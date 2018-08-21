Антисборная 4-го тура РПЛ. Арбитры, хулиганы и грубияны

вчера, 10:00

Тур получился результативным – кандидатов в защиту достаточно, но некоторые форварды тоже хулиганили. «Соккер.ру» собирает команду известных футбольных антигероев.

Вратарь

Давид Юрченко («Енисей»)

Пять ударов в створ – четыре гола. Первый от Сигурдарсона опытный Давид пропустил между ног, и сам момент не прочитал. Когда исландец вкатил второй, то Юрченко стоял с высоко поднятой рукой на ближней штанге, попросту открыв без причины для форварда все ворота и требуя офсайд. Гол Ионова? Давид смещался за линию своих ворот – так на навесы с фланга не реагируют, если хотят отбить мяч, а по удару Гулиева вопросов нет – такие не берутся. Капитан «Енисея» умеет играть иначе, но в Ростове-на-Дону был не его день.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Чемпион России сначала вкатился прямой поднятой над землей ногой в Полуяхтова – это уже повод выдать прямую красную карточку, а через четыре минуты симулировал нарушение в чужой штрафной. Вот это выступление! Игнатьев до этого работал чуть сильнее, чем Лысов на левом краю, но представьте, что играли не в Самаре, а в Санкт-Петербурге. «Локомотив» бы в меньшинстве получил нагоняй. Игнатьев подставил команду.

Иван Новосельцев («Анжи»)

Человек, который развел Бердыева и Новосельцева, согрешил против российского футбола. У Курбана Бекиевича известный хипстер был сильным футболистом, в «Зените» скис, а в «Анжи» скатывается на уровень ФНЛ . Жаль, ведь Иван даже гол «Оренбургу» забил. Чтобы потом привезти глупейший пенальти – с чего начался камбэк, а затем и добил «Анжи», помешав голкиперу увидеть мяч при третьем голе от Чуканова. У «Анжи» в защите бардак, но что творит Новосельцев? Игрок «Зенита», за сборную выходил…

Сергей Брызгалов («Урал»)

В стиле «новой спартаковской школы обороны» сыграл Сергей Владимирович. Как мастерски упускал Ерохина и Дзюбу! Как занимал позицию по заветам защитников, которые умудряются оказаться ровно там, где нет мяча и соперника. Если бы речь шла о поединке не с «Уралом» - у которого свои счеты с «Зенитом», а с минским «Динамо», то были бы шутки о скидках на газ. Брызгалов провалился, «Урал» на дне, хотя Балажич не лучше – атака Семака смяла защиту гостей.

Али Гаджибеков («Енисей»)

Опытный защитник не справился. У форвардов «Енисея» ужасная реализация моментов – 13 ударов, 4 точных и ни одного гола, но оборона сыграла не лучше. Защитная линия, в которой Гаджибеков принимал странные решения, умудрилась перестраиваться так вяло, что «Ростов» забил четыре мяча после пяти моментов. Дугалич и Кичин сыграли не лучше, но Али даже ни разу мяч не отобрал. Ростовчане выиграли по счету так легко, поскольку «Енисей» принес победу на блюдечке.

Андрей Ещенко («Спартак»)

Что творится с крайними защитниками «Спартака»? Комбарову и Ещенко доверяют, словно они Федуну с Каррерой жизни спасли, а те подводят. Дмитрия заменили, а Андрей в Краснодаре сыграл так странно, что словами описать сложно. Когда у защитника минимум четыре грубых фола, каждый из которых – желтая карточка, как это назвать? Ни одного предупреждения не получил, но в обороне ошибался раз за разом, и это прямая дорога в антисборную.

Полузащитники

Денис Глушаков («Спартак»)

Второй тайм от «Спартака» в Краснодаре - мрак. Возьмем Газинского, не самого техничного и талантливого в мире футболиста, и Глушакова – капитана «красно-белых». Брак у Юрия – 18 %, брак у Дениса – 38 %. По верховой борьбе понятно, кто лучше, по отборам – тоже, по диспетчерским функциям – 6 % командного времени с мячом против 3.5 % у Глушакова. Фернандо и Зобнин не всегда успевали за атаками Вандерсона, Классона и Ари, но Денис так сыграл, что был всюду и нигде.

