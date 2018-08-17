Яркие разгромы от российских клубов в Европе

17 августа 2018, 10:41

«Зенит» вошел в историю! «Соккер.ру» предлагает болельщикам ЦСКА , «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» вспомнить футбольные подвиги своих клубов.

Теперь число разгромов от российских клубов в Европе добралось до отметки в 85 штук. А сыгранных матчей почти 900. Крупные победы надо ценить, редкий десерт, а когда говорим об аномальной разнице в пять и больше мячей, то речь об уникальных примерах.

Зато покуражиться в Европе умеют не только привычные лидеры РПЛ . 14 разных клубов добивались уверенных побед. 18 раз громил своих соперников «Зенит» - рекордсмен России, а на втором месте «Спартак» - 16 разгромов. У ЦСКА их 11 штук, очень хороший темп набрал «Краснодар» - 10 разгромов, столько же у «Локомотива».

У «Рубина» восемь таких матчей. У «Динамо», «Ростова», «Анжи» и «Торпедо» по две крупные победы. По одному разу выигрывали крупно «Кубань», «Ротор», «Алания» и «Текстильщик». Не все дожили до наших дней, но каждые дарили фанатам незабываемые эмоции, обеспечив разницу в три и большей мячей в еврокубковой игре.

Топ-6 главных разгромов именитых клубов

Начнем с побед над клубами с именами. Такие успехи очень редкие. Российские команды не обыгрывали крупно «Реал» или «Барселону», но есть парочка крупных побед над клубами с трофеями и именем. Каждый по-своему хорош, все приятно вспомнить.

Лига чемпионов 2000/01, второй групповой этап

«Спартак» - «Арсенал» – 4:1

«Спартак» тогда обыграл «Реал» в первом групповом раунде – в ЛЧ на тот момент было два таких этапа, а затем стал последним в квартете с «Баварией», «Арсеналом» и «Лионом». Но начали весело, ответили на быстрый гол Сильвиньо дублем Маркао и еще двумя голами. «Красно-белых», к сожалению, испугало такое начало, ведь разгромно уступали «Лиону» - дубль Андерсона, и «Баварии» - дубль Шолля. Урок всем российским командам, разгромы нужно уметь использовать с умом.

Лига чемпионов 2003/04, групповой этап

«Локомотив» - «Интер» – 3:0

Не 4:0, но если бы Семин и «Локомотив» сейчас подобное учинил над клубом уровня «Интера» - были бы рады. Команда Дзанетти, Вьери, Рекобы, Кордобы и Каннаваро с Тольдо выгребла три гола, случилась сенсация. А позже «Локомотив» вылетел из плей-офф от «Монако», но лишь из-за гола, забитого французами на выезде. Разгром «Интера» запомнился и пригодился – из группы ведь вышли.

Кубок УЕФА , 2004/05, полуфинал

ЦСКА - «Парма» – 3:0

«Армейцы» громили «Осер» 4:0, били «Депортиво» 3:0 позже, но выберем итальянцев для примера. Пусть против Акинфеева, Березуцких и Карвальо играли Джилардино, младший Каннаваро, Бонера и Фрей, а не Буффон, Тюрам, Креспо и компания, матч особенный. Первый разгром в полуфинале. Повезло с лояльностью УЕФА – если бы петарда попала в голкипера Буччи, получили бы 0:3, а так дубль Карвальо и гол брата Василия вывели в финал, который ЦСКА тоже выиграл.

Кубок УЕФА 2007/08, полуфинал

«Зенит» - «Бавария» – 4:0

Ключевой разгром, учитывая стадию, важность, соперника и предысторию. Ничья на выезде и вот такой поворот дома. Знаменитая игра, открывшая Аршавину, Тимощуку и Зырянову путь к победе в Кубке УЕФА в Манчестере. А тот успех против «Рейнджерс» стал намеком на Евро-2008. Мастерства «Зенита» хватало даже на немцев, которые позже, как петербуржцы на прошлой неделе, уступали белорусам, правда 1:3 БАТЭ , а не 0:4 «Динамо».

