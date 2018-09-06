Сильнейшие чемпионы мира в 21 веке

сегодня, 22:00

Сегодня сразятся Германия и Франция, последние чемпионы. Но читатели «Соккер.ру» помнят других «избранных» - устроим сравнение футболистов разных эпох.

Игра Германии и Франции в Лиге Наций позволит сравнить сиюминутную готовность чемпионов мира. Пусть состав у немцев омолодился, пусть французы не будут отдавать все силы, как было в России, но противостояние классическое. В том числе благодаря «золотым» медалям тех и других.

А поскольку к чемпионской команде Дешама было много претензий – и слишком молодые, и какие-то не очень звездные с Паваром, Матюиди и Эрнандесом, а также форвардом Жиру, которого не мучают кошмары из-за отсутствия голов, то давайте устроим битву эпох для чемпионов мира 21 века. Может, вправду французы абсолютно худшие за долгое время?

Вратари

Маркос – Буффон – Касильяс – Нойер – Льорис

Шикарные голкиперы были у чемпионов, но стоит отметить, что в этом перечне Буффону и Касильясу пришлось много работать, Маркос удобно прикрылся тройкой центральных защитников и мощью нападения, Нойер крутился с мячом за пределами штрафной площади – тоже часто бездельничал, хотя не во всех матчах, а Льорис и спасал, и ошибался. В принципе, расклад понятный, можно раздать баллы от 5 до 1 (указаны в скобках).

1 место. Италия (5). 2 место. Испания (4). 3 место. Германия (3). 4 место. Франция (2). 5 место. Бразилия (1).

Защитники

Кафу – Дзамбротта – Рамос – Лам – Павар

Лусио – Каннаваро – Пике – Боатенг – Варан

Роке Жуниор – Матерацци – Пуйоль – Хуммельс – Умтити

Роберто Карлос – Гроссо – Капдевилья – Хеведес – Эрнандес

Поскольку только Сколари играл в три центральных, то Эдмилсона для удобства переместим в тройку полузащитников. Что позволит создать пятерки по каждой из четырех традиционных позиций. По каждому амплуа устраиваем битву, как по вратарям, а затем суммируем результаты – общие баллы каждой сборной снова в скобках.

И тут очень непросто выбирать. В пятерках вроде Кафу, Дзамбротта, Рамос, Лам и Павар каждый по-своему великолепен. Как и в списке Лусио, Каннаваро, Пике, Боатенга и Варана. Победитель неожиданный? Только для тех, кто не помнит, как Кафу и Карлос в 2002-м опередили время, закрыв все фланги. Так многие делали позже, но не настолько чисто, поэтому даже сила защиты Италии не помогла им опередить бразильцев.

1 место. Бразилия (15). 2 место. Италия (13). 3 место. Германия (12). 4 место. Испания (11). 5 место. Франция (9).

Полузащитники

Эдмилсон – Гаттузо – Бускетс – Крамер – Канте

Жилберто Силва – Пирло – Хави – Кроос – Погба

Клеберсон – Перротта – Алонсо – Швайнштайгер – Матюиди

Очень интересные сравнения, пусть у одних сборных было три центральных – как у Германии или Испании, а у кого-то один из хавбеков «гулял», как у Италии или Франции, ведь у Перротты и Матюиди были задачи не только центральных полузащитников, но и левых порой. Но в целом картина понятная, поскольку в этот раз есть очевидный победитель – испанцы Хави, Бускетс и Алонсо сформировали сказочный треугольник. И нашелся аутсайдер – у бразильцев полузащитники чемпионского состава не такие крутые, как в финалах у французов, итальянцев или немцев.

1 место. Испания (15). 2 место. Италия (9). 3 место. Германия (8). 4 место. Франция (8). 5 место. Бразилия (5).

