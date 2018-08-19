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Дебюты Криштиану Роналду

19 августа 2018, 10:00

Криштиану Роналду не забил в первом официальном матче за «Ювентус», но сыграл ярко. «Соккер.ру» вспоминает все дебюты звездного португальца.

«Спортинг» (14 августа 2002 года)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Интером» (0:0)

Первый поединок Роналду во взрослом футболе состоялся до этой встречи, ровно за год до нее португалец вышел на поле в составе основной команды «Спортинга» в товарищеском поединке с лиссабонским «Атлетико», причем он вышел на замену и сразу забил гол. Однако до дебюта в официальных встречах оставался год. 17-летний Роналду в середине августа 2002 года вышел на поле за полчаса до конца игры с «Интером», чтобы спасти «львов» от вылета из Лиги чемпионов. Роналду сразу включился в активный футбол, показал свое умение работать с мячом на скорости, свой дриблинг, однако выручить «Спортинг» юному Криштиану не удалось. А в выездном матче лиссабонцы проиграли со счетом 0:2 и в групповой этап Лиги чемпионов не пробились. Однако Роналду показал, что будет игроком основы «Спортинга» и добьется статуса звезды.

«Манчестер Юнайтед» (16 августа 2003 года)
Матч чемпионата Англии с «Болтоном» (4:0)

Прогресс юноши, который к тому времени прошел сборные Португалии всех возрастов, оказался настолько быстрым, что уже спустя год после дебюта в «Спортинге» Роналду оказался у самого Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». И свой первый шанс он не упустил, пускай голов не забил. Загадочный парень вышел на поле при счете 1:0 во втором тайме, тоже за полчаса до конца игры примерно. И сразу взорвал ситуацию на поле, сосредоточив всю игру на своем фланге. Он был окрылен тем шансом, который получил, поэтому на невероятной скорости уносился от защитников, бил опасно по воротам, выдавал изумительные передачи партнерам, финтил так, что люди на трибунах за голову хватались. За полчаса он отработал всю оборону «Болтона», приложив руку к еще трем голам в ворота «Уондерерз». Так что на послематчевой пресс-конференции Алексу Фергюсону и Сэму Эллардайсу в основном приходилось отвечать на вопросы восторженных журналистов о невероятном таланте из Португалии.

Сборная Португалии (20 августа 2003 года)
Товарищеский матч с Казахстаном (1:0)

Разумеется, 18-летнего Роналду не мог не заметить наставник взрослой сборной Португалии Луис Фелипе Сколари. Он пригласил его на товарищескую игру с Казахстаном и выпустил на поле после перерыва вместо Кошты. Криштиану, который несколько дней назад купался в овациях в Англии, был по-настоящему окрылен и показал португальским фанатам, что у них должен появиться новый кумир, новый лидер, который поведет команду к успеху. В этой встрече было все, что заставило снова журналистов и тренеров обсуждать только игру Криштиану, который смело финтил, обводил соперников пачками и угрожал воротам из любых положений. Уже тогда Сколари сказал, что у Роналду огромные шансы поехать на Евро-2004, где Криштиану, конечно, сыграл, доведя свою команду до финала.

«Реал» (29 августа 2009 года)
Матч чемпионата Испании с «Депортиво» (3:2)

Если предыдущие дебюты Роналду имели «вау-эффект», поскольку речь шла о молодом и пока еще не очень известном парне, то в «Реале» португалец дебютировал уже как состоявшаяся звезда, приобретенная мадридцами за сумасшедшие на тот момент деньги. Так что от Криштиану ждали многого сразу. Он вышел в атаке рядом с Бензема и Раулем, не уронил достоинства, не изменил своим высоким стандартам, которые проявлялись не только в дебютных встречах, конечно. В этой игре Роналду снова много финтил, прорывался, обострял, своими стараниями он заслужил право пробить пенальти, которое ему торжественно перепоручил Рауль. Так случился дебютный гол Криштиану в первом же официальном матче за «Реал». Это был первый из его 450 голов за мадридцев – из них 311 мячей Роналду забьет за девять сезонов в чемпионате Испании, где сыграет 292 матча и сделает себе окончательно имя одной из двух главных звезд эпохи.