Лига чемпионов 2016/2017, квалификационный раунд

«Ростов» - «Аякс» - 4:1

Дебют «Ростова» в еврокубках завершился со счетом 9:1 в пользу «Ювентуса» по сумме игр. Так что победа над самим «Аяксом» спустя много лет являлась большим шагом вперед. В России мало клубов, у которых по два серьезных разгрома за сезон, а поскольку в том году не только «Баварию» обыграли, но позже в плей-офф Лиги Европы разнесли «Спарту» 4:0 – заслужили место в этой компании.

Лига чемпионов 2017/18, групповой этап

«Спартак» - «Севилья» - 5:1

У «Севильи» много европейских побед, не так давно «Ливерпуль» в финале ЛЕ обыграли, а позже и МЮ в ЛЧ . Но «Спартак» забил им пять голов. Совсем недавно, года не прошло, как Промес дублем, Мельгарехо, Глушаков и Луис Адриано подарили «красно-белым» надежду на выход из группы, где москвичи уже сыграли вничью с «Ливерпулем». Дальше ждало разочарование, но тот вечер получился сказочным.

Топ-5 разгромов с пятью забитыми мячами

Особый вид крупных побед, словно граница между мирами. Не обязательно как Аргентина – Ямайка, ведь порой пропускали один мяч в ответ. Пять мячей от одной российской команды в Европе за вечер? Всегда весело!

Кубок УЕФА 1992/93, первый раунд

«Динамо» - «Русенборг» - 5:1

Исторический матч, первый разгром. Валерий Газзаев настроил «Динамо» на матч против «Русенборга» - неплохой команды, которая позже играла в ЛЧ . Все пять мячей москвичи забили на рубеже таймов, управившись за полчаса с копейками. От Склярова до Тетрадзе – многие успели отличиться, а автор первого мяча еще и дубль сделал. Конечно же, динамовцы прошли дальше, обыграли «Торино» и только с «Бенфикой» не справились.

Лига чемпионов 2001/02, групповой этап

«Андерлехт» - «Локомотив» - 1:5

Не самая крупная выездная победа россиян в Европе – рядом будет крупнее, а «Зенит» не так давно громил «Вардар» на выезде 5:0, но это ЛЧ . И «лиловые», которые не так давно тот же «Зенит» огорчали. У бельгийцев немало матчей против российских клубов в Европе, и этот в группе ЛЧ точно вспоминать не захотят. Восемнадцать лет назад команда Семина усилиями Измайлова, Сенникова, Пименова и Бузникина (дубль) вынесла «Андерлехт» в Брюсселе.

Лига Европы 2012/13, квалификационный этап

АЗ – «Анжи» - 0:5

Клуб из Голландии любит пропускать по пять мячей от россиян, ведь «Крылья Советов» ему столько забивали, потом «Зенит» громил. Но выделим матч «Анжи». Клуб из Махачкалы и в первой игре победил – Траоре забил единственный мяч, и во второй доказал право на групповой этап Лиги Европы. Прошло всего пять лет, а от того «Анжи» ни следа. Только воспоминания о голах Буссуфа, Это’О, Траоре, Лахиялова и Карселы-Гонсалеса.

Лига Европы 2013/14, групповой этап

«Марибор» - «Рубин» - 2:5

«Марибор» можно обыграть, даже в гостях. «Рубин» накидал им пять мячей, хотя та игра была очень непростой. Но проявили характер, Карадениз, Маркано, Еременко, Рондон и Рязанцев обеспечили эмоциональную победу, которая в итоге помогла сыграть в плей-офф ЛЕ . Жаль лишь, что «Бетис» оказался сильнее. Впрочем, «Рубин», забивающий 5 раз в еврокубках на выезде, в любом случае выделился.

