«Лестер» Раньери vs «Лестер» Роджерса

вчера, 16:39

«Соккер.ру» обращает внимание, что «Лестер» опережает свой чемпионский график четырехлетней давности!

Вы все правильно поняли: в своем феноменальном чемпионском сезоне «Лестер» двигался по сезону даже немного хуже, чем сейчас. Конечно, тогда в АПЛ не было такого «Ливерпуля», на который все вынуждены смотреть снизу вверх, но факты говорят сами за себя: в кампании 2015/16, завершившейся для «лис» титулом, после 16-ти туров команда Клаудио Раньери набрала 35 очков и лидировала в турнирной таблице. Сейчас у «Лестера» 38 баллов и второе место.

Более того, в чемпионском сезоне у «лис» было 39 очков после первого круга (делили первое место с «Арсеналом»), то есть достаточно набрать один балл в ближайших трех турах, чтобы повторить результат первого круга из кампании 2015/16. Однако дружина Брендана Роджерса явно нацелена превзойти этот график, ведь у «Лестера» сейчас действующая серия из восьми побед в АПЛ . «Лисы» в таблице выше «Манчестер Сити» и «Челси», не говоря о «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале». Сегодняшний «Лестер» так же хорош, как чемпионский? И да, это совсем другая команда за исключением Шмейхеля и Варди.

Вратарь. Каспер Шмейхель (15/16) vs Каспер Шмейхель (19/20)

Датский вратарь — один из действующих символов «Лестера», он в команде с 2011-го, ему уже 33 года. В этом сезоне Каспер отыграл все 16 матчей от звонка до звонка, 7 раз ушел с поля «сухим». Шмейхель не так часто выручает на линии ворот — в среднем 2.2 сэйва за игру, но ведь у «Лестера» самая надежная оборона в лиге (10 пропущенных мячей). Авторитетные рейтинговые системы высоко его ставят: он четвертый среди вратарей АПЛ согласно WhoScored, второй по SofaScore. В чемпионской кампании Шмейхель выдал 15 сухих матчей, спасал свою команду почаще — 2.8 сэйва в среднем за игру, но в целом это сопоставимые цифры, колеблющиеся во многом не из-за Шмейхеля, а из-за командных действий в обороне.

Вердикт: ничья. Шмейхель не измельчал, но и не прибавил за четыре года. Он стабильный, надежный, сформировавшийся вратарь, который не выучивает новые трюки, но прекрасно помнит старые. Думаю, Каспер из чемпионского сезона и сегодняшний Каспер равны.

Центр обороны. Уэс Морган/Роберт Хут (15/16) vs Джонни Эванс/Чаглар Союнджу (19/20)

Партнерство Моргана и Хута получилось успешным, пусть и краткосрочным. Это был такой удивительно точный выстрел наугад, ведь Уэсу было уже за 30, и чемпионская кампания стала для него всего лишь второй на уровне АПЛ (он профессиональный «чемпионшипец»). Хут в 2015 году только пришел в «Лестер», он уже тоже не был мальчиком, имея за плечами неудачную попытку закрепиться в «Челси» и много-много матчей за вечного середняка «Сток Сити». Напомню, «лисы» в сезоне 2015/16 пропустили 36 голов в 38 матчах.

Союнджу и Эванс тоже стали успешной парой из-за стечения маловероятных обстоятельств. Талантливый турок просидел в запасе весь прошлый сезон, а сейчас стал одним из самых успешных защитников АПЛ в паре с экс-футболистом МЮ Джонни Эвансом, который на 8 лет старше напарника. В рейтинге Whoscored они входят в топ-4 лучших центрбеков Премьер-Лиги, причем Союнджу уступает только ван Дейку. У «Лестера» 10 пропущенных мячей в 16 играх (лучший показатель в АПЛ , «Ливерпуль» здесь второй — 14 голов).

Вердикт: победа Эванс/Союнджу. Хут и Морган вписали себя в историю «Лестера», но их век был недолог, в то время как потенциал этой пары куда серьезнее, да и статистические показатели на стороне Криса и Чаглара.

Крайние защитники. Дэнни Симпсон/Кристиан Фукс (15/16) vs Рикардо Перейра/Бен Чилуэлл (19/20)

Раньери щелкнул пальцами, и Фукс с Симпсоном выдали лучшие сезоны в своей карьере, хотя оба приехали в «Лестер» с ворохом разочарований: австриец потерял место в основе «Шальке», а Дэнни после вылета из стартового состава «Ньюкасла» докатился до Чемпионшипа. При этом Кристиан в чемпионском сезоне «лис» сыграл наиважнейшую роль: он и атаки начинал фирменными изогнутыми передачами, и за нерасторопными центрбеками подчищал исправно.

Сейчас Симпсон уже в «Хаддерсфилде», а Фукс сидит в запасе, но их заменили действительно талантливые ребята. Рикардо Перейра в прошлом сезоне был вторым среди правых защитников АПЛ , уступив только Тренту Александер-Арнольду, а сейчас у португальца даже более высокий рейтинг. 22-летний Чилуэлл — уже основной игрок сборной Англии, и он на самую малость выше мерсисайдца Робертсона по сумме статистических показателей. В этой дуэли решение очевидно.

