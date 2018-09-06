Гид для Заболотного и Джикии. Для чего нужна Лига Наций?

сегодня, 13:00

Антон и Георгий готовятся к игре с Турцией, но понятия не имеют, в чем участвуют. «Соккер.ру» помогает профессиональным футболистам разобраться.

Джикия, защитник сборной: «Я вообще ничего не понял, честно говоря – кто с кем играет, в каких группах. Это отдельный турнир что ли?»

Заболотный, нападающий сборной: «Если честно, не в курсе формата Лиги наций».

За честность – плюс, за отсутствие интереса к профессии – огромный минус. Объяснения про Лигу Наций давно в общем доступе. Георгий и Антон не согласятся, но многим было бы стыдно получать более 500 тысяч рублей в день на двоих за игру в футбол, но не прочитать с января месяца регламент турнира, в котором нужно стартовать уже завтра. Заполним пробелы каждого, кто упустил из виду создание нового официального турнира УЕФА с очень простыми правилами.

Создан убийца бессмысленных товарняков

В УЕФА оценили средние доходы сборных от товарищеских матчей, посещаемость таких игр, добавили аргументы об отсутствии турнирной борьбы, зафиксировали снижение рейтингов и интереса к таким проходным матчам без мотивации и темпа. Все посчитали и сделали выводы.

Чтобы выручить сборные и помочь им развиваться, придумали турнир с простым форматом, понятным каждому, кто играл в низших лигах – как Джикия и Заболотный. В Лиге Наций четыре дивизиона. Чем круче рейтинг сборной – тем выше изначальный дивизион, а дальше можно подняться или вылететь.

Россия стартует в Лиге В. В первых двух дивизионах в каждой из четырех групп по три команды, в С и D – порой больше, до четырех. Задача каждого участника – выиграть группу. Для второй, третьей и четвертой лиг это значит повышение в классе, а для всех, кто займет последние места в трио или квартетах первых трех дивизионов – понижение.

Из Лиги Наций можно попасть на Евро-2020

Странно, что российские футболисты не в курсе такого нюанса. Жеребьевка Лиги Наций прошла еще в январе, а игроки сборной и ведущих клубов между собой не обсудили ее результаты и значение для сборной России. Неужели плевать? Как можно не знать, что благодаря новому турниру можно не только выйти в Лигу А – высшую, но и попасть на Евро?

Итак, победители всех 16 групп оказываются в плей-офф Лиги Наций, по одному на дивизион. Но полуфиналы и финалы в каждой Лиге разыграют уже после традиционного отбора на Евро-2020. Например, если Россия выиграет свою группу – с Турцией и Швецией, но провалит обычно отбор, то останется шанс на заветную путевку.

Но для этого, понятное дело, надо будет выиграть полуфинал и финал в своем дивизионе. Получается, что каждая Лига отправит на Евро-2020 по одной команде. Это выгодно всем, особенно «маленьким сборным», ведь теперь у Беларуси, Армении или Казахстана появляется шанс впервые в истории сыграть на главном турнире континента. Но победит только один футбольный малыш – уровень Евро-2020 не пострадает, ведь там 24 команды.

Победы в новой лиге – перестраховка для всех

Понятно, что Германия, Франция, Испания, Португалия или Бельгия рассчитывают выйти в финальную часть Евро-2020 через обычный отбор, который состоится чуть позже. Но даже Италия в курсе, что всякое случается. И вот тут на выручку придет новый турнир. Ведь если победитель вашей группы попал на Евро-2020, то место в плей-офф самой Лиги Наций достанется вам.

Проще говоря, Голландия или Польша, если все их соперники по Лиге Наций пройдут отбор на Евро-2020, смогут сыграть в плей-офф и повоевать за единственную путевку от дивизиона. Конечно, не исключена коллизия, когда абсолютно все участники Лиги А пройдут на Евро-2020 сразу, но тогда в УЕФА отдадут еще одну путевку дивизиону В, что выгодно Украине, России, Боснии или Уэльсу – если те выиграют свои группы, конечно же.

Единственный непонятый многими момент – сам плей-офф Лиги Наций. Он состоится в марте 2020 года, а не сразу, поэтому туда попадут только те сборные, которые до того момента не пройдут на Евро напрямую. Например, если Россия вторая в группе после Швеции, а команда Классона пройдет обычный отбор, то «Три Короны» подарят Черчесову путевку в плей-офф Лиги Наций. Где надо победить представителей других групп в полуфинале и финале, формат невероятно простой.