«Ювентус» (18 августа 2018 года)
Матч чемпионата Италии с «Кьево» (3:2)

Но Роналду не хочет успокаиваться, ему нужны новые вызовы, новые испытания, новые дебюты, даже в 33 года. В Серии А с трепетом ждали его выхода на поле. Несколько ленивые болельщики «Кьево», которые год назад в первом домашнем матче едва заполнили стадион на 1/5 объема, на этот раз почти все трибуны заняли. И не только потому, что играли с «Ювентусом», а потому что матч был историческим – дебют самого Роналду в Италии. Встреча получилась драматичной. Туринцы забили быстрый гол, потом расслабились, дважды пропустили, чуть не опростоволосились, но сумели-таки сравнять, а в самой концовке еще и вырвали победу. Роналду отыграл всю встречу целиком, голом не отметился, но был ярок, осваиваясь в новой обстановке прямо на глазах. В первом тайме у него было три попытки ударить по воротам, довольно опасные, но неточные. После перерыва и перестроений, которые предпринял Аллегри для усиления давления на «Кьево», Роналду стал чаще брать на себя игру, демонстрируя, что у «Ювентуса» появился новый лидер. Он нанес уже пять ударов по воротам, тоже достаточно острых, даже в одном из эпизодов мяч переправил в сетку, однако судья отменил гол из-за игры рукой. К тому же в том моменте Криштиану нанес травму вратарю «Кьево» Соррентино, которому пришлось оказывать помощь в больнице. После матча и Аллегри, и сам Роналду отметили, что дебют удался. Криштиану не забил, но из игры не выпадал и был одним из лидеров на поле. Дальше будет больше.
Легендарный трансфер Роналду

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Все комментарии
Кьянти
Кьянти
20 августа в 17:59
barcelonistas:
Далее первого предложения демагогия. >показать все то же самое в других условиях В тепличных условиях. >Добиться большего Добиться большего, чем Роналду добился в Реале воде нельзя, потому в Юве и не спросят. Там он меньше подвержен критике. А с такой манией искать смыслы можно ненароком прийти к выводу о том, что игроки уехавшие в Китай и МЛС величайшие спортсмены и поехали за новыми вызовами, где "новые законы, правила и механика", знаток футбола и жизни.
"А с такой манией искать смыслы можно ненароком прийти к выводу..."

Можно, согласен, можно вообще прийти к каким угодно выводам имея манию, как ты говоришь. Но, и еще раз но. я не выхожу за пределы самой простой и очевидной логики, Серия А и ЛЛ не настолько разнятся в уровне, как они обе отличаются и от МЛС и от Китая. Вот тут действительно совершенно разные "весовые" категории, причем принципиально разные. Далее. Ведь мы же понимаем, ну если считаем себя разбирающимися в футболе, что далеко не факт, что Барса или тот же Реал могли бы спокойно взять Серию А, коль скоро они выигрывали ЛЛ, которая по уровню, по рейтингу типа круче Серии. Ну ведь так же? Все эти уровни, рейтинги это все теория, цифры на бумажках, а футбол он живой. Что касается новых достижений, ну в смысле добиться большего, то и здесь есть о чем говорить. К примеру сделать больше всех ассистов за сезон, такого если я не ошибаюсь у него в Реале не было, забить больше всех головой... да мало-ли? Ну и потом если он станет чемпионом Италии, то у него в копилке будет три национальных чемпионства, а три это больше чем два, значит больше чем в Реале, а быть чемпионом трех стран-это, надо признать, нормальное такое достижение. Про тепличные условия, которые, как ты говоришь ждут его в Италии, утверждение довольно спорное, но даже если допустить, что это так, то ты наверное не знаешь, что тепличные условия не способствуют развитию, они губят спортсмена...ничего стоящего спортсмен не добьется и не покажет в тепличных условиях, точнее если он эти условия примет и станет жить по ним. Так что тепличные условия-это не помощь в достижении, это помеха. Здесь твои аргументы, мягко говоря смешны...Еще про критику ты пишешь, типа меньше ее будет, ну ты-то это откуда знаешь, ну откуда-а-а-а, ты что знаток итальянского менталитета, ты жил там, ты знаешь как у них там все устроено, как работает пресса, как думают болельщики, за что критикуют а за что хвалят. Да итальянская пресса, просто разорвала на кусочки руководство сборной, когда она на ЧМ не попала. Ну рассуждай штампами...
Ну и последнее, главное. Ты вот ставишь под сомнение мое понимание жизни, напрасно я сейчас скажу тебе, что тобой движет, и хоть ты и не признаешь это, но в глубине души почувствуешь, что я прав... Тобой движет чистая вкусовщина, эмоции, тебе не нравиться Криш, он вызывает у тебя антипатию или там вообще раздражение и вот ты собираешь все что в голову приходит, чтобы хоть как-то, хоть что-то в нем критиковать и делаешь это, типа, аргументированно. Никакой настоящей логики, а уж тем более понимания устоявшихся норм и понятий в твоих словах и в твоей позиции нет, одни эмоции, как у ребенка. Это тоже самое, как делают те, кто называет Месси гномом, типа как бы преуменьшая этим его талант и его мастерство.
Ну, как-то так, брат.
barcelonistas
barcelonistas
20 августа в 14:04
Далее первого предложения демагогия.

