Спартак».

Защитники  

Марио Фернандес (ЦСКА)

«Армейцам» пришлось пахать против «Арсенала», воевали за первый гол с игры, а удаление случилось далеко не сразу. Марио в очередной раз понравился, но в этот раз заслужил место в сборной, ведь не симулировал, а делал, что умеет. Причем много поработал в защите. Было два огреха, но 4 выигранных верховых единоборства, 4 отбора, 3 перехвата, 1 удар и несколько шикарных открываний доказывают класс Фернандеса. 

Адесойе Ойеволе («Оренбург»)

Тридцать пять лет человеку! Точность паса – 84 %, шикарный процент, 2 верховых единоборства в кармане, 2 отбора, 4 выноса, 75 касаний – рекорд матча. Ветеран отработал изумительно. Правый центральный защитник успевал играть по флангу, что обеспечило Сутормину веселую жизнь в чужой штрафной. Именно Адессойе отдал умный победный голевой пас, а когда Бегич заработал пенальти в ворота «Оренбурга», то Ойеволе лежал на земле за штрафной площадью и помочь не мог. 

Самуэль Жиго («Спартак») – стабильность сезона

У «красно-белых» были ошибки в защите. Но если говорим об игре Жиго, то снова француз на высоте во всех смыслах. У него две выигранные верховые дуэли, классически высокая точность передач – в том числе дальних забросов, которыми «Спартак» выходит в атаку, 4 перехвата, а главное – голевая передача. Без того прыжка три очка «красно-белым» светили бы только в случае ошибки Крицюка, хотя как раз вратарь «горожан» сыграл хорошо – 4 сэйва. 

Дмитрий Скопинцев («Ростов»)

К центральным оборонцам «Ростова» и хавбекам есть вопросы по игре в защите и опорной зоне – «Енисею» позволили бить по воротам. А вот Скопинцев, закрывавший левую бровку в схеме «3-5-2», сыграл симпатично. Обеспечивал качественный выход в атаку – точность паса 80 %, подыгрывал Гацкану, Гулиеву и Ионову. Позволял играть широко, отдал симпатичную голевую передачу, три оборота, три перехвата, только без желтой карточки в следующий раз лучше обойтись.  

Полузащитники

Леандро Паредес («Зенит»)

Аргентинец был хорош. Против «Урала» проявили себя все полузащитники, у Ерохина ведь две голевые передачи, но Паредес был важнее структурно. 88 % точных передач – не новое для Леандро достижение, как и 3 удара. Но один превратился в шикарный гол со штрафного, а еще было 4 передачи под удары – отлично видел партнеров. Лишь очень плохо для Паредеса, что вылетел Нобоа – дуэт сыгрывался.  

Жоаозиньо («Динамо»)

Динамовцы уверенно обыграли участника Лиги Европы, которому в четверг играть в Шотландии – если требовательные ко всем чужакам британцы откроют визы. Должны, иначе будет большой скандал. А пока «Уфа» сыграла в чемпионате России и грубо ошибалась под давлением «Динамо». Не только Жоаозиньо сыграл прилично, но именно бразилец с российским паспортом заслужил поцелуй в щеку от Панченко – отдал на него голевой, добавил еще один ассист, а потом и сам забил. Полезная игра от технаря.

Кристиян Бистрович (ЦСКА)

Вышли как-то два хорвата и словенец в поле погулять, а оказалось – играют вместе за ЦСКА. Дзагоев с таким подбором молодых балканцев в центре легко может стать напарником Эрнандеса в атаке, когда вернется в игру. А пока три хавбека учатся доминировать. Бийол и Влашич сыграли хорошо, даже очень. Но отметить хочется Бистровича, ведь сыграл полезно, хитро, тонко и даже забил симпатичный гол. 

Нападающие 

Абель Эрнандес (ЦСКА)

Когда на поле у ЦСКА появляется форвард, которому не нужно искать вдохновение, чтобы реализовать момент, то становится проще развивать успех и цепляться за преимущество. У «армейцев» прилично сыграли все хавбеки, но выделить хочется человека, при котором схемы Ганчаренко начали работать. Эрнандес забил, прочитав момент после сэйва вратаря, а затем отдал голевой пас – пошла игра у человека. 

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Когда хорошо – тогда хорошо. Дриусси становится мастером неожиданно впечатлить. Два гола в ворота Годзюра, голевая передача, четыре удара, хорошее прочтение эпизодов, два созданных момента – достаточно доказательств, что камбэк «Зенита» (очередной и снова результативный) случился во многом благодаря шустрому аргентинцу. Интересно, какой будет тройка атаки после возвращения Кокорина? 