Вердикт: победа Перейра/Чилуэлл. Конечно, Фукс — любимец фанатов, а ренессанс Симпсона был впечатляющим, но Перейра и Чилуэлл являются гораздо более ценными активами. У «Лестера» на протяжении многих лет могут быть мощнейшие фланги, если заинтересовать Рикарду и Бена.

Опорный полузащитник. Нголо Канте (15/16) vs Вилфрид Ндиди (19/20)

Канте в «Лестере» вырос в одного из сильнейших опорных полузащитников в мире, прорыв под руководством Клаудио Раньери открыл нам улыбчивого парня, который оказался настолько хорош, что после одного сезона в «Лестере» отправился в «Челси», где сходу еще раз выиграл АПЛ . В прошлом году Нголо стал чемпионом мира в составе сборной Франции, заслужив почет и уважение и на таком уровне.

Нигериец Ндиди оказался клоном Канте и стал столь же важным игроком для «Лестера», что наглядно демонстрирует статистика: у Канте было 4.7 успешных единоборств и 4.2 перехватов в среднем за 90 минут, у Ндиди — 4.6 и 3.2, он лидирует по этим показателям в АПЛ среди всех игроков. А ведь после продажи Нголо многие говорили, что «такого полузащитника у „Лестера“ не будет еще 100 лет». Ждать пришлось куда меньше.

Вердикт: Канте. Ндиди хорош, но Канте выдал по-настоящему легендарный сезон 2015/16, а потом подтвердил свой класс на разных уровнях — и победами с другим клубом, и в матчах за сильнейшую в мире национальную сборную.

Центральный полузащитник. Дэнни Дринкуотер (15/16) vs Юри Тилеманс (19/20)

Дринкуотер провалился в «Челси», в отличие от Канте, но в «Лестере» он был важным игроком, обеспечивая динамику в полузащите. Тилеманс сейчас занимается примерно тем же самым, но Юри — гораздо более талантливый и тонкий игрок, в его арсенале есть и дриблинг, и прекрасное видение поля, и поставленный пас и удар.

Вердикт: Тилеманс. По всем ключевым показателям для центрального полузащитника Тилеманс бьет Дринкуотера (пасы в последнюю треть поля, ключевые передачи, продвижение мяча).

Атакующие полузащитники/вингеры. Марез/Олбрайтон (15/16) vs Мэддисон/Перес (19/20)

Марез и Олбрайтон — совершенно разные игроки, один выдумщик, другой линейный исполнитель, но Раньери нашел эффективное применение обоим. Алжирец в чемпионский сезон «Лестера» стал сенсацией АПЛ с 17-ю голами и 10-ю «ассистами», в то время как Олбрайтон добавлял ширины слева и диктовал темп, который позволял тому же Марезу чувствовать себя свободнее. Важный игрок, хотя и не первый среди тех, кого вспоминаешь при упоминании «Лестера» Раньери.

Мэддисон в 15 матчах уже забил 5 мячей и создал 4 гола для партнеров, Джеймс является ключевой персоной в организации атак «лис», а вот Айосе Перес пока не демонстрирует той яркости, к которой приучил в «Ньюкасле». Возможно, его время придет, но сейчас испанец точно не жжет.

Вердикт: Марез/Олбрайтон. Мэддисон — достояние «Лестера», его лучшие матчи и сезоны впереди, но у Джеймса пока нет стабильного напарника, да и тягаться с Марезом из чемпионского сезона рано.

Центральный нападающий. Джейми Варди (15/16) vs Джейми Варди (19/20)

Как и Каспер Шмейхель, Джеми Варди соревнуется сам с собой. Отличительный знак английского форварда, который делает его таким успешным — безупречная реализация голевых моментов. Варди в каждом из сезонов в АПЛ заметно превосходил на практике число «ожидаемых голов», которые ему обещала система xG. В чемпионской кампании Джейми забил 24 гола, нанеся 115 ударов по воротам, то есть 20.8% ударов увенчались успехом. В нынешнем сезоне Варди бьет по воротам реже, но эффективность просто феноменальная: 16 голов с 41-го удара (39% выстрелов — голы).

Вердикт: ничья. Стоит подчеркнуть, что текущий результат — промежуточный, поэтому для четкого сравнения нужно дождаться окончания сезона, но 32-летний Варди точно не хуже 28-летнего, ковавшего чемпионство.

Так какой же «Лестер» сильнее?

Вопрос, на который невозможно ответить однозначно. В чем-то сегодняшний «Лестер» даже превосходит чемпионскую команду, но это в основном касается обороны, в остальном видим или перевес золотого творения Раньери, или равенство. Кстати, если подтянуть к сравнению игроков ближайшего резерва (а мы сравнили по 10 железных игроков основы с каждой стороны), то тоже выиграет «Лестер» из сезона 2015/16, где у дона Клаудио были Окадзаки, Ульоа, Кинг, в то время как Роджерс ограничен в маневре и полагается в основном на сформировавшийся костяк, что может обернуться проблемами с темпом и усталостью лидеров. В то же время, высокая позиция «лис» прямо сейчас не случайна, кроме того, у команды Брендана Роджерса есть потенциал, чтобы закрепиться в зоне Лиги чемпионов.