Лига Европы 2016/17, групповой этап

«Краснодар» - «Ницца» - 5:2

Два года назад «быки» попали в непростую группу, где были «Шальке», «Зальцбург» и «Ницца». Но вышли в плей-офф. «Краснодар» играл против сенсации французской Лиги 1, но их не смутил приличный состав «Ниццы», накидали сопернику пять мячей. Пропустили дважды, но разницу в три мяча обеспечили, так что это по наименованию тоже разгром. Гол Смолова, дубли Жоаозиньо и Ари – приятный был вечер.

Топ-5 матчей, когда забивали шесть и более мячей

Всего пятый подобный случай в истории. Пять мячей забивали нередко, даже когда речь о разгромах, а вот шесть и более – большая редкость. Причем забавно, что уже раз били белорусов с таким счетом, а у «Зенита» второй раз восемь за вечер…

Кубок УЕФА 1994/95, первый раунд

«Текстильщик» Камышин – «Бекешчаба» - 6:1

Сейчас «Текстильщик» выступает в первенстве Волгоградской области. А на заре девяностых не просто стал третьим в чемпионате России, но и заполучил для города Камышин памятное событие в спортивную историю – победу над венгерским клубом «Бекешчаба» с разницей в пять мячей. Жаль, что дальше злой «Нант», выбивший до этого «Ротор», обыграл и «Текстильщик».

Лига чемпионов 1997/98, 2-й квалификационный раунд

«Спартак» - «Литекс» - 6:2

Уникальная игра, ведь это первый матч в истории российского клуба в еврокубках в новой эре, когда было забито восемь мячей. «Спартак» и на выезде 5:0 победил, и дома не успокоился. Кстати, всего побед, когда видели от восьми голов, было четыре с учетом нового матча «Зенита», причем Семак вчера перекрыл результат «Алании» против «Рейнджерс» - там был счет 7:2 в пользу шотландцев, теперь есть игра с 9 голами, но в пользу российского клуба.

Кубок УЕФА 1999/00, квалификационный раунд

БАТЭ – «Локомотив» - 1:7

В 1999 году «Локомотив» играл в полуфинале уходящего в историю Кубка Кубков и уступил «Лацио». Поэтому не стоит удивляться, что случилась рекордная для России на тот момент победа в еврокубках. БАТЭ били с разницей в шесть голов, счет 7:1 с хет-триком Джанашии, дублем Булыкина и голами Лоськова и Саркисяна открыл дорогу ко второму разгрому 5:0. Позже нарвались на «Лидс», но это – другая история.

Кубок УЕФА 2002/03, квалификационный раунд

«Зенит» – «Энкамп» - 8:0

Кровожадному «Зениту» выездной победы 5:0 не хватило, поиздевались над гостями из Андорры и дома. 8:0 и 13:0 по сумме двух матчей – рекордная общая победа российского клуба в еврокубках. Покорение рекорда, действующего по наши дни, не помешало вылететь из Кубка УЕФА в следующем же раунде, проиграв «Грассхопперу» по разнице мячей. Не умел еще тогда «Зенит» разгромами намекать на будущий большой успех.

Лига Европы 2018/19, квалификационный раунд

«Зенит» - «Динамо» Минск – 8:1

Как говорят дедушки – показаковали. Уже шутили про камбэк за поражение 1:7 от московского «Динамо»? Не стоит серьезно анализировать игру, в которой мог выйти на замену Боярский, но никто не удивился бы – дикий футбол пошел на «Петровском» без наказанных УЕФА фанатов «Зенита»! Была драма, был бой. С незамеченными очевидными пенальти в ворота «Динамо», с удалением Паредеса, с героической игрой Ивановича, Нобоа и Дзюбы. «Зенит» заслужил счет 8:1, ведь в меньшинстве забил четырежды, в овертайме пропустил, но не сдался.

До игры говорили, что это вопрос не только результата, но и профессиональной чести. Основа «Зенита» доказала, что может накидать много мячей минскому «Динамо» после выездного провала, причем очень много. Команду Семака и Дзюбы стоит поблагодарить за особый вид эмоций, который дарит заслуженный европейский разгром, хотя они сами знают – такие фокусы лучше смотрятся без 0:4 в гостях. С другой стороны, перед вами самый удивительный камбэк в истории российского футбола.