Бьерн Сигурдарсон («Ростов») – герой тура

Какой форвард, словно создан для борьбы и контратак! Исландский нападающий шикарно понял задумку Ионова и забил, затем хитро открылся между двумя защитниками и аккуратно лежа закатил мяч в пустые ворота, ведь игроки «Енисея» подумали об офсайде. Но повторы показывают, что Бьерн правильно занял позицию. А еще исландец выбил до своих голов мяч с линии собственных ворот – красавец! 

Главный тренер

Виктор Михайлович Ганчаренко (ЦСКА)

У Федотова, Карпина и Семака уверенные по счету победы, но там есть оговорки. «Оренбург» просто намного сильнее, чем «Анжи». «Ростов» чудом не пропустил. А «Зенит» отыгрывался и действовал против неорганизованного соперника. А вот «Арсенал» - хорошая команда. Но ЦСКА, поменяв по ходу матча три схемы, реагируя на состояние своих молодых игроков и действия соперника, сумел получить разгромную победу. Ганчаренко как тренер был лучшим в четвертом туре. 

Везунчик. Илья Абаев («Ростов»)

Трижды в матче «Ростова» и «Енисея» мячом попадали в каркас ворот Абаева. И трижды опытного голкипера выручили любимые цилиндры Артема Реброва. А ведь еще был вынос Сигурдарсона с ленточки ворот!  Карпин после матча не случайно сказал, что не было игры в одни ворота  – счет не должен смущать, ведь если бы хотя бы дважды «Енисей» забил – игра могла сложиться совсем по-другому. Магия ковра сработала? Болельщик принес на стадион ковер - сразу посыпались голы… 

Дебютант. Никола Влашич (ЦСКА)

«Армейцы», пожалуй, показали самый качественный футбол среди всех команд тура. Неудивительно, что отметить хочется не только участников символической сборной. Бекао был хорош, и Влашич сразу вошел в игру. Видно, что может действовать еще круче, но даже против «Арсенала» исключил нервную концовку, ведь именно Никола увидел за спиной Григалавы напарника, который выбегал бы один на один, и вынудил защитника сыграть рукой. 

Эффективность тура. Алексей Ионов («Ростов»)

Вдумайтесь в эти цифры! Алексей провел на поле больше часа. Всего 14 раз коснулся мяча, в 9 случаях отдал пас – только 1 ошибка. Но при этом единственный удар по воротам «Енисея» - гол, единственный пас под удар – шикарный вывод Сигурдарсона на вратаря. Ионов почти все отведенное ему время пахал без мяча, но как только его видел – помогал «Ростову». 

Пожелание недели. Здоровья всем травмированным

Щенников выбыл из строя на срок до двух недель – здоровья Георгию, хорошо, что лишь повредил приводящую мышцу левого бедра. А вот Нобоа, к сожалению, вылетел до конца года как минимум. Поскольку речь о передней крестообразной связке – будет операция, восстановление займет до шести месяцев. Огромная потеря для «Зенита» и Семака, ведь «эквадорский пингвиненок», как зовет его Дзюба, стал важным игроком основы.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:58
Лучше всех Горин представил тульский Арсенал. Оказывается, что для ЦСКА это грозная сила.
Ваня лучший
Ваня лучший
вчера в 19:47
По правилам умышленная игра руками вратаря за пределами штрафной - это красная карточка. Он совершенно сознательно взял мяч в руки за линией штрафной. Парень сыграл прилично, но зачем лукавить?
Иван Крюков
Иван Крюков
вчера в 15:07
А где Дзюба? Надеюсь Соккер исправит свою оплошность и выберет его лучшим игроком четвертого тура РПЛ...
cska-78
cska-78
вчера в 12:47
Гомосексуалиста из тарасовки за провокацию в сборную тура?
Jum13
Jum13
вчера в 11:59
МКС:
Все кто считает Жиго геем, видимо с ним спали, ибо оф. информации по этому поводу НЕТ. Нормальная сборная получилась, все по делу. Молодец Стасик!!! Ждем героя антисборной великого циркача и клоуна " явно не Анри"
Спасибо, что подтвердил
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 11:59
Спартак пока удивляет тем, что после 4-х туров в графе пропущенных имеет 0. Не помню когда такое было, причём с вратарём из молодёжки. Если так дальше пойдёт, то Селихов место в основе потеряет.
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:09
Хороший тур. Начинают разыгрываться команды.
spartak kursk
spartak kursk
вчера в 09:59
Максименко заслужил.Вытащил тяжелейший для Спартака матч.

