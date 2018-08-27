Сборная 5-го тура: хищники в атаке! 

вчера, 22:40

«Спартак» и «Зенит» синхронно выиграли накануне очной встречи, чемпион переиграл «Анжи» с голом Смолова, а «Оренбург» снова в порядке. «Соккер.ру» выбирает лучших.

Вратарь

Евгений Фролов («Оренбург»)

Сегодня был объявлен состав сборной России на сентябрьские матчи, и хотя Фролов не фигурирует в списках, думаю, он уже на карандаше у тренерского штаба национальной команды. Евгений начал чемпионат с результативной ошибки в матче со «Спартаком», но в следующих играх действовал блестяще: помогал «Оренбургу» побеждать, отразил два пенальти, а в противостоянии с «Краснодаром» сделал все для победы, отразив шесть ударов «быков» по ходу матча. Седьмое попадание краснодарцев в створ оказалось результативным, но Фролова за этот момент винить не приходится: Сулейманов забивал практически в упор.

Защитники

Денис Кулаков («Урал»)

На правом фланге атаки символической сборной была высокая конкуренция. Мог тут оказаться и Мацей Рыбус, забивший за «Локомотив», но вклад Кулакова в долгожданный успех «Урала» осмелюсь оценить выше. Мало того, что на счету Дениса результативное действие – голевая передача на Бикфалви, так еще и просто убийственно эффективная игра: 7 чистых отборов, 80% точных передач, всего лишь одна потеря мяча. Да и связка на фланге с Димитровым получилась добротная. Мощный матч в исполнении Кулакова!

Владимир Рыков («Динамо»)

«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби, но Владимир Рыков сделал все, чтобы принципиальный соперник остался ни с чем. Даже с центра поля забил! Это крутой момент, который запомнится надолго, но нужно сказать, что Рыков и по части исполнения прямых обязанностей не подкачал: часто складывалось впечатление, что атаки «Спартака» может остановить или Владимир, или никто. Защитник сильно сыграл, и не нужно смотреть на результат матча, в котором «Динамо» утопил напарник Рыкова Шунич.

Раде Дугалич («Енисей»)

Выступая в прошлом сезоне за «Тосно», сербский защитник тоже впечатлял умением вести борьбу, в «Енисее» навыков не растерял. Против «Крыльев Советов» Дмитрий Аленичев выпустил в стартовом составе непреклонную скалу: Раде выиграл 12 из 13-ти верховых единоборств в обороне, каждый раз заставляя страдать самонадеянных волжан, вступавших с ним в борьбу. Чтобы вы понимали масштаб подвига, вся команда «Крыльев Советов» выиграла воздух 16 раз.

Лоренцо Мельгарехо («Спартак»)

Если Лоренцо продолжит в том же духе, Дмитрий Комбаров зимой может отправиться в Тулу, чтобы снова играть с братом в одной команде. Парагваец радует цепкостью в борьбе, неуступчивостью на земле и в воздухе, он не выключается из эпизодов, доигрывает до конца. А еще опасен у чужих ворот, что и подтвердил, забив в ворота «Динамо» после углового, причем розыгрыш корнера был явно домашней заготовкой.

Полузащитники

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Польский полузащитник быстро освоился в полузащите «Локомотива», сразу чувствуется, что Гжегош – очень классный игрок. У него большой охват поля, ведь рядом есть Денисов, который вперед практически не ходит, следовательно, Крыховяк может создавать численное преимущество на отдельных участках поля и нестандартно влиять на развитие атак «Локомотива». Плюс это качественная борьба за мячи и точность передач на уровне 85%. А какой конфетный пас Крыховяк выпилил на Смолова, чтобы тот забил первый гол за «Локо»?

Роман Зобнин («Спартак»)

Зобнин чудесно начинает сезон, словно не было за спиной изнуряющего чемпионата мира, где он вспахивал газоны, не жалея себя. В каждом матче за «Спартак» он либо лучший, либо один из лучших. Вот и против «Динамо» делал все необходимое для победы, а это значит, что и мячи отбирал, и слаломные проходы включал, и мяч сохранял (точность пасов – 88%). Отлично, Роман!

Николай Димитров («Урал»)

Связку с правого фланга «Урала» ставим в символическую сборную в полном составе. Кулаков и Димитров разрывали «Ахмат», болгарин был самым опасным в своей команде. Еще в дебюте встречи Николай попал в перекладину, потом создал несколько моментов для партнеров, а когда пришло время, забил победный мяч, который стал справедливой наградой за его старания.

Квинси Промес («Спартак»)

Квинси провел отличный матч по всем параметрам: результативные действия, движение, лидерские качества. Если бы Промес был таким в каждой игре, не было бы поводов о разговорах на тему «не торт». Кстати, голландец забил с пенальти, а гол с игры у него неправомерно отобрали арбитры, ошибочно засчитав офсайд Луису Адриано, хотя бразилец мяча не касался. При всем этом Квинси шел в дриблинг, отдал 90% точных передач и восемь раз бил по воротам. Это разовый всплеск, или голландец прибавляет по ходу сезона?

Нападающие

Артём Дзюба («Зенит»)

Дзюба снова поломал всех своих оппонентов-защитников, такое ощущение, что с ним вообще невозможно бороться с благоприятным исходом. Артем выиграл 56% верховых единоборств в атаке – это очень крутой показатель, а еще он забил гол, который был быстрым и уже вторым в матче. «Уфа» рано закончилась в домашнем матче во многом благодаря стараниям Дзюбы.

Зе Луиш («Спартак»)

Через неделю оценим, кто круче: Дзюба или Зе Луиш. Форвард «Спартака» на этот раз не забил победный мяч, что делал в двух предыдущих встречах, зато заработал пенальти и затерзал оборону «Динамо». Мог забить в акробатическом прыжке – немного не повезло, угодил в штангу, но в целом снова отработал полезно и качественно. На данном этапе Зе выигрывает конкуренцию у Луиса Адриано, что тоже показательно.

Тренер

Владимир Федотов («Оренбург»)