Иван Пауревич («Уфа»)

Помним, что Пауревич на неделе победил учителей, студентов и забил голы в ворота владельца туристического агентства из Люксембурга – без сарказма важный результат в истории «Уфы». Но класс игрока виден на длительной дистанции, и против «Динамо» гости решили, что можно не играть. Карп старался закрывать опорную зону за двоих, ведь Пауревич бездействовал и просто наблюдал, когда же Жоаозиньо, Панченко, Луценко и Соу найдут правильное решение в атаке? Так играть нельзя.

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Как же так, полузащитники «Енисея» и «Урала» ошибались чаще? Во-первых, не все ошибались, во-вторых, им разве играть в Лиге чемпионов через месяц? Все полузащитники «Локомотива» сыграли плохо. Миранчука не было видно, Денисов ошибался в защите, Крыховяк – всюду, у человека брак 29 %, он занес мяч в сетку с линии ворот, какой еще герой? А Фернандеш ходит полем, словно снова оказался во временах, когда ему выговаривали за отношение к тренировкам. Мануэл, соберись, Смолов без моментов на глазах зачах!

Нападающие

Федор Смолов («Локомотив»)

Вопрос тактики – неудобно Смолову играть, не выходя из «автобуса», где форвардов меняют на игроков защиты. Вопрос отношения напарников – Федора почти не замечают. Но и вопрос работы самого нападающего, ведь Смолов категорически не ищет мяч на удобных позициях. Когда нырял в середину поля, то получалось скверно, когда искал себя среди защитников «Крыльев Советов» - еще хуже. Смолова заменили, поскольку был бесполезен. Один заблокированный удар, 0 обводок, 1 созданный момент, который и вспомнить сложно. Все дело в психологии? Смолов сломался?

Ари («Краснодар»)

Сразу откроем тайну самым эмоциональным – арбитр, который удалил Ари, тоже здесь будет. Но нельзя игнорировать поведение Ари, даже если он заявляет, что судья должен был ставить пенальти – доказательством служит факт, что Промес вправду упал на ногу форварду, и что Жиго его провоцировал. Но француз не бил бразильца, а вот Ари боднул соперника головой. Это красная карточка и длительная дисквалификация. Подставил «Краснодар», где из центральных форвардов остался один молодой Игнатьев.

Главный тренер

Юрий Павлович Семин («Локомотив»)

«Анжи» не хватает классных исполнителей, потому и проигрывают. «Арсенал» посыпался уже после удаления. «Краснодар» провел четкий второй тайм – нет вопросов к тренеру после поражения. «Урал» проиграл после плохой игры в футбол, но «Зениту». «Енисей» подвела реализация, а «Уфу» - настрой «Динамо» в домашней игре и мысли о Глазго.

Почти у всех есть оправдания, а Семин победил, но оправданий ужасной игре в исполнении чемпиона нет. Гильерме спас команду от ничьей – в лучшем случае ничьей, как и вялость «Крыльев Советов». Но команда Семина не играет, а издевается над собой, соперниками и зрителями. Не в форме чемпионы и их главный тренер.

Безобразие. Назначение Лапочкина на «Краснодар» - «Спартак»

В России один арбитр для этой пары? Собралась серия матчей, в которых одна команда с одним арбитром уступает. Понятно, что нужен другой судья, если накопились вопросы и претензии. Но даже если отбросить сам факт назначения, даже если считать, что Промес имел право прыгать на ногу Ари, раз сделал это спиной к своим воротам, как быть с остальными эпизодами? Лапочкин ошибался часто и смачно, а его даже не поругали – говорят, что нормально отработал.

Феня недели. Александр Егоров (глава департамента судейства)

Официальное лицо вот так комментирует претензии футболиста: «Если у Ари есть доказательства - пусть докажет. А если нет, то пусть не балаболит своим языком. Ему еще ответ держать перед КДК ». Арбитры думают, что они мафия, воры в законе? Глава арбитров на одной неделе предложил запретить комментировать судейство, заявив, что российские арбитры среди лучших в Европе, что в других лигах ошибки рефери не обсуждают, а теперь вот это.

Разочарование тура. Испорченный центральный матч

Красивый стадион, полно народу на трибунах, атакующие соперники, важный матч. И что увидели? «Спартак» не отошел от ПАОКа – мягко говоря, не лучшая игра от команды Карреры. «Краснодар» включился во втором тайме, но моменты не реализовал. Нарвался на удачный стандарт – пропустил первым с концами. Забить мог не раз и не два, но то вратарь Максименко спасал, то просто не удавалось закрыть вдвоем прострел на пустые ворота.