>показать все то же самое в других условиях
В тепличных условиях.

>Добиться большего
Добиться большего, чем Роналду добился в Реале воде нельзя, потому в Юве и не спросят. Там он меньше подвержен критике.

А с такой манией искать смыслы можно ненароком прийти к выводу о том, что игроки уехавшие в Китай и МЛС величайшие спортсмены и поехали за новыми вызовами, где "новые законы, правила и механика", знаток футбола и жизни.
Кьянти
Кьянти
20 августа в 12:57
barcelonistas:
В чем вызов?
Вызов в том, чтобы показать все тоже самое и добиться большего совершенно в других условиях, в другой стране, с другими партнерами, с другой манерой игры команд, с другими правилами и другими особенностями, которыми Серия А отличается от ЛЛ, не там, где у тебя уже все отработано до автоматизма и ты выполняешь свои функции, условно говоря с закрытыми глазами, а где все новое, где даже говорят и думают по другому. Футбол это же не математика и не механика, где установленные законы и правила действуют везде и всегда одинаково. Ведь нет же такого законы, что если к примеру вторая команда чемпионата выиграла третью со счетом 1:0, то первая команда выиграет третью, как минимум 2:0..смекаешь :-)
barcelonistas
barcelonistas
19 августа в 16:00
При чем тут дутые аргентинские звезды, глорихантер? В чем вызов, вот мой вопрос ?
barcelonistas
barcelonistas
19 августа в 15:59
В чем вызов?
Фата лист
Фата лист
19 августа в 14:13
Abbath:
Никогда бы не подумал, что проникнусь к португальцу большим уважением, но тот факт, что человек в 33 года не боится принять новый вызов и переезжает в топ-клуб из другого чемпионата, говорит о многом.
Просто Роналду не глупый и понимает, что в Реале оставаться на своем высоком уровне уже сложно, а переход в Ювентус позволяет это сделать, ибо в Серии А лояльно относятся к возрастным футболистам, потому они там и играют на высоком уровне до 40 лет.
Кьянти
Кьянти
19 августа в 12:30
barcelonistas:
О чем? Он переехал в слабый чемпионат играть за местного гегемона, где голы и трофеи гарантированы. В ЛЧ от Юве ничего не ждут, в отличие от Реала, каждого игрока которого СМИ и болелы сожрут за вылет. Не надо выдумывать какой то вызов и героизм, Роналду пошёл на понижение
Совершенное, ну просто полное отсутствие понимания футбола в частности, и спорта вообще, и жизни в целом.

