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Антисборная 4-го тура РПЛ. Арбитры, хулиганы и грубияны

вчера, 10:00

Тур получился результативным – кандидатов в защиту достаточно, но некоторые форварды тоже хулиганили. «Соккер.ру» собирает команду известных футбольных антигероев.

Вратарь

Давид Юрченко («Енисей»)

Пять ударов в створ – четыре гола. Первый от Сигурдарсона опытный Давид пропустил между ног, и сам момент не прочитал. Когда исландец вкатил второй, то Юрченко стоял с высоко поднятой рукой на ближней штанге, попросту открыв без причины для форварда все ворота и требуя офсайд. Гол Ионова? Давид смещался за линию своих ворот – так на навесы с фланга не реагируют, если хотят отбить мяч, а по удару Гулиева вопросов нет – такие не берутся. Капитан «Енисея» умеет играть иначе, но в Ростове-на-Дону был не его день.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Чемпион России сначала вкатился прямой поднятой над землей ногой в Полуяхтова – это уже повод выдать прямую красную карточку, а через четыре минуты симулировал нарушение в чужой штрафной. Вот это выступление! Игнатьев до этого работал чуть сильнее, чем Лысов на левом краю, но представьте, что играли не в Самаре, а в Санкт-Петербурге. «Локомотив» бы в меньшинстве получил нагоняй. Игнатьев подставил команду.

Иван Новосельцев («Анжи»)

Человек, который развел Бердыева и Новосельцева, согрешил против российского футбола. У Курбана Бекиевича известный хипстер был сильным футболистом, в «Зените» скис, а в «Анжи» скатывается на уровень ФНЛ. Жаль, ведь Иван даже гол «Оренбургу» забил. Чтобы потом привезти глупейший пенальти – с чего начался камбэк, а затем и добил «Анжи», помешав голкиперу увидеть мяч при третьем голе от Чуканова. У «Анжи» в защите бардак, но что творит Новосельцев? Игрок «Зенита», за сборную выходил… 

Сергей Брызгалов («Урал»)

В стиле «новой спартаковской школы обороны» сыграл Сергей Владимирович. Как мастерски упускал Ерохина и Дзюбу! Как занимал позицию по заветам защитников, которые умудряются оказаться ровно там, где нет мяча и соперника. Если бы речь шла о поединке не с «Уралом» - у которого свои счеты с «Зенитом», а с минским «Динамо», то были бы шутки о скидках на газ. Брызгалов провалился, «Урал» на дне, хотя Балажич не лучше – атака Семака смяла защиту гостей.

Али Гаджибеков («Енисей»)

Опытный защитник не справился. У форвардов «Енисея» ужасная реализация моментов – 13 ударов, 4 точных и ни одного гола, но оборона сыграла не лучше. Защитная линия, в которой Гаджибеков принимал странные решения, умудрилась перестраиваться так вяло, что «Ростов» забил четыре мяча после пяти моментов. Дугалич и Кичин сыграли не лучше, но Али даже ни разу мяч не отобрал. Ростовчане выиграли по счету так легко, поскольку «Енисей» принес победу на блюдечке.

Андрей Ещенко («Спартак»)

Что творится с крайними защитниками «Спартака»? Комбарову и Ещенко доверяют, словно они Федуну с Каррерой жизни спасли, а те подводят. Дмитрия заменили, а Андрей в Краснодаре сыграл так странно, что словами описать сложно. Когда у защитника минимум четыре грубых фола, каждый из которых – желтая карточка, как это назвать? Ни одного предупреждения не получил, но в обороне ошибался раз за разом, и это прямая дорога в антисборную.

Полузащитники

Денис Глушаков («Спартак»)

Второй тайм от «Спартака» в Краснодаре - мрак. Возьмем Газинского, не самого техничного и талантливого в мире футболиста, и Глушакова – капитана «красно-белых». Брак у Юрия – 18 %, брак у Дениса – 38 %. По верховой борьбе понятно, кто лучше, по отборам – тоже, по диспетчерским функциям – 6 % командного времени с мячом против 3.5 % у Глушакова. Фернандо и Зобнин не всегда успевали за атаками Вандерсона, Классона и Ари, но Денис так сыграл, что был всюду и нигде.

