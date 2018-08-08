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Лига чемпионов 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
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Уступали «Кошице», били «Фенербахче». «Спартак» в квалификации ЛЧ

08 августа 2018, 16:00

«Спартак» по-разному выступал в квалификации Лиги чемпионов. «Соккер.ру» - об удачных и разочаровывающих попытках «красно-белых» в отборе ЛЧ накануне нового захода. 

Сезон 1997/1998 – вылет 

2-й квалификационный раунд. «Кошице» (Словакия) – «Спартак» - 2:1; 0:0.

За пару лет до этого происшествия «Спартак» выиграл шесть из шести матчей на групповом этапе Лиги чемпионов, после чего «пионеротрядом» выиграл чемпионат России в «Золотом матче» у «Алании», а потом подходил к ЛЧ 1997/1998 с надеждами на хорошее выступление. Филимонов, Горлукович, Тихонов, Титов, Аленичев, Цымбаларь, Робсон и многие другие – сильнейший состав в российском футболе по тем временам. Но «красно-белые» сломали зубы на первом же сопернике в квалификации Лиги чемпионов. Спартаковцы недооценили словацких «тигров» перед первой игрой, в Кошице москвичи попали под дикий пресс с первых минут, и именно первый из четырех таймов противостояния предопределил победителя дуэли. «Кошице» выиграл 2:1 у себя дома, а в Москве отстоял нулевую ничью. Разочарование было жутким, правда, ту европейскую кампанию «Спартаку» удалось спасти успешными выступлениями в Кубке УЕФА, где команда Олега Романцева добралась до полуфинала, уступив лишь будущему победителю турнира – миланскому «Интеру» с Роналдо в составе.

Сезон 1998/1999 – попадание в основную сетку турнира

2-й квалификационный раунд. «Литекс» – «Спартак» (Болгария) - 0:5; 2:6.

Через год «Спартаку» снова требовалось пройти одного соперника, чтобы сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов. Ошибки предыдущего сезона «красно-белые» не повторили, поэтому попросту уничтожили болгарского чемпиона из города Ловеч в двух матчах. Все вопросы были сняты на выезде при помощи победы 5:0 (дубль Писарева, голы Титова, Самарони и Цымбаларя). А в родных стенах «Спартак» еще добавил болгарам, чтобы уважить людей, пришедших посмотреть игру на трибуны. На этот раз дублями отметились Андрей Тихонов и Луис Робсон, а Титов и Цымбаларь, как и в первой игре, забили по голу. «Спартак» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, где вел борьбу за выход в следующий раунд с «Реалом», «Интером» и «Штурмом». «Королевский клуб» своим сильнейшим составом даже проиграл в Москве, но это уже совсем другая история. 

Сезон 1999/2000 – попадание в основную сетку турнира

3-й квалификационный раунд. «Спартак» – «Партизан» (Югославия) - 2:0; 3:1.

Регламент квалификации Лиги чемпионов поменялся, добавился третий раунд, но суть осталась прежней: «Спартак» был в одном сопернике от основной сетки престижного турнира. «Красно-белые» справились с «Партизаном», выиграв уверенно, в два мяча, в каждом из матчей. Героем противостояния стал Александр Ширко, забивший три из пяти мячей в ворота сербов. А еще именно с этого противостояния началась дружба между болельщиками «Спартака» и «Црвены Звезды». Сегодня команду Массимо Карреры на трибунах поддержат фанаты «Олимпиакоса», которые тоже входят в этот красно-белый союз.

Сезон 2006/2007 – попадание в основную сетку турнира

2-й квалификационный раунд. «Шериф» (Молдова) – «Спартак» - 1:1; 0:0.
3-й квалификационный раунд. «Слован» (Чехия) – «Спартак» 0:0; 1:2.

Двенадцать лет назад «Спартак» смог выполнить задачу, которая стоит перед ним сейчас: пройти два квалификационных раунда по пути в групповой этап Лиги чемпионов. Трудным получилось противостояние с «Шерифом»: в Тирасполе счет открыл спартаковец Радослав Ковач, но хозяева в самой концовке сравняли счет. Впрочем, гостевого гола хватило для общей победы в противостоянии. После 0:0 с «Шерифом» дома москвичи с аналогичным счетом завершили выездной матч против «Слована», а это уже заставляло их искать голы в домашнем матче. Моцарт в середине первого тайма открыл счет, потом гости сравняли с пенальти, счет 1:1 виртуально выводил их в группу Лиги чемпионов. Впрочем, это было недолго: Роман Павлюченко принес «Спартаку» победу, а это стал третий подряд выход в основную сетку ЛЧ сквозь дебри квалификации. 