Нападающие

Ривалдо – Каморанези – Иньеста – Мюллер - Мбаппе

Роналдо – Тони – Вилья – Клозе – Жиру

Роналдиньо – Тотти – Педро – Озил - Гризманн

Снова удобно получается. Пусть каждая сборная играла по-своему, у всех пяти были ярко выраженные центральные нападающие. И понятно, что Жиру не круче Роналдо, Клозе, Тони или Вильи. Как понятно, что даже разница по амплуа и подходу не мешает противопоставлять по задачам Роналдиньо, Тотти, Педро, Озила и Гризманна, ведь фактически каждый был «блуждающим форвардом» или «свободным художником».

Такой игрок искал мяч и позволял себе играть на чистых мячах – подобным образом поступал каждый, кроме Педро, хотя для таких случаев у испанцев был Иньеста. И даже в первом блоке, где вместе вынужденные фланговые форварды, чистые вингеры и полузащитники, которые захаживали в центр, можно найти лучших и худших чемпионов мира. У бразильцев, конечно, была сказочная тройка. Ривалдо, Роналдиньо и Роналдо подтолкнули Бразилию к 18 голам, и хотя немцы повторили тот результат, семь мячей накидали одному сопернику – помним какому.

1 место. Бразилия (14). 2 место. Испания (10). 3 место. Франция (8). 4 место. Германия (7). 5 место. Италия (6).

Главные тренеры

Сколари – Липпи – Дель Боске – Лёв – Дешам

Осталось расставить по позициям главных тренеров, вспомнив, с какими трудностями им пришлось бороться на победных турнирах. Настолько четкими были рисунки игры и тренерскими сами команды? Очевидно, что у деспотов Сколари и Дешама все было под контролем, невзирая на бразильский состав у первого и молодых ребят у второго.

Липпи работал не так строго, но тонко, и поднял Италию выше ее среднего уровня, а у Дель Боске была помощь – работа испанских клубов. А вот Лёв все сделал верно не с первой попытки, его выручали помощники и воля случая. В результате получается расставить наставников по важности, особенно если учесть, что Германия и Бразилия были фаворитами на своих победных турнирах, а та же Италия не была.

1 место. Италия (5). 2 место. Испания (4). 3 место. Бразилия (3). 4 место. Франция (2). 5 место. Германия (1).

Нашли сильнейший стартовый состав чемпионов мира в 21 веке!

Победила не Бразилия 2002 года, и это сюрприз! Ведь тот состав и та победа для нового века казались каноническими. Но оказалось, что нашлась еще одна сборная, где знаковых фигур не меньше. И при поименном сравнении они «селесао» не уступили. Учитывая, что победитель выиграл не только чемпионат мира, пожалуй, не стоит удивляться. Сравнение оказалось полезным. Например, стало понятно, что зря наговаривают на современных французов – пришли к финишу на пятом месте, но немцам почти не уступили.

Просто до этого три чемпионские сборные были еще выразительнее по именам – в Бразилии, Италии и Испании никогда не забудут те команды. А кого в 21 веке выделите именно вы? Так получилось, что все пять кандидатов прагматичные. Бразильцы играли на результат, даже в финале отдали мяч немцам и позволили тем чаще бить по воротам, но Роналдо сделал свое дело. Итальянцы забрали у Зидана «золото» после серии пенальти, в которой Зинедин участвовать не мог. Испанцы с их победами 1:0, дуэлями Касильяса и Роббена в финале и голом в овертайме – пример прагматичного подхода.

Наконец, немцы только с Бразилией устроили карнавал, а так в целом старались работать прагматично. И тогда снова чемпион мира определился в овертайме. Только Франция выиграла в основное, и хотя по пути была перестрелка с Месси 4:3, чемпионами мира стали те, кого можно именовать талантливыми, мощными, но ставящими на рационализм. Поэтому результаты плотные, ведь класс у каждого запредельный. Случайных победителей чемпионатов мира в 21 веке не было. А поскольку победители не повторялись, фактически смогли сравнить пять школ и их лучшие поколения нового тысячелетия.

1 место. Испания - 44 балла. 2-3 места. Бразилия, Италия - по 38 баллов. 4 место. Германия - 31 балл. 5 место. Франция – 29 баллов.