Иван Пауревич («Уфа»)

Помним, что Пауревич на неделе победил учителей, студентов и забил голы в ворота владельца туристического агентства из Люксембурга – без сарказма важный результат в истории «Уфы». Но класс игрока виден на длительной дистанции, и против «Динамо» гости решили, что можно не играть. Карп старался закрывать опорную зону за двоих, ведь Пауревич бездействовал и просто наблюдал, когда же Жоаозиньо, Панченко, Луценко и Соу найдут правильное решение в атаке? Так играть нельзя.

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Как же так, полузащитники «Енисея» и «Урала» ошибались чаще? Во-первых, не все ошибались, во-вторых, им разве играть в Лиге чемпионов через месяц? Все полузащитники «Локомотива» сыграли плохо. Миранчука не было видно, Денисов ошибался в защите, Крыховяк – всюду, у человека брак 29 %, он занес мяч в сетку с линии ворот, какой еще герой? А Фернандеш ходит полем, словно снова оказался во временах, когда ему выговаривали за отношение к тренировкам. Мануэл, соберись, Смолов без моментов на глазах зачах!

Нападающие

Федор Смолов («Локомотив»)

Вопрос тактики – неудобно Смолову играть, не выходя из «автобуса», где форвардов меняют на игроков защиты. Вопрос отношения напарников – Федора почти не замечают. Но и вопрос работы самого нападающего, ведь Смолов категорически не ищет мяч на удобных позициях. Когда нырял в середину поля, то получалось скверно, когда искал себя среди защитников «Крыльев Советов» - еще хуже. Смолова заменили, поскольку был бесполезен. Один заблокированный удар, 0 обводок, 1 созданный момент, который и вспомнить сложно. Все дело в психологии? Смолов сломался?

Ари («Краснодар»)

Сразу откроем тайну самым эмоциональным – арбитр, который удалил Ари, тоже здесь будет. Но нельзя игнорировать поведение Ари, даже если он заявляет, что судья должен был ставить пенальти – доказательством служит факт, что Промес вправду упал на ногу форварду, и что Жиго его провоцировал. Но француз не бил бразильца, а вот Ари боднул соперника головой. Это красная карточка и длительная дисквалификация. Подставил «Краснодар», где из центральных форвардов остался один молодой Игнатьев.

Главный тренер

Юрий Павлович Семин («Локомотив»)

«Анжи» не хватает классных исполнителей, потому и проигрывают. «Арсенал» посыпался уже после удаления. «Краснодар» провел четкий второй тайм – нет вопросов к тренеру после поражения. «Урал» проиграл после плохой игры в футбол, но «Зениту». «Енисей» подвела реализация, а «Уфу» - настрой «Динамо» в домашней игре и мысли о Глазго.

Почти у всех есть оправдания, а Семин победил, но оправданий ужасной игре в исполнении чемпиона нет. Гильерме спас команду от ничьей – в лучшем случае ничьей, как и вялость «Крыльев Советов». Но команда Семина не играет, а издевается над собой, соперниками и зрителями. Не в форме чемпионы и их главный тренер.  

Безобразие. Назначение Лапочкина на «Краснодар» - «Спартак»

В России один арбитр для этой пары? Собралась серия матчей, в которых одна команда с одним арбитром уступает. Понятно, что нужен другой судья, если накопились вопросы и претензии. Но даже если отбросить сам факт назначения, даже если считать, что Промес имел право прыгать на ногу Ари, раз сделал это спиной к своим воротам, как быть с остальными эпизодами? Лапочкин ошибался часто и смачно, а его даже не поругали – говорят, что нормально отработал.

Феня недели. Александр Егоров (глава департамента судейства)

Официальное лицо вот так комментирует претензии футболиста: «Если у Ари есть доказательства - пусть докажет. А если нет, то пусть не балаболит своим языком. Ему еще ответ держать перед КДК». Арбитры думают, что они мафия, воры в законе? Глава арбитров на одной неделе предложил запретить комментировать судейство, заявив, что российские арбитры среди лучших в Европе, что в других лигах ошибки рефери не обсуждают, а теперь вот это.  

Разочарование тура. Испорченный центральный матч

Красивый стадион, полно народу на трибунах, атакующие соперники, важный матч. И что увидели? «Спартак» не отошел от ПАОКа – мягко говоря, не лучшая игра от команды Карреры. «Краснодар» включился во втором тайме, но моменты не реализовал. Нарвался на удачный стандарт – пропустил первым с концами. Забить мог не раз и не два, но то вратарь Максименко спасал, то просто не удавалось закрыть вдвоем прострел на пустые ворота.

