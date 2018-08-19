Дебюты Криштиану Роналду

19 августа 2018, 10:00

Криштиану Роналду не забил в первом официальном матче за «Ювентус», но сыграл ярко. «Соккер.ру» вспоминает все дебюты звездного португальца.

«Спортинг» (14 августа 2002 года)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Интером» (0:0)

Первый поединок Роналду во взрослом футболе состоялся до этой встречи, ровно за год до нее португалец вышел на поле в составе основной команды «Спортинга» в товарищеском поединке с лиссабонским «Атлетико», причем он вышел на замену и сразу забил гол. Однако до дебюта в официальных встречах оставался год. 17-летний Роналду в середине августа 2002 года вышел на поле за полчаса до конца игры с «Интером», чтобы спасти «львов» от вылета из Лиги чемпионов. Роналду сразу включился в активный футбол, показал свое умение работать с мячом на скорости, свой дриблинг, однако выручить «Спортинг» юному Криштиану не удалось. А в выездном матче лиссабонцы проиграли со счетом 0:2 и в групповой этап Лиги чемпионов не пробились. Однако Роналду показал, что будет игроком основы «Спортинга» и добьется статуса звезды.

«Манчестер Юнайтед» (16 августа 2003 года)

Матч чемпионата Англии с «Болтоном» (4:0)

Прогресс юноши, который к тому времени прошел сборные Португалии всех возрастов, оказался настолько быстрым, что уже спустя год после дебюта в «Спортинге» Роналду оказался у самого Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». И свой первый шанс он не упустил, пускай голов не забил. Загадочный парень вышел на поле при счете 1:0 во втором тайме, тоже за полчаса до конца игры примерно. И сразу взорвал ситуацию на поле, сосредоточив всю игру на своем фланге. Он был окрылен тем шансом, который получил, поэтому на невероятной скорости уносился от защитников, бил опасно по воротам, выдавал изумительные передачи партнерам, финтил так, что люди на трибунах за голову хватались. За полчаса он отработал всю оборону «Болтона», приложив руку к еще трем голам в ворота «Уондерерз». Так что на послематчевой пресс-конференции Алексу Фергюсону и Сэму Эллардайсу в основном приходилось отвечать на вопросы восторженных журналистов о невероятном таланте из Португалии.

Сборная Португалии (20 августа 2003 года)

Товарищеский матч с Казахстаном (1:0)

Разумеется, 18-летнего Роналду не мог не заметить наставник взрослой сборной Португалии Луис Фелипе Сколари. Он пригласил его на товарищескую игру с Казахстаном и выпустил на поле после перерыва вместо Кошты. Криштиану, который несколько дней назад купался в овациях в Англии, был по-настоящему окрылен и показал португальским фанатам, что у них должен появиться новый кумир, новый лидер, который поведет команду к успеху. В этой встрече было все, что заставило снова журналистов и тренеров обсуждать только игру Криштиану, который смело финтил, обводил соперников пачками и угрожал воротам из любых положений. Уже тогда Сколари сказал, что у Роналду огромные шансы поехать на Евро-2004, где Криштиану, конечно, сыграл, доведя свою команду до финала.

«Реал» (29 августа 2009 года)

Матч чемпионата Испании с «Депортиво» (3:2)

Если предыдущие дебюты Роналду имели «вау-эффект», поскольку речь шла о молодом и пока еще не очень известном парне, то в «Реале» португалец дебютировал уже как состоявшаяся звезда, приобретенная мадридцами за сумасшедшие на тот момент деньги. Так что от Криштиану ждали многого сразу. Он вышел в атаке рядом с Бензема и Раулем, не уронил достоинства, не изменил своим высоким стандартам, которые проявлялись не только в дебютных встречах, конечно. В этой игре Роналду снова много финтил, прорывался, обострял, своими стараниями он заслужил право пробить пенальти, которое ему торжественно перепоручил Рауль. Так случился дебютный гол Криштиану в первом же официальном матче за «Реал». Это был первый из его 450 голов за мадридцев – из них 311 мячей Роналду забьет за девять сезонов в чемпионате Испании, где сыграет 292 матча и сделает себе окончательно имя одной из двух главных звезд эпохи.

«Ювентус» (18 августа 2018 года)

Матч чемпионата Италии с «Кьево» (3:2)

Но Роналду не хочет успокаиваться, ему нужны новые вызовы, новые испытания, новые дебюты, даже в 33 года. В Серии А с трепетом ждали его выхода на поле. Несколько ленивые болельщики «Кьево», которые год назад в первом домашнем матче едва заполнили стадион на 1/5 объема, на этот раз почти все трибуны заняли. И не только потому, что играли с «Ювентусом», а потому что матч был историческим – дебют самого Роналду в Италии. Встреча получилась драматичной. Туринцы забили быстрый гол, потом расслабились, дважды пропустили, чуть не опростоволосились, но сумели-таки сравнять, а в самой концовке еще и вырвали победу. Роналду отыграл всю встречу целиком, голом не отметился, но был ярок, осваиваясь в новой обстановке прямо на глазах. В первом тайме у него было три попытки ударить по воротам, довольно опасные, но неточные. После перерыва и перестроений, которые предпринял Аллегри для усиления давления на «Кьево», Роналду стал чаще брать на себя игру, демонстрируя, что у «Ювентуса» появился новый лидер. Он нанес уже пять ударов по воротам, тоже достаточно острых, даже в одном из эпизодов мяч переправил в сетку, однако судья отменил гол из-за игры рукой. К тому же в том моменте Криштиану нанес травму вратарю «Кьево» Соррентино, которому пришлось оказывать помощь в больнице. После матча и Аллегри, и сам Роналду отметили, что дебют удался. Криштиану не забил, но из игры не выпадал и был одним из лидеров на поле. Дальше будет больше.

Легендарный трансфер Роналду