Жиго на тоненького....Ничего выдающегося не показал.....

Джокером тура безусловно является Зе Луиш......
kastites
kastites
вчера в 09:43
Кто такие сборные состовляет???????
шацк
шацк
вчера в 09:28
Nikola45:
Бред Тарасовского писателя! Который пытается быть адекватным! И не более!!! Но все же всунул Максименко!!!! (за что не могу понять) А Жиго за какие заслуги???
Ты, что? Нельзя так про авторов говорить - меня на неделю заБАНили за подобное высказывание))
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 08:59
Эффективность тура это судья вытащивший свиней на минимальную победу. Гыгыгы
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
вчера в 08:29
Меня вообще поражает, за какие заслуги тут Максименко. У Оренбурга вратарь пенальти тащит, а этого свинюшку суют в сборную. Будет теперь новый любимчик, которого пороси продвигать в сборную России будут
МКС
МКС
вчера в 07:56
Все кто считает Жиго геем, видимо с ним спали, ибо оф. информации по этому поводу НЕТ.

Нормальная сборная получилась, все по делу. Молодец Стасик!!!

Ждем героя антисборной великого циркача и клоуна " явно не Анри"
Расул Манаев
Расул Манаев
вчера в 07:54
Эт с чего взял? Или обидел он тебя,пассивного?)))
denmig
denmig
вчера в 07:51
Тур ни о чем! - фавориты ожидаемо победили (не считая Динамо конечно) , счета выписали нескромные! Вот и все!
ndedov
ndedov
вчера в 06:28
Молодцы все кто играл хорошо!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
вчера в 06:11
Это только у спартачей он не играл руками за штрафной. У свиней вообще свои правила и своя справедливость
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 03:52
В целом согласен, вот только непонятно, с какого перепугу в этой Сборной спамовские нарисовались? Из них если кого и стоило включать, то только Лампочкина...
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 03:51
Зе Луиш - игрок тура, в одиночку тигра убил...остальные по списку в кошки-мышки играли
амурец
амурец
вчера в 02:39
да уж
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
вчера в 01:49
Сборная странная, причем здесь спартак?
Illuha
Illuha
вчера в 01:47
Зачем спартачи в сборной после позора в Краснодаре, особенно гей Жига?
fcspartak
fcspartak
вчера в 01:13
mangox13:
Это свободный иди правила учи
Какого года правила курить и рекомендации арбитрам?
mangox13
mangox13
вчера в 01:08
fcspartak:
Станислав Горин, где вы увидели игру руками за пределами штрафной у Максименко? Это не судится уже лет 20, каждый второй удар с рук вратарём происходит ровно с таким же нахождением рук и мяча за пределами штрафной) если все это свистеть то вратарей не хватит) ноги в штрафной были, этого достачно, лучше кривые синие линии в Твиттере Краснодара бы обсудили)
Это свободный иди правила учи
fcspartak
fcspartak
вчера в 00:56
Станислав Горин, где вы увидели игру руками за пределами штрафной у Максименко? Это не судится уже лет 20, каждый второй удар с рук вратарём происходит ровно с таким же нахождением рук и мяча за пределами штрафной) если все это свистеть то вратарей не хватит) ноги в штрафной были, этого достачно, лучше кривые синие линии в Твиттере Краснодара бы обсудили)
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 00:49
Маловато игроков и тренеров ЦСКА
Весь состав стоило включить, да и Онопко с Овчинниковым тоже
Всё таки первая победа, да ещё четырьмя схемами против грозного для них тульского Арсенала
rector
rector
вчера в 00:49
Dominators:
Предложи что- нибудь иное .Не все же новости должны быть про Спартак или Зенит .
Совершенно верно, Свинарник и Бомжи не пуп земли. Тут я согласен.
Я против деления игроков дилетантами-журналистами на плохих и хороших по результатам конкретной игры. Это из серии современного мерзкого ХАЙПА, типа ДОМ 2.
Потому как, "плохая" игра парней из Свинарника или Бомжей в конкретных играх относительно игры коневатых либо деповских будет яркой и звездной. Поэтому я против навешивания ярлыков.
Lazurny
Lazurny
20 августа в 23:53
Включить в сборную тура спартачей после сверхскандального матча просто кощунство.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
20 августа в 23:36
Ганчаренко удивил, за одну игру использовал 4 схемы игры, которые принесли важные три очка!
MALOVAR
MALOVAR
20 августа в 23:19
А где Ари?
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