А параллельно развивалась линия странного судейства Лапочкина – допустил много ошибок задолго до эпизода с Ари, где формальный повод поставить пенальти был однозначно, ведь Квинси приземлился на ногу нападающему соперника, а в правилах нет понятия «неумышленный фол». Эпизод 50 на 50 – делай, что хочешь. А вот красная Ари чистая, все это понимают. Также помним поведение фанатов «горожан», которым клуб запретил проход на стадион за бросание предметов на поле. Разбили витрину четвертого тура РПЛ.

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Все комментарии
старина
старина
сегодня в 12:31
    Алексей Филин
    Алексей Филин
    сегодня в 05:01
    пищевик везде поспел
    украб украл укроп
    украб украл укроп
    сегодня в 02:08
    лапочкин антигерой не помог им с паоком
    ivany4
    ivany4
    сегодня в 00:07
    Когда у защитника минимум четыре грубых фола, каждый из которых – желтая карточка, как это назвать? Ни одного предупреждения не получил....
    ===================
    Судей не хватает!!! Автор, сдавай экзамены и на поле. Нечего "бумагу" марать!
    Рассуждать все горазды, вот только играть и судить некому.)))
    saha100
    saha100
    вчера в 20:53
    А про позор цска 2006 есть реальные факты а не домыслы
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    вчера в 20:05
    "Ещенко четыре грубых фола на карточки, а не получил ни одной!" Это вопрос к правдолюбу Васе Уткину, который считает, что судьи подсуживают исключительно ЦСКА, а Спартак чист как крыло ангела. Реально в каждом туре 2-3 грубых ошибки судей в пользу Спартака.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    вчера в 20:03
    "Ещенко четыре грубых фола на карточки, а не получил ни одной!" Это вопрос к правдолюбу Васе Уткину, который считает, что судьи подсуживают исключительно ЦСКА, а Спартак чист как крыло ангела. Реально в каждом туре 2-3 грубых ошибки судей в пользу Спартака.
    cska-78
    cska-78
    вчера в 19:37
    saha100:
    И это говорит болельщик клуба позора 2006 года. Кто помнит знают о чем я! Даже бомжи.

    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:25
    Сбагрил Сёмина.
    saha100
    saha100
    вчера в 19:20
    И это говорит болельщик клуба позора 2006 года. Кто помнит знают о чем я! Даже бомжи.
    papic337
    papic337
    вчера в 19:18
    Alexander Chernenko:
    По игрокам Краснодара - напомню - клуб лидер по файр-плею российского футбола. В РПФЛ, где играют так, как играл Спартак чистыми оставаться невозможно. Но видно, кто стремится. По болельщикам. Ни одни болельщики страны на моих глазах не бросали тлеющие окурки на нижние ряды, в детей академии. Кроме спартаковцев. И не поджигали свои баннеры из синтетики, тоже над головами сидящих внизу. Клуб достоин своих фанатов. У клуба очень грязная игра. И грязные дела в РПФЛ.
    Я и говорю. "Спартак это всегда плохо. Краснодар это всегда хорошо." Особенно хорошо показал фэйр плей Ари в эпизоде с Жиго.
    PS. Сейчас высшая лига называется РПЛ. Раньше она называлась РФПЛ. Что такое РПФЛ?
    Serg3.12
    Serg3.12
    вчера в 18:58
    Непонятно, но приятно видеть истерику газпромовских и гинеровских!)