Лига Наций дарит возможность развиваться каждому

Италия вылетит в Лигу В – официальные матчи против них бесплатно достанутся командам уровнем ниже. Россия выиграет свою тройку – на следующий раз сможет сыграть против элитных сборных. Мало того, что в таком случае можно впервые в истории претендовать на трофей – победители групп Лиги А разыграют победу в Лиге Наций, так еще и с немцами или испанцами можно играть бесплатно!

Для РФС это большая экономия, ведь постоянно жалуются на бедность. В «Лужниках» или на арене «Санкт-Петербург» можно собрать аншлаг, если в гости с официальным визитом приедет сборная из Лиги А – Франция, Испания или Англия. Так что Джикия и Заболотный зря не мыслят стратегически, а только повторяют тактическую мантру тренера – побеждать в каждом матче. И даже если сборной России суждено отправиться в третий дивизион – там свои плюсы.

Можно выиграть всю Лигу С, получив путевку на Евро-2024, невзирая на результаты обычного отбора. Хотя, повторимся, перед плей-офф Лиги Наций будут классические группы, никто не позволит филонить в других официальных матчах, ведь не будет уверенности, что новый турнир поможет при отборе Евро. Зато шанс для развития получат все, ведь для той же Северной Ирландии выход в дивизион А финансово многое значит. Как и для России, впрочем, ведь отношение к товарищеским играм было ужасным. А теперь в УЕФА меняют правила – больше официальных игр.

Новый турнир будет отличаться непредсказуемостью

На крупных турнирах бывают сюрпризы – Португалию и Хорватию не ждали в последних больших финалах, как Уэльс или Англию – в полуфиналах. Но в отборочных турнирах такие проколы, как у Нидерландов и Италии, случаются сравнительно редко. Но в Лиге Наций сюрпризов будет много. Польша и Португалия надавят на Италию – Манчини вылетит в Лигу В под «Show must go on».

Хорватия снова удивит? Тогда выиграет Лигу Наций и станет первым ее победителем в истории. А это трофей, которого у многих сборных нет. На уровне равных групп, вроде Украины, Словакии и Чехии, будет настоящая борьба. Хотя сам факт, что словаки и чехи сыграют между собой, уже любопытен. Кстати, Лига Наций – единственный шанс увидеть матч Украины и России в ближайшие годы. Если обе сборные выиграют свои группы, и при этом ни одна не пройдет обычный отбор – могут пересечься в финале дивизиона.

В турнире можно насчитать минимум 33 интриги. 16 групп – шестнадцать победителей. 12 неудачников – из дивизиона D некуда вылетать. 4 дивизиона – четыре дополнительные путевки на Евро-2020. Наконец, в Лиге А будет назван общий чемпион – 33 интрига. Значит, что вам придется угадать победителей мини-турнира с участием Франции, Бельгии, Португалии и Испании, например. Это еще один маленький чемпионат Европы, только сразу со стадии полуфиналов. Разве не круче, чем обычные «товарняки»?

Отношение тренеров и игроков – единственное опасение

Не думайте, что только Джикия и Заболотный продемонстрируют недалекую позицию по отношению к новому турниру УЕФА . Многие футболисты высокомерных коллективов сначала не поймут, зачем им выкладываться в Лиге Наций. Будут тренеры, которые станут беречь игроков – особенно в первых турах сразу после ЧМ -18, начнутся эксперименты. Но они есть и в обычных отборочных играх.

А как только тренеры увидят, насколько официальные матчи полезнее для подготовки, чем товарищеские – сразу захотят выиграть и свою группу, и свой дивизион. Сложно представить, что официальный бой двух последних чемпионов мира Германии и Франции пройдет совсем без борьбы, особенно с учетом истории взаимоотношений сборных и провала команды Лева на ЧМ -18. Не всем футболистам мира плевать, выигрывает ли их родина или уступает.

Поэтому Лига Наций – отличная идея. Никогда ранее сборные Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы или Армении не имели шанса взять единственную на весь список путевку на Евро, а теперь будут драться с равными. А российским болельщикам Лига Наций дарует четыре матча против крепких соперников, которых можно и нужно побеждать, чтобы верить в проход отбора на Евро-2020. Важно, чтобы Россия набирала очки и улучшала свою позицию, но и задачу выхода в Лигу А никто не отменял.