Как-то в МЮ Рон на глазах у всей команды проиграл Фердинанду в настольный теннис. Над ним посмеялись. немного потролили, ну и все такое. Криш по сле этого попросил своего кузена купить ему домой теннисный стол, через пару недель Рон вызвал на реванш Рио и обыграл его. Об этом кстати рассказал сам Фердинанд, в своих воспоминаниях. И добавил: "...в этом весь Криштину". Действительно, КР такой, он не сдается, не отступает. Разве такое качество, не заслуживает, как минимум уважения.....? Так что, мой наивный друг, Италия это новый вызов для Роналду
Raamtvall
Raamtvall
19 августа в 12:26
Чудом отскочили на 90+, как обычно у туринского мешка. Никто и не удивился.
борька
борька
19 августа в 12:14
Успехов и здоровья!!всего хоошего!
Олег Гусов
Олег Гусов
19 августа в 12:12
barcelonistas:
О чем? Он переехал в слабый чемпионат играть за местного гегемона, где голы и трофеи гарантированы. В ЛЧ от Юве ничего не ждут, в отличие от Реала, каждого игрока которого СМИ и болелы сожрут за вылет. Не надо выдумывать какой то вызов и героизм, Роналду пошёл на понижение
В отличие от аргентинской дутой звезды , который , кроме как в комфортной для себя Барселоне , существовать не может , Роналду даже в свои 33 не боится новых вызовов и перемен !
Посмотрев дебют Роналду в Ювентусе , у меня не осталось абсолютно никаких сомнений в том , что началась новая Эпоха в звездной карьере Лучшего Футболиста в Истории !
D.vil
D.vil
19 августа в 12:04
С удачным дебютом!)
Байкал-38
Байкал-38
19 августа в 12:02
Тут ничего не сказано про его главный в жизни дебют, но это совсем другая история!!!
neverwin
neverwin
19 августа в 11:56
Обломается в серии А.
NGY
NGY
19 августа в 11:43
barcelonistas
Сегодня 11:03
ответ пользователю Abbath (раскрыть)
О чем? Он переехал в слабый чемпионат играть за местного гегемона, где голы и трофеи гарантированы. В ЛЧ от Юве ничего не ждут, в отличие от Реала, каждого игрока которого СМИ и болелы сожрут за вылет.

Не надо выдумывать какой то вызов и героизм, Роналду пошёл на понижение
______________

Так голы и трофеи у него были гарантированы и в Реале, зачем тогда ему нужно было переезжать в др.чемпионат, менять обстановку, семью свою тревожить, когда у него всего хватало в Реале.

Такой же вопрос можно было бы задать и тогда, когда он переходил из МЮ в Реал.
В Англии у него было все, любовь болельщиков, тренер-как отец, голы, трофеи(в ту пору МЮ по трофеям был даже успешнее Реала, который 5 лет подряд не мог 1/8 преодолеть).

Нет Криштиану не такой, он не сидит в зоне комфорта, как некоторые из барселоны, он ищет для себя новые вызовы. И пока, где бы он не выступал, он везде успешен хоть в МЮ, хоть в Реале, хоть в сборной, в отличии от всем известного игрока одной команды.

Хотя думаю, Рону в глубине души, в зрелом футбольном возрасте, не хотелось покидать Реал, но пока такие как Перес у руля клуба, никто из звезд в Реале не закончит карьеру.
barcelonistas
barcelonistas
19 августа в 11:03
О чем? Он переехал в слабый чемпионат играть за местного гегемона, где голы и трофеи гарантированы. В ЛЧ от Юве ничего не ждут, в отличие от Реала, каждого игрока которого СМИ и болелы сожрут за вылет.

Не надо выдумывать какой то вызов и героизм, Роналду пошёл на понижение
Димон Юханов
Димон Юханов
19 августа в 10:52
На Итальянском горшке сразу получилось забить ? Или привыкает только ? Уснуть получилось сразу на новой кровати ? Хватит писать ненужные новости и статьи про этого старика . Уже мало кому интересно
Andrejka
Andrejka
19 августа в 10:47
а сколько раз нырнул?
cevin cigan
cevin cigan
19 августа в 10:37
В Италии нет Алавесов.......
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
19 августа в 10:21
Не забил потому что в Италии есть видеоповторы.
Там его симуляции не пройдут.
Abbath
Abbath
19 августа в 10:12
Никогда бы не подумал, что проникнусь к португальцу большим уважением, но тот факт, что человек в 33 года не боится принять новый вызов и переезжает в топ-клуб из другого чемпионата, говорит о многом.
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