    профессионалы уже этого дела!
    настойчивый
    настойчивый
    вчера в 18:41
    К сожалению, не смотрел Локо в этом туре. Но даже в чемпионском сезоне у них не было железного стержня. Нет грамотных атлетичных спортсменов (понимаю, щас меняпроводницы проклЯнут). И тем не менее. Миранчуки слабоваты. Фернандеш - уже не та физика.Фарфан - частный случай. Но вообще форвард очень специфичный, зависимый. Яркое подтверждение - что сделал с ними Атлетико. Т.е. команда атлетичная, резкая, и не склонная сопернику сопли вытирать, пока он из обороны выходит. А сейчас - то, что заслужили.
    Davibomzhey
    Davibomzhey
    вчера в 16:53
    Литейный, не забывай про то, что вонючки газпромовские не так давно жили в пердиве, скоро все повторится, как только Газпром поймет, что зря тратит деньги на голубой проект
    Davibomzhey
    Davibomzhey
    вчера в 16:48
      Иван Крюков
      Иван Крюков
      вчера в 14:59
      Ваня Новосельцев за сборную выходил когда в Ростове играл, а в Зените просто напросто сгнил на лавке...Не путайте северное сияние с бараньим хозяйством...
      Гавроша
      Гавроша
      вчера в 14:18
      В антисборной много пупсиков, и как они выигравают?
      Андрей Вишняков
      Андрей Вишняков
      вчера в 13:52
      Где промеска-алкаш не понятно?
      pavkur
      pavkur
      вчера в 13:37
      Пупсиков мало, играли подло и слабо.
      Illuha
      Illuha
      вчера в 13:32
      Спартак, вместе с карерой, и есть антисборная тура и позор тура.
      Расул Манаев
      Расул Манаев
      вчера в 13:27
      Даже дешевле чем в России
      kastites
      kastites
      вчера в 13:17
        Alean
        Alean
        вчера в 13:13
        Кстате да, если смотреть разбор матча Краснодар - Спартак Ещенко ещё в первом тайме наиграл на жёлтую, если и не в одном эпизоде то по совокупности 100%. Опять вопрос к арбитру матча, всё больше доводов в его предвзятости.

        Интересно Краснодар официально подаст какую-нибудь жалобу на Арбитра?
        Ведь поставь он 200% пенальти не было бы ни какой красной. А так команда потеряла игрока на ближайшие матчи.
        cska-78
        cska-78
        вчера в 13:11
        При Лампочкине у пищевика 19 побед в 24 матчах!

        А вот при иностранных свистунах в чемпионате России нет ни одной победы!

        пищевик – ЦСКА – 1:1
        ЦСКА – пищевик – 2:2
        Луч-Энергия – пищевик – 1:0
        Москва – пищевик – 2:0
        пищевик – ЦСКА – 1:3
        пищевик – Зенит – 1:1
        пищевик – ЦСКА – 1:1
        пищевик – Локомотив – 1:2

        Позор продажным Лампочкиным, Безбородовым и прочим судьям Федуна!
        Jum13
        Jum13
        вчера в 12:52
        Дима Головашич:
        Скройся, предвзятый хам. Футбол перестань смотреть через призму собственных предпочтений и тогда вылезут такие вещи, которые... которые ты обычно прощаешь своей любимой команде.
        Мясной - изыди вместе с вашими федунскими судейками. Радуйся левым красным карточкам, ведь в еврокубках обычно свиных хамов удалют - странно, правда?
        Дима Головашич
        Дима Головашич
        вчера в 12:49
        Jum13:
        Основной вопрос - почему Ещенко не удалили ещё в первом тайме? Когда наконец начнут давать карточки Адриано за его постоянные подлые удары сзади по ногам?
        Скройся, предвзятый хам. Футбол перестань смотреть через призму собственных предпочтений и тогда вылезут такие вещи, которые... которые ты обычно прощаешь своей любимой команде.
        Фата лист
        Фата лист
        вчера в 12:14
        Сойдет.
        Romanum
        Romanum
        вчера в 12:11
        Есть догадка, что Фернандеш не начнет играть пока не увидит новый контракт
        cska-78
        cska-78
        вчера в 12:09
        ekliziast:
        Нет карточки, значит фолы игровые , а не грубые. Это называется жёсткая игра.Не мешало бы бумагомарателям в это р азбираться.
        Не прокатывает отмазка! Дикая обезьяна пиналась в суперкубке пищевик-Локо и ей даже карточку Безбородов не дал, а в матче с ПАОКом ее вышвырнули с поля!
        Alexander Chernenko
        Alexander Chernenko
        вчера в 11:59
        Добавлю, Ари поступил неправильно. Но не думаю, что на этом свете есть много людей, способных в подобной ситуации сдержать эмоции. Краснодар, как клуб, перешел в оппозицию к РФС. Теперь его будут душить. Всеми способами. С лучшей в стране академией, с отличными командами во всех лигах. И на одной чаше весов - Егоровы с лапочкиными, у которых мутная власть, с другой - наши дети и будущее футбола России. Выбор очевиден. Прочь!
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