Сезон 2007/2008 – вылет

3-й квалификационный раунд. «Спартак» – «Селтик» (Шотландия) - 1:1; 1:1 (3:4 по пенальти).

Поражение от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира – не единственный досадный вылет в серии пенальти для Станислава Черчесова в роли тренера. «Селтик» в домашнем и выездном матче открывал счет, но в ответ оба раза забивал Роман Павлюченко, хотя, нужно еще сказать о чудном судействе в Москве, где немецкий арбитр Герберт Фандель позволял шотландцам творить все что угодно в своей штрафной площади. Так или иначе, выяснение отношений докатилось до серии пенальти, причем овертайм «Спартак» отыграл в меньшинстве из-за удаления Штранцля. Кто вытягивал счастливый билет в лотерее – тот отправлялся в групповой этап Лиги чемпионов. Удача решила улыбнуться «Селтику», а в составе «Спартака» ошиблись при исполнении своих ударов опытные игроки, от которых не ждали подвоха: Титов и Калиниченко. 

Сезон 2008/2009 – вылет

3-й квалификационный раунд. «Спартак» – «Динамо» (Киев, Украина) - 1:4; 1:4.

К противостоянию с принципиальным соперником в Лиге чемпионов «Спартак» подошел в разобранном состоянии: после первой игры в отставку отправился Станислав Черчесов, в Киеве командой руководил Игорь Ледяхов. Исход, впрочем, в обоих случаях одинаковый. Трудно представить более болезненный вылет из Лиги чемпионов: поражение с общим счетом 2:8 от соперника, с которым тебя связывает давняя вражда.

Сезон 2012/2013 – выход в групповой раунд 

Раунд плей-офф. «Спартак» – «Фенербахче» (Турция) - 2:1; 1:1.

Возможно, «Спартак» столкнется с «Фенербахче» в раунде плей-офф нынешней квалификации, ведь победитель пары «Спартак» - ПАОК выходит на лучшую команду противостояния «Бенфика» - «Фенербахче». В 2012 году под руководством Унаи Эмери «красно-белые» в последний раз участвовали в квалификации ЛЧ и удачно справились со своим соперником. В Москве ворота турок поразили Дмитрий Комбаров и Эменике. В Стамбуле отличился Ари, а потом «Спартак» много и упорно оборонялся. 
Кто круче? ПАОК vs «Спартак»

Итого. «Спартак» семь раз пытался пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов сквозь сито квалификации. Счет пока в пользу удачных попыток – 4:3. Лишь однажды «красно-белым» удалось справиться с двумя соперниками подряд в отборе, а ведь это именно то, что требуется сейчас. 

«Спартак» проходил в квалификации ЛЧ: «Литекс», «Партизан», «Шериф», «Слован», «Фенербахче». 
«Спартак» проигрывал в квалификации ЛЧ: «Кошице», «Селтик», «Динамо» (Киев).

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Все комментарии
60spartak na cska
60spartak na cska
09 августа в 21:47
Игорь Солнцев:
А теперь по обычаю ПАОК-спартак 7-0.
динамо минск-зенит 4-0!!вот где позор то!!
Правдин Семён
Правдин Семён
09 августа в 08:42
    ROLENTO
    ROLENTO
    08 августа в 17:04
    На фотке с шарфиком случайно не Азис ?))
    EvgenyS
    EvgenyS
    08 августа в 16:43
    Jum13:
    Ух ты - а чего только ЛЧ вспоминают? Уровень спартака показали ничьи с Марибором, так что вполне можно вспомнить то, что было за 1 год до словенцев - когда в Москву приехал грозный АЕК...
    Александр вроде бы у нас за Спартак, а та история с АЕКом тёмная совсем, зачем её вспоминать.
    EvgenyS
    EvgenyS
    08 августа в 16:37
    МКС:
    Вы дзюпу в минск везите, а то 8ку из ворот вытаскивать придется.
    Как Дзюпа и 8ка вяжутся? Он же не вратарь.
    Jum13
    Jum13
    08 августа в 16:21
    Ух ты - а чего только ЛЧ вспоминают? Уровень спартака показали ничьи с Марибором, так что вполне можно вспомнить то, что было за 1 год до словенцев - когда в Москву приехал грозный АЕК...
    МКС
    МКС
    08 августа в 16:10
    Игорь Солнцев:
    А теперь по обычаю ПАОК-спартак 7-0.
    Вы дзюпу в минск везите, а то 8ку из ворот вытаскивать придется.
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
    08 августа в 16:08
    А теперь по обычаю ПАОК-спартак 7-0.
    МКС
    МКС
    08 августа в 15:58
    Там где было 4, будет и 5. Вперед Спартак.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    08 августа в 15:58
    почему то ничуть не сомневаюсь в нашей победе
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